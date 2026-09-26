Zinedine Zidane: 'Burada oynamak kolay değil'

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, hem mücadeleyi hem de Kylian Mbappe'nin durumunu değerlendirdi.

"MBAPPE'NİN DURUMU İYİ DEĞİL"

Zidane, Mbappe'nin sakatlığıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kylian Mbappe'nin durumu iyi değil. Real Madrid'e dönmesi gerekecek. Gol vuruşu yaptığı sırada bacağında aşırı gerilme oldu."

"TÜRKİYE'DE OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

Fransız teknik adam, karşılaşmanın atmosferine ve takımının performansına ilişkin şunları söyledi:

"Çok duygusal bir maçtı. Başarılı bir ilk maç oldu. Zorlu bir atmosferde Türkiye'ye gelip oynamak hiç kolay değil. Takım gereken mücadeleyi çıkardı. İyi oynadık, rakibe oldukça yüksek bir pres uyguladık. Sadece üç buçuk antrenman yapmış olmamıza rağmen pek çok ilginç şey gördüm. Bu umut verici. Oyuncularımın yaptıklarından memnunum. Herkesi görmek güzeldi."

"BURADA ÖZEL BİR ŞEY YAŞANDI"

Zidane, Fransa Milli Takımı'na dönüşüyle ilgili duygularını da şöyle anlattı:

"Çok duygusal bir maçtı. Söyleyecek söz bulamıyorum. Uzun zamandır Fransa Milli Takımı'na dönmemiştim. Burada özel bir şey yaşandı. Anın tadını çıkardım."