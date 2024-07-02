02 Temmuz BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 02.07.2024 - 09:26

Güncelleme: 02.07.2024 - 09:26

BOLU ilinde 02 Temmuz Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIVRIL, KARAMANLAR, KÜRKÇÜLER mahallelerinde 1301, KARAMANLAR MAHALLE YOLU, KIZILAĞIL KARAMANLAR, MANDIRA EVLERI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKLEMEZLER, SADIKLAR mahallelerinde mesciçele köyü, Mesciçele köyü Sadıklar Mahall, MESCİÇELE KÖYÜ YOLU, SADIKLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI, ÇATAKÖREN YAYLASI, GÖKPINAR YAYLASI, KINDIRA YAYLASI, OGULDURUK MERKEZ, SARAYCIK YAYLASI mahallelerinde AŞAĞI ÇAMLI YAYLA, ÇATAKÖREN YAYLA YOLU, ÇATAKÖREN YAYLASI, GÖKPINAR YAYLA YOLU, GÖKPINAR YAYLASI, KARTALKAYA YOLU, KINDIRA KÖYÜ YAYLASI, KINDIRA YAYLA YOLU, OGULDURUK, OGULDURUK YAYLASI, OĞULDURUK YAYLASI, SARAYCIK KÖYÜ YAYLASI YOLU, SARAYCIK YAYLA YOLU, SARAYCIK YAYLASI, TATLAR KÖYÜ YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU YENİÇAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YENİÇAĞA ilçesinde 02 Temmuz Salı 13:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY, MERKEZ mahallelerinde DEREKÖY KÖYÜ YOLU, DEREKÖY MERKEZ MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YENİÇAĞA ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARŞI mahallelerinde DEREKÖY KÖYÜ KARŞI MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU DÖRTDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DÖRTDİVAN ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜNÜS MERKEZ mahallelerinde BÜNÜŞ KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI(OVA), KARACASUMANDIRA, KARAÇOMAK, MERKEZ, ORTA, TAŞKESTİ, TOSUNLAR mahallelerinde ABANT YOLU CD., ABANTYOLU CAMI, ABANTYOLU CAMİ SK., ADA, ADA 1, ADA 2 SK., ADA 7 SK., ADA CD., AKÖREN KÖYÜ İÇ YOLU, ASAGI OVA MAHALLE YOLU, ATATÜRK/2, BINBASI SABRI ACAR, bölükören, CUMHURIYET 1, CUMHURIYET/1, CUMHURİYET 1 SK., CUMHURİYET 8, CUMHURİYET 8 SK., ÇATAL YOL KÜME EVLER, FABRİKA YOLU SK., KARACASUMANDIRA, KARACASUMANDIRA SK., KARAÇOMAK MAH, KARAÇOMAK MH. MEVKİİ TAŞKESTİ, KİRAZLI SK., MADAM PAŞA KÜME EVLER, ORTAKÖY CD., ŞEHİT CEMİL KORKMAZ SK., TAŞKESTİ 2. ETAP TOKİ, TAŞKESTİ BELDESİ, TAŞKESTİ YOLÇATI MEVKİİ, TOSUNLAR KÖYÜ YOLU, TOSUNLAR SK., TOSUNOGLU, YALI.1.SK, YEŞİL SK., YILDIRIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 02 Temmuz Salı 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOSUNLAR, YUKARI mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ÇEVRELİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 02 Temmuz Salı 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SOFU ALI, SOFU ALİ mahallelerinde AHMET ÇANKAYA, BEYTEPESI, BEYTEPESİ CD., FATIH SULTAN MEHMET, HISARÖZÜ, LALE, MENEKŞE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 02 Temmuz Salı 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖRTYOL, YENI, YENİ mahallelerinde Agalar Köyü Yolu, AĞALAR KÖYÜ YOLU, DÖRTYOL MAHALLE YOLU, YENI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.