Cumhuriyet Gazetesi Logo
Zeynep Sönmez, Amerika Açık'a teklerde veda etti

Zeynep Sönmez, Amerika Açık'a teklerde veda etti

2.09.2026 09:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Zeynep Sönmez, Amerika Açık'a teklerde veda etti

Zeynep Sönmez, dünya 4 numarası ABD'li Coco Gauff'a 2-0 mağlup oldu ve Amerika Açık'a teklerde veda etti.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Amerika Açık'ın ilk turunda dünya 4 numarası Coco Gauff ile karşılaştı.

ABD'li raket ilk seti 6-3, ikinci seti ise 6-4 ile kazanarak ikinci tura yükseldi.

Kariyerinde ikinci kez Amerika Açık ana tablosunda mücadele etme başarısı gösteren milli tenisçimiz turnuvaya teklerde veda etti.

Sönmez, geçen yıl Amerika Açık'ta kariyerinde ilk kez ana tabloda mücadele etmiş ve ikinci tura yükselmişti.

Öte yandan Zeynep, turnuvada yoluna çiftler kategorisinde devam edecek.

Dünya 53 numarası Zeynep, Alman tenisçi Tatjana Maria ile birlikte korta çıkacak ve ilk turda Ekaterina Alexandrova / Talia Gibson ikilisiyle karşılaşacak.

İlgili Konular: #Coco Gauff #Zeynep Sönmez #Amerika Açık

İlgili Haberler

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa'dan kadroya iki takviye!
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa'dan kadroya iki takviye! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Aston Villa, Ibrahim Mbaye ile Taylor Harwood-Bellis'i renklerine bağladı.
Galatasaray yeni transferi resmen açıkladı: İstanbul'a geldi
Galatasaray yeni transferi resmen açıkladı: İstanbul'a geldi Galatasaray, Leipzig'de forma giyen Fransız stoper El-Chadaille Bitshiabu'nun transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. Bitshiabu, sabah saatlerinde İstanbul'a geldi.
Galatasaray, Deniz Gül transferini resmen açıkladı! Maliyeti belli oldu...
Galatasaray, Deniz Gül transferini resmen açıkladı! Maliyeti belli oldu... Süper Lig ekibi Galatasaray, 22 yaşındaki milli forvet Deniz Gül'ü renklerine bağladığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, transferin maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Deniz Gül imza sonrası Galatasaray'ın YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.