01 Ekim İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 01.10.2024 - 09:58

Güncelleme: 01.10.2024 - 09:58

İZMİR ilinde 01 Ekim Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-01 2024-10-01 09:00:00.421-2024-10-01 15:00:00.334 saatleri arasında Küçükkemerdere; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Küçükkemerdere Köyü, Küçükkemerdere Köyü İç Yolu, küçükkemerdere atatürk, KÜÇÜKKEMERDERE DERE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-01 2024-10-01 09:00:00.421-2024-10-01 15:00:00.334 saatleri arasında Yamandere; , İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz1, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, NİYAZİ BOZKURT, Yamandere Köyü İç Yolu, Yamandere Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-01 2024-10-01 09:00:00.421-2024-10-01 15:00:00.334 saatleri arasında Büyükkemerdere; İsimsiz26, İsimsiz28, Büyükkemerdere Köyü İç Yolu, Büyükkemerdere Yolu, büyükkemerdere ara yol, buyukkemerdere, , İsimsiz5, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz25 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-01 2024-10-01 09:00:00.421-2024-10-01 15:00:00.334 saatleri arasında Çeriközü; , İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-01 2024-10-01 09:00:00.421-2024-10-01 15:00:00.334 saatleri arasında Dallık; , İsimsiz1, İsimsiz24, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, Dallık Köyü İç Yolu, Dallık Yolu, sogulcaksu kume evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-01 2024-10-01 09:00:00.421-2024-10-01 15:00:00.334 saatleri arasında Boynuyoğun; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-01 2024-10-01 09:00:00.421-2024-10-01 15:00:00.334 saatleri arasında Dibekçi; yamandere dıbekcı yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-01 2024-10-01 10:00:00.537-2024-10-01 15:00:00.666 saatleri arasında Fatih; İSTASYON, İbrahim Karaoğlanoğlu Cd., Yahya Kemal Cd., Levent Cd., Halim Ertürk Cd., , Fahrettin Altay Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-01 2024-10-01 13:00:00.663-2024-10-01 17:00:00.353 saatleri arasında Hürriyet; İsimsiz22, , Çamlık Cd., Yahya Kemal Cd., Zafer Cd., Serdengeçti Cd., Piri Reis Cd., Pamuk Sk., Güven Cd., Gençlik Cd., Akşemseddin Cd., Azerbaycan Cd., İsimsiz39 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-01 2024-10-01 09:00:00.749-2024-10-01 15:00:00.456 saatleri arasında Kuruçeşme; 205/32. Sk., 205/33. Sk., 205/34. Sk., 205/35. Sk., 205/37. Sk., 205/39. Sk., 205/40. Sk., 205/45. Sk., 205/52. Sk., 205/53. Sk., 205/54. Sk., 205/6. Sk., 205/7. Sk., 205/28. Sk., 205/21. Sk., 205/2. Sk., 205/11. Sk., 205/10. Sk., , 205/8. Sk., 205/29. Sk., 205/3. Sk., 205/31. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-01 2024-10-01 09:00:00.979-2024-10-01 12:00:00.796 saatleri arasında Onur; 7399/29. Sk., 7399/28. Sk., 7399/27. Sk., 7399/26. Sk., 7399/33. Sk., 7399/24. Sk., 7399/23. Sk., 7399/22. Sk., 7399/21. Sk., 7399/20. Sk., 7399/19. Sk., 7371. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-01 2024-10-01 09:00:11.569-2024-10-01 15:00:17.587 saatleri arasında Çiçek; 1637/1. Sk., 1631. Sk., 1638/2. Sk., 1637/5. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-01 2024-10-01 09:00:54.934-2024-10-01 15:00:01.388 saatleri arasında Çiçek; 1638/1. Sk., 1638. Sk., 1637/2. Sk., 1635/1. Sk., Şehit Hakan Uysal Cd., İsmail Karaca Sk., İsmail Karaca, 1638/2. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-01 2024-10-01 09:30:00.354-2024-10-01 17:30:00.402 saatleri arasında Taşlıyatak; DEMİRAYAKLAR, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz161, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz4, , İsimsiz89, DEMİRAYAKLAR, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz80, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz78 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-01 2024-10-01 09:30:00.354-2024-10-01 17:30:00.402 saatleri arasında Olgunlar; AVGAN, Avgan Sk., İsimsiz67, İsimsiz43, AVGAN, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-01 2024-10-01 09:30:00.354-2024-10-01 17:30:00.402 saatleri arasında İğdeli; İsimsiz159, İsimsiz127, İsimsiz126, İsimsiz125, İsimsiz124 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-01 2024-10-01 10:00:00.842-2024-10-01 16:00:00.047 saatleri arasında Kalabak; KALABAK CUMHURİYET, Göl Sk., Hasan Ağa Sk., Kalabak Köyü, Kuyular Sk., Merkez 1 Sk., Zeki Sk., Çeşme 1 Sk., Çevre Yolu Cd., , İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-01 2024-10-01 10:00:00.842-2024-10-01 16:00:00.047 saatleri arasında Hacıömerli; , İsimsiz20, İsimsiz23, İsimsiz26, İsimsiz27, Hacıömerli Köy Yolu, Hacıömerli Köyü, Karakuyular Kümeevleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-01 2024-10-01 10:00:03.58-2024-10-01 12:00:13.846 saatleri arasında Çelebi; 399. Sk., 401. Sk., 530. Sk., Kazım Dirik Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-01 2024-10-01 12:00:34.309-2024-10-01 13:00:41.735 saatleri arasında Gürpınar; 7232/8. Sk., 7232/7. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.