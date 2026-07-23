Teknolojiyle bütünleşen tarım, küresel gıda krizine çözüm yaratabilir: Akıllı teknolojiler verimliliği artırıyor

Tarımda dijitalleşme toprağı da dönüştürüyor.

Özellikle akıllı tarım teknolojilerinin kullanılması, tarımsal alanda gözle görülür bir verimlilik artışı yarattı.

Genel olarak tarım faaliyetlerinin verimliliğini artırmayı ve maliyetlerini azaltmayı merkeze alan akıllı tarım teknolojileri, özellikle küresel gıda krizinin yaşandığı dönemde yaşamsal öneme sahip.

Sensörler, uydu verileri, veri analitiği gibi teknolojiler; özellikle toprak analizi, bitki sağlığının izlenmesi, gübre yönetimi ile bitki zararlıları ve hastalıklarının tespitinde önemli bir yer tutuyor.

'SU'DA FARK YARATIYOR

Tarımda dijitalleşmenin en büyük fark yarattığı alan ise su. Su arıtma ve filtrasyon sistemleriyle su tasarrufu sağlanırken olası sorunlara ilişkin hızlı teknik destek sağlanabilmesi artık mümkün. Geleneksel eğilimleri yüksek olan çiftçiler bu gelişmelere biraz daha mesafeli dururken yenilikleri üretim denklemine dahil eden çiftçiler ise mahsulü sürekli izleyerek hastalık, böceklenme ve fazla ilaç kullanımının erkenden tespit edilerek pestisit oranının düşürülebildiğini belirtiyor.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı da bu yıl tarım sektöründe “dijital dönüşümü” stratejik öncelik olarak belirledi. Bu kapsamda üretimden hayvancılığa, sulamadan ilaçlamaya kadar birçok alanda ileri teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.