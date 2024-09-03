03 Eylül DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.09.2024 - 10:20

Güncelleme: 03.09.2024 - 10:20

DÜZCE ilinde 03 Eylül Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 03 Eylül Salı 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde KÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Eylül Salı 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKİ MENGENCİK, MURADİYE MENGENCİK mahallelerinde ESKİMENGENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, ESKİMENGENCİK KÖYÜ YOLU, MURADİYE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Eylül Salı 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde 146. SK., 149. SK., 150. SK., 155., 155. SK., 156. SK., 161. SK., 163., 165. SK., 166. SK., 167. SK., AZMIMILLI, BOLU CD., DUROĞLU SK., EREL SK., FAZIL KÜÇÜK SK., GÖZDE SK., KUTLU SK., KÜÇÜKLER SK., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., SEHIT SADIK, ŞEHİT SADIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Eylül Salı 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR, SEREFIYE, ŞEREFİYE mahallelerinde 334., 334. SK., 337. SK., 721., 737. CD., 845. SK., ALİ RIZA ŞAHİNLER SK., ÇAKMAN AHMET SK., D 100 KARAYOLU, D 100 KARAYOLU CD., İSTANBUL CD., SERÇE, SİNEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Eylül Salı 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR, ŞEREFİYE mahallelerinde 775. SK., BELGEN SK., CANDAR SK., ÇAYIR SK., EĞRİ SK., EKİN SK., GAZEL SK., KAMİL KUYUMCU SK., KATİP SK., MANSUR BAYRAM CD., NAMIK KEMAL SK., RASIM BETIR PASA, SÜLEYMAN KUYUMCU, SÜLEYMAN KUYUMCU CD., VARDAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Eylül Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde CAMİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Eylül Salı 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT mahallelerinde KONURALP 261., KONURALP ŞANTİYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Eylül Salı 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde KONURALP 208., KONURALP 208. SK., KONURALP 650., KONURALP MUHACİRLER SK., KONURALP SANTIYE, KONURALP TEPECİK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Eylül Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLAR, ÇAVUŞLAR, KAZUKOĞLU, TOKUŞLAR mahallelerinde 1752. CD., 3304., 3412., 3412. SK., 3413. SK., 3414. SK., 3415., 3415. SK., ESKİ BAĞDAT YOLU, MERKEZ KAZUKOĞLU SK., YIĞLICA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Eylül Salı 13:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DINLER, DİNLER mahallelerinde CAPOGLU, KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Eylül Salı 15:00-15:45 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZ mahallelerinde DÜZCE AKÇAKOCA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 03 Eylül Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT mahallelerinde KONURALP 432., NECMİ HOŞVER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 03 Eylül Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YONGALIK mahallelerinde KÖY SOKAĞI, YONGALIK, YONGALIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 03 Eylül Salı 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADA mahallelerinde ADAPAZARI BOLU YOLU, ANKARA, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 03 Eylül Salı 10:45-12:15 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde 801. SK., ÇAYBÜKÜ, ÇAYBÜKÜ KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAYBÜKÜ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 03 Eylül Salı 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 424. SK., 427, 428, SHT.ALI RAIF ÖZBEK, ŞHT.ALİ RAİF ÖZBEK, ŞHT.ALİ RAİF ÖZBEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 03 Eylül Salı 15:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 410, 410. SK., 411, 411. SK., 412. SK., 416, 416. SK., 417, 417. SK., 418. SK., 423. SK., 440, DUMLUPINAR, DUMLUPINAR CD., HÜRRIYET CD., HÜRRİYET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 03 Eylül Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZYANI, KUMPINAR mahallelerinde 1. SK., ÇAYAĞZI KÖYÜ YOLU, KIRAZYANI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 03 Eylül Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GIRESUNLULAR, OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde AĞIT SK., ÇETIN AYDOGAN, ÇETİN AYDOĞAN CD., DOĞANCILAR KÖY YOLU, GIRESUNLULAR, GÖKNAR SK., OKTAY SK., SÖGÜT, ŞEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 03 Eylül Salı 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMPINAR mahallelerinde EREGLI, KUMPINAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 03 Eylül Salı 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKKAYA, BEYHANLI, ÇAYAĞZI, KUMPINAR, MÜCAVIR, MÜCAVİR, N KENDISI mahallelerinde 1028, 123, 123 SK., 126, 128, 5 NOLU, AKKAYA, AKKAYA KÖYÜ YOLU, BEYHANLI, BEYHANLI KÖYÜ YOLU, ÇAYAGZI, EREĞLİ AKÇAKOCA YOLU, EREĞLİ CD., ZAFER 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 03 Eylül Salı 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİVAKIF mahallelerinde YENİVAKIF KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 03 Eylül Salı 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde 601., 619., 629, CAMİ CD., CELAL SK., ÇIKMAZ SK., ÇILIMLI KUZEY, DÜZCE, DÜZCE CD., İSHAKLAR KÖY YOLU, NECİP SK., OKUL CD., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 03 Eylül Salı 15:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEREFİYE mahallelerinde PIRPIR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.