02 Mayıs SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 02.05.2024 - 10:31

Güncelleme: 02.05.2024 - 10:31

SAKARYA ilinde 02 Mayıs Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ZIAHMET, ZİAHMET mahallelerinde ABDURRAHMANLAR, ABDURRAHMANLAR SK., ZIAHMET 4007 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISIKLAR, IŞIKLAR, KARADERE, ÖRENTEPE, SALMANLI mahallelerinde ACILIK SK., ADAPAZARI KANDIRA YOLU, ADAPAZARI KAYNARCA, ADAPAZARI KAYNARCA CD., ADAPAZARI KAYNARCA/12, ADAPAZARI KAYNARCA/20, ATILGAN, ATILGAN SK., CAMILI, CAMILI/5, CAMİLİ SK., DORUK, DORUK SK., DORUK/1, ELMALI, HASAT, HASAT SK., ILICA SK., IŞIKLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KANDIRA, KANDIRA CD., KANDIRA/3, KAYNARCA KANDIRA, KAYNARCA KANDIRA CD., KILIM, KİLİM SK., MISRA SK., OBA, ÖRENTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, SALMANLI KÖYÜ İÇ YOLU, TUTKUN SK., VOLKAN SK., YENI SAKARYA, YENI SAKARYA SK., YENİ SAKARYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMIRBEY, KURUDIL, KURUDİL, MAKSUDIYE, MAKSUDİYE, TÜRKBEYLIKKISLA, TÜRKBEYLİKKIŞLA mahallelerinde AÇELYA, AÇELYA SK., AÇELYA/1, ARDIÇ, BARIS, BARIS/1, BARIS/2, BARIŞ, BARIŞ CD., BARİŞ CD., CUMHURIYET CD., CUMHURIYET/3, DİLBER SK., DİLEK SK., EGEMENLIK, EGEMENLİK, EGEMENLİK CD., EZGİ SK., IMAMLAR, İMAMLAR SK., İREM SK., KAYIN, KAYIN SK., KURUDIL/1, KURUDİL KÖYÜ İÇ YOLU, LEYLANDİ SK., LEYLENDI, MAKSUDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MANOLYA/1, MOLLA YUSUF, OLGUN SK., SAYGIN, SET, SET SK., TÜRKBEYLIKKISLA/14, TÜRKBEYLİKKIŞLA KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARİFBEY mahallelerinde ZERDALİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, ARİF BEY CD., BATUHAN, BATUHAN SK., ECRİN, KUDÜS, KUDÜS CD., MİDYAT SK., REZZAK, SARRAF, SEHER, SİTELER CD., ZERDALI, ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADNAN MENDERES CD., AYAZ SK., BULUT SK., DUMAN SK., DURMAZ, FERHAT SK., KASIRGA SK., MEGALİN SİTESİ İÇİ YOLU, ÖZLEM EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, SEMA SK., ŞİMŞEK SK., TUFAN, TUFAN SK., UFUK SK., YILDIRIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERBETPINAR, ŞERBETPINAR, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 16, ÇIRALI, ÇIRALI/4, KESTANEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ/16, TEPEBAŞI, Yeşilköy, YEŞİLKÖY İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGALAR, ALANDERE, HIZAR, YAYLA mahallelerinde 306 SK., 379, 382., 388., 397., 399., 505 SK., 505., 512. SK., 635., 683., AKÇAKOCA KARASU YOLU, ALANDERE MAHALLESİ MERHUM ALİ, ASLIHAN, BARBAROS SK., BAYRAKTAR, ÇELIK, ÇELİK SK., ÇINAR SK., ÇINAR. SK., ÇİMEN SK., DEDEKORKUT, DEDEKORKUT SK., DEFNE, DEFNE SK., DEMİR, DEMİR SK., DENIZDAGI, DENIZDAGI CD., DENIZDAGI/1, DENİZDAĞI, DENİZDAĞI CD., DENİZDAĞI/1, DENİZDAĞI/2, DUTLU SK., EMİR SULTAN SK., ERENLER SK., EVLIYA EVREN, EVLİYA EVREN, EVREN SK., EYÜP SULTAN SK., FINDIKLIK EVLERİ(6), FINDIKLIKLIK EVLERI(1), FINDIKLIKLIK EVLERİ(1), habibe hatun, HACI MEHMET ŞIK PARKI İÇİ YOLU, HUNLUBEY SK., HUZUR SK., KENAN TURAL, KENAN TURAL CD., KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, KÖPRÜBAŞI SK., KÖROĞLU SK., KUDÜS SK., MARANGOZ, MARANGOZ SK., MEHMETCIK, MEHMETCİK SK., MIMAR SINAN, MIMAR SINAN SK., MIMAR SINAN/2, MİMAR SİNAN, MİMAR SİNAN SK., MİMAR SİNAN/1, MİMAR SİNAN/2, NENE HATUN, NENE HATUN SK., NİNE HATUN SK., ORHANBEY, ORHANBEY CD., SAHILYOLU, SAHIN BEY, SAHİL YOLU CD., SAHİLYOLU, SAKARYA, SAKARYA CD., SELÇUKBEY, SELÇUKBEY SK., ŞAHİN BEY SK., ŞEHİT TUNCAY ALTAY SK., ŞHT.TUNCAY ALTAY, TARAKÇI, TARAKÇI SK., VATAN, VATAN CD., ZAFER MEYDAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜÇÜCEK İSTİKLAL mahallelerinde BAHÇE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 02 Mayıs Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADIKEN, KARADİKEN, KEMALPASA, KEMALPAŞA, YENI, YENİ mahallelerinde 101 SK., 106, 115 SK., 116 SK., 117, 117 SK., 118 SK., 119 SK., 120 SK., 121 SK., 122 SK., 123 SK., 125 SK., 126, 126 SK., 127, 129 SK., 130, 130 SK., 131, 132 SK., 134, 135, 135 SK., 136 SK., 137 SK., 139 SK., 140 SK., 141 SK., BEKAROGLU, BEKAROĞLU, ÇENGEL SK., HALIT MOLLA, HALİT MOLLA CD., HALİT MOLLA/1, HASAN POLATKAN, KARADIKEN, KARADIKEN SK., KARADİKEN SK., KEMALPASA 2, MEŞE SK., ŞEHİT HAKAN BAYRAM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.