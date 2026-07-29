Türkiye’den ve dünyadan çevre gündemi

- İsveç, "sonsuz kimyasallar" olarak bilinen PFAS'ı içeren giysi, kozmetik, mutfak gereçleri ve benzeri tüketici ürünlerini 2028'den itibaren yasaklamayı planlıyor. Hükümet, Avrupa Birliği'nin 2027'de sunması beklenen düzenlemeyi beklemeden ulusal yasak hazırlığına başladı. Doğada binlerce yıl kalabilen PFAS'ın bazı kanser türleri, bağışıklık sistemi ve üreme sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğine ilişkin bilimsel bulgular nedeniyle birçok Avrupa ülkesi bu kimyasallara yönelik kısıtlamaları artırıyor.

- Avrupa'da bu yaz etkili olan sıcak hava dalgaları, tahıl üretiminde 9 milyon tonluk kayba yol açtı. Avrupa Tahıl ve Yağlı Tohumlar Ticaret Birliği'ne (Coceral) göre bu düşüş, AB ile Birleşik Krallık'ta 2018'den bu yana en düşük tahıl hasadına işaret ediyor. İngiltere merkezli iklim ve enerji düşünce kuruluşu Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU) ise kaybedilen tahıl üretiminin ekonomik değerini yaklaşık 2 milyar Avro olarak hesaplıyor.

- Anavarza Bal'ın Adana Kozan'daki tesisinde hayata geçirdiği Dünyanın En Büyük Arı Oteli, Guinness Dünya Rekorları tarafından tescillendi. Yalnız yaşayan yabani arılar için tasarlanan yapı; yuvalama, barınma ve kışlama alanı sunarak biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Kentleşme, yoğun tarım uygulamaları ve yaşam alanı kaybı nedeniyle zorlanan tozlaştırıcılara dikkat çekmeyi hedefleyen proje, aynı zamanda arıların gıda güvenliği ve ekosistemler için taşıdığı öneme ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

- Çin, 2030'a kadar toplam yenilenebilir enerji üretimini yüzde 53 artırarak 1.18 milyar tondan 1.8 milyar ton kömür eşdeğerine çıkarmayı hedefleyen yeni enerji planını açıkladı. Plan, rüzgâr ve güneş enerjisinin payını artırmanın yanı sıra talep artışları karşısında yenilenebilir kaynakları daha güvenilir hale getirmeyi amaçlıyor. Dünyanın en büyük sera gazı salıcısı olan ülke, bu adımla enerji dönüşümünü hızlandırmayı hedefliyor.

- Anadolu Grubu, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) performansını değerlendiren uluslararası FTSE4Good Endeksi'ne dahil oldu. 2020'den bu yana BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde de yer alan Grup, LSEG'nin 2026 değerlendirmesinde "Yatırım Holdingi Şirketleri" kategorisinde çevresel ve sosyal performansıyla küresel lider olarak gösterildi. Grup, bu yıl üçüncü Entegre Raporu'nu yayımlamaya hazırlanıyor.

- ABD'DE 120 milyondan fazla araç yolculuğunu inceleyen bir araştırma, sürücülerin hız sınırlarına uyması halinde her gün 25 milyon litreden fazla yakıt ve 57 bin ton karbondioksit tasarrufu sağlanabileceğini ortaya koydu. “Communications Sustainability” dergisinde yayımlanan çalışmaya göre bu değişim, günlük yaklaşık 22 milyon dolarlık ekonomik tasarruf da sağlayabilir. Araştırmacılar, hız sınırlarına uymanın trafik güvenliğinin yanı sıra enerji tüketimi ve emisyonların azaltılması açısından da önemli bir adım olduğuna dikkat çekiyor.