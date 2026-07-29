İyi haber: Roma Kulübü’nden Türkiye’ye davet

Sürdürülebilirlik düşüncesinin öncü kuruluşlarından Roma Kulübü (Club of Rome), Good4Trust.org’un kurucusu ve Türetim Ekonomisi Derneği (Türetim) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Uygar Özesmi’yi üyeliğe davet etti.
1968 yılında kurulan bağımsız düşünce kuruluşu; iklim krizi, biyolojik çeşitlilik kaybı, doğal kaynakların tükenmesi ve ekonomik eşitsizlikler gibi küresel sorunlara bilimsel veriler ve sistem düşüncesi temelinde çözüm önerileri geliştirmesiyle tanınıyor.
170 bağımsız üyeden oluşan Roma Kulübü, 1972 yılında yayımladığı ve sürdürülebilirlik alanında dönüm noktası kabul edilen “Büyümenin Sınırları” raporuyla, ekonomik büyümenin gezegenin ekolojik sınırları içinde yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyarak dünya çapında geniş yankı uyandırmıştır.