CHP'li Yıldırım Kaya ve avukat Ruşen Gültekin'den skandal KPSS açıklaması

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:53

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'ye giren adaylar, cevap anahtarının yayınlanmasıyla birlikte Twitter'de soruların sızdırıldığını iddia ederek, 'KPSS'de ikinci FETÖ operasyonu' etiketiyle paylaşımlar yapmaya başladı. Söz konusu yayınevinin sorularını inceleyen adaylar, soruların, şıklarının ve şıkların sıralamasının bile aynı olduğunu belirterek, sosyal medyadan tepki gösterdi. Bu şekilde en az 20 soru olduğu belirtilirken, adaylar CİMER’e şikâyet başvurularında bulundu.

Eğitim Gücü Sendikası savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. ÖSYM, iddialar hakkında incelemeler yapıldığını söyleyip, 'iddialar asılsız' dedi.

"BU SORULAR KİME VERİLDİ?"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, KPSS’nin şaibeli olduğunu vurgulayarak, “Bu siyasal iktidarın yaptığı tüm sınavlar şaibeli olmaya başladı. Böyle bir tesadüf olamaz. Bu sınavda adaletsizlik yok mu? Bir yayınevi 20 sorunun 20’sini de nasıl oluyor da tutturabiliyor? MEB, YÖK şaibelidir. Şaibenin büyüğü de Saray'dadır. Daha önce ‘FETÖ’nün elemanları sınav sorularını çaldı, yandaşlarına verdi’ dediniz. Şimdi FETÖ de yok. Bu sorular nereden çıktı? Kime verildi?” tepkisini gösterdi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve avukat Ruşen Gültekin, Cumhuriyet TV'de Şahin Aybek ve Rabia Azra Sözcü'ye yaptığı açıklamada, KPSS sınavından 1 ay önce 432 kişinin görev yerlerinin değiştirildiğini açıkladı.

Gültekin, 432 kişinin arasında görev yerlerinin değiştirilmesinin yasak olduğu Tez-Koop İş Sendikası temsilcisinin de bulunduğunu açıkladı.