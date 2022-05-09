Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanşlarını yönetecek hakemler açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası yarı final turundaki ikinci karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yarın ve 11 Mayıs Çarşamba günü oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şu şekilde:
10 Mayıs Salı
20.30 Yukatel Kayserispor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
11 Mayıs Çarşamba
20.30 Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
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