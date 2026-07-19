Zinedine Zidane ilk maçında Türkiye'ye rakip olacak

Fransa Milli Futbol Takımı'nda 14 senelik Didier Deschamps dönemi sona erdi. Fransız çalıştırıcı, İngiltere ile Dünya Kupası'nda oynanacak üçüncülük maçının ardından görevinden ayrıldı. Deschamps'ın yerine ise Zinedine Zidane gelecek.

L'equipe gazetesinin haberine göre Zidane görevine Uluslar Ligi ile birlikte başlayacak. Fransız teknik direktörün ilk maçı ise Türkiye'ye karşı olacak. Fransa ve Türkiye, 25 Eylül'de karşı karşıya gelecek. Zinedine Zidane, milli takımda teknik direktörlük kariyerinde ilk maçına resmen çıkacak.