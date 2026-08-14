Zeynep Sönmez Cincinnati Open'da 2. tura yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen WTA 1000 Cincinnati Open'ın ilk tur mücadelesinde Zeynep Sönmez, Avustralyalı Daria Kasatkina ile karşı karşıya geldi.
ABD'nin Cincinnati kentinde sert zeminde düzenlenen turnuvanın ilk tur maçında Zeynep, ilk sette rakibine 6-2 kaybetti. İkinci seti 7-6 kazanarak geri dönen 24 yaşındaki tenisçi, maçın final setinde üstün bir oyunla rakibini 6-3 yendi.
2. TURDA RAKİBİ ANISIMOVA
Karşılaşmayı 2-1 kazanan Zeynep Sönmez adını ikinci tura yazdırdı. Zeynep Sönmez'in ikinci turdaki rakibi dünya 10 numarası ABD'li Amanda Anisimova olacak.
Cincinnati Open'da Zeynep Sönmez, Amanda Anisimova ile 15 Ağustos Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaın başlama saati daha sonra ilan edilecek.