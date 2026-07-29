Ayvalık’ın bin yıllık zeytin ağaçları geleceğe umut oluyor: Kökleri geleceğe uzanan miras

Ayvalık'ta zeytin ağaçlarının arasında yürürken zamanın başka türlü aktığını hissediyorsunuz. Kimi rüzgârın, kimi kuraklığın, kimi ise yüzyılların izini gövdesinde taşıyan bu ağaçlar, yalnızca meyve veren bitkiler değil, Anadolu’nun yaşayan belleği.

Komili’nin üretim tesisinin de bulunduğu zeytinlikte 1080 yaşındaki zeytin ağacının karşısında durduğunuzda ise bu duygu daha da derinleşiyor. Bin yılı aşkın süredir yaşamını sürdüren bu kadim ağacın önünde hissedilen ilk şey, huzur, bilgelik ve umut oluyor.

Bir ağacın “anıt ağaç” olarak kabul edilmesi yalnızca yaşına bağlı değil. Bulunduğu coğrafyanın doğal, kültürel ve tarihsel belleğini taşıması; sıra dışı boyutları, uzun ömrü ya da tanıklık ettiği olaylarla ortak hafızanın bir parçası haline gelmesi de bu tanımın temel ölçütleri arasında yer alıyor. Bu yönüyle anıt ağaçlar, yalnızca doğanın değil, insanlık tarihinin de yaşayan tanıkları olarak kabul ediliyor. Yüzyıllardır aynı topraklarda kök salan anıt zeytin ağaçları ise Anadolu’nun tarım kültürünü, yerel üretim geleneklerini ve doğayla kurduğu ilişkiyi sessizce bugüne taşıyor. Her biri, geçmiş ile gelecek arasında kurulan canlı bir köprü niteliği taşıyor.

Ayvalık’ta katıldığım program kapsamında anlatılan çalışmalar arasında en dikkat çekici olanlardan biri de bu kadim ağaçların korunmasına yönelik yürütülen Anıt Ağaç Projesi oldu. 2018 yılından bu yana sürdürülen proje kapsamında bugüne kadar 25 milyonun üzerinde zeytin ağacı tarandı; 400 yaş ve üzerindeki 311 anıtsal ya da korunmaya değer zeytin ağacı tespit edilerek haritalandırıldı ve tescil edildi. Bir anıt zeytin ağacını korumak, yalnızca tek bir ağacı değil, onunla yaşayan doğayı, üretim bilgisini ve kuşaklar boyunca aktarılan bir yaşam biçimini korumak anlamına geliyor.

YAŞAYAN KÜLTÜR

Kadim zeytin ağaçlarını korumak ise bu öykünün yalnızca ilk adımı. Çünkü bir kültür, ancak yeni kuşaklarla buluştuğu sürece yaşamaya devam ediyor. Bu anlayışla yürütülen “Köklerimizdeki Bilgiyi Geleceğe Aktarıyoruz” projesi de zeytin ağacını yalnızca tarımsal bir ürün olarak değil; tarih, kültür, doğa ve sürdürülebilirlik ekseninde ele alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Komili iş birliğiyle bugün 14 ilde, 112 okulda sürdürülen çalışma, zeytin kültürünü eğitim yoluyla geleceğe taşımayı amaçlıyor. Proje kapsamında okullarda kurulan Zeytin Ağacı Öğrenci Kulüpleri’nin yıl boyunca hayata geçirdiği çalışmalar da Ayvalık’ta düzenlenen İyi Uygulamalar Ödül Töreni’nde buluştu.

İklim krizinin gölgesinde geleceği konuşurken, bazen en güçlü cevaplar yüzyıllardır aynı yerde kök salmış ağaçlarda saklı olabiliyor. Belki de sürdürülebilirliğin en önemli adımlarından biri, bu kadim zeytin ağaçlarını yalnızca geçmişin sessiz tanıkları olarak değil, geleceğe uzanan yaşayan kökler olarak görebilmekten geçiyor.