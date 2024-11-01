01 Kasım MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 01.11.2024 - 10:13

Güncelleme: 01.11.2024 - 10:13

MANİSA ilinde 01 Kasım Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-01 2024-11-01 09:00:43.743-2024-11-01 15:00:06.326 saatleri arasında Kayrakaltı; İsimsiz8, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz35, İsimsiz33, İsimsiz29, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz7, İsimsiz11, İsimsiz6, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, Kayrakaltı İç Yolu, , İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-01 2024-11-01 09:00:43.743-2024-11-01 15:00:06.326 saatleri arasında Türkpiyala; Kayrakaltı Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-01 2024-11-01 09:00:52.51-2024-11-01 15:00:00.242 saatleri arasında Recepli; Recepli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-01 2024-11-01 09:00:53.795-2024-11-01 15:00:02.563 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-01 2024-11-01 09:00:53.795-2024-11-01 15:00:02.563 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-01 2024-11-01 09:00:53.795-2024-11-01 15:00:02.563 saatleri arasında Çamköy; İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-01 2024-11-01 09:00:53.795-2024-11-01 15:00:02.563 saatleri arasında Yeniköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-01 2024-11-01 09:00:53.795-2024-11-01 15:00:02.563 saatleri arasında Veziroğlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-01 2024-11-01 09:00:53.795-2024-11-01 15:00:02.563 saatleri arasında Selimşahlar; , İsimsiz119 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-01 2024-11-01 09:00:53.795-2024-11-01 15:00:02.563 saatleri arasında Tekeliler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.