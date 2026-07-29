Kaya Demirer’den sürdürülebilir gastronomi çağrısı: İstilacı türlere sofrada çözüm

İklim krizi, biyolojik çeşitlilik kaybı ve gıda sistemlerindeki kırılganlıklar, gastronomi sektörünü yalnızca lezzet üretmekle değil, doğayla kurduğu ilişkiyi yeniden düşünmekle de karşı karşıya bırakıyor.

TURYİD Başkanı, Frankie Kurucu Ortağı ve Doğuş Hospitality&Retail Yönetim Kurulu Danışmanı Kaya Demirer ile sürdürülebilir gastronomiyi, istilacı türlerle mücadeleyi, “türetici” anlayışını ve COP31’e giderken sektörün üstlenmesi gereken sorumlulukları konuştuk.

- Sürdürülebilirliğe yönelik ilginizin temelini atan bir an, bir kişi ya da doğayla kurduğunuz unutamadığınız bir deneyim var mı?

Ağırlama sektörü eğitimi aldıktan ve otelcilik deneyimi edindikten sonra restoran işletmeciliğine yöneldim. 1994 yılında Gümüşlük’te başlayan bu yolculukta, ana hammaddemiz olan balığın tedarikinde ciddi sorunlar yaşamaya başladım. O yıllarda gözlemlediğim bilinçsiz avlanma yöntemlerinin, yaşadığımız tedarik sorunlarının temel nedeni olduğunu fark ettim. Bu benim için gerçek bir dönüm noktasıydı. O gün kendi kendime bir söz verdim: Eğer bir gün karar verici ya da görüşüne başvurulan bir konumda olursam, doğaya ve doğal kaynaklara her zaman saygılı bir bakış açısını savunacaktım. Bugün sürdürülebilirlik konusunda attığım her adımın temelinde de o yıllarda edindiğim bu farkındalık yatıyor.

TÜRETİCİ YAKLAŞIMI

- Frankie, istilacı türlerden biri olan aslan balığını menüsüne taşıyarak dikkat çeken bir adım attı. Sizce gastronomi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve deniz ekosistemlerinin geleceği için nasıl bir rol üstlenebilir?

Bu fikir 2020 yılında, Akdeniz Koruma Derneği’nin kurucusu ve başkanı sevgili dostum Zafer Kızılkaya’nın bana aslan balığının hikâyesini anlatmasıyla doğdu. O gün bana yalnızca istilacı bir türü değil, gastronominin deniz ekosistemi üzerinde yaratabileceği olumlu etkiyi de gösterdi. Aynı zamanda beni, 1990’lı yıllarda tanık olduğum bilinçsiz avcılık nedeniyle denizlerimizin nasıl hızla fakirleştiği günlere götürdü. Aslan balığını farklı pişirme teknikleriyle denedik ve olağanüstü lezzeti beni gerçekten şaşırttı. Özellikle sağlam kaslı yapısı sayesinde ceviche’de mükemmel sonuç verdiğini gördük ve o günden itibaren tüm markalarımızın menülerine farklı yorumlarla taşıdık. Ancak amacımız yeni bir ürün sunmak değil, bir döngüyü değiştirmekti. Çünkü aslan balığı çoğu zaman tesadüfen ağlara takılıyor ve ekonomik değeri olmadığı için yeniden denize bırakılıyordu.

Oysa restoranlar bu ürüne talep oluşturduğunda sistem değişiyor. Şef onu cazip bir tabağa dönüştürüyor; misafir hem lezzetli bir deneyim yaşıyor hem de deniz ekosistemine katkı sağlayan bir tercihte bulunduğunu bilmenin verdiği tatmini hissediyor. Talep arttıkça balığın ekonomik değeri yükseliyor, tedarik zinciri oluşuyor, balıkçılar bu türü özellikle hedefleyerek avlamaya başlıyor ve istilacı popülasyon üzerinde doğal bir baskı oluşuyor.

- Sürdürülebilir balıkçılık için restoranlar ve tüketiciler hangi alışkanlıklarını yeniden düşünmeli?

Bence tüm alışkanlıklarımızı yeniden düşünmeliyiz. Hatta “tüketici” kavramını yeniden tanımlamalıyız. Çünkü tüketmek, bir kaynağı bitirmek demektir. Oysa bugün çocuklarımıza yalnızca tüketmeyi değil, üretirken çoğaltmayı da öğretmek zorundayız. Bu nedenle ben “türetici” kavramını önemsiyorum. Gelecek; tüketirken aynı zamanda üreten, doğaya geri veren ve sorumluluk alan bireylerin omuzlarında yükselecek. Bu anlayışı eğitimden başlayarak yeni kuşaklara kazandı-rabilirsek, yalnızca denizlerimizi değil, geleceğimizi de koruyabiliriz.

ORTAK VİZYON

- TURYİD başkanı olarak sektörün öncelikleri neler olmalı?

Tek başına sektörün çabası yeterli değil. Aslan balığında olduğu gibi doğru örneklerle önemli fark yaratabiliriz ancak gerçek dönüşüm için kamu ile özel sektörün aynı hedef doğrultusunda birlikte hareket etmesi gerekiyor.

Yeme-içme sektörü, doğru yönlendirildiğinde toplumsal davranışları değiştirebilecek çok güçlü bir etki alanıdır. Üstelik bugün sektörümüzde dünyayı takip eden, öğrenen ve kanaat önderliği yapabilecek vizyona sahip çok değerli işletmeciler var. Bu potansiyeli doğru değerlendirmeliyiz.

Bu nedenle kamu otoritesinin sektöre yalnızca yaptırım ve cezalarla değil; teşvik, işbirliği ve iyi örnekleri görünür kılan bir yaklaşımla liderlik etmesi gerektiğine inanıyorum. Başarılı uygulamalar çoğaldıkça dönüşüm de hızlanacaktır. Denetim ve yaptırım ise bu kültür oluştuktan sonra devreye girmelidir.

Özetle; önce ortak vizyon ve işbirliği, ardından teşvik, en son denetim. Sürdürülebilir dönüşümün anahtarı, kamu ile özel sektörün birbirini tamamlayan iki paydaş olarak hareket edebilmesidir.

BİR YAŞAM KÜLTÜRÜ

- Sürdürülebilirlik konusunda sizi umutlandıran ve kaygılandıran nedir?

Sürdürülebilirlik konusunda beni en çok umutlandıran gelişme, yeni kuşağın yalnızca tüketici değil, tercihleriyle üretimi ve sistemi dönüştüren birer “türetici” olma bilincine sahip olmasıdır. Buna eşlik eden, dünyaya daha açık, kültürlü ve sorumluluk sahibi yeni nesil işletmecilerin yetişmesi de bana umut veriyor. En büyük kaygım ise bu farkındalığın söylem düzeyinde kalması ve sürdürülebilirliğin gerçek bir dönüşüm yerine yalnızca bir iletişim ve pazarlama aracına dönüşmesi. Çünkü sürdürülebilirlik, anlatılan değil; içselleştirilen ve her karara yön veren bir yaşam kültürü olmalıdır.

- Bir bitki olsaydınız hangisi olurdunuz?

Zeytin ağacı olmak isterdim. Çünkü gerçek sağlamlığın, en sert rüzgârlara rağmen köklerinden vazgeçmemekte ve inandığı değerleri sabırla savunabilmekte saklı olduğuna inanıyorum. Zeytin ağacı dayanıklılığın, yeniden filizlenebilmenin ve lezzetli meyveleri ile katma değer üretmenin simgesidir. Ben de geride insanların, kurumların ve fikirlerin büyümesine katkı sağlayan kalıcı bir iz bırakmayı isterim.

BİR TABAĞIN ETKİSİ

Gaastronominin yalnızca yemek sunan bir sektör olduğuna inanmıyorum. Restoranlar, menülerinde yer verdikleri ürünlerle yalnızca damak zevkini değil; üretimi, avcılığı, bir bölgenin ekonomik ve kültürel gelişimini, nihayetinde de tüketici davranışlarını şekillendirir. Doğru anlatılan tek bir tabak bile biyolojik çeşitliliğin korunmasına gerçek bir katkı sağlayabilir

COP31 İÇİN YOL HARİTASI

COP31’E giderken gastronomi sektörünün yalnızca karbon ayak izi ve gıda israfını değil; biyolojik çeşitliliğin korunmasını, sürdürülebilir su ürünlerini, yerel üreticilerin güçlendirilmesini ve “türetici” anlayışını da iklim gündeminin merkezine taşıması gerekiyor. Çünkü restoranlar yalnızca tüketimin gerçekleştiği yerler değil, aynı zamanda üretimi yönlendiren güçlü talep merkezleridir.

Türkiye ise sahip olduğu biyolojik çeşitlilik, güçlü gastronomi kültürü ve tarımsal mirasıyla bu dönüşümde Akdeniz’e örnek olacak çözümler geliştirebilecek potansiyele sahiptir. Diğer taraftan küresel ısınma ve artan su stresi yaşayan ülkeler arasındaki kritik anlamda liderlik seviyesindeki pozisyonumuz karşısında bunu artık bir tercih değil, stratejik bir sorumluluk olarak görmemiz ve rol modeli olmamız gerekiyor.