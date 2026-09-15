Zeynep Sönmez Meksika'da set vermeden son 16'da

Meksika'nın ev sahipliğindeki Guadalajara Open'da Zeynep Sönmez, son 32 turu mücadelesinde Iryna Shymanovich ile karşılaştı.
Karşılaşmanın ilk setini 6-1 kazanan Zeynep, ikinci sette de rakibini aynı skorla mağlup etti ve adını son 16 turuna yazdırdı.
Zeynep çeyrek finale yükselebilmek için geçtiğimiz yılın şampiyonu Iva Jovic'le karşılaşacak.
16 Temmuz'da oynanacak son 16 turu maçının başlama saati daha sonra ilan edilecek.
MEKSİKA'DA ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI
Zeynep Sönmez, 2024'te Meksika'da düzenlenen Merida Open'da şampiyon olarak kariyerinin ilk WTA şampiyonluğunu elde etmişti.
1 saat 10 dakika süren finalde Ann Li eleyen Zeynep, 6-2 ve 6-1'lik setlerle kupayı kazanmıştı.