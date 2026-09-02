Zeynep Sönmez, Amerika Açık'a teklerde veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Amerika Açık'ın ilk turunda dünya 4 numarası Coco Gauff ile karşılaştı.
ABD'li raket ilk seti 6-3, ikinci seti ise 6-4 ile kazanarak ikinci tura yükseldi.
Kariyerinde ikinci kez Amerika Açık ana tablosunda mücadele etme başarısı gösteren milli tenisçimiz turnuvaya teklerde veda etti.
Sönmez, geçen yıl Amerika Açık'ta kariyerinde ilk kez ana tabloda mücadele etmiş ve ikinci tura yükselmişti.
Öte yandan Zeynep, turnuvada yoluna çiftler kategorisinde devam edecek.
Dünya 53 numarası Zeynep, Alman tenisçi Tatjana Maria ile birlikte korta çıkacak ve ilk turda Ekaterina Alexandrova / Talia Gibson ikilisiyle karşılaşacak.