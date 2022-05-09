Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanşlarını yönetecek hakemler açıklandı

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:04

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yarın ve 11 Mayıs Çarşamba günü oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şu şekilde:

10 Mayıs Salı

20.30 Yukatel Kayserispor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

11 Mayıs Çarşamba

20.30 Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan