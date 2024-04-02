02 Nisan İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 02.04.2024 - 12:50

Güncelleme: 02.04.2024 - 12:50

İZMİR ilinde 02 Nisan Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-02 2024-04-02 09:00:00.622-2024-04-02 16:00:41.154 saatleri arasında Halkapınar; Halkapınar Yolu, Halkapınar Köyü İç Yolu, İsimsiz3, İsimsiz3, Halkapınar Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz2, , , Halkapınar Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-02 2024-04-02 09:00:00.622-2024-04-02 16:00:41.154 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-02 2024-04-02 09:00:13.022-2024-04-02 16:00:25.487 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-02 2024-04-02 09:00:13.022-2024-04-02 16:00:25.487 saatleri arasında Mehmetler; İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, , İsimsiz25, ara ova yolu, Güney Batı, ara yol, Mehmetler Köyü iç yol, Mehmetler Köyü elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-02 2024-04-02 09:00:25.296-2024-04-02 16:00:57.288 saatleri arasında Işıklar; İsimsiz2, İsimsiz7, İsimsiz2, , , Rahmanlar küme evleri, Rahmanlar küme evleri, TİRE YOLU, TİRE YOLU, İsimsiz8, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-02 2024-04-02 09:00:25.296-2024-04-02 16:00:57.288 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-02 2024-04-02 09:00:04.516-2024-04-02 16:00:19.911 saatleri arasında Hasköy; İsimsiz16, VALİ KAZIM DİRİK, Sazlık Sk., İsimsiz15, Mezarlık Yolu Sk., İsimsiz17, 8. Çk. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-02 2024-04-02 09:00:04.516-2024-04-02 16:00:19.911 saatleri arasında Çırpı Cami; İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-02 2024-04-02 09:00:04.516-2024-04-02 16:00:19.911 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-02 2024-04-02 09:00:15.335-2024-04-02 16:00:28.065 saatleri arasında Hasköy; 4. Çk. Sk., 6. Çk. Sk., Hasan Tahsin Sk., Hasköy Cami Sk., Şehit Kemal Hatipoğlu Sk., VALİ KAZIM DİRİK, Mehmet Akif Ersoy Sk., Kazım Karabekir Sk., 2. Çukaz Sk., Şehit İbrahim Erince Cd., 5. Çk. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-02 2024-04-02 09:00:15.335-2024-04-02 16:00:28.065 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-02 2024-04-02 09:00:10.64-2024-04-02 11:00:26.031 saatleri arasında Yamanlar; 7347/1. Sk., 7349/1. Sk., 7349/2. Sk., 7349/3. Sk., 7350. Sk., 7354. Sk., 7354/2. Sk., 7354/3. Sk., 7354/4. Sk., 7355. Sk., 7332. Sk., 7349. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-02 2024-04-02 09:00:10.64-2024-04-02 11:00:26.031 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-02 2024-04-02 09:00:25.153-2024-04-02 15:00:42.751 saatleri arasında Esentepe; 8. Sk., 7. Sk., 4. Sk., Edip Cansever Sk., İsimsiz16, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz1, İSMET İNÖNÜ, , ESENTEPE ATATÜRK, Çandarlı Yolu Cd., Çandarlı Dikili Yolu, ESENTEPE VATAN, Cumhuriyet Cd., İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-02 2024-04-02 09:00:25.153-2024-04-02 15:00:42.751 saatleri arasında Uzunburun; UZUNBURUN 5, UZUNBURUN 8, Uzunburun Cumhuriyet, Uzunburun Atatürk, Uzunburun 9, Uzunburun 3, Uzunburun 2, Uzunburun 12, Uzunburun 10 Sk., Uzunburun1, Uzunburun 6/1 Sk., Uzunburun 7 Sk., UZUNBURUN 6, UZUNBURUN CUMHURİYET, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz4, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-02 2024-04-02 09:00:25.153-2024-04-02 15:00:42.751 saatleri arasında Merdivenli; Merdivenli Vatan, Merdivenli Köyü İç Yolu, Merdivenli Köyü, Merdivenli Atatürk, Merdivenli 7, Merdivenli 5, Merdivenli 3, Atatürk Cd., İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-02 2024-04-02 09:00:25.153-2024-04-02 15:00:42.751 saatleri arasında Demirtaş; Çandarlı Dikili Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-02 2024-04-02 09:00:25.153-2024-04-02 15:00:42.751 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-02 2024-04-02 09:00:25.153-2024-04-02 15:00:42.751 saatleri arasında Katıralanı; KATIRALANI 4/1, Katıralanı 4, Katıralanı 3/1, Katıralanı 3, Katıralanı 1, Katıralanı Köyü İç Yolu, Katıralanı Köyü, ATATÜRK CAD., KATIRALANI 2/2, KATIRALANI 2, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-02 2024-04-02 09:00:25.153-2024-04-02 15:00:42.751 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-02 2024-04-02 09:00:51.173-2024-04-02 16:00:41.204 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-02 2024-04-02 09:00:41.463-2024-04-02 15:30:50.796 saatleri arasında Başaran; İsimsiz117, , , İsimsiz30, İsimsiz30, İsimsiz33, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz34, İsimsiz38, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz39, İsimsiz106, İsimsiz106, İsimsiz107, İsimsiz107, İsimsiz111, İsimsiz111, İsimsiz113, İsimsiz113, İsimsiz114, İsimsiz114, İsimsiz115, İsimsiz115, İsimsiz117, Başaran, Başaran, Başova, Başova elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-02 2024-04-02 09:00:51.173-2024-04-02 16:00:41.204 saatleri arasında Tepeköy; 4552. Sk., 4550. Sk., 4546. Sk., 4537. Sk., 4535 Sk., 4533, 4531. Sk., 4527. Sk., , İsmetpaşa Cd., Erdinç Tekirli Cd., 4556. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-02 2024-04-02 09:00:51.173-2024-04-02 16:00:41.204 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-02 2024-04-02 10:00:21.772-2024-04-02 16:00:30.164 saatleri arasında İçmeler; İsimsiz34, İTOKENT, İtokent İç Yol, İtokent Cd., Eski Urla İzmir Yolu Cd., 1164, 1165/1, 8004, TEKKE, İsimsiz72, İsimsiz50, İsimsiz71, İsimsiz68, 1168, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz51, İsimsiz48, İsimsiz45, İsimsiz42, İsimsiz31, , UMUT 9, 1169, 1171, 1165 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-02 2024-04-02 10:00:21.772-2024-04-02 16:00:30.164 saatleri arasında Altıntaş; DÜNDARLI KÜME EVLERİ, İsimsiz41, İsimsiz50, 1168, Eski Urla İzmir Yolu Cd., Caylak Sk, ZAFER, İc Yol, , İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz38 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-02 2024-04-02 10:00:21.772-2024-04-02 16:00:30.164 saatleri arasında Sıra; İsimsiz18, TERE, İsimsiz3, , 1173, SARDUNYA, SIKLAMEN, ZAFER, HERCAİ, 8001. Sk., MESTAN DAYI, BİBERİYE, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz43, İsimsiz42, RADİKA, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, 8001/1, İsimsiz19 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-02 2024-04-02 10:00:21.772-2024-04-02 16:00:30.164 saatleri arasında Camiatik; , İsimsiz4, YABANGÜLÜ, İsimsiz1254, MESTAN DAYI, Akik Sk., Dörtyol Sk., Kehribar Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-02 2024-04-02 10:00:21.772-2024-04-02 16:00:30.164 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-02 2024-04-02 10:00:21.772-2024-04-02 16:00:30.164 saatleri arasında Kuşçular; , İsimsiz11, MESTAN DAYI, 8003, 8004, 8013. Sk., 8045. Sk., 8001. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-04-02 2024-04-02 10:00:27.54-2024-04-02 16:00:41.361 saatleri arasında Belen; 700. Sk., 713 Sokak Küme Evleri , 702. Sk., 701. Sk., İsimsiz3, , 713. Sk., 705. Sk., 704. Sk., 703. Sk., 713, İsimsiz19, 713 Sokak Küme Evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-02 2024-04-02 10:00:27.54-2024-04-02 16:00:41.361 saatleri arasında Doğa; 620. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-04-02 2024-04-02 10:00:27.54-2024-04-02 16:00:41.361 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.