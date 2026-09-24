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Zinedine Zidane'dan Kylian Mbappe ve Arda Güler açıklaması!

Zinedine Zidane'dan Kylian Mbappe ve Arda Güler açıklaması!

24.09.2026 19:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Zinedine Zidane'dan Kylian Mbappe ve Arda Güler açıklaması!

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, UEFA Uluslar Ligi'nin ilk maçında cuma günü deplasmanda karşılaşacakları Türkiye mücadelesi öncesi düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktardı.
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Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Türkiye maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oyun anlayışıyla ilgili soruyu yanıtlayan Zidane, "Zidane oyunu diye bir şey yok. Tek bir doğru oyun planı var, o da kazanmak. Yarın herkes Fransa Milli Takımı'nı görecek. Karşımızda Türk Milli Takımı var. Umarım çok güzel bir maç olur" dedi.

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MBAPPE VE ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Mbappe'nin durumuna ilişkin ise, "Yarın bir şekilde oynamasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Arda Güler'i öven Zidane, "Arda Güler çok çok iyi bir oyuncu. Real Madrid'de oynadığı için seviniyorum" diye konuştu.

"BİZE PROBLEM YARATACAKLARDIR"

Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu belirten Fransız teknik direktör, "Dünya Kupası'nda gruplarda elenmesi beklenmedik bir durumdu. Yarın bize problem yaratacaklardır" sözleriyle açıklamasını tamamladı.

İlgili Konular: #türkiye #fransa #Uluslar Ligi #Zinedine Zidane

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