Aydın merkezli 7 ilde 'yasadışı bahis' operasyonu: 11 milyar TL'lik para trafiği tespit edildi!

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 40 şüphelinin yasadışı bahis ve sanal kumar organizasyonu bünyesinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Şüphelilerin elde ettikleri finansmanı paravan şirketler aracılığıyla aktardıkları, kullandıkları banka ve finans hesaplarında ise toplam 11 milyar 38 milyon 572 bin 927 TL tutarında şüpheli para trafiğinin bulunduğu tespit edildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda suç organizasyonunun faaliyetlerinin sonlandırılması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla Aydın merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında 31 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla şüpheli şahıs ve şirketlere ait mal varlıklarına tedbiren el konuldu.

Operasyonda ayrıca suç unsuru barındırdığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal incelenmek üzere ele geçirildi. Öte yandan hakkında işlem başlatılan şüphelilerden 3'ünün halen cezaevinde bulunduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.