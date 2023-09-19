Ziraat Türkiye Kupası'nda 1.tur eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu kura çekimi Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) 14, TFF 3. Lig'den 48 takımın yer aldığı 1. eleme turunda karşılaşmalar, 26-28 Eylül tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Kura çekimi öncesinde açıklamalarda bulunan Ali Düşmez, Türkiye Kupası'nın 62. kez düzenlendiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:
"Bu turnuvada 150 takımımız var. Yani 81 ilde bu oyun oynanıyor. BAL takımlarının 1. Lig takımlarını elediği, TFF 3. Lig takımlarının üst turlara çıktığını hepimiz görüyoruz. Bunlar çok önemli. Futbolun dinamik yapısı ve heyecanı böylece artıyor. Şimdiye dek 16 farklı takım Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Bugün BAL'da oynayan Eskişehirspor da bu kupayı kazanan takımlardan. İlk ayaklarda Anadolu'nun gelişmekte olan illerinde bu maçların yayınlanması şehir ve futbol adına çok önemli."
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Siirt İl Özel İdaresispor-Şırnak İdmanyurdu
Mardin 1969-TPAO Batman Petrolspor
12 Bingölspor-23 Elazığ FK
Malatya Arguvan SK-3Gen Holding Elazığspor
Kars 36 Spor-Doğu Bayazıt Futbol SK
Muş 1984 Muşspor-ONVO Ağrı 1970 Spor
Sebat Gençlikspor-1954 Kelkit Belediyespor
Pazarspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler
Bayburt Özel İdarespor-Amber Çay Eynesil Belediyespor
Merkür Jet Erbaaspor-Fatsa Belediyespor
Sivas Dört Eylül-Amasyaspor FK
Çarşambaspor-Tokat Belediye Plevnespor
Bitexen Adana 1954 FK-Osmaniyespor FK
1922 Konyaspor-Talasgücü Belediyespor
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesispor-Tarsus İdman Yurdu
Kumluca Belediyespor-Silifke Belediyespor
Turgutluspor-Aliağa Futbol
Karşıyaka-Bergama Sportif Faaliyetler
Bornova 1877-Akhisarspor
Bursa Yıldırımspor-İnegöl Kafkas Gençlikspor
Balıkesirspor-Burhaniye Belediyespor
Bigaspor-Bilecik 1969 Spor
Hacettepe 1945-Kırıkkalegücü Futbol SK
Anadolu Üniversitesispor-Sincan Belediyespor
Gölcükspor-Bartınspor
Sapanca Gençlikspor-Darıca Gençlerbirliği
Bulvarspor-Karabük İdmanyurdu
Çatalcaspor-Büyükçekmece Tepecikspor
Sultanbeyli Belediyespor-Küçükçekmece Sinopspor
Silivrispor-Ergene Velimeşespor
Edirnespor-Çorlu 1947 Spor
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