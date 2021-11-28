Zirveye tutunmaları çok zor!

28 Kasım 2021 Pazar, 21:05

Galatasaray'ın Malatyaspor'la 0-0 berabere kaldığı maçı değerlendiren ünlü spor yazarı Osman Korkmazel, "Artık Galatasaray'ın işi çok zor" yorumunda bulundu.

İşte Osman Korkmazel'in maçla ilgili görüşleri:

"Önce acı haberle başlamalıyım: Galatasaray’ın eski demeyeceğim; taze başkanlarından Mustafa Cengiz’i az önce kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Çok iyi dostluğumuz vardı...

Galatasaray’ın ilk yarının son 6 maçını (3 deplasman,3 evinde) zirveye tutunuş maçları olarak görüyorum. Fatih hocanın cezası nedeniyle sadece son Antalyaspor maçına çıkacak olması tabii ki bir eksiklik olarak gözükecek. Malatyaspor’da Sumudika dönemi başladı. Adil Gevrek bu Romen hocayı nasıl takımın başına getirdi aklım basmıyor.5 maça çıktı 2 galibiyet, 3 yenilgi; bulunmaz hint kumaşı mı bu hoca Adil başkan...

Dün akşam iki takıma göz gezdirdiğimde, ev sahibinde fazla eksiklik yoktu; Galatasaray’da tribünde maçı izleyecek olan Fatih Terim; Marsilya maçı yorgunlarından orta merkez ve kanat bölge oyuncularını değişime gitmişti. Ama taze kuvvetler, Malatyaspor’un 5-4-1 düzenini bozamıyordu bir türlü. Neden? Çok pas çabuk pası yapamıyorlar, çapraz koşu denemiyorlar, 2’ye 1 yapmayı düşünmüyorlar; böyle olunca 25. dakikaya kadar futbol kalitesi düşük seviyede kalıyordu. Sonrasında Babel’in bir şutu; koca ilk yarı da hepsi bu. Malatyaspor ne yaptı? 30’dan sonra hücuma çıkmayı aklına soktu; 2 Mounir, 1 Haddadi ile Muslerayı korkuttu. Bakalım 2’nci yarıda da bu sıkıcı futbol sürecek mi? Kerem ve Cicaldau hemen hareket getirdi oyuna; gol bölgesinde cirit atmaya başladılar. Diagne direğe nişanladı. Cicaldau’nun şutu, Ertaç uzadı çıkardı topu. Malatyaspor 60 dakikada hatırladı gol bölgesine gitmeyi.

Terim’den iki takviye daha; Feghouli ve Halil ile gole ışınlandılar. Ama bulamıyorlar bir türlü. Van Aanolt gidiyor gole 3 kişi boş, inatla pas vermiyor topu auta atıyor. Alın şunu ya, hele şükür Ömer Bayram’ı soktular onun yerine. Ay, ay ender gol alanına çıkan Malatyaspor öyle bir gol kaçırdı ki. Yükleniyor Galatasaray, golü buldular da Sadık’a faul yapılmış! Bu kez Halil vuruyor, Ertaç yine çıkarıyor. Her şeyin başı gol, atamayınca puanlar uçup gidiyor, zirveye tutunmakta iyice zorlaşıyor."



