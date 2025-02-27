Doğanlar Mobilya'nın sürdürülebilirlik yolculuğu: Geleceğin mobilyasını inşa ediyor

Yayınlanma: 27.02.2025 - 09:00

Güncelleme: 27.02.2025 - 09:00

Doğanlar Mobilya olarak sürdürülebilirlik yolculuğunuza nasıl başladınız ve bu süreçte en büyük zorluklar neler oldu?

Doğanlar Mobilya Grubu olarak Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Kelebek Mutfak Banyo, Ruum Store ve BİGA Home markalarıyla sektörde faaliyet gösteriyoruz. Sürdürülebilirlik, bizim için sadece bir ilke değil, aynı zamanda geleceğe yatırım anlamına geliyor. Bu yolculuğa, kaynakların tükendiği, iklim krizin adım adım yaklaştığı bu dönemde bilinçlendirme ve dünyamız için sürdürülebilir yöntemlerle mobilya üretimi yapmak için çıktık. Şirket olarak sadece finansal başarıyı değil, aynı zamanda çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) kriterlerini de iş süreçlerine entegre ediyoruz. Bu yaklaşımla hem ekonomik büyümeyi sağlıyor hem de topluma ve çevreye olan sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. "Geleceğin Mobilyası" vizyonumuz, doğaya ve insana olan sorumluluğu temel alıyor. Bu doğrultuda, tedarik zincirinden üretim süreçlerine, ürün tasarımından paydaş ilişkilerine kadar tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilirlik ilkelerini benimsiyoruz. Uzun bir süreci ve sabrı zorluk olarak nitelendirecek olursak en büyük zorluklardan biri, tüm değer zincirimizi bu dönüşüme adapte etmek oldu. Ancak, çalışanlarımızın desteği ve yenilikçi çözümlerimiz sayesinde bu süreci başarıyla yönettik.

Sürdürülebilirlik hedeflerinize ulaşmak için hangi somut adımları atıyorsunuz?

Doğanlar Mobilya Grubu olarak, sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için birçok adım atıyoruz. Örneğin, üretim süreçlerimizde enerji verimliliğini artırıyoruz bu kapsamda 2024 yılında Biga ve Düzce’de bulunan üretim tesislerimizin çatılarına GES kurulumu yaptık. Geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı oranımızı yükseltiyoruz ve su tüketimini azaltıyoruz. Ayrıca, tedarikçilerimizle birlikte çalışarak sürdürülebilir tedarik zincirleri oluşturuyoruz. Çalışanlarımız bizim en büyük değerimiz. Onları sürekli gelişime teşvik ediyor, yeni fikirlerini destekliyoruz. Şirket kültürümüzde inovasyon, takım çalışması ve sürdürülebilirlik gibi değerlere büyük önem veriyoruz.

Mobilya sektöründeki hızlı değişimlere nasıl ayak uydurabiliyorsunuz ve inovasyona nasıl teşvik ediyorsunuz?

Mobilya sektörü, teknolojik gelişmeler ve tüketici davranışlarındaki değişimlerle sürekli dönüşüyor. Biz de bu değişime ayak uydurmak için Ar-Ge çalışmalarına yatırım yapıyor, yeni teknolojileri takip ediyor ve çalışanlarımızı sürekli eğitiyoruz. Bunun yanı sıra dokunduğumuz her bir tedarikçinin de sürdürülebilirlik yolculuğuna adım atmasına öncülük ediyoruz ve kapsamda 2024 yılında basın, çalışanlarımız, yönetim kadromuz, tedarikçilerimizin, bayilerimizin ve yatırımcılarımızın katılımıyla Sürdürülebilirlik Çalıştayı gerçekleştirdik.

Doğanlar Mobilya Grubu olarak, doğal ekosistemlere olan bağımlılığımızın ve bu ekosistemleri koruma sorumluğumuzun farkındayız. Ham maddelerimizi sürdürülebilir kaynaklardan temin etmeyi, ormansızlaşmanın önüne geçmeyi ve biyoçeşitliliği koruma ilkesiyle hareket etmeyi taahhüt ediyoruz. Bu doğrultuda, Doğtaş ve Kelebek markalarımız ormansal kaynakların sürdürülebilir yönetimini teşvik eden FSC-COC: Orman Yönetim Konseyi Koruma Zinciri Belgesi'ne sahipler. Aynı zamanda her yıl bir biyoçeşitlilik projesi hayata geçirme hedefimiz bulunuyor. Doğal kaynaklardan elde ettiğimiz ham maddelerle üretim yaparken çevresel sorumluluğumuzun büyük olduğunun farkındayız. Bu nedenle, üretim süreçlerimizde kullanılan tüm malzemelerin çevresel etkilerini azaltmak için sürdürülebilirlik stratejileri geliştiriyoruz. 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı hedeflerken, 2030'a kadar lojistik filomuzun yarısını sıfır emisyonlu araçlarla yenileyeceğiz. Karbon ayak izimizi en aza indirerek daha sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz. Doğanlar Mobilya Grubu olarak, sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarımızı ve ilerlemelerini şeffaf bir şekilde paylaşmak amacıyla 2023 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladık. Bu rapor, küresel standartlara uygun olarak hazırlanmış olup, şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) performansını detaylı bir şekilde analiz etmektedir.

Şirketinizde yenilenebilir enerji ve döngüsel ekonomi konusunda nasıl gelişmeler söz konusu?

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye geçiş konusunda kararlıyız. 2023'te Biga ve Düzce tesislerimizde elektrikli forkliftlere ve şarj istasyonlarına yatırım yaptık. ISO-16064-01 Kurumsal Karbon Ayak İzi Raporu ile karbon ayak izimizi ölçümledik. Bu rapora göre sektör ortalamasının 1-1,5 ton daha az karbon ayak izine sahip olduğumuzu gördük. GES projemiz kapsamında Düzce Kelebek Üretim Tesisimizde 4.956,6 kWp, Biga Doğtaş Üretim Tesisimizde 4.542 kWp üretim gücü ile toplamda 9.524 kWp gücündeki güneş elektrik santrali ile sürdürülebilirlik hedeflerimiz çerçevesinde hem enerji bağımlılığımızın hem de karbon ayak izimizin azaltılmasına katkı sağlayacağız. Fosil yakıtlı araçlarımızı da elektriklilerle değiştirerek filomuzun büyük bir kısmını yeniledik. Bu sayede karbon emisyonlarımızı azaltarak çevreye daha duyarlı hale geldik. Ürünlerimizin yaşam döngüsünü göz önünde bulundurarak, döngüsel ekonomi ilkelerine uygun tasarımlar oluşturuyoruz. Atık oluşumunu azaltmak, kaynakları verimli kullanmak ve ürün ömrünü uzatmak için çalışıyoruz. Hazırlıklarına başladığımız ve bu yıl yayınlayacağımız Döngüsel Tasarım Kılavuzu ile tüm koleksiyonlarımızı bu doğrultuda şekillendireceğiz. 2026 yılından itibaren ise her yıl bir koleksiyonumuzu Döngüsel Tasarım Kılavuzu çerçevesinde oluşturmayı planlıyoruz Geri dönüştürülmüş, organik ve biyobozunur malzemeler kullanarak ürünlerimizin çevresel etkisini azaltıyoruz.