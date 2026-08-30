Zorlu deplasmanda hata yapmadı: Fenerbahçe, Samsun'dan 3 puanla döndü

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Vedat Muriqi ve 49. dakikada Oğuz Aydın attı. Oğuz Aydın ayrıca Vedat Muriqi'nin golünde de pası veren isimdi.
Böylelikle Fenerbahçe, puanını 6'ye yükseltti. İsmail Kartal'ın ekibi, gelecek hafta ligde Beşiktaş ile derbide kozlarını paylaşacak.
4 puanda kalan Samsunspor, Kocaelispor deplasmanına gidecek.
Karşılaşmadan dakikalar | Samsunspor 0-2 Fenerbahçe
92' İsmail Yüksek’in orta sahadan yaptığı uzak mesafeli vuruş auta çıktı.
71' Samsunspor çok etkili geldi. Mendes’in ortasında Skriniar araya girdi, kaleci Ederson topu kontrol etti.
69' Romelu Lukaku, rakibine yaptığı faulün ardından hakem Yasin Kol tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
54' Fenerbahçe, ikinci yarıda oyun üstünlüğünü tamamen ele aldı. Vedat Muriqi’nin kafa vuruşunda Okan Kocuk müthiş bir kurtarış yaptı.
49' GOL | İrfan Can Kahveci’nin tek pasında Oğuz Aydın sol kanattan müthiş vurdu ve topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı.
47' Fenerbahçe’nin baskısı sonrası İrfan Can topu ağlara gönderdi ancak hakem Yasin Kol pozisyon öncesinde faul düdüğünü çaldı.
41' Fenerbahçe, maçın başından bu yana sol kanadı etkili kullanıyor. Brown’ın ortasında Vedat Muriqi kafayı vurdu ancak top Okan Kocuk’ta kaldı.
31' DİREK | Brown'un ortasında ceza sahasında iyi yükselen Muriqi'in kafa vuruşunda, üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.
26' Samsunspor çok etkili geldi. Mendes’in pasında Sekongo’nun şutu auta çıktı.
3' GOL | Oğuz Aydın'ın soldan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Muriqi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.