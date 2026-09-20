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Zinedine Zidane'den Türkiye maçı açıklaması: 'Aklımda kazanmaktan başka bir şey yok'

Zinedine Zidane'den Türkiye maçı açıklaması: 'Aklımda kazanmaktan başka bir şey yok'

20.09.2026 14:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Zinedine Zidane'den Türkiye maçı açıklaması: 'Aklımda kazanmaktan başka bir şey yok'

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, A Mili Takım'a karşı oynayacakları maçı kazanmak istediğini dile getirdi.

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Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Zinedine Zidane, verdiği röportajda A Milli Takım'a karşı oynanacak maça da değindi.

Zidane, A Milli Takım'a karşı Uluslar Ligi'nde oynayacakları maçı kazanmak istediğini dile getirdi.

Fransız teknik adam, "İnsanlar 2028 ve 2030'daki Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'ndan bahsedecekler ama ben rekabetçi bir insanım ve sadece kazanmak istiyorum! Tek amacım bu ve bunu da takıma aktarmayı hedefliyorum. Türkiye maçı için de aklımda kazanmaktan başka bir şey yok" diye konuştu.

54 yaşındaki teknik adam, "Önümde 4 yıl var ve elimden geleni yapacağım" sözlerini sarf etti.

"FRANSA BENİM HAYALİM"

Uzun yıllar takım çalıştırmamasının ardından beklediği Fransa hayaline kavuşan Zidane, "Bu anı büyük bir hevesle bekliyordum. Bu bir rüya. Fransa Milli Takım benim hayatım, benim kariyerim ve hayatımda başıma gelen en güzel şey" diye konuştu.

Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa Milli Takımı, 25 Eylül Cuma Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'nın konuğu olacak. Türkiye karşılaşması Zidane'nin de milli takımdaki ilk maçı olacak.

İlgili Konular: #fransa #A Milli Takım #Zinedine Zidane

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