Türkiye'de küçükbaş hayvan sayısı 60,8 milyona çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Haziran 2026 dönemine ait 'Hayvan Varlığı İstatistikleri' bültenini yayımladı. Verilere göre, Türkiye genelinde küçükbaş hayvan sayısı 2025 yılı aralık ayındaki 57 milyon 874 bin 318 seviyesinden yüzde 5,1'lik artışla 60 milyon 815 bin 177'ye ulaştı.

Bu artışta en büyük payı koyun varlığındaki yükseliş oluşturdu. Koyun sayısı altı aylık dönemde yüzde 6 artarak 46 milyon 688 bin 813'ten 49 milyon 473 bin 446'ya çıkarken; keçi sayısı ise yüzde 1,4'lük artışla 11 milyon 185 bin 505'ten 11 milyon 341 bin 731'e yükseldi.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYISINDA YÜZDE 0,5 ARTIŞ

Aynı dönemde büyükbaş hayvan varlığında da sınırlı bir artış kaydedildi. 2025 yılı sonunda 17 milyon 708 bin 985 olan büyükbaş hayvan sayısı, Haziran 2026 itibarıyla yüzde 0,5 artarak 17 milyon 804 bin 510'a ulaştı.

Büyükbaş kategorisindeki sığır sayısı yüzde 0,5 artışla 17 milyon 640 bin 2 olarak kayıtlara geçerken, manda sayısında ise yüzde 0,2'lik azalma görüldü ve sayı 164 bin 508'e geriledi.