01 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 01.03.2025 - 09:05

Güncelleme: 01.03.2025 - 09:05

MANİSA ilinde 01 Mart Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-01 2025-03-01 09:00:00.13-2025-03-01 15:00:14.952 saatleri arasında Kayacık; Kayacık, TÜPÜLER KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, BAĞ DAMLARI KÜME EVLERİ, BAĞDAMLARI KÜME EVLERİ, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, ATATÜRK, BAĞ DAMLARI (ATATÜRK), Kayacık, Kayacık, İsimsiz461, İsimsiz459, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, , KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 09:00:00.13-2025-03-01 15:00:14.952 saatleri arasında Tüpüler; Parika, , Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, BALIKLI TÜPÜLER, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, ATATÜRK TÜPÜLER, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Patika elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 09:00:00.13-2025-03-01 15:00:14.952 saatleri arasında Balıklı; , Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 09:00:00.13-2025-03-01 15:00:14.952 saatleri arasında Yakaköy; Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY BALIKLI, KÖY YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Dutluca; Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, ARAZİ, ARAZİ, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, DUTLUCA, Dutluca Köü İç Yol, Dutluca Köyü İç Yol, Dutluca Köyü Yolu, , Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, ÇİÇEKLİ DUTLUCA, Dutluca, İsimsiz19, ARAZİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Dereçiftlik; Çiğiller, osmanlar, osman yolu, Dereçiftlik, Dereçiftlik, OKÇULAR, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, , Dereciftlik İç Yolu, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, ESEN ÇAY, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, DEREÇİFTLİK, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, BAYAT DEREÇİFTLİK, DEREÇİFTLİK ESENÇAY, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Dalkara; Dalkara, Dalkara, Dalkara, DALKARA, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, MALKOCA DALKARA, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, , Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Atatürk; , Gördes Köprübaşı Yolu, KANARYA, HALİL EFE, FATİH, KEPEZ KÜME EVLER, BAYAT ALANI KÜME EVLERİ, ESKİ GÖRDES, KEPEZ KÜME EVLER, Atatürk, KEPEZ KÜME EVLER, Atatürk, Atatürk, Atatürk, Atatürk, KEPEZ KÜME EVLER, KEPEZ KÜME EVLER, ŞHT.ER AHMET ARAN, Gördes Köprübaşı Yolu, Kartal, ATATÜRK KÖYÜ İÇ YOLU, ŞHT.ER RUŞEN ULU, ŞHT.ER MEHMET UZUN, ŞHT.ER EKREM KARAASLAN, ZİYA GÖKALP, YEŞİL KIBRIS, Y.SULTAN SELİM, SAKARYA, Patika, NAMIK KEMAL, MİTHAT PAŞA, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, HALİL ZEYBEK, Gördes İç Yolu, Gördes İç Yol, CİHANGİR, 23 NİSAN, 19 MAYIS elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Uzunçam; , ŞEHİT MAKBULE HANIM, SOFTALAR, SOFTALAR, SOFTALAR, SOFTALAR, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Ümit Sk., Yıldırım Beyazıt Cd., YILDIRIM BEYAZIT, Patıka, Patika, Orman İşletme Sk., Akhisar Gördes Yolu, ŞEHİT J.ASTSB.ÜÇVŞ.ÖZGÜR ARTUNÇ, KIRAN UZUNÇAM, SOFTALAR, Uzunçam, Orman İşletme Küme Evleri, Uzunçam, Uzunçam, ATATÜRK, ŞAİR EŞREF, İSTİKLAL, ÇAĞLAYAN, ÇAMLICA, ULUS, SAĞLIK, Pınar Sk., Oğuz Gç., Meltem Sok, HACI ETHEM BÜKE, DAMLA, Cumhuriyet Cd., BARBAROS, Akıncılar Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Yeniköy; Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, YENİKÖY BOYALI, Yeniköy, YENİKÖY, Yeniköy, YENİKÖY, Yeniköy, YENİKÖY, Yeniköy Köyü Yolu, Yeniköy, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Yakaköy; Yakaköy, KÖY YOLU, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, BOYALI YAKAKÖY, Yakaköy, BOYALI YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, BOYALI KARAAĞAÇ, Yakaköy, Yakaköy, BOYALI YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, ULUBEY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY BALIKLI, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY BALIKLI, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, İsimsiz112, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy Köyü İç Yolu, Yakaköy, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Akpınar; , Demirci Gördes Yolu, Akpınar, Akpınar, Akpınar, KUŞLUK AKPINAR, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, OĞULDURUK 5 EYLÜL, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Balıklı; , Balıklı, Balıklı Bayat, Balıklı Köyü İç Yol, Balıklı Köyü İç Yolu, Patika, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI TÜPÜLER, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, BALIKLI BAYAT, BALIKLI, Balıklı, BALIKLI, Balıklı, Balıklı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Sarıaliler; Sarıaliler, , Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, Sarıaliler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Salur; MALAZ SALUR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Şahinkaya; arazi yolu, Boyalı, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Boyalı, Boyalı, YENİKÖY BOYALI, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Şahinkaya, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Oğulduruk; AKYAR, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, merkez, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Nakıpağa; ŞEHİT MAKBULE HANIM, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, ÇALTILI KÜME EVLER, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, HÜSEYİNİ, Nakıpağa, OĞULDURUK 5 EYLÜL, ATATÜRK, İSTİKLAL, ÇAMLICA, OSMAN PAŞA, HACI ETHEM BÜKE, GÜNEY, FEVZİ PAŞA, Cumhuriyet Cd., BOZKURT, BAYRAKTAR, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Hüseyni Baba; ŞHT.PİY, ŞEHİTLER, ZAFER, TÜTÜNCÜLER, SANAT, HÜRRİYET, BAŞAK, AKINCILAR, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, KEPEZ, HÜSEYNİ BABA KEPEZ, HARMANDALI, SANAYİİ F BLOK, ŞHT.PİYADE ER SEZAİ ÖZDEMİR, HÜSEYNİ BABA, NAKIPAĞA BAYAT ALANI, FATİH, SÜMBÜL, Sanayıı J Blok, SANAYİİ H BLOK, SANAYİİ G BLOK, SANAYİİ F BLOK, SANAYİİ E BLOK, SANAYİİ D BLOK, SANAYİİ C BLOK, Sanayıı B Blok, SANAYİİ A BLOK, Patika, NERGİZ, MİLLİ HAKİMİYET, KARANFİL, KARAKAZIM PAŞA, HAYAT, HARMANDALI, GÜL, Gördes Köprübaşı Yolu, FATİH, Dilek Sk., CENGİZ TOPEL, ANAFARTALAR, 5 EYLÜL, 30 AGUSTOS, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Börez; , Börez, Börez Köyü Yolu, merkez, Börez, Börez, BEĞEL BÖREZ, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, BÖREZ, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, ARAZİ, Börez, Börez, Börez elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Boyalı; , yol, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, BOYALI KARAAĞAÇ, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, İsimsiz87, Boyalı, Boyalı, Boyalı, ÇAYBAŞI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Çağlayan; , Çaglayan, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, YENİKÖY, ÇAĞLAYAN KARAYAKUP, TAŞKUYUCAK ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Çiçekli; , Patika, KALE, Çiçekli Köyü İç Köyü, Çiçekli Köyü İç Yoku, Çiçekli Köyü İç Yol, FATİH, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SİNDEL, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SİNDEL, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, Dutluca Köy İçi Yol, ÇİÇEKLİ DUTLUCA, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, FATİH_1, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, YÜZBAŞILAR, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SANAYİ, ÇİÇEKLİ, AHIRCIK, ÇİÇEKLİ, YÜZBAŞILAR, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, DEPREM EVLERİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SANAYİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, iç yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Divan; FATİH, ADALET, ATATÜRK, ŞHT.PLT.BAHRİ ÖNSER, İSTİKLAL, İRFAN, YILDIZ, YEŞİL SAHA GEÇİDİ, SAKARYA, MEHTER GEÇİDİ, MEHMETÇİK, M.AKİF ERSOY, HALİL ZEYBEK, GÖLKAŞI, AY, ADALET, 23 NİSAN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Cuma; HAVUZLU ÇARŞI, ŞEHİT J.ASTSB.ÜÇVŞ.ÖZGÜR ARTUNÇ, ATATÜRK, ŞHT.PLT.BAHRİ ÖNSER, İSTİKLAL, İSTANBUL, ÇAMLICA, YAĞMUR, VATAN, ULUS, Patika, OSMAN PAŞA, MURAT, MOLLA FENARİ, HUZUR, HACI ETHEM BÜKE, FEVZİ PAŞA, Demirci Gördes Yolu, Cumhuriyet Cd., CEMAL ÇAĞLAR, BEREKET, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Beşeylül; Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, ÇALTILI, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, Beşeylül, İsimsiz2, ŞHT.PLT.BAHRİ ÖNSER, Patıka, NAMAZGAH, MİSAKI MİLLİ, MALAZGİRT, KOCAMURTLUK, HALİL ZEYBEK, ERGENEKON, Demirci Gördes Yolu, BEREKET, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Adnan Menderes; ŞEHİT ABDÜLKADİR ÇELİK, ŞEHİT J.ASTSB.ÜÇVŞ.ÖZGÜR ARTUNÇ, YENİ HUZUR , ZAMBAK, HAYRİ BÜKE, iç yol., ŞEHİTLER, İLKAYA, ZEMBİLLİ, ZAFER, SANTRAL GEÇİDİ, SANAT, Patika, MİMAR SİNAN, LONCA GEÇİDİ, Leylak Sk., KARAKAZIM PAŞA, HÜRRİYET, HAYAT, GAZİLER, CENGİZ TOPEL, CEMAL AYBEY, BAŞAK, BAHAR, ANADOLU, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Malkoca; Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca Köyü İç Yolu, Malkoca, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Malaz; Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, MALAZ, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, MALAZ, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, MALAZ, Malaz, Malaz, Malaz, Patika, Mlaz Köyü İç Yol, Malaz Köyü İç Yoş, Malaz Köyü İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Kuşluk; OVACIK KUŞLUK, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Korubaşı; ÇİMENTEPE, Korubaşı, Korubaşı, KORUBAŞI DALKARA, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, SARIALİLER KORUBAŞI, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, çimentepe sk., Patika, Korubaşı Köyü Yolu, Korubaşı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Kıran; KABAOZ UZUNÇAM, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Kılcanlar; Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, KILCANLAR SARIALİLER, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, KILCANLAR SARIALİLER, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, İsimsiz122, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar, Kılcanlar, GÖLÇÜK, Kılcanlar, Kılcanlar, Patika, Kılıcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yolu, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Kayacık; BAĞ DAMLARI KÜME EVLERİ, BAĞ DAMLARI KÜME EVLERİ (İSTİKLAL), BAĞ DAMLRI KÜME EVLERİ, CUMHURİYET MEYDANI, 34, BAĞDAMLARI KÜME EVLERİ, isimsiz 168, kayacık, kayacık arazi, YANIKDAĞ, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz534, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz514, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, KARAAĞAÇ KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, ATATÜRK, BAĞ DAMLARI (ATATÜRK), Kayacık, Kayacık, İsimsiz461, İsimsiz459, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, KAYACIK, 1, KAYACIK, TÜPÜLER KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz353, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz341, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz301, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, TÜPÜLER KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, KARAAĞAÇ KAYACIK, Kayacık, BAĞDAMLARI YOLU, KAYACIK, Patika, Paika, Kayacık Köyü İç Yolu, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık Köyü İç Yo, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Çiğiller; , Çiğiller Köyü Yolu, Çiğiller Mah Patika Yolu, tarla yolu, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, İsimsiz246, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, YASSIALAN, Çiğiller elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Karayakup; Karayakup, Karayakup, ÇAĞLAYAN KARAYAKUP, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Karayağcı; FUNDACIK, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, FUNDACIK KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, ÇALKOCA, Karayağcı, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Patika, Karayağcıl, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Karaağaç; DEDEBAŞI, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, DEDEBAŞI, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, BOYALI KARAAĞAÇ, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, KARAAĞAÇ, Karaağaç, Karaağaç, MERKEZ, Karaağaç Köyü İç Yolu, Karaağaç, Karaagac Köyü İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Kalemoğlu; KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, İsimsiz122, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, İsimsiz116, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, İsimsiz103, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, İsimsiz98, İsimsiz95, İsimsiz94, KALEMOĞLU, İsimsiz90, KALEMOĞLU, İsimsiz87, BOZOVA, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU FUNDACIK, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU KABAKOZ, KALEMOĞLU KABAKOZ, Kalemoğlu, Kalemoğlu, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, Kalemoğlu, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu Köyü İç Yolu, Kalemoğlu Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Kabakoz; Kabakoz, Kabakoz, KABAKOZ, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, ARAZİ, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz Köyi İç Yolu, Akhisar Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Fundacık; Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, İsimsiz66, Fundacık, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, FUNDACIK, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, FUNDACIK, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, İsimsiz11, İsimsiz8, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, MERKEZ, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacı Köyü İç Yol, Akhisar Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Efendili; BÖREZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Tüpüler; Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, ATATÜRK TÜPÜLER, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, BALIKLI TÜPÜLER, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Patika, Parika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Tepeköy; Yakaköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, TEPEKÖY, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Şahinkaya Köyü Yolu, Tepeköy, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Bayat; , Bayat, BAYAT İÇ YOLU., Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ALAN BAYAT, ATATÜRK BAYAT, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ARAZİ, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, BAYAT, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ALAN, OKÇULAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Beğel; , Begel, Begel Köyü İç Yol, DEĞİRMEN BOĞAZI, BEĞEL, Beğel, BEĞEL, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, KALEMOĞLU BEĞEL, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, BEĞEL BÖREZ, Beğel, Beğel, Beğel, BEĞEL, Beğel, BEĞEL, Beğel, BÖREZ MALAZ, Beğel, Beğel, BEĞEL, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, DEĞİRMEN BOĞAZI, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-01 2025-03-01 09:00:00.843-2025-03-01 17:00:36.909 saatleri arasında Seyit Ahmet; İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz63, İsimsiz62, 192, İsimsiz53, İsimsiz49, İsimsiz46, , BALIKESİR YOLU, Akhisar Bergama Yolu, 192., İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz47 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 09:00:04.204-2025-03-01 17:00:21.946 saatleri arasında Seyit Ahmet; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 09:00:41.238-2025-03-01 17:00:50.122 saatleri arasında Süleymanlı; İsimsiz63, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, , bağlar, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, bağlar sk, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz44, NAMIK KEMAL SOKAK, İsimsiz62, Şerifağa Sk., İmamoğlu Sk., Çiçek Sk., Çavuş Sk., Zübeyde Hanım Sk., Zeytinlik Sk., Zambak Sk., Yıldız Sk., Yıldırım Beyazıt Sk., Yunus Emre Sk., Yeni Cami Sk., Yavuz Selim Sk., Yasemin Sk., Tütün Sk., Süleymanlı Mezarlığı İç Yolu, Salih Hoca Sk., Sakarya Cd., Reşatbey Cd., Rasim Sargın Sk., Petrol Sk., Paşalı Sk., Park Yolu, Park Sk., Ortanca Sk., Ordu Cd., Okul Sk., Namık Kemal Sk., Mürsel Paşa Cd., Mithat Paşa Cd., Meşrutiyet Cd., Menderes Sk., Mehmet Akif Ersoy Sk., Mahmutağa Sk., Maarif Sk., Lale Sk., Küçük Mehmet Sk., Kocanalı Sk., Kazım Karabekir Sk., Kavracı Sk., Karapınar Sk., Hürriyet Cd., Hacı Tahir Sk., Hacı Süleymanağa Cd., Habıl Hafız Sk., Gül Çk., Gaziosmanpaşa Cd., Fatih Sk., Ekrem Bağgül Sk., Dereli Sk., CENGİZ TOPEL, Akhisar Bergama Yolu, 5 Eylül Cd., dumlu pınar, İsimsiz26, İsimsiz87, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz79, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz65, burhanettin aydur elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 09:00:41.238-2025-03-01 17:00:50.122 saatleri arasında Medar; İsimsiz29, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz1, İsimsiz74, İsimsiz13, İsimsiz14, çiftlik yolu, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz58, İsimsiz60, İsimsiz64, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz52, İsimsiz42, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz55, İsimsiz57, İsimsiz59, İsimsiz61, İsimsiz65, İsimsiz66, medar, İsimsiz68, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz85, 22/3, İsimsiz89, mezarlık yolu, İsimsiz91, MEZARLIK YOLU, İsimsiz94, İsimsiz96, İsimsiz100, İsimsiz103, İsimsiz84, İsimsiz122, İsimsiz123, İsimsiz124, İsimsiz130, İsimsiz135, İsimsiz140, İsimsiz141, İsimsiz143, İsimsiz144, İsimsiz151, İsimsiz152, İsimsiz154, SÜLEYMANLI ASFALTI, maramgozlar sitesi, İsimsiz157, İsimsiz158, İsimsiz160, İsimsiz161, İsimsiz162, İsimsiz163, İsimsiz164, İsimsiz165, İsimsiz166, İsimsiz174, İsimsiz177, İsimsiz178, İsimsiz179, İsimsiz180, fantasya sitesi, İsimsiz192, İsimsiz193, SÜLEYMANLI ASFALTI, İsimsiz197, İsimsiz198, İsimsiz199, İsimsiz201, İsimsiz202, MEDAR, toki evleri, DEĞİRMEN, değirmen sk, 1. Sk., 11. Sk., 14. Sk., 15. Sk., 16. Sk., 17. Sk., 18. Sk., 19. Sk., 2. Sk., 20. Sk., 21. Sk., 22. Sk., 23. Sk., 24. Sk., 3. Sk., 4. Sk., 5. Sk., 6. Sk., 7. Sk., 9. Sk., Ak-Yar Konut Yapı Kooperatif İçi Yolu, Akhisar Bergama Yolu, Akhisar Cd., Akın Sk., Fantazya Konut Sitesi İç Yolu, Fatih Sk., Gündoğdu Çk., Kadıdağı Köyü Yolu, KADIDAĞYOLU, Lale Sk., Mersin Sk., Murat Sk., Selim Sk., SÜLEYMANLI ASFALTI, Çay Yolu Sk., Çiçek Sk., Çınar Sk., İlkokul Cd., İstiklal Cd., Şındırgılı Sk., eğitim, mezarlık yolu, 23 sokak, , İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, hacılar , murat, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 09:00:41.238-2025-03-01 17:00:50.122 saatleri arasında Seyit Ahmet; , Akhisar Bergama Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 09:00:41.238-2025-03-01 17:00:50.122 saatleri arasında Selvili; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, SELVİLİ, Selvili Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 09:00:41.238-2025-03-01 17:00:50.122 saatleri arasında Çobanhasan; Çobanhasan Köyü İç Yolu, Çobanhasan Köyü Yolu, çobanhasan , İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, , İsimsiz7, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 09:00:41.238-2025-03-01 17:00:50.122 saatleri arasında Süleymanlı OSB; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 09:00:41.238-2025-03-01 17:00:50.122 saatleri arasında Zeytinliova; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 09:00:41.238-2025-03-01 17:00:50.122 saatleri arasında Yatağan; Yatağan Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 09:00:41.238-2025-03-01 17:00:50.122 saatleri arasında Sünnetçiler; Sünnetçiler Köyü İç Yolu, sünnetçiler, SÜNNETÇİLER, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Çıtak; köy iç yolu, köy iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Dağdere; İsimsiz125, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz128, İsimsiz129, İsimsiz130, İsimsiz131, İsimsiz132, İsimsiz133, İsimsiz136 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Hamitköy; İsimsiz18 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Kavakalan; , ARAZİ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 16:00:27.437-2025-03-01 17:00:39.305 saatleri arasında Yeğenoba; İsimsiz52, İsimsiz59, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, DAĞYAKA, ARAZİ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-01 2025-03-01 09:00:47.123-2025-03-01 17:00:00.389 saatleri arasında İlyaslar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-01 2025-03-01 09:00:50.805-2025-03-01 15:00:57.179 saatleri arasında Adnan Menderes; 126. Sk., , 132 Sk., 111, 100. Sk., 101. Sk., 102. Sk., 103. Sk., 104. Sk., 105. Sk., 106. Sk., 107. Sk., 108. Sk., 110. Sk., 112. Sk., 114, 116. Sk., 118. Sk., 120. Sk., 122. Sk., 124. Sk., 128. Sk., 130. Sk., 132. Sk., 354. Sk., Turgutlu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 09:00:50.805-2025-03-01 15:00:57.179 saatleri arasında Akpınar; 309, 309. Sk., 325. Sk., 354. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 09:00:50.805-2025-03-01 15:00:57.179 saatleri arasında Dilşikar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-01 2025-03-01 09:00:50.805-2025-03-01 15:00:57.179 saatleri arasında Nurlupınar; , 334, 301. Sk., 303. Sk., 305., 307. Sk., 309. Sk., 314. Sk., 316. Sk., 320. Sk., 322. Sk., 325. Sk., 326. Sk., 330. Sk., 352. Sk., Mehmetçik Cd., Turgutlu Cd., 354. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.