2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Filenin Sultanları, Sırbistan'ı 3-0 devirerek finale yükseldi. Mücadele sonrası TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Sırbistan başantrenörü Zoran Terzic’e tepki gösterdi. Peki, Zoran Terzic kimdir? Sırbistan başantrenörü Zoran Terzic'in hayatı ve kariyeri...

ZORAN TERZİĆ KİMDİR?

Zoran Terzić, 9 Temmuz 1966'da Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da doğdu. Voleybola Crvena Zvezda altyapısında başlayan Terzić, 1979-1986 yılları arasında kulübün farklı yaş kategorilerinde forma giydi. Daha sonra oyunculuk kariyerini bırakarak eğitimine ve antrenörlüğe yöneldi. 1998'de Belgrad Üniversitesi Spor ve Beden Eğitimi Fakültesi'nden mezun oldu.

ZORAN TERZİĆ'İN ANTRENÖRLÜK KARİYERİ

Terzić, antrenörlük kariyerine IMT Belgrad'da yardımcı antrenör olarak başladı. 1996'da Crvena Zvezda'nın genç takımında görev alan Terzić, 1998'de kulübün kadın takımının başına geçti. 2002'de ise Sırbistan'ın kadın milli takımında başantrenörlük görevini üstlendi.

Terzić yönetimindeki Sırbistan, 2006 Dünya Şampiyonası'nda bronz, 2018 Dünya Şampiyonası'nda ise altın madalya kazandı. Takım ayrıca Rio 2016 Olimpiyatları'nda gümüş, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda bronz madalya elde etti. Avrupa Şampiyonası'nda ise 2011, 2017 ve 2019'da şampiyonluğa ulaştı.

Terzić, 2022'de Sırbistan Milli Takımı ile yollarını ayırdıktan sonra Rusya Kadın Milli Takımı'nı çalıştırdı. 2024 yılının sonunda ise yeniden Sırbistan'ın başına getirildi.

ZORAN TERZİĆ HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Zoran Terzić, Sırbistan Milli Takımı'nın yanı sıra kariyeri boyunca Sırbistan, Romanya, İtalya, Rusya, İsviçre ve Türkiye'de çeşitli kadın voleybol takımlarını çalıştırdı.

Terzić'in çalıştırdığı kulüpler şöyle: