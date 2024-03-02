02 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
MANİSA ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. MANİSA'da 02 Mart Cumartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte MANİSA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA ilinde 02 Mart Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-03-02 2024-03-02 10:00:10.625-2024-03-02 16:00:18.239 saatleri arasında Küçüksümbüller; küçük sümbüller, KÜÇÜKSÜMBÜLLER, küçük sümbüller, KÜÇÜKSÜMBÜLLER, İsimsiz1, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-03-02 2024-03-02 10:00:10.625-2024-03-02 16:00:18.239 saatleri arasında Büyüksümbüller; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-03-02 2024-03-02 10:00:10.625-2024-03-02 16:00:18.239 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-03-02 2024-03-02 12:00:16.374-2024-03-02 17:00:36.938 saatleri arasında Muradiye; egitmen, Fabrika Sk., KÜÇÜK ÇAYİÇİ, TARLA, İSTASYON, 410, 404, Defne Sk., UMUT, 405. Sk., 400. Sk., FABRİKA, TARLA, , İsimsiz150 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-03-02 2024-03-02 12:00:16.374-2024-03-02 17:00:36.938 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-03-02 2024-03-02 12:00:16.374-2024-03-02 17:00:36.938 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
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