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Zinedine Zidane ilk maçında Türkiye'ye rakip olacak

Zinedine Zidane ilk maçında Türkiye'ye rakip olacak

19.07.2026 09:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Zinedine Zidane ilk maçında Türkiye'ye rakip olacak

Fransa Milli Takımı'nda Didier Deschamps'ın yerine Zinedine Zidane göreve geliyor. Fransız çalıştırıcının ilk maçı Türkiye'ye karşı olacak.

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Fransa Milli Futbol Takımı'nda 14 senelik Didier Deschamps dönemi sona erdi. Fransız çalıştırıcı, İngiltere ile Dünya Kupası'nda oynanacak üçüncülük maçının ardından görevinden ayrıldı. Deschamps'ın yerine ise Zinedine Zidane gelecek.

L'equipe gazetesinin haberine göre Zidane görevine Uluslar Ligi ile birlikte başlayacak. Fransız teknik direktörün ilk maçı ise Türkiye'ye karşı olacak. Fransa ve Türkiye, 25 Eylül'de karşı karşıya gelecek. Zinedine Zidane, milli takımda teknik direktörlük kariyerinde ilk maçına resmen çıkacak.

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