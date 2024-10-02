02 Ekim SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 02.10.2024 - 09:53

Güncelleme: 02.10.2024 - 09:53

SAKARYA ilinde 02 Ekim Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE mahallelerinde BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, HUZUR SK., KAYADIBI, KAYADİBİ CD., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR SOGUKSU, KIRKPINAR SOĞUKSU, KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM, YANIK mahallelerinde BAGDAT CD., BAGDAT/2, BAĞDAT CD., CEVİZLİ EVLERİ İÇİ YOLU, CEVİZLİ SK., ÇETIN, ÇETİN SK., ÇETİN (İZMİT) SK., ERDEMLI YOL, ERDEMLİ YOL, ERDEMLİ YOL SK., ESKI BAGDAT, ESKI BAGDAT/1, ESKİ BAĞDAT CD., GÖL CD., ISTASYON 2, İSTASYON 2 CD., İSTASYON CD., KAYRA, KIRKPINAR YAŞAM MERKEZİ İÇİ YO, KOSU SAHASI, KOŞU SAHASI SK., KURTKÖY EVLERİ SİTESİ İÇİ YOLU, MESELIK 1/4, MEŞELİK, ÖNDERLER SİTESİ İÇİ YOLU, ÖZGÜRLÜK 2, PAPATYA 2 SK., PORTAKAL ÇIÇEGI, PORTAKAL ÇIÇEGI-, PORTAKAL ÇİÇEĞİ, SOGUKSU, TAŞKIN SK., ÜNAL, ÜNAL SK., YASEMEN, YASEMEN SK., YAVUZ SELİM, YAVUZ SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM, YANIK mahallelerinde BAG 2, BAG 2 SK., BAĞ SK., ÇILEK 2, DEFNE KONAKLARI İÇİ YOLU, DOĞA EVLERİ İÇİ YOLU, GAZİ, GEDİKOĞLU SK., HAFIZ MUSTAFA (Y.SELİM) SK., HAYTALAR SK., HÜRRİYET (İZMİT) SK., HÜRRİYET SK., IZMIT 1, İZMİT CD., KANARYA 1, LEKOSA, MUSALAR SK., NATO YOLU, ORAL (YÜZÜCÜLER) SK., PINAR 2, PINAR SK., ŞEHİT MUSTAFA UZUN SK., YÜZÜCÜLER, YÜZÜCÜLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR HASANPASA, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA mahallelerinde AKTAR, ALTAN SK., ARCADİA EVLERİ İÇİ YOLU, ATAKÖY SİTESİ İÇİ YOLU, BEREKET, EK DETAY SAPANCA KONAKLARI İÇİ, İSTANBUL DERE TATİL KÖYÜ İÇİ Y, KADİR EFENDİ CD., METEHAN KONAKLARI İÇİ YOLU, SALKIM, SALKIM SK., SANDAL SK., SERA KENT SİTESİ İÇİ YOLU, TOPUZ, YAMAN, YAMAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: LIMANDERE, LİMANDERE, TEPETARLA mahallelerinde 2 NOLU, ÇOBAN SK., HILAL, HİLAL SK., KARASU-, KARASU CD., LALE_2, YAVUZ SELIM, YUKARI 9 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK mahallelerinde 1016, 1018, 1018 KÜME EVLER, 1020, 1020 KÜME EVLER, 1021-, 1021 KÜME EVLER, 1024, 1025 KÜME EVLER, 1026, 1026 KÜME EVLER, ESKİ ADAPAZARI CD., KARANLIKDERE MERKEZ SK., NAMAZGAH, NAMAZGAH CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, AKKUM, DARIÇAYIRI, KARAPINAR, TUZLA mahallelerinde ADAPAZARI KARASU YOLU, AKKUM KÖYÜ İÇ YOLU, ASAGI_19, DAĞ, İsimsiz94, KARAPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, KURUDERE, MERKEZ/9, MERKEZ/9 SK., TÜRKKÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 14/1, 15., 15/1, 300 SK., 318, 318 SK., 320 SK., 321/1-, 323 SK., 324, 324 SK., 324/1 SK., 325 SK., 325/1, 325/1 SK., 326, 326 SK., 326/1, 326/3, 327, 327 SK., 328 SK., 328/1 SK., 329, 329 SK., 330, 330 SK., 330/1, 330/1 SK., 332, 333/1 SK., 358 SK., 370 SK., 374, 384 SK., 545, 548 SK., 550, 551, 554, 555, 555 SK., 557, 557 SK., 558, 558 SK., 559, 561, 562 SK., 563. SOK, 564, 565, 565 SK., 566, 569, 569/1, 570, 571, 571 SK., 574, 584, 585, 586, 587, 588, 590 SOK., 596, 599 SK., AKPINAR CD., ANKARA CD., ERGUVAN, ERGUVAN CD., FATIH, FATİH CD., GAZI, GAZI CD., GAZİ CD., PARK İÇİ YOLU, SEHIT ATIF ÖDÜL, SEHIT FERHAT SÖZER, SEHIT FERHAT SÖZER CD., ŞEHİT ATIF ÖDÜL CD., ŞEHİT FERHAT SÖZER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZİZİYE mahallelerinde 554 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, AKKUM, BAKIRLI, BÜYÜKYANIK, CAMITEPE, DENIZKÖY, DENİZKÖY, GÖLKÖPRÜ, HÜRRIYET, HÜRRİYET, IHSANIYE, İHSANİYE, KANCALAR, KARAMÜEZZINLER, KARAMÜEZZİNLER, KONACIK, MANAVPINARI, RESULLER, TASLIGEÇIT, TAŞLIGEÇİT, ÜÇOLUK mahallelerinde 168 SK., 5020, 5024, ABANOZ, ABANOZ SK., ACARLAR, AKTAN, AKTAN SK., ALICILAR, ALT, ALT SK., ASAGI_20, AŞAĞI, AŞAĞI SK., AYDINLILAR, AYDINLILAR SK., BARBAROS1, BOYUNDURUKÇU, BOYUNDURUKÇU SK., CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAKIR AAHMET SK., ÇILEKLI, ÇİLEKLİ, ÇİLEKLİ SK., DENIZ YOLU, DENİZ YOLU, DENİZ YOLU SK., DENİZKÖY İÇ YOLU, GÖLKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, İHSANİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KAHYALAR, KARASU KAYNARCA YOLU, KASALTI, KAŞALTI SK., KIŞLA SK., KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK, KULAK SK., KUM, MAÇKALILAR, MEHMET AGA SK., MERKEZ, MERKEZ/10, MERKEZ/12, MERKEZ/2, MERKEZ/4, MERKEZ/5, MERKEZ/6, MERKEZ/7, MERKEZ17, ÖRNEK, ÖRNEK SK., POYRAZLAR SK., RECEP KAPTAN SK., RESUL PASA, SAİTİN ŞÜKRÜ SK., SAKARBOYU, SISMAN, ŞİŞMAN SK., TÖMEK, TÖMEK SK., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., UZUNDÜZ, UZUNDÜZ SK., ÜST, ÜST SK., YENI_9, YENİ, YENİ SK., YESILTEPE, YESILYURT, YEŞİLTEPE SK., YEŞİLYURT, YEŞİLYURT SK., YUKARI 10, YUKARI SK., YUKARI_6, ZINGILKIŞLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIKÖY, KARAÇOMAKLAR, MOLLAKÖY, SEMERCILER, SEMERCİLER, ŞEREFİYE mahallelerinde 1201, 1201 SK., 1203 SK., 1205, 1301 SK., 1302 SK., 1303, 1303 SK., 502 SK., 506, 509. SK., 510, 510 SK., HACILAR, HACILAR CD., SAKARYA CD., SEKERLER, SEREFIYE, ŞEKERLER CD., TÜRBE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1510. SK., 1512., 1514. SK., 1516., 1517. SK., 1518., 1518. SK., 1531, ADLİYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI KIRAZCA, AŞAĞI KİRAZCA, HANLIKÖY, KIRAZCA, KİRAZCA mahallelerinde 101., 110, 114. SK., 119., 119. SK., 135. SK., 137. SK., 139., 141. SK., 143. SK., 145. SK., 147. SK., EGE KİMYA SANAYİ, EGEMENLIK, EGEMENLİK, ESKISEHIR/6, ESKİ CD, FIDANLIK, HANLIKÖY/1, KISLA, KIŞLA CD., OKUL, OKUL CD., ORHANGAZİ CD., SAGLIK, SAGLIK CD., SAĞLIK CD., SAKİNLER SK., SELİMİYE CD., ŞHT. BARIŞ KAPLAN CD., TOYOTASA HASTANESİ, TOYOTASA HASTANESİ ACİL GİRİŞ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AHMEDIYE, AHMEDİYE, KIRAZCA, KİRAZCA, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1002, 1002 SK., 1003, 1004, 1004 SK., 1004/1, 1005 SK., 1012, 1029, 1030, 1032, 1401 NOLU SK., 1402 NOLU SK., 1403 NOLU, 1403 NOLU SK., 1404 NOLU, 1404 NOLU SK., 1405 NOLU, 1406 NOLU, 1406 NOLU SK., 1406. SK., 1407. SK., 1408 NOLU, 1409. SOK, 1504. SK., 1505., 1505. SK., 1506. SK., 1507. SK., 1508. SK., 1509., 1509. SK., 1510., 1511. SK., 1513., 1513. SK., 1523., 1523. SK., 1525, 1525 SK., 1525. SK., 1528. SK., 1529., 1529. SK., 201 SK., 206, 206 SK., 207 SK., 208 SK., 212, 212 SK., 215, 215 SK., 216, 216. SK., 219, 222 SK., 222. SK., 239, ADLIYE-, ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ADLİYE SK., AHMEDIYE MERKEZ, AHMEDIYE MERKEZ/1, AHMEDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, AHMEDİYE MERKEZ SK., ÇİÇEKÇİ SK., DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DEMIRYOLU CD., DEMİRYOLU CD., ESKISEHIR, ESKISEHIR CD., ESKISEHIR/8, ESKİŞEHİR CD., İLİM SK., İsimsiz145, KİRAZCA MEZARLIĞI İÇİ YOLU, ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BATAKKÖY, INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER mahallelerinde 10001 SK., 10002 SK., 10003 SK., 10005 SK., 10008 SK., 10009 SK., 10012, 10012 SK., 10014, 10014 SK., 11003. SK., 7101 SK., 7109 SK., 7116 SK., 7118, 7120 SK., 7122, 7122 SK., 7128 SK., 8074, 8084, 8086 SK., 8088, 8088 SK., 8088. SK., 8096, 8096 SK., 8097, 8098, 8115, 8115 SK., 8115. SK., 8119 SK., 8123 SK., ADAPAZARI AKYAZI YOLU, BATAKKÖY, BATAKKÖY CD., ÇEŞMELER SK., SEHIT FURKAN ÇELIK, ŞEHİT M.ÇELİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDİYE, BIÇKIDERE, KÜÇÜCEK CUMHURIYET, KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL, MECIDIYE, MECİDİYE mahallelerinde 12004, 12005, AHMEDİYE, AYDINLAR, BAHAR_1, BAHÇE, BARUT, BEYAZIT, BEYAZIT CD., BIÇKIDERE SK., CIRIT, DEPO, GÜZEL, HASAN ÇAVUS, HASAN ÇAVUŞ, HASAN ÇAVUŞ CD., KALKAVAN, KANARYA SK., KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KARSLI, KÜÇÜCEK CD., MECIDIYE/1, MECİDİYE, MECİDİYE SK., MESCIT, MESCİT SK., ÖZDEMIR, ÖZDEMİR, SAKARYA, SARALAR, SARALAR CD., TERCAN, TERCAN SK., UGUR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, YONGALIK mahallelerinde 1091 SK., CİVEK SK., TAŞBURUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURMUSLAR mahallelerinde MERKEZ_2 SK., SAMANPAZARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇELER mahallelerinde DEMİROĞLU, GÖKÇELER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, BELDİBİ mahallelerinde 4008, ADAPAZARI MUDURNU YOLU, BELDİBİ, DEGIRMENDERE, TAŞYATAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, BELDİBİ, RESADIYE mahallelerinde BELDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, BOZTEPE SK., CIVEK, REŞADİYE, TEPE, TEPE SK., TEPE_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURMUSLAR mahallelerinde PAZARKÖY SK., SAMANPAZARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, DURMUSLAR, GÖKÇELER mahallelerinde ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU SK., DUTLAR, GÖKÇELER, MERKEZ_2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNÖNÜ, ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER mahallelerinde 4034 SK., 7012 SK., 8002, 8002 SK., 8008, 8008 SK., 8019 SK., 8020 SK., 8021 SK., 8023 SK., 8025 SK., 8026 SK., 8027 SK., 8028, 8028 SK., 8029 SK., 8030 SK., 8031 SK., 8032 SK., 8034 SK., 8035, 8035 SK., 8037 SK., 8041 SK., 8043 SK., 8050, 8050 SK., 8126 SK., NECATİ TEMEL CD., YAHYALI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, DIKMEN, DİKMEN mahallelerinde 11603, 11606, 11607, 11612, 11613, 11614, 11616, 11637, 11647, 11654, 11661, 11670, 11672, ARMAGANLAR, ARMAGANLAR/1, ARMAGANLAR/3, ARMAGANLAR/4, ARMAĞANLAR SK., BILALI, BILALI/2, BILALI/3, BİLALİ, BİLALİ SK., ÇIGDEM, ÇIGDEM/1, ÇIGDEM/4, ÇİĞDEM, ÇİĞDEM SK., DEGIRMENTASI, DEĞİRMENTAŞI, DEĞİRMENTAŞI SK., DIKMEN YAYLASI, DIKMEN YAYLASI/10, DIKMEN YAYLASI/3, DIKMEN YAYLASI/8, DIKMEN YAYLASI/9, DİKMEN KIRAN, DİKMEN MERKEZ, DİKMEN YAYLASI, DİKMEN YAYLASI SK., İsimsiz86, KIRAN, KIRAN SK., KIRAN_5, MERKEZ ALT, MERKEZ ALT SK., MERKEZ ALT/2, MERKEZ ALT/4, MERKEZ SK., MERKEZ_196, MERKEZ_280, MERKEZ_299, MERKEZ_315, MERKEZ_58, MERKEZ_7, SITELER, SİTELER SK., ÜST YURTLUK, YAMAÇLAR ALT, YAMAÇLAR ALT SK., YAMAÇLAR ALT_2, YAMAÇLAR ORTA, YAMAÇLAR ORTA SK., YAMAÇLAR ÜST, YAMAÇLAR ÜST SK., YAMAÇLAR ÜST_3, YAMAÇLAR ÜST_4, YURTLUK, YURTLUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, ASAGIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, ESENTEPE, HAMITABAT, HAMİTABAT, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 18 NISAN, 18 NISAN CD., 18 Nisan cd, 2102. SK., 2103., 2128., 2141., 2141. SK., 2142., 2142. SK., 2202., 2202. SK., 2227. SK., 2228., 2321. SK., 2323. SK., 2401., 2402. SK., 2403. SK., 2424., 2424. SK., 2431., 924., ALEV SK., ASIK, AŞIK SK., BAL SK., CAMİİ SK., ÇAMYOLU, ÇAMYOLU CD., ÇEŞME, DEMET, DİK SK., EKOLOJİ LABORATUARI, ESKI BESEVLER, GAZİ YİĞİT UÇAR, HALDIZOĞLU SK., IPEKYOLU, ISTIKLAL, İPEK YOLU CD., İsimsiz149, KARAKOL SK., KURTULUS, KURTULUS CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, NURİ KESKİN SK., P.T.T., SANAYİİ CD., STADYUM, SÜZER SK., TÜRBE SK., ULUDAĞ SK., YASEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, SELAHIYE, SELAHİYE mahallelerinde 2405., 4600. SK., BOR, BOR SK., EVREN, EVREN SK., FİRUZE SK., GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., KAZIMPASA, KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA, KAZIMPAŞA CD., SAFIR, SAFİR SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., UZEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, HAMITABAT, HAMİTABAT, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RESADIYE, SELAHIYE, SELAHİYE, UZUNKÖY, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 18 NİSAN CD., 2109., 2212., 2218., 2227., 2229. SK., 2307., 2314., 2320., 2401. SK., 2405. SK., 2406., 2421. SK., 2422., 2422. SK., 2423., 2423. SK., 2431. SK., ALANDÜZÜ, ALANDÜZÜ CD., ASIK SK., ATLAS SK., BAL, BOGAZIÇI, BOĞAZİÇİ CD., CAMI SK., ÇAKAR SK., ÇAMYOLU SK., ÇUBUKLU KÖYÜ İÇ YOLU, DEMET SK., DIK, DİK, DİLAN, DİLAN SK., ESENYAKA SK., GAZI YIGIT UÇAR, IBRAHIM ÖGRETMEN, ISTIKLAL CD., İPEKYOLU CD., İsimsiz153, İSTİKLAL CD., İŞLER SK., KAZIM PAŞA CD., KONAK, KURTULUŞ CD., MESELI, MEŞELİ SK., P.T.T. SK., SEHIT EREN BÜLBÜL, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, STADYUM CD., ŞEHİT EREN BÜLBÜL, TÜRBE, TÜRBE DERESİ, ULUDAG, YASEMIN, YASEMIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIYAKUP mahallelerinde PAŞALAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

TARAKLI ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIMURAT, ULUCAMII, YENIDOGAN mahallelerinde GÖLPAZARI TARAKLI YOLU, GÖYNÜK TARAKLI YOLU, IGDELIK, İĞDELİK CD., TARAKLI AVDAN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, ÇAYKÖY, DOGANCIL, DOĞANCIL mahallelerinde 2251., 2253., ÇAYKÖY İÇ YOLU, DAVUTLAR, DOGANCIL, DOĞANCIL KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANCIL SK., İsimsiz77 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, ALIPLAR, ÇINE, ESENKÖY, HIRKA, IHSANIYE, İHSANİYE, SUÇATI mahallelerinde 1506., 1508., 1511., 1514., 3203., 3205., 3351., 3352., 3353., 3354., 3355., 3357., 4451., 4452., 4454., 4455., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AHİBABA KÖYÜ İÇ YOLU, AHİBABA YOLU, AKSEKI, AKSEKİ SK., ÇINE, ESENKÖY, ESENKÖY SK., HACIMUHARREMLER SK., HIRKA, HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU, HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., IHSANIYE, IHSANIYE SK., İHSANİYE SK., KAVAKLAR, KAYAALTI, KAYAALTI SK., MERKEZ-, MUZAFFERIYE, MUZAFFERİYE, SUÇATI, SUÇATI KÖYÜ İÇ YOLU, SUÇATI SK., ÜÇERENLER, YENI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYAT, KOZAN mahallelerinde 1904., BAYAT, BAYAT SK., GEYVE OSMANELİ YOLU, KAVAKLAR SK., KOZAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINCI, ÖRENCIK, ÖRENCİK mahallelerinde ADAPAZARI BİLECİK YOLU, DERE SK., ESKİŞEHİR YOLU, KASLAR, ÖRENCIK, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 02 Ekim Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAMISLI, KAMIŞLI, KIZILKAYA mahallelerinde DISLILER, DİŞLİLER SK., KAMIŞLI KÖYÜ İÇ YOLU, KAZAKLAR, KAZAKLAR SK., KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, ORTA SK., ORTAKÖY SK., UZUNTARLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.