01 Kasım KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 01.11.2024 - 10:12

Güncelleme: 01.11.2024 - 10:12

KOCAELİ ilinde 01 Kasım Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 01 Kasım Cuma 10:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT mahallelerinde İNKILAP CD., TANIK SK., TEMEL, TEMEL SK., ÜNLÜ, ÜNLÜ SK., YUSUF BAĞLARI, YUSUF BAĞLARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAPINAR, KAYACIK, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFİYE, TEPEKÖY, ULASLI YALI mahallelerinde 101. CD., 104. CD., 1046., 1134., 1134. SK., 1137. SK., 202 CD., 202. CD., 2105. SK., 3089, AGAH EFENDİ SK., AMİRAL, ATLAS SK., BALABAN MEVKII, CENNET, CEVHER, CEVHER SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇİFTLİK CD., HAFIZ İSMAİL CD., I.BAYRAKTAR, İ.BAYRAKTAR CD., İZZET AÇIKBAŞ SK., KADER, KARAPINAR, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KIBLEPINAR, KOCAGÖL SK., NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, ORMAN SK., PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SARAYBOSNA, SARIKUM CD., SUNNİ BABA, TEKKE BABA, TEPE MEVKII, TOPRAK SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, AKPINAR, EREGLI, EREĞLİ, KARAPINAR, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SULUDERE, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 101., 105. CD., 109. CD., 1135. SK., 1136. SK., 1138., 1138. SK., 1146. SK., 1149. SK., 202. CD, 2818., 2825., 2832., 2875., AKIN, AMIRAL, AMİRAL CD, ATİLLA SK., CENNET SK., ÇATALÇESME, DOLAYLAR MEVKII, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER, GÜDELER SK., HALIL HODZIÇ, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KOCAÇINAR SK., NAİL AYDIN SK., NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN, SELVI, SELVİ SK., SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNU BABA MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, YASEMİN SK., YUKARI MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 01 Kasım Cuma 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 01 Kasım Cuma 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, ÇAMÇUKUR, EREĞLİ, KARAPINAR, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1056. SK., 2808., BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGA KENT MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, KARADENİZ SK., KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SUNNİ BABA SK, SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇKARDESLER, YUKARI MEVKII, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 01 Kasım Cuma 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAHMETLI, KARAAHMETLİ mahallelerinde KARAAHMETLI MERKEZ MEVKII, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARSIYAKA, KARŞIYAKA, SEYMEN mahallelerinde CUMA SK., D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., HACIBEY, HACIBEY SK., ILKER, İLKER SK., İMECE SK., KARSIYAKA D-130 YANYOL, LATİFE HANIM CD., MAKET, YOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde ÇAKIR, ÇAKIR SK., GÜNAY SK., SAHINTÜRK, TÜRKKAN, YILDIZ, YÜCELEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI mahallelerinde HASANAGA MEVKII, HASANAĞA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN, SERVETIYE KARSI mahallelerinde ARMUT BOGAZI MEVKII, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR mahallelerinde BOYLAM SK., ENERJI, ENERJİ CD., GENCER SK., GÜRGENLİ HASAN SK., HACI ASLAN CD., HACI HALIL SERIM, HACI HALİL SERİM SK., KOCA ORMAN CD., MEDENİ SK, SÖĞÜTLÜ SK., SUR, YAZMALI, YENICE, YENİCE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR mahallelerinde KOCAYEMIS, KOCAYEMİŞ SK., MAHMUT ÇAVUS, MAHMUT ÇAVUŞ CD., YAZMALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLACIK mahallelerinde KARAMÜRSEL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEYMEN, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde ANAYURT SK., AYBATIMI, AYBATIMI SK., BAKİ SK., BASAK, BASARI, BAŞAK SK., BAŞARI SK., BEDIA, CANLAR, ÇAMLIBEL SK., ENES, KUTAY, SARP, SARP SK., YALDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 01 Kasım Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde BERRAK SK., ÇİSE SK., EMPAY SK., ERKUT, FURUNCU, IHSAN, ILIM, KESKIN, KESKİN, ŞAHİNTÜRK SK., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SIRINSULHIYE, SUADIYE, SUADİYE mahallelerinde 1.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., 9.İSİMSİZ SK., ABBAS, ABBAS SK., ADALAR SK., AHATLI SK., AKÇASU SK., AKVİLLA KONUTLARI SİTE YOLU SK, ALAYLI SK., ALIOGULLARI, ALİOĞULLARI SK., ARAPOĞLU SK., ARSLAN, ARSLAN CD., ARTEZYEN SK., ARTVIN, ARTVİN SK., ATILAY SK., AYDINLIK SK., AYDINTEPE, BALABAN BAYRAK SK., BALABAN CUMHURİYET, BALABAN CUMHURİYET CD., BALCILAR SK., BELLİSAN SK., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., CEVIZLIK, CEVIZLIK EVLERI, CEVIZLIK., CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SİTE YOLU SK, CEVİZLİK EVLERİ SK., CEVİZLİK SK., CEVİZLİK. SK., ÇAKIROĞLU SK., ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇANAKÇI SUYU SK., ÇAYKARA SK., DEGIRMENKAPI, DEĞİRMENKAPI CD., DEMİRCİLER SK., DERELİ SK., DIZDAROGLU, DİZDAROĞLU, DİZDAROĞLU CD., DİZGE SK., DOĞANER SK., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTIN KERIMOGLU, DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., DURSUN, DURSUN SK., ELÇİ SK., ERDOĞAN SK., ERTUG, ERTUĞ SK., FAHRİ SK., FERHAT AĞA SK., FILIZLER, FİLİZLER SK, GEDE SK., GÜLBAHÇE, GÜLBAHÇE CD., GÜLLİCE SK., GÜLYALI SK., GÜMÜSÇÜ, GÜMÜŞÇÜ, GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HANYERI, HANYERİ SK., HARMANLIK SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, HİZMET SK, HOCALAR SK., İFTİHAR SK, İMAMOĞLU SK., İPEKYOLU CD., İPEKYOLU EVLERİ SİTE YOLU SK, KABAKOZ SK., KADER SK, KADIMEZARI, KADIMEZARI CD., KADIR ASLAN, KADİR ASLAN SK, KANAAT SK., KARADERE, KARAKADILAR CD., KARALI SK., KARPUZLUK SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., KELESLI, KELEŞLİ SK., KESTANELIK, KESTANELİK SK., KIVANÇ ÇIKMAZI, KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KIVRAK SK., KİRAZLIK EVLERİ SİTE YOLU SK, KORUCU SK., KOZLU SK., KUPLAY SK., MEKTEPLİ SK., MEMISLER, MEMİŞLER SK., MESRUTIYET, MESUDIYE, MESUDIYE CD., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., MEŞRUTİYET SK., MEYVELIK, MOLLAGARIP, MOLLAGARİP SK., NUSRETİYE İZMİT CD., OKÇAPINAR, OKÇAPINAR SK., ORTAKLAR SK., ÖMERLİ SK., ÖNCÜ SK., ÖZKANLI SK., ÖZKOÇ SK., ÖZMEN, ÖZMEN SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., PERVANE SK., RAUF EFENDİ SK., SEHIT ISHAK ÖZTÜRK, SERT SK., SEVIL, SEVİL, SEVİL SK, SEVİL SK., SIRINTEPE, SIRINYOL, SUADİYE BAĞDAT CD., SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK, SUBAŞILAR SK., ŞAHİNTEPE SK., ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞEHİT YILMAZ DEDEOĞLU SK., ŞİRİNTEPE SK., ŞİRİNYOL SK., TALIP, TALİP SK., TAŞLI TARLA SK., TEPELI, TEPELİ SK, TEPELİ SK., TOPKAPI, TOPKAPI CD., TUROĞLU SK, UZAK SK., VAROL, VAROL SK., YAKIN SK., YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK., YILMAZLAR SK., YUSUF DEDE SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GONCA, SULTANIYE, SULTANİYE mahallelerinde ASAGA MEVKII, AŞAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, ERYIGITLER MEVKII, ERYİĞİTLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAN SIRTI YOLU SK, HANLAR MEVKII, HANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KILISE MEVKII, PAMUKOVA YOLU CD, YAYLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATASEHIR, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, KÖSEKÖY, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde AKDEMIR, AKDEMİR SK., AKİF SK., AKKONAK, AKKONAK SK., AKSEMSEDDIN, ALADAĞ SK., ALİM, ALİM SK., ARPAÇAY SK., AŞIK SK., ATALAR SK., AYDINLI SK., BAGDAT CD., BALLICA, BALLICA SK., BESIK, BEŞİK SK., BEYAZ GÜL SK., BEYLERBEYI, BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., BURÇ, BURÇ SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., CEMRE SK., CEREN, CEREN SK., CEVİZ SK., ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇAMLI, ÇAMLI SK., ÇEMBER, ÇIRACI SK., ÇUHANE, ÇUHANE. CD., DAĞOĞLU, DEMİRCİ SK., DEREBEY SK., DİBEKTAŞI SK., DİNAMİK SK., DÜZLER, DÜZLER SK., ELDIVAN, ELDİVAN SK., ELİT SK., ELMALIK, ELMALIK SK., EMRAH, EMRAH SK., ENGİNAR SK., EREN, EREN SK., FETIH, FETİH SK., GENÇLIK, GÖKALP SK., GÖKSU SK., GÖRKEM SK., GÖZDE, GÖZDE SK., GÖZPINAR SK., GÜLDESTE, GÜLDESTE SK., GÜLLÜ, GÜLLÜ SK., GÜLVEREN, GÜLVEREN SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN SK., GÜVENER, GÜVENER SK., GÜVERCİN SK., HAMAMLI SK., HANIMAĞA CD., HARMAN SK., HAVAI, HAVAİ SK., HIPODRUM, HIZIR SK., HİPODROM CD., HÜNER SK., INKILAP, ISTIKBAL, ISTIKBAL SK., İLKBAHAR SK., İNKILAP, İNKILAP SK., İSTİKBAL SK., İZMİT.. CD., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KARAKAŞ SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARATAY SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KARTEPE KENT, KARTEPE KENT SK, KASIRGA SK., KAVAKLI SK., KAYALAR, KESER CD., KETEN, KETEN SK., KILAVUZ SK., KIRLANGIÇ, KORAY, KORAY SK., KORLU SK., KOVAN SK., KULELI, KULELİ SK., KUMLUCA SK., KURTBEY, KURTBEY SK., LAÇIN, LAÇİN SK., LEYLEK, LEYLEK SK., MARTI SK., MEHMET AKIF, MELEK, MELİHA, MEVSİM SK., MINE, MİNE SK., MUHABBET, MUHABBET SK., MÜDERRİS SK., NAME SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ. CD., NESİL SK., NEŞELİK SK., NIDA, NİDA SK., OYA SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖZBILEN, ÖZBİLEN SK., ÖZDEN, ÖZVEREN SK., PİYADE SK., PUMA SK., SAKIN, SAMANYOLU SK., SAMATYA, SAMATYA SK., SARAYBAHÇE, SARAYBAHÇE SK., SEHERYELİ SK., SERAP SK., SERÇE SK., SIMGE, SIMGE SK., SİMGE SK., SOGUKPINAR, SOĞUKPINAR SK., SOLMAZ SK., SÜMBÜLE, TAÇ SK., TARAKLI SK., TAŞ SK., TOPBAS, TOPBAS SK., TOPBAŞ SK., TUNALI SK., TURNA, UYGAR, UYGAR SK., VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ, VEYSEL KARANİ CD., YAGCILAR, YAĞCILAR SK., YAKACIK SK., YAZGAN SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK., YEŞİLYURT SK., YURDUM, YURDUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Kasım Cuma 13:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RAHMIYE mahallelerinde BORA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Kasım Cuma 13:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde BAŞAKÇI, BAŞAKÇI SK., ÇEVİK, ERASLAN, SÜLEYMANİYE CD., TABİAT, TABİAT SK., USLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde BALKAYA SK., BİHTER SK., BUCAKLI SK., DUT SK., MEHMET AKİF, MEHMET AKİF CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ATAŞEHİR mahallelerinde BIRLIK, BİRLİK SK., ÇELTIKDÜZÜ, ÇELTİKDÜZÜ SK., UZUN, UZUN SK., ÜNİVERSİTE YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKÖY, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde ASLANTAŞ SK., CENK SK., ELMA ÇİÇEĞİ SK., ERCIYES, IZMIT KANDIRA YOLU, İKLİM SK., İZMİT KANDIRA YOLU SK., KORKMAZ SK., KUZEY MARMARA OTOYOLU, PALAZOGLU, PALAZOĞLU SK., SALTANAT, SALTANAT SK., SAYDAM SK., SEVDE SK., ŞERİT SK., YAZGI, YAZGI SK., YESILOVA, ZAKKUM, ZERAFET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BALÖREN SK, BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., CENGİZ SK., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYACIK, KAYACIK SK., KIŞ, KOCAMAN SK., MEZARLIK SK, MİRA, PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., YILDIZLAR, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKII KÜME EVLER, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYNEP, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, ALIKAHYA FATIH, ALIKAHYA MERKEZ, ALIKAHYA OSB, ALİKAHYA ATATÜRK, ALİKAHYA FATİH, ALİKAHYA MERKEZ, FEVZI ÇAKMAK, KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, ORHAN mahallelerinde 2.BEZENDİ SK., ABDÜLHAMİT CD, AÇANGÜL, AÇANGÜL SK., AHMET MÜFID BEY, AHMET MÜFİD BEY, AHMET MÜFİD BEY CD., AHMET YASEVI, AHMET YASEVİ CD., AKDERE CD., AKYÜZLER SK., ALTINOLUK SK., ARSLAN ÇAVUŞ SK., ASYA SK., BAĞLAR SK., BALKAN SK., BATTALGAZİ CD., BEŞPINAR, BEŞPINAR SK., BUHARA, BUHARA CD., CANLI SK., CEM SULTAN CD., CEVHER DUDAYEV, CEVHER DUDAYEV CD., CEVİZLİ SK., CINNAH, CİVA SK., ÇALDIRAN CD., ÇAMLIYAYLA, ÇAMLIYAYLA CD., ÇELEBİ MEHMET CD., ÇELİKSOY SK., ÇİÇEK PINAR, ÇİÇEK PINAR SK., ÇİMENLİK SK., DEVRIM, DEVRİM SK., DUMANLI, DUMANLI SK., DURSUN ÇAVUŞ SK., EĞİTİM CD., ELA, ELA SK., ELMA TEPE YOLU EVLERİ SK, ELMA TEPE YOLU EVLERİ SK., ELMATEPE CD., ERDEMLER SK., ESENDERE SK., ESENLI, ESENLİ SK., ESKİPAZAR SK, ESKİPAZAR SK., EŞREF BİTLİS CD, EVLIYA ÇELEBI, EVLİYA ÇELEBİ CD., FATİH SULTAN MEHMET BULVAR, FINDICAK, FINDICAK SK., GAZI OSMAN, GAZİ OSMAN CD., GÖKÇEK SK., GÖKMENLER SK., GÖKTÜRK, GÖLHİSAR SK., GÜLDALI, GÜLDALI SK., GÜLNUR, GÜLNUR SK., GÜLŞAH, GÜLŞAH SK., HACI EYÜPLER, HACI EYÜPLER SK., HULUSİ KENTMEN CD., ILICA SK., İNCİRLİ SK., KAHVECİ CD., KARACALAR SK., KARADEMİR, KARADEMİR SK., KARAMAN, KARAMAN SK., KARAPINAR SK., KATIP ÇELEBI, KATİP ÇELEBİ CD., KEKLİK SK., KELESOGULLARI, KELEŞOĞULLARI, KELEŞOĞULLARI SK., KEMERCİ SK., KILIÇLAR, KILIÇLAR SK., KOCA YUSUF PAŞA SK., KORE, KORE CD., KÖRÜKTEPE, KÖRÜKTEPE CD., KÖSEOĞULLARI SK., KUBILAY, KUBİLAY SK., KUZU SK., LALELİ SK., LOKMAN KERIM, LOKMAN KERİM SK., MARULLAR SK., MEHMET AKİF CD, MEHMET ÇAVUŞ CD., MEHRE, MEHRE SK., MERAM, MUDANYA SK., MÜCAHİTLER, MÜCAHİTLER SK., NAMLI SK., NARLIOĞLU, NILGÜN, OĞUZHAN CD., OSMAN HAMDI BEY, OSMAN HAMDİ BEY CD., ÖMER MUHTAR, ÖYKÜM, ÖYKÜM SK., ÖZTÜRKLER SK., ÖZVATAN, PASADAYI, PAŞADAYI SK., RASİM EGEMEN SK., SABİHA GÖKÇEN CD., SABRİ USTA SK., SALKIM SK., SANCAR, SANCAR SK., SEDAT SİMAVİ CD., SEHIT YÜKSEL DINÇ, SEMERKANT, SEMERKANT CD., SENTÜRKLER SK., SERAY SK., SEYİR SK., SEYYİT SK., SÖNMEZLER SK., SUBAŞI, SÜLEYMAN ÇELEBİ CD., SÜRMENE SK., ŞEHİT UMUT ŞENSOY SK., ŞEHİT YÜKSEL DİNÇ, ŞEYH EDEBALİ CD., TASKENT, TAŞKENT CD., TAŞKIN, TAŞKIN SK., TEPE ÇIKMAZI SK., TESVIKIYE, TEŞVİKİYE CD, TEŞVİKİYE CD., TOLGA SK., TURNAOĞLU, TURNAOĞLU CD., UFUK SK., ULUS CD., ÜNLÜ PINAR, ÜNLÜ PINAR CD., VAHDETTİN SK., VELİ MAHMUT PAŞA CD., VEZİRHAN SK., YALIM SK., YAPRAKLI SK., YEŞİLÇAY SK., YEŞİLDERE SK., YILDIZLAR SK., YİĞİTLER SK., YURTLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDURAK, AYDINLIK, BABAKÖY, ÇALKÖY, DOGANCILI, DOĞANCILI, KIZILCAPINAR, ORHAN mahallelerinde 23 NİSAN CD., ABDULLAH KÖSEOĞLU CD., AÇELYA SK., AĞVA İSTANBUL CD., AHMET DOĞRU CD., ALAY CD., ARA SK., ARALIK SK., AŞIK VEYSEL CD., AYDIN SK., BAHÇE SK., BAHÇIVAN SK., BATTAL GAZİ SK., BELDE SK., BONCUK SK., BÜLBÜL SK., ÇALCA SK., DOĞANCILI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DUMLUPINAR SK., FENER CD., FİKİR SK., GAZİLER CD., GÖKNAR SK., GÜL SK., GÜLAY SK., GÜVENLER CD., GÜZELTEPE, GÜZELTEPE CD., HANIMELİ SK., HİDAYET SK., HUNLAR CD., IHLAMUR SK., İNCE SK., İNÖNÜ CD., KADI DEĞİRMENİ SK., KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KARABIYIKLAR MEVKII, KARABIYIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAVAKDIBI, KAVAKDİBİ CD., KAYMAK SK., KIZILCAPINAR KÖYÜ YOLU SK, KIZILCAPINAR MERKEZ MEVKII, KIZILCAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KOZA SK., KOZALAK SK., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MENEKSE, MERTCAN SK., MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL CD., MUTLU SK., NAİL EYİDOĞAN SK., NEŞE SK., NİHAT ERİM CD., OSMAN GAZI SK., OSMAN GAZİ SK., OZAN SK., ÖZGÜR SK., SADE SK., SANAT SK., SANTRAL SK., SARISU, SARISU CD., SARISU MEVKII, SARISU MEVKİİ KÜME EVLER, SEZENLER, SEZENLER CD., SINIR SK., SUCU SK., ŞEFİK CAMİ SK., ŞEHİT MEHMET UZCAN SK., TABAKHANE, TABAKHANE CD., TURAN GÜNES, TURAN GÜNEŞ CD., UZUN AHMET, UZUN AHMET CD., ÜST SK., YAVUZ SELİM SK., YENİ CAMİ SK., YENİ KUYULAR CD., YEŞİL SK., ZAFER CD., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANCILI mahallelerinde DOGANCILI MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, AĞAÇAĞIL, ÇALYER, DELIVELI, DELİVELİ, KARADIVAN, KARADİVAN, NASUHLAR, SEREFSUNGUR, ŞEREFSUNGUR, ÜGÜMCE, ÜĞÜMCE mahallelerinde AĞVA-ŞİLE YOLU CD, AYDINLIK MEVKII, AYDINLIK MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BESTILLER MEVKII KÜME EVLER, BESTİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, BUDALA MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKII, ÇALYER HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DELIVELI MERKEZ MEVKII, DELIVELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DELİVELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DERELI MEVKII, DÖLEKLER MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRLER MEVKII, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GÖGÜSLER MEVKII, GÖGÜŞLER MEVKİİ KÜME EVLER, KANLAR MEVKII, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARACALAR MEVKII, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEMERLER MEVKII, KEMERLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIZAK CD., KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NASUHLAR MERKEZ MEVKII, NASUHLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASLAKLAR MEVKII, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELI MEVKII, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER, YENI VADI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 01 Kasım Cuma 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇESME, ARAPÇEŞME, SULTAN ORHAN mahallelerinde 1046/2. SK., 1052/1. SK., 1053. SK., 1111/1., 1111/1. SK., 1117., 1117. SK., 1117/1. SK., 1117/2. SK., 1118. SK., 1118/1. SK., 1119., 1119. SK., 1120., 1120. SK., 1120/1. SK., 1121., 1121. SK., 1123. SK., 1124. SK., 1124/1., 1124/1. SK., 1125. SK., 1126. SK., 1127., 1127. SK., 1128., 1128. SK., 1129., 1129. SK., 1130., 1130. SK., 1130/2. SK., 1130/3., 1130/3. SK., 1130/4., 1130/4. SK., 1131., 1131. SK., 1131/1., 1131/1. SK., 1132. SK., 1133. SK., 1135/1. SK., 1136., 1137/1. SK., 1137/2. SK., 1139. SK., 1140., 1140. SK., 1141., 1141. SK., 1142., 1142. SK., 1142/1. SK., 1142/2. SK., 1143. SK., 1144., 1144. SK., 1145., 1145. SK., 1147. SK., 1147/1. SK., 1147/2. SK., 1148. SK., 1167/2., ESKI BAGDAT, HÜKÜMET CD., KAVAK CD., KISLA, KIŞLA CD., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MUSTAFAPAŞA mahallelerinde 745. SK., 745/1. SK., 745/2. SK., 768. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 01 Kasım Cuma 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MUSTAFAPASA, MUSTAFAPAŞA mahallelerinde 734. SK., 734/1. SK., 734/2. SK., 735., 735. SK., 736. SK., 737. SK., 737/1., 737/1. SK., 738. SK., 738/1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇESME, ARAPÇEŞME, GÜZELLER mahallelerinde 1001., 1001. SK., 1001/1. SK., 1001/2. SK., 1002. SK., 1003. SK., 1004. SK., 1005. SK., 1006. SK., 1007. SK., 1008. SK., 1009., 1009. SK., 1010., 1010. SK., 1011., 1011. SK., 1013. SK., 1013/1. SK., 1013/2. SK., 1013/3., 1013/3. SK., 1013/4. SK., 1013/6. SK., 1014. SK., 1014/1., 1014/1. SK., 1014/10. SK., 1014/2. SK., 1014/4., 1014/5. SK., 1014/6. SK., 1014/7., 1014/7. SK., 1014/9., 1014/9. SK., 1015., 1015. SK., 1015/1. SK., 1016. SK., 1016/4., 1016/4. SK., 1017., 1017. SK., 1018. SK., 1018/1. SK., 1019. SK., 1019/3., 1019/4. SK., 1020. SK., 1020/1. SK., 1020/2., 1020/2. SK., 1021., 1021. SK., 1021/1. SK., 1021/2. SK., 1022., 1022. SK., 1022/1. SK., 1022/2. SK., 1022/3., 1022/3. SK., 1022/4. SK., 1023., 1023. SK., 1023/1., 1023/1. SK., 1024., 1024. SK., 1025. SK., 1025/1. SK., 1025/2. SK., 1026., 1026. SK., 1027. SK., 1028., 1028. SK., 1029., 1029. SK., 1030. SK., 1031., 1031. SK., 1032. SK., 1033. SK., 1033/1. SK., 1034. SK., 1035. SK., 1036., 1036. SK., 1037., 1037. SK., 1038/2. SK., 1039. SK., 1040. SK., 1041., 1041. SK., 1042., 1042. SK., 1044. SK., 1044/1. SK., 1044/2., 1044/2. SK., 1044/3., 1044/3. SK., 1044/4. SK., 1045. SK., 1046. SK., 1046/1., 1046/1. SK., 1047. SK., 1047/1. SK., 1048. SK., 1049. SK., 1050. SK., 1050/1. SK., 1051. SK., 1051/1., 1051/1. SK., 1051/2. SK., 1052. SK., 1052/2. SK., 1052/3. SK., 1055. SK., 1058. SK., 1059. SK., 1060. SK., 1061. SK., 1061/2. SK., 1062., 1062. SK., 1069. SK., 1080., 1098. SK., 1966. SK., 914/1., 917. SK., 920., 920. SK., 920/1. SK., 921. SK., 922., 922. SK., 925. SK., 926., 926. SK., 926/1., 926/1. SK., 927. SK., 927/1. SK., 927/2. SK., 927/3. SK., 929. SK., 930., 930. SK., 931. SK., 932., 932. SK., 939., 939. SK., 939/1. SK., 939/2. SK., 939/3., 939/3. SK., 942. SK., 944. SK., 944/1. SK., 945. SK., 946. SK., 946/1. SK., 947. SK., 948. SK., 949. SK., 949/1. SK., 950. SK., 951., 951. SK., 952., 952. SK., 953. SK., 955., 955. SK, 956., 956. SK., 956/1. SK., 957., 957. SK., 957/1. SK., 958. SK., 959. SK., 960. SK., 961. SK., BAHAR CD., CEMAL GÜRSEL CD., DOKTOR İLHAMİ KARAGÖZ CD., GENÇLİK CD., İBRAHİM AĞA CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., NAMIK KEMAL, NAMIK KEMAL CD., ŞEHİT MEVLÜT DURU CD., ŞEHİT MÜLAZIM KARATAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 01 Kasım Cuma 08:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KADILLI, MUDARLI, OVACIK mahallelerinde 3840., 3841, 3843., 4201. SK, 4301, 4301., 4301. SK., 4303., 4304., 4305., 4308., 4309, 4309., 4309. SK., 4320, 4320., 4321., 4321. SK, 4330., 4330. SK., 4333., 4334. SK., 4337., ALEMDAR CD., ÇEŞME SK., DEĞİRMENALTI SK., ELVAN SK., GÜLBEN, GÜLBEN CD., GÜLBEN SK., KADILLI CUMHURIYET, KADILLI CUMHURİYET CD., KADOVA SK., KAVAK SK., KEMAL ATATÜRK, KEMAL ATATÜRK CD., KERİMOĞLU SK., KÖYSUYU SK., MEŞE SK., MUDARLI CUMHURIYET, MUDARLI CUMHURIYET CD., MUDARLI ISTIKLAL, MUDARLI ISTIKLAL CD., PALMİYE SK., PAPATYA SK., SANCAK, SANCAK CD., SEHIT EMIN DOGAN, SILE, SÖĞÜT SK., SUBAŞI SK., ŞEHİT EMİN DOĞAN CD., ŞİLE, ŞİLE CD, ŞİLE SK, ŞİMŞEKOĞLU SK., VİŞNE SK., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YEDİYER CD, YEDİYER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TATLIKUYU mahallelerinde 1319/2., 1319/2. SK., 1331. SK., 1332., 1332. SK., 1333., 1333. SK., AHMET PEMBEGÜLLÜ, ANIBAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIŞ, TATLIKUYU mahallelerinde 1318/3. SK., 1318/4. SK., 1319., 1319. SK., 1319/1., 1319/1. SK., 1319/4. SK., 1342. SK., AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVAR, ANİBAL CD., GÜNEY YANYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 01 Kasım Cuma 10:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 553., 554., İHSAN DEDE CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇENEDAG, ÇENEDAĞ, DENIZ, DENİZ mahallelerinde AĞRI SK., D-100 KARAYOLU CD., DENIZCILER, DERNEK, DERNEK SK., GONCA SK., KORKMAZ, KURNAZ SK., KÜÇÜK SK., MEKTEP, SUSAM, SUSAM SK., ŞEHİT HASBİ SK., TALGIR SK., TURHAN, TURHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, CAMI, CAMİ mahallelerinde ALI ARICAN, ALİ ARICAN CD., AYBERK SK., BUDAK SK., CAMI, CAMI KARSISI, CAMİ KARŞISI SK., GÜVENLI, GÜVENLİ SK., KAPLAN CD., KAYRA SK., TUZLA, TUZLA CD., YAĞHANECİLER SK., YENİDOĞAN SK, YENİLİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 01 Kasım Cuma 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ mahallelerinde AKTAÇ SK., BARTU SK., BENGÜ, BENGÜ SK., EGE SK., ELIF, GÜLNAZ SK., GÜRBÜZ, GÜRBÜZ SK., KARAASLAN CD., MEMNUN SK., MİSAFİR SK., MUHLISE, MUHLİSE SK., NECLA SK., NIZAMI, NİZAMİ SK., SEZER SK., UFAK, YAGIZ, YAĞIZ SK., YAZICI, YAZICI SK., YÖRÜK SK., ZÜLBİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 01 Kasım Cuma 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ mahallelerinde AZİM SK., BİNNAZ SK., BİRSEN SK., DORUK, KUDRETLI, KUDRETLİ SK., NARİN SK., NAZAR, NAZAR SK., NERMİN SK., ÖZBEK SK., ŞEHİT SAMİ İLHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ADALI HALİL SK., AKAN, AKÇA, AKÇA SK., ASRIN SK., ATABEY, AYHAN, AYHAN SK., BAGDAT, BAĞDAT CD., BALKIZ, BARBAROS CD., BATI, BATI SK., BEKİR SK., BOSTANCI, BOSTANCI SK., CANAN, CANAN SK., CANDAN, CANDAN SK., CANSU SK., ÇIFTLIK, ÇİFTLİK SK., DELİCE SK., DUMAN, DUMAN SK., DURMUS, DURMUŞ SK., ELÇIN, ELÇİN SK., ERASLAN SK., ERMIS, ERMİŞ SK., ERSIN, ERSİN SK., ESKİBAĞ SK., EZBER SK., FERASET SK., GÜNERİ SK., HELAL SK., HITABE, HİTABE SK., HÜKÜM SK., HÜRMETKAR, HÜRMETKAR SK., İLKEM SK., KARANFIL, KARANFİL SK., KAYIN, KAYIN SK., KIRAAT SK., MARIFET, MARİFET SK., MEDRESE, MEDRESE SK., MENDERES SK., MERIÇ, MERİÇ SK., MEVLEVİ SK., OKUYAN, OKUYAN SK., ÖMER SEYFETTIN, ÖMER SEYFETTİN CD., SAADET, SAADET SK., SEYMA, ŞELALE SK., ŞEYMA SK., TOROS SK., ULUBEY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMA mahallelerinde CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.