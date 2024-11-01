01 Kasım SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
SAKARYA ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. SAKARYA'da 01 Kasım Cuma günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar SEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte SAKARYA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
SAKARYA ilinde 01 Kasım Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
SAPANCA ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY FATIH, KURTKÖY FATİH, KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM, YANIK mahallelerinde ARICI SK., AVCI SK., BAG 2, BAG 2 SK., BAYRAK 1, ÇETİN (İZMİT) SK., ÇILEK 2, DEFNE KONAKLARI İÇİ YOLU, DOĞA EVLERİ İÇİ YOLU, ERSİN CD., ESKİ BAĞDAT CD., ESKİ YOL (Y.SELİM) SK., FATIH 1, FIRIN Y.SELIM, GAZI 1, GAZİ, GAZİ (H.MUSTAFA SOK.) SK., GEDİKOĞLU SK., GONCAGÜL, HAFIZ MUSTAFA (Y.SELİM) SK., HAFIZ YAKUP SK., HAYTALAR SK., HOCA EFENDİ CD., HÜRRİYET (İZMİT) SK., IZMIT 1, İSTASYON CD., İZMİT CD., KALE SK., KANARYA 1, KAVLANLIK, KAVLANLIK/1, KESKİNLER SK., KOÇ SK., KOÇLAR ÇK. SK., KÖSELER, KÖSELER SK., KURTKÖY EVLERİ SİTESİ İÇİ YOLU, LEKOSA, LEKOSA/1, LEKOSA/2, LEKOSA/3, LEKOŞA, LEKOŞA SK., LOJMAN (İZMİT) SK., LOJMAN SK., MESELIK 1, MESELIK 1/3, MEŞELİK, MEŞELİK SK., MEŞELİK1, MOLLA SK., MUHİTTİN ÇK. SK., MUSALAR SK., NATO YOLU, NUR 1, ORAL (YÜZÜCÜLER) SK., ÖZEL SAPANCA KALE KOLEJİ İÇİ Y, PEHLİVAN, PINAR 2, SAPANCA YOLU CD., ŞEHİT CEVDET KOÇ CD., ŞEHİT MUSTAFA UZUN SK., YANIK ORTA, YANIK ORTA SK., YANIK ORTA/1, YANIK ORTA/13, YANIK ORTA/2, YANIK ORTA/4, YANIK ORTA/5, YANIK ORTA/6, YANIK ORTA/7, YANIK ORTA/8, YAVUZ SELİM CD., YÜZÜCÜLER, YÜZÜCÜLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAPANCA ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, GAZIPASA, GAZİPAŞA, GÜLDIBI, GÜLDİBİ, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE, NAILIYE, NAİLİYE, YENI, YENİ mahallelerinde ALKENT 1 SİTESİ İÇİ YOLU, ARMA SK., ASLAN SK., ASLANOGLU, ASLANOGLU CD., ASLANOĞLU CD., BADIR SK., BAHİA İÇİ YOLU, BALKAYA 1/1, BOGAZIÇI, BOĞAZİÇİ CD., ÇAĞLA SİTESİ İÇİ YOLU, ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU SK., ÇILEK, ÇİLEK SK., DEBA EVLERİ İÇİ YOLU, DEGIRMEN 3, DEREBOYU, DEREBOYU CD., DİLEKLİ CD., DOĞAKENT SİTESİ İÇİ YOLU, ELMA, ELMA SK., EMİL SK., ERENLER CD., GİRNE SK., GÜL CD., GÜLISTAN, GÜLİSTAN CD., GÜNDOĞDU CD., ISTANBUL DERE, ISTANBUL DERE 1, ISTANBUL DERE 2, İSTANBUL DERE CD., İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK., KAPTAN, KAPTAN SK., KARAAĞAÇ SK., KUGU, KUĞU SK., MEYAN SK., MURADIYE, MURADIYE/1, MURADİYE SK., MUSADERE SK., NAILIYE, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NERGİZ SK., ÖZEN SK., SARAY, SARAY CD., SINAN, SİNAN SK., SÜLÜN, SÜLÜN SK., VELIOGLU, VELİOĞLU SK., YAPRAK, YAPRAK SK., YEDIGÖZ, YEDIGÖZ CD., YEDİGÖZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
ARİFİYE ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, AKÇAY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, HACIMERCAN, NEVIYE, UZUNKUM, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1013 SK., 130 SK., 9001, ADA MERKEZ, ADA MERKEZ SK., ADA MERKEZ/2, ADA MERKEZ/4, ADA MERKEZ/6, CAMİ, ÇİÇEK SK., DAĞDİBİ SK., DEMIRYOLU CD., ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU CD., GÜLERYÜZ, HABIL, HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, HARMANLIK 1 SK., KAPI, KÖYDISI/1, KÖYDIŞI SK., KÖYIÇI 1/2, KÖYİÇİ, KÖYİÇİ SK., KUDÜS CD., MEHMET EFENDİ SK., MERCAN KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, MERCAN SK., ORMAN YOLU, ORTA SK., ORTA/1, ORTA/13, ORTA/2, ORTA/3, ORTA/5, ORTA/6, SAKARYA CD.Sİ, SAKARYA CD.Sİ SK., SAKARYACD.SI, YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, YUKARI 2, YUKARI 2/1, YUKARI 2/2, YUKARI KIRAZCA, YUKARI/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ARİFİYE ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOĞAZKÖY mahallelerinde 1702, 1703, 24 NOLU CD., BOGAZKÖY/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ARİFİYE ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOĞAZKÖY mahallelerinde 1705, 1706, 1710, BOGAZKÖY, BOĞAZKÖY, BOĞAZKÖY SK., DOĞANÇAY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ARİFİYE ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZCA, KİRAZCA, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 222 SK., ESKISEHIR, ESKISEHIR CD., ESKİŞEHİR CD., ŞHT. BARIŞ KAPLAN CD., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GEYVE ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, ÇAMLIK, ÇAYKÖY, DOGANCIL, DOĞANCIL, HACIOSMANLAR, HARKKÖY, ILICA, POYDULAR, SABIRLAR, SEHREN, SÜTALAN, ŞEHREN mahallelerinde 2206., 2210., 2251., 2252., 2556., 2557., 3104., 3304., 3305, 4106., 4501., 4502., 4551., ASLANLAR, CUMALI, ÇAMLIK SK., DAVUTLAR, DOĞANCIL KÖYÜ İÇ YOLU, ELMADERE, ELMADERE SK., EMIRLER, EMİRLER SK., ERCEK, GÜNDÜZLER, HACIOSMANLAR, İsimsiz121, İsimsiz77, KADIRLER-, KADIRLER- SK., KADİRLER SK., KARABEYLER, KAYADİBİ SK., KILLER, KURTLAR SK., MERKEZ_2, OKUL CAD. 2.ÇIKAR SK., SABIRLAR, SABIRLAR KÖYÜ İÇ YOLU, SABIRLAR SK., SEHREN, SEHREN SK., SÜKÜRLER, SÜTALAN SK., TASLI, VELİLER, VELİLER SK., VEYSELLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEYVE ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA mahallelerinde 455., BALIKÇI, BALIKÇI SK., BORAZAN SK., CEBESOY, CEBESOY CD., ÇAY SK., GEÇİT SK., GÜRSOY SK., HAYRİ SK., KABARAN SK., KARLIK, KARLIK SK., MAZLUM, MAZLUM SK., PANCAR SK., ŞAHİN SK., TOKATLI SK., TUNCA SK., UÇAR SK., YANAR SK., YAVUZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEYVE ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIOSMANLAR, ILICA, POYDULAR mahallelerinde 3105., 4101., ILICA KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEYVE ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLIK, ÇAYKÖY, DOGANCIL, HACIOSMANLAR, HARKKÖY, POYDULAR, SABIRLAR, SÜTALAN, ŞEHREN mahallelerinde 2201., 2206, 2207., 2253., 2551., 4155., 4161., 4504., 4505., 4507., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, ÇAMLIK, ÇAMLIK KÖYÜ İÇ YOLU, DOGANCIL, ERCEK SK., HACIOSMANLAR SK., HARKKÖY İÇ YOLU, KADIRLER_1, KAYIPLAR, KİLLER SK., POYDULAR, POYDULAR SK., SEFERLER, SÜTALAN, SÜTALAN KÖYÜ İÇ YOLU, ŞEHREN SK., VELILER, VEYSELLER SK., YARASLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEYVE ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI mahallelerinde 3753., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, ERZİNCAN, ERZİNCAN SK., KÖPRÜBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, KÖSKER, KÖŞKER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
PAMUKOVA ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde ALTAY, ALTAY SK., AYTAÇ SK., BARBAROS SK., DR. SERDAR SERDAROGLU, EMEK, ETHEM EFENDİ SK., EYÜP SULTAN CD., FARABI, KAZIMİYE SK., KÜÇÜK HAFIZ SK., MIMAR SINAN, MÜEZZİNZADE SK., OĞUZHAN SK., ÖMER SEYFETTIN SK., ÖMER SEYFETTİN SK., REFET BELE SK., SHT PIYADE UZMAN ÇAVUS HALIL DEMIR, ŞERAFETTİN ÇELİK SK., TEVFİK FİKRET SK., TURGUT REİS SK., YAHYA KEMAL CD., YILDIRIM SK., YÜKSEL SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
PAMUKOVA ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde HAMİ SK., KAVAKDİBİ SK., KONAK CAD.2.GEÇIT, MEHMET AKIF CD., MIMAR SINAN CD., PAMUKOVA BELEDİYE PARKI İÇİ YO, SEMERCILER SK., SEMERCİLER SK., ŞEHİT TEMEL ŞİMŞİR SK., TÜRKOCAGI, TÜRKOCAĞI CD., UGURLU SK., UĞURLU SK., YAHYA KEMAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
PAMUKOVA ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde EGITIM, HASAN ÇAVUŞ SK., KAZIM KARABEKİR SK., ZIYA GÖKALP, ZİYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
PAMUKOVA ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde DOLAMAÇBASI, IMREN, NAR AGACI- sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
PAMUKOVA ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde ÇETİN SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, EMIR SULTAN, EMİR SULTAN SK., İMAR SK., PROF. DERYA DİNÇER CD., SOMUNCUBABA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
PAMUKOVA ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde 5. SK., ABDÜLHAMITHAN, ABDÜLHAMİTHAN CD., AKHİSAR SİTESİ İÇİ YOLU, AKINCILAR SK., CELALETTİN ÇELİK SK., CEMAL YIRMIBES, CENGİZHAN SK., DESTAN SK., DOĞA SK., EDALI SK., EGITIM SK., EĞİTİM SK., EKİN SK., ESENTEPE SK., ESER SK., EYÜP SULTAN, FARABİ SK., FOTO, GEDİZ SK., GÜLÜMSER, İBRAHİM MÜTEFERRİKA SK., KARDEŞ SK., KESER SK., METEHAN, METEHAN CD., MEVLANA, MOLLA FENARİ SK., NUSRET IPEKÇIOGLU SK., NUSRET İPEKÇİOĞLU SK., PİRİ REİS SK., PROF. DERYA DINÇER, REFET BELE, SAİT FAİK SK., SEVGİ SK., SOMUNCUBABA SK., TÜRKER SK., ZIYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
PAMUKOVA ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK, YENİCE mahallelerinde ALPARSLAN, ALPARSLAN SK., ANKARA CD., KILIÇ ASLAN SK., NENE HATUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
ERENLER ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANBEY mahallelerinde 22 NOLU, 22 NOLU CD., HASANBEY, HASANBEY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ERENLER ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAĞLAR mahallelerinde 7083 SK., 7085 SK., 7093 SK., 7108 SK., 7110, 7110 SK., 7114 SK., 7118 SK., TÜRBE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ERENLER ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR mahallelerinde 7116 SK., YAVUZ SELIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARASU ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, LIMANDERE, ORTAKÖY, YASSIGEÇIT, YASSIGEÇİT mahallelerinde ASAGI_18, ÇINARALTI, ÇINARALTI SK., DERE-, DERE SK., DEREKÖY İÇ YOLU, ERİKLİK SK., FATIH1, GÜNEY TEPE, GÜNEY TEPE SK., H.RAHMİ SK., MERKEZ/14, MEZARLIK SK., MEZARLIK_3, OKUL, ŞAL SK., YASSIGEÇİT KÖYÜ İÇ YOLU, YENİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARASU ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, TEPETARLA mahallelerinde HENDEN, HENDEN SK., SAZ, TEPE SK., TEPE1, TEPETARLA KÖYÜ İÇ YOLU, TÜRKKÖYÜ, TÜRKKÖYÜ SK., YUKARI 9, YUKARI. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARASU ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, PARALI mahallelerinde DURAK SK., FATİH CD., GÖK SK., ŞEHİR ERSİN ŞENEK CD., ŞHT.ERSİN ŞENEK, TASLIK_2, UZUN CD., VATAN 1 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARASU ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, PARALI mahallelerinde BATAKLI, DAG, DİK SK., HACI, HATİPLER SK., KEMER SK., KURUDERE, KURUDERE CD., MEZARLIK, SEHIT VEYSEL SAYGILI, SHT.ERSIN SENEK, ŞHT.ERSİN ŞENEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARASU ilçesinde 01 Kasım Cuma 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, AKKUM, ARDIÇBELI, AZIZIYE, AZİZİYE, BÜYÜKYANIK, CAMITEPE, ÇATALÖVEZ, DARIÇAYIRI, DENIZKÖY, DENİZKÖY, GÖLKÖPRÜ, HAMITABAT, HÜRRIYET, HÜRRİYET, IHSANIYE, INCILLI, İHSANİYE, İNCİLLİ, KABAKOZ, KANCALAR, KARAMÜEZZINLER, KARAMÜEZZİNLER, KARANLIKDERE, KARAPINAR, KIZILCAALİ, KIZILCIK, KONACIK, KÖRFEZ, KURUDERE, KURUMESE, KURUMEŞE, KUZULUK, LIMANDERE, LİMANDERE, MANAVPINARI, PARALI, RESULLER, SERBETPINAR, SINANOGLU, SUBATAGI, ŞERBETPINAR, TASLIGEÇIT, TAŞLIGEÇİT, TEPETARLA, TUZLA, ÜÇOLUK, YALI, YASSIGEÇİT, YENI, YENIDOGAN, YENİ, YESILKÖY, YEŞİLKÖY, YUVALIDERE mahallelerinde 1, 1 NOLU, 1 NOLU SK., 10, 1001, 1003 SK., 1006 SK., 1007 SK., 1009 SK., 1016, 1016 KÜME EVLER, 1016/1, 1016/1 KÜME EVLER, 1016/1. SK., 1017, 1018, 1018 KÜME EVLER, 1020, 1020 KÜME EVLER, 1021-, 1021 KÜME EVLER, 1022, 1023, 1024, 1024 KÜME EVLER, 1025, 1025 KÜME EVLER, 1026, 1026 KÜME EVLER, 1027, 1027 KÜME EVLER, 1027 KÜME EVLERİ, 1028 KÜME EVLER, 1029, 1029 KÜME EVLER, 1030 KÜME EVLER, 1032, 1032 KÜME EVLER, 1033, 1034, 1035 SK., 1036 KÜME EVLER, 11, 12, 12 SK., 13, 13 SK., 137, 137 SK., 137/1 SK., 138 SK., 138/1, 139 SK., 14, 14 SK., 140 SK., 140/1 SK., 141 SK., 15 SK., 16, 16 SK., 168 SK., 17, 17 SK., 18, 18 SK., 19 SK., 2, 2 NOLU, 2 NOLU SK., 2 SK., 20 SK., 24 SK., 25 SK., 26 SK., 261, 262, 262 SK., 263, 267, 267 SK., 27 SK., 28, 28 SK., 284, 284 SK., 29, 29 SK., 3, 3 NOLU, 3 NOLU SK., 3 SK., 30, 30 SK., 30. SK., 30. SOK, 310, 32, 328, 328 SK., 33, 33 SK., 34 SK., 35, 35 SK., 36, 37, 38, 39, 4 NOLU SK., 4 SK., 5 SK., 5020, 5024, 5034, 597/2, 6 SK., 60, 61 SK., 629 SK., 632, 632 SK., 633 SK., 7 SK., 7., 8 SK., 830 SK., 9 SK., ABANOZ, ACARLAR, ACIELMA KÜME EVLER, ADAPAZARI, ADAPAZARI CD., AHMETLER, AKKUM KÖYÜ İÇ YOLU, AKPINAR CD., AKTAN, AKTAN SK., ALICILAR, ALICILAR SK., ALT, ANAFARTALAR, ANAFARTALAR CD., ASAGI_19, ASAGI_20, AŞAĞI SK., AYDINLILAR, AYDINLILAR SK., BAĞ SK., BARBAROS1, BAYRAK SK., BIÇKIDERE, BIÇKIDERE KÜME EVLER, BOYUNDURUKÇU, BOYUNDURUKÇU SK., BURNAZ SK., CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, CANER SK., COSKUN, COŞKUN SK., CUMHURIYET1, ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., ÇAKAL ÇESME, ÇAKAL ÇEŞME SK., ÇAKIR AAHMET SK., ÇANAK SK., ÇATALÜVEZ KÖYÜ İÇ YOLU, ÇIKMAZ SK., ÇILEKLI, ÇIRALI, ÇIRALI SK., ÇİLEKLİ, ÇİLEKLİ SK., ÇOBAN, ÇOBAN SK., DAĞ, DEMIR, DEMİR SK., DENIZ YOLU, DENİZ YOLU, DENİZ YOLU SK., DENİZKÖY İÇ YOLU, DENİZKÖYÜ KÖY YOLU, DERE, DOGU, DOĞU CD., EFLATUN SK., ERIKLIK, ERİKLİ SK., ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ SK., ESKI ADAPAZARI, ESKI ADAPAZARI CD., ESKI KIZILCIK, ESKİ ADAPAZARI CD., F.SULTAN MEHMET, FATIH-, FATİH SK., FATİH SULTAN MEHMET SK., FEVZI PASA (MERKEZ), FEVZI PASA1, FIRIN SK., GAZANFER BİLGE BULVAR, GONCA, GÖL YOLU, GÖL YOLU CD., GÖLKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, GÜL, GÜL-, GÜNES, GÜNEŞ (KIRAN) SK., HACI ALİ SK., HACI SK., HACILAR, HARMAN, HARMANCIK, HEMSIN, HEMŞİN SK., HILAL, HİLAL SK., HUZUR-, HÜRRİYET SK., IPSIZ RECEP, IPSIZ RECEP CD., ISTANBUL CD., ISTIKLAL-, ISTIKLAL (ORTA), İHSANİYE KÖYÜ İÇ YOLU, İPSİZ RECEP CD., İsimsiz94, İsimsiz95, KAHYALAR, KANARYA SK., KANSU, KARAGÖZ, KARANLIKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, KARANLIKDERE MERKEZ SK., KARAPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, KARASU, KARASU-, KARASU (KIRAN), KARASU (MERKEZ), KARASU (MERKEZ) CD., KARASU (ORTA), KARASU CD., KARASU KAYNARCA YOLU, KASALTI, KAŞALTI SK., KAZIM HOCA SK., KAZIM KARABEKİR CD., KEMENÇE, KEMER, KEMER CD., KESTANEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, KIŞLA SK., KIZILCIK, KIZILCIK CD., KIZILCIK KÖYÜ İÇ YOLU, KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK, KULAK SK., KUM, KURUDERE (TAŞLIK) CD., KURUMESE KÖYÜ IÇ YOLU, KURUMEŞE KÖYÜ İÇ YOLU, KUZULUK, KÜLTÜR/1, LALE SK., LALE_2, LİMANDERE YOLU, MAÇKALILAR, MADEN, MEDILLI, MEDİLLİ SK., MEHMET AGA SK., MEHMET AKİF SK., MENDERES, MENDERES CD., MENEKŞE SK., merkez, MERKEZ SK., MERKEZ SOK., MERKEZ/1, MERKEZ/12, MERKEZ/13, MERKEZ/15, MERKEZ/15 SK., MERKEZ/16, MERKEZ/2, MERKEZ/3, MERKEZ/4, MERKEZ/4 SK., MERKEZ/5, MERKEZ/6, MERKEZ/8, MERKEZ/8 SK., MERKEZ/9, MERKEZ/9 SK., MERKEZ14, MERKEZ17, MEVLANA SK., NAMAZGAH, NAMAZGAH CD., NEHIR, NEHİR CD., NEHİR SK., NEHİRBOYU, NERGIS, NERGİS SK., OKUL SK., ORTA-, ORTA SK., ORTA_23, ÖRNEK, ÖRNEK SK., PAPATYA, PARALI KÖYÜ İÇ YOLU, PARK MEYDANI SK., PAZAR_2, PINAR, POYRAZLAR, POYRAZLAR SK., PTT SK., RECEP KAPTAN SK., RESUL PASA, RESUL PAŞA SK., RIHTIM, RIHTIM CD., SAHIL, SAİTİN ŞÜKRÜ SK., SAKARBOYU, SAKARBOYU SK., SAKARYA, SAKARYA_3, SANAYİ CD., SAZ SK., SELVI-, SISMAN, SOĞUKSU, SOĞUKSU CD., STAD, STAD_2, SULTAN, SÜMBÜL, SÜMBÜL SK., ŞİŞMAN SK., TASLIK, TAŞLIK SK., TEPE, TEPETARLA KÖYÜ YOLU, TÖMEK, TÖMEK SK., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., ULUBATLI, ULUBATLI CD., ULUS, UZUNDÜZ, UZUNDÜZ SK., ÜST, ÜST SK., VILLA, VİLLA CD., YENI_10, YENI_7, YENI_9, YENİ SK., YENİ SK., YESILTEPE, YESILYURT, Yeşilköy, YEŞİLTEPE SK., YEŞİLYURT, YIDIZ, YUKARI, YUKARI 10, YUKARI SK., YUKARI_6, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE_1, YUVALIDERE KÖYÜ İÇ YOLU, YUVALIDERE KÖYÜ YOLU, ZAMBAK, ZINGILKIŞLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARASU ilçesinde 01 Kasım Cuma 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, INCILLI, İNCİLLİ, KABAKOZ, KUZULUK, YALI, YENI, YENİ mahallelerinde 1014, 1014 SK., 1015, 1031 KÜME EVLER, 134, 135 SK., 136, 136 SK., 137/1, 14. CD., 14/1, 144 SK., 145 SK., 145/1, 146 SK., 148, 148 SK., 148/1 SK., 148/2 SK., 15., 150/1, 150/1 SK., 151, 151 SK., 153 SK., 153/1, 154 SK., 155, 155 SK., 155/1 SK., 155/2, 155/2 SK., 156 SK., 156/1 SK., 157 SK., 158, 158 SK., 159, 159 SK., 160 SK., 161 SK., 164 SK., 165 SK., 166, 166 SK., 167, 167/1, 168, 169, 169 SK., 172 SK., 172/2 SK., 174, 183 SK., 184/1 SK., 186 SK., 187 SK., 188, 190 SK., 191 SK., 192 SK., 196 SK., 196/1 SK., 227 SK., 229 SK., 231, 231 SK., 232 SK., 233, 233 SK., 235, 236, 239, 242, 242/1, 244, 244 SK., 245 SK., 246, 246 SK., 247 SK., 248, 249, 256 SK., 257, 264, 265 SK., 266, 268, 270, 274, 274 SK., 275 SK., 276 SK., 277, 278, 279, 280, 300, 300 SK., 301/1, 301/1 SK., 304, 305 SK., 306, 306/1, 309, 309 SK., 310 SK., 311 SK., 312 SK., 313, 313 SK., 313/1, 313/1 SK., 314, 315 SK., 316 SK., 317 SK., 318, 318 SK., 319 SK., 320 SK., 321, 321/1-, 324, 324/1 SK., 325 SK., 325/1, 325/1 SK., 326, 326 SK., 326/1, 326/3, 327, 327 SK., 328/1 SK., 329, 330, 330 SK., 330/1, 330/1 SK., 331, 332, 358 SK., 366 SK., 370 SK., 372, 372 SK., 372/1 SK., 376 SK., 376. SK., 377. SK., 378 SK., 378. SK., 379. SK., 380, 380 SK., 382, 382 SK., 382. SK., 382/1 SK., 383, 383 SK., 384, 384 SK., 386, 388, 388 SK., 389, 389 SK., 390 SK., 391. SK., 392, 392. SK., 393 SK., 395, 4, 542, 543, 543 SK., 544, 544 SK., 545, 548 SK., 550, 551, 554, 554 SK., 555, 555 SK., 556, 557, 557 SK., 558, 558 SK., 559, 560, 561, 561 SK., 562, 562 SK., 563, 563. SOK, 564, 565, 565 SK., 566, 569, 569/1, 570, 571, 571 SK., 573, 574, 580, 584, 585, 586, 587, 588, 590 SOK., 601 SK., 601/1 SK., 604, 604/1 SK., 605 SK., 606 SK., 607, 607 SK., 607/1 SK., 608 SK., 609 SK., 610 SK., 611 SK., 612 SK., 613 SK., 614 SK., 619 SK., 620, 620 SK., 623, 623 SK., 623/1, 627 SK., 627/1 SK., 628, 628 SK., 634 SK., 635 SK., 636, 636 SK., 639 SK., 800 SK., 801, 801 SK., 802 SK., 803, 803 SK., 804 SK., 805 SK., 806 SK., 808 SK., 809, 809 SK., 810, 810 SK., 810/1 SK., 811 SK., 812, 812 SK., 813 SK., 814 SK., 815 SK., 816, 816 SK., 817 SK., 818, 818 SK., 819, 819 SK., 823, 825, 826, 826 SK., 827 SK., 828 SK., 829/1, 829/1 SK., 832 SK., 833, 833 SK., 835, 835 SK., 836, 837, 837 SK., 839, AKPINAR, AZİZİYE MAHALLESİ TOKİ KONUTLA, BAHAR, CEMALETTİN DERE CD., DENIZ, ERGUVAN, ERGUVAN CD., ESKİ KIZILCIK CD., FATIH, FATIH CD., FEVZI PASA, GAZI, GAZI CD., GAZİ CD., HARMANLAR, HARMANLAR CD., HASTANE, HASTANE CD., ISTANBUL, ISTIKLAL, ISTIKLAL CD., İSTANBUL, KALKAN ORMAN ÜRÜNLERİ, KARACA CD., KARAKOL CD., KARASU OTOGARI, KENT PARK İÇİ YOLU, MEVLANA CD., MİMAR SİNAN CD., PARK MEYDAN, PAZAR CD., PETEK, PETEK CD., PIRI REIS CD., PİRİ REİS CD., PLAJ CD., SAHİL CD., SANAYI, SEHIT ATIF ÖDÜL, SEHIT FERHAT SÖZER, SEHIT FERHAT SÖZER CD., TASPINAR, TAŞPINAR CD., TERMINAL, TERMİNAL CD., TURGUT REIS, TURGUT REIS CD., TURGUT REİS CD., VATAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARASU ilçesinde 01 Kasım Cuma 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGALAR, AZIZIYE, AZİZİYE, İSTİKLAL, KARASU, KARGALI, KUYUMCULLU, KUYUMCULU, YALI mahallelerinde 101, 101 SK., 102 SK., 104 SK., 106, 106 SK., 106/1 SK., 107 SK., 108, 108 SK., 109, 109 SK., 110 SK., 110/1 SK., 111 SK., 111. SK., 112., 113, 113 SK., 115 SK., 118 SK., 118/1 SK., 119, 120, 120 SK., 121, 121 SK., 121/1 SK., 121/1., 124, 124 SK., 125 SK., 126, 128 SK., 1280, 1284., 142/1 SK., 142/3 SK., 143 SK., 167 SK., 170 SK., 171, 171 SK., 173, 173 SK., 174 SK., 175 SK., 176 SK., 177 SK., 178 SK., 179 SK., 179., 180 SK., 182 SK., 183, 184 SK., 185 SK., 187/1 KÜME EVLER, 188 SK., 189 SK., 194, 195 SK., 198 SK., 199 SK., 201 SK., 202 SK., 203 SK., 204 SK., 205 SK., 206 SK., 207, 207 SK., 209 SK., 210 SK., 211 SK., 219/1 SK., 219/2 SK., 220 SK., 221 SK., 222, 236 SK., 239 SK., 240 SK., 250 SK., 260./1, 329 SK., 333 SK., 333/1 SK., 334 SK., 335 SK., 336 SK., 339, 339 SK., 340, 340 SK., 341 SK., 342, 342 SK., 343 SK., 347 SK., 348 SK., 351, 351 SK., 352, 352 SK., 353, 353/1, 353/1 SK., 354 SK., 354/1, 354/1 SK., 355 SK., 355/1 SK., 356 SK., 357, 357 SK., 359, 359 SK., 361 SK., 362 SK., 363 SK., 363/1 SK., 365, 365 KÜME EVLER, 369, 369 SK., 371 SK., 373 SK., 375, 375 SK., 376, 385 SK., 387. SK., 395 SK., 396, 405, 405 SK., 410, 410 SK., 590, 591, 594, 595, 596, 597, 598, 599, ALAN, ALAN SK., ARSLAN KENT SİTESİ İÇİ YOLU, BANDIRMA, BARBAROS, BARIS, BARIŞ CD., BESEVLER/1, BESEVLER/5, BESEVLER/6, BÜYÜK MELEN CD., ÇAYIR ALAN, ÇAYIR ALAN SK., DAGKUSLU, DAĞKUŞLU SK., DEMOKRASI CD., DEMOKRASİ CD., DOGU KARADENIZ, DOGU KARADENIZ CD., DOĞU KARADENİZ, DOĞU KARADENİZ CD., DOLUNAY CD., GARDENİA EVLERİ İÇİ YOLU, HIRADERE, HIRADERE SK., HİLAL CD., HUZUR CD., KUMSAL SİTESİ İÇ YOLU, KÜÇÜK BOGAZ, KÜÇÜK BOĞAZ, KÜÇÜK BOĞAZ SK., LOZAN, MADEN DERESI, MADEN DERESİ SK., MERKEZ-, ORGANİZE SANAYİ 10 SK., ORTA, ORTA MERKEZ, ORTA MERKEZ SK., SAHIL CD., SAHİL, SALIKAYA YOLU, SALIKAYA YOLU SK., SELANİK CD., ŞEHİT YILMAZ CD., ÜNIVERSITE, YUKARI (KARASU), YUKARI (KARASU) SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARASU ilçesinde 01 Kasım Cuma 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, İNCİLLİ, KABAKOZ, KUZULUK, YALI, YENI, YENİ mahallelerinde 1004 SK., 1005 SK., 1010 SK., 1011 SK., 1012 SK., 102, 102/1 SK., 103, 103 SK., 1037 SK., 105, 105 SK., 131 SK., 132 SK., 133/1, 133/1 SK., 133/2 SK., 133/2., 135, 135/1, 135/1 SK., 144, 145/1 SK., 147 SK., 150 SK., 152 SK., 162 SK., 163 SK., 193/1 SK., 212 SK., 213 SK., 214, 214 SK., 215 SK., 216 SK., 218 SK., 219 SK., 219/3 SK., 223 SK., 224 SK., 225 SK., 226 SK., 228 SK., 234, 237, 237 SK., 238, 238 SK., 238/1 SK., 242/1 SK., 243, 247, 252, 252/1, 253, 254 SK., 257 SK., 269, 271, 272, 281, 281 SK., 282, 282 SK., 283 SK., 353/2 SK., 361, 361/1, 361/2, 369. SK., 381, 381. SK., 386 SK., 386. SK., 390, 393, 396 SK., 404, 407, 408, 409, 411 SK., 412 SK., 5101/2. SK., 53, 807, 807 SK., 808/1, 823. SK., 824. SK., 825 SK., 825. SK., 829 SK., 831 SK., 832, 838 SK., 841, 842, 842 SK., 843, 843 SK., 847, 847 SK., 851, 851 SK., AKASYA CD., BATI KARADENIZ, BATI KARADENİZ, BATI KARADENİZ CD., DOLUNAY, HUZUR, KARACA, LOZAN CD., PARK İÇİ YOLU, PIRI REIS, PLAJ, ŞEHİT ATIF ÖDÜL CD., ÜNİVERSİTE, ÜNİVERSİTE CD., YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARASU ilçesinde 01 Kasım Cuma 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MANAVPINARI mahallelerinde ABANOZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARASU ilçesinde 01 Kasım Cuma 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAKOZ OSB mahallelerinde ADAPAZARI KARASU YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
ADAPAZARI ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ mahallelerinde 397 NOLU, IBRAHIM KAYA/1, İBRAHİM KAYA CD., USTA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR, DAGDIBI, DAĞDİBİ, DEMIRBEY, DEMİRBEY, KÖMÜRLÜK, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, POYRAZLAR, SÜLEYMANBEY mahallelerinde 249 NOLU SK., BAGLAR, BAGLAR CD., BAGLAR/2, BAĞLAR CD., BAĞLAR KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ YOLU, BAHÇECI, BAHÇECI SK., BAHÇECI/1, BAHÇECIK, BAHÇECIK/1, BAHÇECIK/2, BAHÇECIK/3, BAHÇECİ SK., BAHÇECİK, BAHÇECİK CD., BAHÇECİK SK., BEYLIK, BEYLİK SK., ÇAM -1 SK., ÇAM -2 SK., ÇAM1, ÇAM2, ÇAYIRLI, DEMİRBEY KÖYÜ İÇ YOLU, ELMAS SK., ESEN, ESEN. SK., ESEN/1, FERAH, FERAH SK., HASRET SK., KARASU YOLU, KARASU YOLU/1, KARASU YOLU/3, KARDELEN, KARDELEN SK., KIZILCIK SK., KORULUK, KORULUK SK., KÖPRÜ, KÖPRÜ SK., KÖPRÜ/1, MERKEZ CD., ONUR, ONUR SK., OYLUM SK., ÖZ SK., ÖZERK SK., POYRAZLAR GÖLÜ TABİAT PARKI, POYRAZLAR KÖYÜ İÇ YOLU, POYRAZLI, SANCAK SK., SAYGIN SK., SEHER, SEHER SK., SEHIT MEHMET DURMUS, SILA, SILA SK., SÜLEYMANBEY, SÜLEYMANBEY CD., SÜLEYMANBEY KÖY MEZARLIĞI İÇİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKER mahallelerinde 901 NOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKER, ŞEKER mahallelerinde 839 NOLU SK., 840 NOLU SK., 841 NOLU SK., 842 NOLU SK., 846 NOLU, 846 NOLU SK., CİHAT SK., DONANMA SK., KORUN, KÖSE, KÖŞE SK., TETIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 01 Kasım Cuma 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKER, ŞEKER mahallelerinde 839 NOLU, 840 NOLU, 850 NOLU SK., 858 NOLU SK., 859 NOLU SK., 860 NOLU SK., 861 NOLU SK., 862 NOLU SK., 863 NOLU SK., 864 NOLU, 864 NOLU SK., 865 NOLU SK., 866 NOLU, 866 NOLU SK., 875 NOLU SK., AHMET YESEVİ CD., AK, AK SK., ARACI SK., BEDİR SK., ÇEVRE YOLU CD., DARALI, DARALI SK., DONANMA, DOST SK., DURGUN, DURGUN SK., ERBAS, ERBAŞ SK., FARABİ, GURBET, GURBET SK., KORUN SK., MELEK SK., NİLGÜN SK., PEHLIVAN, PEHLİVAN SK., SEHIT MUSA AYTAR, SEVİNÇ SK., ŞEHİT MUSA AYTAR SK., TAYFUN SK., TETİK SK., UN SK., ÜSTÜN SK., YAZLIK CD., ZENGİN SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE, MİTHATPAŞA, OTUZİKİ EVLER, SIRINEVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 1. ARA SK., 553 NOLU SK., 554 NOLU, 554 NOLU SK., 555 NOLU SK., 556 NOLU SK., 557 NOLU SK., 559 NOLU, 559 NOLU SK., 560 NOLU, 560 NOLU SK., 561 NOLU, 562 NOLU, 562 NOLU SK., 563 NOLU SK., 564 NOLU SK., 565 NOLU SK., 570 NOLU, 570 NOLU SK., 571 NOLU SK., 572 NOLU SK., 573 NOLU SK., 921 NOLU SK., 922 NOLU, ARMUTLU, ARMUTLU SK., AYAZ SK., BAGLIK, BAGLIK CD., BAĞLIK CD., BEŞKÖPRÜ CD., CENAP SK., FİDELİ SK., GÜR SK., İBRAHİM KANGAL CD., KAYAR, KAYAR SK., KUDRET SK., MALTEPE, MALTEPE CD., MERAM SK., MİLLİ EGEMENLİK CD., MİTHAT PAŞA ANADOLU LİSESİ, MÜRSEL SK., NISAN SK., NİŞAN SK., ORHANGAZI, ÖNER SK., PETEK SK., SARIKISLA SK., SARIKIŞLA SK., SEBAT SK., SEHIT METIN AKKUS, SELVİNAZ SK., SERİN SK., SU ARITMA TESİSİ, ŞEHİT METİN AKKUŞ SK., ŞEHİT MÜRSEL ULUNÇ SK., ŞEHİT OSMAN TEMİZ SK., TEPEÜSTÜ, TEPEÜSTÜ SK., TOYGAR, TOYGAR SK., VAGON SK., YAMAÇ, YAMAÇ SK., YAŞLI SK., YOKUŞDİBİ SK., ZORLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
HENDEK ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYKÖY, ÇAYIRBASI, ÇAYIRBAŞI, KARGALIYENIKÖY, MARTINLER, PUNA ORTAKÖY, TÜRBE mahallelerinde 14917, 14921, BEYKÖY İÇ YOLU, MERKEZ- SK., MERKEZ_102, MERKEZ_118, MERKEZ_132, MERKEZ_134, MERKEZ_176, MERKEZ_193, MERKEZ_20, MERKEZ_21, MERKEZ_221, MERKEZ_224, MERKEZ_251, MERKEZ_277, MERKEZ_327, MERKEZ_35, MERKEZ_35 SK., MERKEZ_4, MERKEZ_4 SK., MERKEZ_40, MERKEZ_56, MERKEZ_57, MERKEZ_88, ORTAKÖY, ORTAKÖY-DÜZYAZI-ÇAYIRBAŞI, PUNA, SARIYER-MARTİNLER-ORTAKÖY, YAYALAR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
SERDİVAN ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUÇESME, SELAHIYE, SELAHİYE mahallelerinde 2405., KAZIMPASA, KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA, KAZIMPAŞA CD., KURTULUS, KURTULUŞ CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, SAFIR, SAFİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
AKYAZI ilçesinde 01 Kasım Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YONGALIK mahallelerinde YONGALIK, YONGALIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
AKYAZI ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINDERE, ALTINDERE CUMHURIYET, ALTINDERE OSMANAĞA mahallelerinde AKASYA SK., ALTINDERE SK., BAKIRCILAR, BAKIRCILAR SK., BIÇKIDERE (ALTINDERE), BIÇKIDERE SK., BIÇKIDERE(OSMANAGA), CAMİİ SK., CUMHURİYET, ÇAMLIK (ALTINDERE), ÇINAR (ALTINDERE), ÇINAR SK., ERKAN, ERKAN SK., GENERAL ENGIN HOS, İMAM, İMAM SK., KAVLANDERE, KIRLANGIÇ SK., MENEKŞE(ALTINDERE), NUR, NUR SK., SEDA SK., SEHIT ISMAIL SARI, ŞEHİT İSMAİL SARI SK., ZADE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
AKYAZI ilçesinde 01 Kasım Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINDERE CUMHURIYET, ALTINDERE OSMANAĞA mahallelerinde CUMHURIYET (GÜNDOGAN), GAZI (ALTINDERE), GAZİ SK., GENERAL ENGİN HOŞ SK., TAŞPINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KOCAALİ ilçesinde 01 Kasım Cuma 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMABASI, AÇMABAŞI, AGALAR, AĞALAR, AKPINAR, AKTAS, ALANDERE, AYDOGAN, AZIZIYE, AZİZİYE, BEYLER, ÇAKMAKLI, ÇUKURKÖY, DEMIRAÇMA, DEMİRAÇMA, GÖRELE, GÜMÜSOLUK, GÜMÜŞOLUK, HIZAR, KADIKÖY, KARALAR, KARAPELIT, KARAPELİT, KARSI, KARŞI, KESTANEPINARI, KIRAZLI, KİRAZLI, KOGUTPELIT, KOĞUTPELİT, KÖYYERI, KÖYYERİ, KUYUMCULLU, KUYUMCULU, KÜPLÜK, MERKEZ, SELAHIYE, SELAHİYE, SERBETPINAR, SÜNGÜT, ŞERBETPINAR, YALPANKAYA, YANIKSAYVANT, YAYLA, YENI, YENİ, YEŞİLKÖY mahallelerinde 1122., 15 TEMMUZ ZAFER, 306 SK., 371, 374, 377 SK., 379 SK., 379., 381 SK., 381., 382., 400, 400 KÜME EVLER, 401, 404., 411., 415., 425., 505 SK., 512. SK., 541., 635., 680., 683., 903., 914., 943., ABAY, ABAZA DÜZÜ, ABAZA DÜZÜ/1, ABAZA DÜZÜ/3, ABAZA DÜZÜ/4, ABDULHAMIT, ABDULHAMIT SK., ABDULHAMİT SK., AÇMABAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, AHSEN, AHSEN SK., AKÇAGÖL, AKÇAGÖL SK., AKÇAGÖL/10, AKÇAGÖL/2, AKÇAGÖL/4, AKÇAGÖL/5, AKÇAGÖL/7, AKÇAGÖL/8, AKÇAKOCA KARASU YOLU, AKHUN, AKPINAR SK., AKPINAR/1, AKPINAR/4, AKPINAR/7, AKPINAR/8, AKPINAR/9, AKSEMSETTIN CD., AKŞEMSETTİN CD., ALANDERE MAHALLESİ MERHUM ALİ, ALAPLI, ALAPLI SK., ALAPLI/2, ALT SK., ALT/4, ALT/6, ANBARLIK, ASAGI, ASIK VEYSEL, AŞAĞI, AŞIK VEYSEL SK., ATAKAN, ATAKAN SK., AYDOGAN, AZAP, AZERILER, AZERİLER SK., BADEM SK., BAGCILAR SK., BAĞCILAR SK., BALIKÇI ZIYA, BALIKÇI ZİYA CD., BALIM, BALIM SK., BARAJ, BASPINAR, BASPINAR/5, BASPINAR/6, BAŞPINAR, BAŞPINAR SK., BAYRAKTAR, BEKTASI, BESEVLER, BEYLER, BEYLER SK., BEYLER/1, BEYLER/3, BEYLER/4, BEYLER/5, BEYLER/6, BEYOGLU_1, BEYOĞLU, BEYOĞLU SK., BİNDALLI SK., BOZOKLAR SK., CAMI/1, CAMİ SK., CAN, CAN SK., CUMHURİYET CD., ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY), ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/1, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/2, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/5, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/6, ÇAKALDAGI, ÇAKALDAGI-, ÇAKALDAGI/1, ÇAKALDAGI/3, ÇAKALDAĞI, ÇAKALDAĞI SK., ÇAKMAKLI KÖYÜ İÇ YOLU, ÇELİK SK., ÇETINKAYA, ÇIÇEKYUSUF, ÇIÇEKYUSUF/2, ÇINAR, ÇİÇEKYUSUF SK., ÇİLİNGİR SK., ÇİMEN SK., ÇOBANSAYVANT, ÇOBANSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU, ÇOBANSAYVANT SK., ÇOBANSAYVANT/11, ÇOBANSAYVANT/3, ÇOBANSAYVANT/4, ÇOBANSAYVANT/7, ÇUKURKÖY İÇ YOLU, DEDEKORKUT, DEDEKORKUT SK., DEFNE, DEFNE SK., DEĞİRMEN SK., DEMİR, DEMİRHAN SK., DENIZDAGI, DENIZDAGI CD., DENIZDAGI/1, DENIZDAGI/2, DENIZDAGI_5, DENİZDAĞI, DENİZDAĞI CD., DENİZDAĞI/1, DENİZDAĞI/2, DENİZDAĞI_5, DERE/5, DERE/7, DERE/9, DERE_11, DERE_11 SK., DERVIS, DERVIS/2, DERVIS/4, DOGAN, DOĞAN, DUTLU SK., ELİF SK., ERENLER SK., ESENTEPE, ESENTEPE/2., ESENTEPE/4., ESENTEPE/5., ESENTEPE_2, ESENYEL, ESENYEL SK., EVLIYA EVREN, EVREN, EVREN SK., EVREN/1, EVREN/2, EYÜP SULTAN SK., FATİH, FINDIKEVLERİ, FINDIKLIK EVLERI(2), FINDIKLIK EVLERI(3), FINDIKLIK EVLERI(5), FINDIKLIK EVLERI(6), FINDIKLIK EVLERİ(3), FINDIKLIK EVLERİ(5), FINDIKLIK EVLERİ(6), FINDIKLIK KÜME EVLERI, FINDIKLIKLIK EVLERİ(1), GEDIK, GEDIK/1, GEDIK/4, GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN SK., GEYIKLIBABA-, GÖK, GÖKÇE HATUN, GÖKÇE HATUN CD., GÖKÇE HATUN/2, GÖKÇEKIZ, GÖKÇEKIZ SK., GÖKÇELIK, GÖKÇELİK, GÖKÇELİK SK., GÖRELE, GÖRELE SK., GÖRELE/1, GÖRELE/5, GÖRELE/7, GÜL PEMBE, GÜL PEMBE SK., GÜLİSTAN SK., GÜLPEMBE SK., GÜLSUYU, GÜLSUYU SK., GÜLTEPE, GÜLTEPE SK., GÜLTEPE/3, GÜLTEPE/4, GÜMÜŞEL SK., GÜMÜŞOLUK KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU SK., GÜNDOĞDULAR CD., GÜNES/1, GÜNEŞ SK., GÜNGÖREN SK., HACI İLBEY SK., HACI MEHMET ŞIK PARKI İÇİ YOLU, HAYATI ÖNGÖREN, HAYATİ ÖNGÖREN SK., HENDEK KOCAALI, HENDEK KOCAALI YOLU, HENDEK KOCAALI YOLU/3, HENDEK KOCAALI YOLU/4, HENDEK KOCAALI YOLU/5, HENDEK KOCAALİ YOLU, HENDEKKOCAALI, HICAZ/24, HIZIR REİS, HIZIR REİS SK., HUNLUBEY SK., ISTIKLAL SK., İsimsiz113, İsimsiz140, İsimsiz143, İSTİKLAL SK., KARA FATMA/2, KARACAOĞLAN SK., KARADERE (1)-, KARADERE/1, KARADERE/2, KARADERE/6, KARADERE/7, KARALAR, KARAPELİT KÖYÜ İÇ YOLU, KARATOPRAK, KARATOPRAK SK., KARATOPRAK/2, KARATOPRAK/3, KARATOPRAK/4, KARSI, KARSI/1, KARSI/2, KARSI/3, KARSI/4, KARSI_7, KARSIYAKA, KARSIYAKA CD., KARSIYAKA/1, KARSIYAKA/12, KARSIYAKA/15, KARŞI MAHALLE GÖKKUŞAĞI PARKI, KARŞIYAKA CD., KAZIM KARABEKIR, KESTANE, KESTANE SK., KESTANE/1, KESTANEPINARI/10, KESTANEPINARI/22, KESTANEPINARI/29, KIR SK., KIRAN, KIRAN SK., KIRAN/1, KIRAN/2, KISA, KISA SK., KISA/1, KISA/2, KOCAALİ BELEDİYESİ ŞEHİR MEZAR, KOCAALİ LAHNA YOLU, KOĞUKPELİT KÖYÜ İÇ YOLU, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, KÖPRÜBAŞI SK., KÖR SK., KÖROĞLU, KÖROĞLU SK., KÖYYERİ KÖYÜ İÇ YOLU, KUDÜS, KUDÜS SK., KURS, KURS SK., KURTOĞLU SK., KUYUMCULLU_38, KÜPLÜK, KÜPLÜK SK., KÜPLÜK/1, KÜPLÜK/5, M.AKİF ERSOY CD., MADEN 1, MADEN DERESİ, MADEN SK., MADEN/3, MADEN/5, MADEN/6, MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKİF ERSOY CD., MEHMET AKIF ERSOY CD., MERKEZ, MERKEZ SK., MERKEZ (ÇAKMAKLI), MERKEZ (ÇUKURKÖY), MERKEZ 1, MERKEZ 2, MERKEZ(KARAPELİT), MERKEZ(KOĞUKPELİT), MERKEZ(KÖYYERİ), MERKEZ(SELAHİYE), MERKEZ(ŞERBETPINAR), MERKEZ(YALPANKAYA), MERKEZ(YANIKSAYVANT), MERKEZ/1_11, MERKEZ/1_4, MERKEZ/1_6, MERKEZ/1_7, MERKEZ/1_9, MERKEZ/10, MERKEZ/10_1, MERKEZ/10_6, MERKEZ/100, MERKEZ/11, MERKEZ/18, MERKEZ/19, MERKEZ/2_3, MERKEZ/2_5, MERKEZ/22, MERKEZ/23, MERKEZ/24, MERKEZ/3_10, MERKEZ/3_2, MERKEZ/3_4, MERKEZ/3_9, MERKEZ/30, MERKEZ/32, MERKEZ/33, MERKEZ/39, MERKEZ/4_1, MERKEZ/4_3, MERKEZ/4_4, MERKEZ/4_8, MERKEZ/40, MERKEZ/44, MERKEZ/53, MERKEZ/55, MERKEZ/57, MERKEZ/62, MERKEZ/63, MERKEZ/72, MERKEZ/74, MERKEZ/82, MERKEZ_10, MERKEZ_25, MERKEZ_26, MERKEZ_27, MERKEZ_6, MERKEZ_8, MERKEZ_9, MERKEZ_90, MERKEZ_91, MERKEZ_92, MERKEZ_93, MERKEZ_94, MERKEZ_95, MERZIFON, MERZIFON SK., MERZİFON SK., MIMAR SINAN SK., MIMAR SINAN/2, MİMAR SİNAN, MİMAR SİNAN SK., MİMAR SİNAN/1, MİMAR SİNAN/2, MİTHAT PAŞA SK., MİTHATPAŞA SK., MOLLA, MOLLAOGLU, MOLLAOĞLU SK., MUHARREM DOĞAN SK., MUHTAR ALİ MEMİÇOĞLU SK., NENE HATUN, NİNE HATUN SK., OGUZHAN, OĞUZ SK., ONBASI, ONBAŞI SK., ORHANBEY, ORTA_1, ORUÇ REİS SK., OSMAN BEY, OSMAN BEY CD., OZANLAR, OZANLAR SK., PANDULLU, PAPAZ ÇESME, PAPAZ ÇEŞME, PAPAZ ÇEŞME SK., PASA, PAŞA SK., PAZAR SK., PINAR SK., PINARBAŞI SK., RIZA SAMRIOGLU, RIZA SAMRIOGLU CD., RIZA SAMRIOĞLU CD., SABAN, SABAN/2, SAHILYOLU, SAHIN, SAHIN BEY, SALIKAYA ESKI, SALIKAYA ESKİ, SALIKAYA ESKİ SK., SALIKAYA YENI, SALIKAYA YENİ SK., SALKIM, SALLIKAYA, SALLIKAYA SK., SALLIKAYA/1, SALLIKAYA/2, SARI ÇALI, SARIGÖL, SARMASIK, SARMASIK/3, SARMAŞIK SK., SEHIT NURI TAN, SEHIT TUFAN KANSUVA, SEHIT TUFAN KANSUVA CD., SEHIT TUFAN KANSUVA/6, SEHIT TUFAN KANSUVA/8, SEHIT TUFAN KANSUVA/9, SEKER, SELÇUKBEY, SELÇUKBEY SK., SEVILAY, SEVILAY SK., SEVİLAY SK., SEYHAN SK., SHT. SEBAHATTIN ATAMAN, SHT.NURI TAN/3, SIRT, SOFULAR SK., SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANIYE CD., SÜNGÜT, SÜNGÜT SK., SÜNGÜT/12, SÜNGÜT/14, SÜNGÜT/15, SÜNGÜT/6, ŞABAN SK., ŞAHİN, ŞAHİN BEY SK., ŞEHİT FERHAT SÖZER CD., ŞEHİT NURİ TAN CD., ŞEHİT SEBAHATTİN ATAMAN SK., ŞEHİT TUFAN KANSUVA, ŞEHİT TUNCAY ALTAY SK., ŞEKER SK., ŞEYH ŞAMİL SK., ŞEYHŞAMİL SK., ŞHT.MEHMET SARI CD., ŞHT.NURİ TAN CD., ŞHT.TUNCAY ALTAY CD., TASLIK-, TATARLAR SK., TEK SK., TEPEBASI, TEPEBASI/3, TEPEBAŞI, TEPEBAŞI SK., TUĞRUL SK., TÜZEL, UFUK, ULU SK., ULUBATLI HASAN, ULUBATLI HASAN CD., ÜÇPINAR, ÜÇPINAR SK., VATAN, YALI, YALPANKAYA, YALPANKAYA CD., YALPANKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, YANIKSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU, YAVUZ, YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM, YAVUZ SULTAN SELİM SK., YEŞİLKÖY İÇ YOLU, YUKARI/5, YUNUS EMRE PARKI İÇİ YOLU, YUVALIDERE, ZAFER MEYDAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAALİ ilçesinde 01 Kasım Cuma 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGALAR, AĞALAR, ALANDERE, AZIZIYE, AZİZİYE, BEZIRGAN, CAFERIYE, CAFERİYE, DEMIRAÇMA, DEMİRAÇMA, HIZAR, KADIKÖY, KOZLUK, KUYUMCULU, MAHMUDIYE, MELEN, MELENAĞZI, SELAHIYE, SELAHİYE, TOPAĞAÇ, YALI, YAYLA mahallelerinde 102., 102. SK., 103., 103. SK., 104. SK., 105., 105. SK., 106. SK., 107. SK., 108., 108. SK., 109. SK., 110. SK., 111., 113., 113. SK., 114 SK., 115. SK., 116 SK., 117 SK., 118. SK., 119 SK., 119., 122., 126 SK., 127., 1272, 1272., 129 SK., 130., 131. SK., 132., 132. SK., 133 SK., 133., 133./1, 134 SK., 135., 138, 139, 142, 143, 145, 149, 15/1, 152, 153., 153. SK., 154, 154.SK, 155., 156., 156. SK., 157., 157. SK., 160., 160. SK., 161. SK., 162. SK., 163., 164., 165. SK., 167., 167. SK., 168., 168. SK., 169., 170. SK., 173., 174., 176., 180., 181, 181 SK., 182, 184, 185, 186, 193 SK., 194 SK., 195, 197 SK., 198, 199, 200, 200 SK., 200/1, 202, 204/1, 205, 206, 208, 208 SK., 210, 211, 212, 216, 217, 217 SK., 218, 219, 220, 224, 225, 226, 228, 229, 230 SK., 232, 234 SK., 235., 241 SK., 242 SK., 243 SK., 243., 248 SK., 248., 249., 250., 254. SK., 259. SK., 262., 262. SK., 265, 266., 267., 268., 302, 302 SK., 303, 303 SK., 304 SK., 307, 307 SK., 308, 308 SK., 314 SK., 316, 317, 319/1, 320, 321 SK., 322 SK., 323 SK., 324 SK., 327. SK., 328., 328. SK., 329., 330., 331 SK., 332 SK., 336, 337, 337 SK., 338 SK., 339. SK., 340., 340. SK., 341. SK., 342., 342. SK., 344, 344 SK., 344. SK., 345, 345 SK., 345. SK., 346-, 346 SK., 346., 346/1, 346/1 SK., 347, 348., 348. SK., 349, 349., 350, 350 SK., 350., 352. SK., 353 SK., 353/2, 364, 374 SK., 397., 399., 401 SK., 402 SK., 411, 413, 413 SK., 414 SK., 415, 419, 419 SK., 420, 501., 503., 504., 505, 505., 506., 509., 510., 512., 515, 515 SK., 516., 516. SK., 517., 517. SK., 518, 518 SK., 519., 519. SK., 520., 520. SK., 522., 522. SK., 524 SK., 525., 526. SK., 528., 529., 529. SK., 530., 531., 531. SK., 532., 532. SK., 533., 533. SK., 534., 535., 536., 536. SK., 538., 539., 540. SK., 542., 543., 544., 545., 546., 547., 547. SK., 549., 550., 550. SK., 551., 552., 553. SK., 555., 557., 557. SK., 558., 559. SK., 560., 561., 561. SK., 563., 564., 565., 565. SK., 566., 567., 568., 569., 569. SK., 571., 573., 575., 576., 577., 579., 579. SK., 580. SK., 581., 583., 584., 584. SK., 585., 585. SK., 586. SK., 587., 588., 589., 590., 590. SK., 592. SK., 593. SK., 595., 595. SK., 596., 596. SK., 597. SK., 599 SK., 600. SK., 601., 603., 604 SK., 608., 609. SK., 612., 614, 615 SK., 616, 618, 619, 621, 622, 622 SK., 625, 626, 629, 630-, 631., 642., 693./1, 699., 707, 707-, 708, 708 SK., 920, A.FUAT CEBESOY CD., ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES BULVAR, ALI FUAT CEBESOY, ALİ FUAT CEBESOY CD., ANKARA, ASLIHAN, ASLIHAN SK., ATATÜRK, BANDIRMA CD., BARBAROS HAYRETTINPASA, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CD., BARBAROS HAYRETTİNPAŞA CD., BEKTAŞI SK., BESEVLER/7, BEŞEVLER SK., BEYOGLU/1, BEYOGLU/2, BEYOGLU/3, BEYOGLU_1 SK., BEZİRGAN KÖYÜ İÇ YOLU, BÜYÜK MELEN, CUMAYERİ YOLU, CUMHURIYET/1, CUMHURİYET/1, ÇAYIRLAR SK., ÇINAR. SK., DEMİRAÇMA KÖYÜ İÇ YOLU, DENİZ EVLER İÇİ YOLU, DENİZDAĞI(SELAHİYE), ERGELEN, ESENTEPE/2, ESENTEPE_1, EVLİYA EVREN, EVLİYA EVREN SK., FATIH SULTAN MEHMET, FATIH SULTAN MEHMET CD., FATİH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., FEVZİ PAŞA CD., FINDIKLIKLIK EVLERI(1), GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN CD., GAZI., GÜMÜŞOLUK KOCAALİ CAD., habibe hatun, HACİVAT SK., İsimsiz107, KARASU ŞİLE YOLU, KARSI/6, KAYASAN SK., KENAN TURAL, KENAN TURAL CD., KONAKLAR, KONAKLAR/1, KONAKLAR/8, KOZLUK, KOZLUK SK., KOZLUK/1, KOZLUK/15, KOZLUK/20, KOZLUK/24, KOZLUK/8, KURUDERE/5, KÜLTÜR, KÜLTÜR CD., MARANGOZ, MARANGOZ SK., MEHMETCIK, MELEN KÖYÜ İÇ YOLU, MELODİ SİTESİ İÇİ YOLU, merekez, MERKEZ (BEZIRGAN), MERKEZ/1_1, MERKEZ/10_2, MERKEZ/3_5, MERKEZ/31, MERKEZ/36, MERKEZ/37, MERKEZ/38, MERKEZ/4_9, MERKEZ/60, MERKEZ/67, MERKEZ/68, MERKEZ/69, MERKEZ/7, MERKEZ/75, MERKEZ/85, MERKEZ_3, MERKEZ_96, MERKEZ_96 SK., MERKEZ10_10, ORMAN BÖLGE, ORMAN BÖLGE SK., OSMANLI SK., ÖMÜR, ÖMÜR SK., PLAJ YOLU, PLAJ YOLU CD., SAHIL YOLU/1, SAHIL YOLU/3, SAHILYOLU/1, SAHİL YOLU, SAHİL YOLU CD., SAHİLYOLU, SAHİLYOLU CD., SEFERLER SK., SEFERLER/1, SEFERLER/3, SEFERLER/4, SEFERLER/8, SEHIT TUFAN KANSUVA/4, SEHIT YILMAZ, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, SELANIK, SONBAHAR, SONBAHAR CD., STAD SK., SUNGURLAR SK., ŞAİR AYSEN AKDEMİR SK., ŞHT.YILMAZ CD., TARAKÇI, TARAKÇI SK., TATLICAK, TATLICAK SK., TATLICAK/1, TOKI ORTAKÖY, TOKİ ORTAKÖY, TOPAĞAÇ SK., TOPAL OSMAN AĞA CD., YALI SK., YALI/1, YALIKENT SİTESİ İÇİ YOLU, YUKARI/2, YUVALIDERE SK., YUVALIDERE/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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