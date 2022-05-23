Ziraat Türkiye Kupası finalini Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak Türkiye Kupası finalini hakem Halil Umut Meler'in yöneteceğini açıkladı.

AA
23 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:07
Ziraat Türkiye Kupası finalini Halil Umut Meler yönetecek.
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Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında 26 Mayıs Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yasin Kol olacak.


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