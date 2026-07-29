İklim sözlüğü: İstilacı türler

İstilacı türler, doğal olarak bulunmadıkları bir ekosisteme insan faaliyetleri ya da iklim değişikliğinin etkisiyle taşınan ve burada hızla çoğalarak yerel türler üzerinde baskı oluşturan canlılardır.

Avcılarının bulunmaması ve hızlı üreme özellikleri nedeniyle besin zincirini değiştirebilir, biyolojik çeşitliliği azaltabilir ve ekosistemlerin dengesini bozabilirler.

Küresel ticaret, deniz taşımacılığı, turizm ve iklim değişikliği istilacı türlerin yayılmasını hızlandıran başlıca etkenler arasında yer alıyor. İklim değişikliği ise bu türlerin yeni bölgelerde tutunmasını ve yayılmasını kolaylaştırarak etkilerini daha da artırıyor.

Türkiye’de Akdeniz’de hızla yayılan aslan balığı ve gümüş yanaklı balon balığı, istilacı deniz türlerinin en bilinen örnekleri arasında yer alıyor. Karasal ekosistemlerde Amerikan beyaz kelebeği çok sayıda bitki türüne zarar verirken kentlerde giderek yaygınlaşan halkalı papağan yerli kuş türleriyle yuvalama alanları için rekabet ediyor. Tatlı su ve sulak alanlarda görülen su sümbülü ise su yüzeyini kaplayarak yerel türler üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Uzmanlara göre istilacı türlerle mücadelede erken tespit, düzenli izleme ve bilimsel yönetim planları büyük önem taşıyor. Bazı bölgelerde kontrollü avcılık ve tüketimin teşvik edilmesi de popülasyonun sınırlandırılmasına katkı sağlayan yöntemler arasında gösteriliyor. İstilacı türler, iklim krizinin ve küreselleşmenin doğa üzerindeki etkilerini gösteren en önemli örneklerden biri olarak kabul ediliyor.