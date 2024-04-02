02 Nisan DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 02.04.2024 - 12:50

Güncelleme: 02.04.2024 - 12:50

DÜZCE ilinde 02 Nisan Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 02 Nisan Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANİYE, YENI, YENİ mahallelerinde BAHADIR YALÇIN, BAHADIR YALÇIN CD., HÜSEYİN YANMAZ CD., SOĞUK PINAR CD., YÜCE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 02 Nisan Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde FENER SK., GÜNEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 02 Nisan Salı 09:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KISLA, KIŞLA, KÜLTÜR mahallelerinde 321 SK., 501, 501. SK., 502. SK., 503. SK., 505, 509. SK., OKULLAR, OKULLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Nisan Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAY, DARICI mahallelerinde 2103., 2103. SK., 2104. SK., 5700., 575., 575. SK., 577., 595. SK., 596. SK., 597. SK., 598. SK., 600. SK., 601., 601. SK., 602., 602. SK., 603. SK., 605., AYDIN GÜNEY SK., AYDINPINAR, AYDINPINAR CD., BATI SK., DUT SK., ELA BAHRİYE ORAL BULVAR, NURİ ÖZKASAP CD., ÖNER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Nisan Salı 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, HAMİDİYE, KÖRPESLER mahallelerinde 1234. SK., 1236. SK., 1241. SK., 1242. SK., 1243. SK., 1244., 1244. SK., 1245. SK., 1247., 1247. SK., 1496., KEMAL KUYUMCU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Nisan Salı 08:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 302 SK., 304 SK., BOĞAZİÇİ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Nisan Salı 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YEŞİLKÖY mahallelerinde 101 CD., 305 SK., 306 SK., DÜZCE AKÇAKOCA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 02 Nisan Salı 06:30-08:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DİKMELİ MÜCAVİR, GÜLEBELER, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, ORMAN, TAŞKÖPRÜ, TOPÇULAR, YAMALI mahallelerinde 16044., 16051., 16052., 16065., 16102., 16126., 16150., 16151., 16170., 622., 624., ADAPAZARI BOLU YOLU, ALACAMESCIT MERKEZ, ALACAMESCİT KÖYÜ YOLU, ÇILIMLI KUZEY, D 100 KARAYOLU, DIKMELI MERKEZ, DİKMELİ KÖYÜ YOLU, DÜZCE, DÜZCE CD., E-5 KENARI KÖY SOKAĞI, ESENLİ KÖYÜ YOLU, FIRINCILAR SİTESİ İÇİ YOLU, GÜLEBELER, GÜLEBELER KÖYÜ YOLU, MERKEZ KÖY SOKAĞI, ORMAN, TAŞKÖPRÜ KÖYÜ YOLU, YAMALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 02 Nisan Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY, ORTA, YANIK 2 mahallelerinde GÜNEY, ORTA, saçmalıpınar yanık yolu, YANIK 2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.