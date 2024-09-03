03 Eylül KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.09.2024 - 10:20

Güncelleme: 03.09.2024 - 10:20

KOCAELİ ilinde 03 Eylül Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 03 Eylül Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADIYE, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, NÜZHETIYE, PANAYIR, SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde ABİŞ SK., ARTVINLI, ARTVİNLİ SK., ATILLA, ATİLLA SK, ATİLLA SK., BEKIROGULLARI, BEKİROĞULLARI SK., DÜZLÜK CD, DÜZLÜK MEVKII, DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADIYE MERKEZ MEVKII, FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI) SK., FERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADİYE YOLU(ÇAVUŞOĞULLARI) SK., HAVUZLUBAHÇE, HAVUZLUBAHÇE CD, HAVUZLUBAHÇE CD., KADIRGA YOLU SK, KARAAGAÇ MEVKII, KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KESTANELIK, KESTANELIK MEVKII, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZLIBAHÇE, KİRAZLIBAHÇE CD., NECATI GENÇOGLU, NECATİ GENÇOĞLU CD., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERAĞA SK., PANAYIR MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVL, SEHIT BAYRAM MEVKII, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ KÜME EVLER, YESIL VADI MEVKII, YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 03 Eylül Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GONCA, SULTANIYE, SULTANİYE mahallelerinde AŞAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, ERYIGITLER MEVKII, ERYİĞİTLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAN SIRTI YOLU SK, HANLAR MEVKII, HANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, MERKEZ/13, PAMUKOVA YOLU CD, YAYLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 03 Eylül Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde BESEVLER, ÇİLEK SK., ÇOBAN PÜSKÜLÜ, ÇOBAN PÜSKÜLÜ SK., DİŞBUDAK SK., FİNİKE SK., GÜLAĞACI SK., HARDAL SK., MANAVGAT, MANAVGAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 03 Eylül Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ACIBADEM SK., ASLANAGZI, ASLANAĞZI SK., DOĞA EVLERİ SİTESİ YOLU SK, HASAN TAHSIN, HASAN TAHSİN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 03 Eylül Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ERENGÜL SK., ITIR SK., İĞDE SK., İPEKLİ SK., KABATAŞ SK., KEMER SK., ÖREN SK., SOGUKSU, SOĞUKSU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 03 Eylül Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde BEŞEVLER, BEŞEVLER CD., ÇOBAN YILDIZI SİTESİ YOLU SK, EĞRELTİ SK., ELMA, ELMA SK., HOSNUT, HOŞNUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 03 Eylül Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ARSLANBEY OSB, ATASEHIR, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde AKASYA, AKASYA SK., AKDEMİR SK., AKİF SK., AKKONAK, AKKONAK SK., ALADAĞ SK., ALİM SK., ARPAÇAY SK., ASLI, AŞIK SK., ATALAR SK., AYDINLI SK., BAGDAT, BAGDAT CD., BAĞDAT CD., BALLICA, BALLICA SK., BASAKÇI, BAŞAKÇI, BAŞAKÇI SK., BEREKETLİ., BESIK, BEŞİK SK., BEYAZ GÜL SK., BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., BİHTER SK., BİRLİK SK., BORA, BUCAKLI SK., BURÇ, BURÇ SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., CEMRE, CEMRE SK., CEREN SK., CEVİZ SK., ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇAMLI, ÇAMLI SK., ÇELTİKDÜZÜ SK., ÇEMBER, ÇEVİK, ÇIRACI SK., ÇUHANE, ÇUHANE. CD., DEREBEY SK., DİBEKTAŞI SK., DİNAMİK SK., DURU SK., DUT SK., DÜZLER, DÜZLER SK., ELDIVAN, ELDİVAN SK., ELİT SK., ELMALIK SK., EMRAH, EMRAH SK., ENERJİ SK., ENGİNAR SK., ERASLAN, EREN, EREN SK., FETIH, FETİH SK., GAZI, GAZİ CD., Gazi Yener Taşkın, GENÇLİK SK., GÖKALP SK., GÖKSU SK., GÖZDE, GÖZPINAR, GÖZPINAR SK., GURBET SK., GÜLDESTE, GÜLDESTE SK., GÜLLÜ, GÜLLÜ SK., GÜLPINAR SK., GÜLVEREN SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN SK., GÜRBÜZ, GÜRCAN SK., GÜVENER, GÜVENER SK., GÜVERCİN SK., HAMAMLI, HAMAMLI SK., HANIMAĞA CD., HAREM SK., HARMAN SK., HAVAİ SK., HEYBELİ SK., HIPODRUM, HIZIR SK., HİPODROM CD., HİPODRUM CD., HÜNER SK., IDEAL, INKILAP, ISTIKBAL SK., IZMIT., İDEAL SK., İLKBAHAR SK., İNKILAP SK., İSKENDER SK., İSTİKBAL SK., İZMIT., İZMİT.. CD., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KAMAN SK., KANARYA SK., KARAKAŞ SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARATAY SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KARTEPE KENT, KARTEPE KENT SK, KASIRGA SK., KAVAKLI SK., KAYALAR, KESER CD., KETEN, KETEN SK., KILAVUZ SK., KIRLANGIÇ SK., KORAY, KORAY SK., KORLU SK., KULELI, KULELİ SK., KUMLUCA SK., KURTBEY, KURTBEY SK., LAÇİN SK., LEYLEK, LEYLEK SK., MACERA, MARTI SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF, MEHMET AKİF CD., MELEK, MELEK SK., MELTEM, MELTEM SK., MEVSİM SK., MİNE SK., MUALLİM SK., MUHABBET, MUHABBET SK., MÜDERRIS, MÜDERRİS SK., NAME SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ CD., NAZIM DEMİRCİ. CD., NESİL SK., NEŞELİK SK., NIDA, NİDA SK., OYA SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖZBILEN, ÖZBİLEN SK., ÖZDEN, ÖZVEREN SK., PİYADE SK., PLATİN SK., PUMA SK., RAHMİ SK., SAKIN, SAMATYA, SAMATYA SK., SARAYBAHÇE, SARAYBAHÇE SK., SEHERYELİ SK., SERAP SK., SERÇE SK., SEVİLMİŞ, SIMGE, SIMGE SK., SİMGE SK., SOGUKPINAR, SOĞUKPINAR SK., SOLMAZ SK., SÜLEYMANİYE CD., TABİAT, TABİAT SK., TAÇ SK., TARAKLI SK., TAŞ SK., TOPBAS, TOPBAS SK., TOPBAŞ SK., TUNALI SK., TURNA, TURNA SK., UYGAR, UYGAR SK., ÜNİVERSİTE YOLU SK., VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD., YAĞCILAR SK., YAKACIK SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAZGAN SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK., YEŞİLYURT SK., YURDUM, YURDUM SK., ZERDA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 03 Eylül Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 27. SK., 33. SK., 34. SK., 35. SK., 36. SK., D-100 KARAYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 03 Eylül Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 13. SK., 17. SK., 18. SK., 19., 19. SK., 2. SK., 20. SK., 9. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 03 Eylül Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEBZE, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde 547/1. SK., 550. SK., 550/1. SK., 558. SK., ASALET, ASALET CD., D-4001, ŞEYH ŞAMİL CD., YASEMIN, YASEMİN CD., YUNUS EMRE(OSB'DE KALIYOR) CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 03 Eylül Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖPRÜ, SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ mahallelerinde 3712. sok, 580, ATATÜRK, ATATÜRK BULVAR, ATILLAHAN, ATİLLAHAN CD., AYYILDIZ SK., BASÖGRETMEN, BÜLBÜL SK., ÇINAR SK., DEMİRCİ SK., GÜL SK., GÜLBAHÇE SK., HASAN TAHSİN CD, IHLAMUR, IHLAMUR SK., İSMAİL HAKKI ZEYTİNOĞLU CD., KARTOPU, KARTOPU SK., NECATİ CUMALI CD., NILAY, NİLAY SK., ORHAN VELI, ORHAN VELİ CD., ÖMER SEYFETTİN CD., ÖZLEM, SÖĞÜT SK., SÜLÜN SK., TAŞIL SK., ULU, ULU SK., ULUS, ULUS SK., ZAFER, ZAFER CD., ZIYARET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 03 Eylül Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN, NİMETİYE mahallelerinde ARNAVUT SK., ESERTEPE, HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, YILDIRIMLAR CD, YILDIRIMLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 03 Eylül Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMİDİYE, IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ, SELİMİYE mahallelerinde 4336. SK., 4426. SK., 4429. SK., FILIZ, FİLİZ SK., HAMIDIYE, HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, HAMİDİYE CD., İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, SELIMIYE YUKARI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 03 Eylül Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ mahallelerinde ATATÜRK CD, DÜZALAN SK., ESERTEPE SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 03 Eylül Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAAHMETLİ, KARAPINAR, KAYACIK, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SULUDERE mahallelerinde 208. CD., BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGA KENT MEVKII, İZZET AÇIKBAŞ SK., KARADENİZ SK., NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN, ORMAN SK., PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SUNNİ BABA SK., SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇKARDESLER, YUKARI MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 03 Eylül Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, EREGLI, EREĞLİ, KARAPINAR, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, TEPEKÖY, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1046., 1056. SK., 202. CD, 2808., 2818., 2875., AGAH EFENDİ SK., BALABAN MEVKİİ, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER SK., KARAPINAR MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 03 Eylül Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAPINAR, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFİYE, SULUDERE mahallelerinde 2825., CEVHER, CEVHER SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇATALÇESME, ÇAYIR MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, GÜDELER, KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KIBLEPINAR, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 03 Eylül Salı 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET, KARAABDÜLBAKI, SAPAKPINAR, SULTANIYE, ZEYTINBURNU mahallelerinde 5102. SK., 5103. SK., 5104. SK., 5105. SK., 5106., 5106. SK., 5107. SK., 5108. SK., 5109. SK., 5110. SK., 5111. SK., 5112. SK., 5113. SK., 5114. SK., 5115. SK., 5116. SK., 5118. SK., 5121. SK., 5122. SK., 5123. SK., 5124., 5125. SK., 5126. SK., 5127. SK., 5128. SK., 5130., 5130. SK., 5131., 5131. SK., 5132. SK., 5133. SK., 5134., 5134. SK., 5136. SK., 5144. SK., 5145., 5145. SK., 5147, 5147., 5151., 5152., 5153., 5154, BENT, CIVCIVOGLU MEVKII, CİVCİVOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, IBRAHIM KARAKURT, İBRAHİM KARAKURT CD., KAPAKLI YOLU SK., KARAABDÜLBAKI MERKEZ MEVKII, KARAABDÜLBAKİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KUSÇUBASI ESREF SENCER, KUŞÇUBAŞI EŞREF SENCER CD., MECİDİYE KÖYÜ YOLU SK, NIZAMOGLU ISMAIL, NİZAMOĞLU İSMAİL, ÖZSOY AĞRASI MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI KONUTLAR MEVKII, PINARLI KONUTLAR MEVKİİİ KÜME EVLER, PİR AHMET YOLU SK., SAPAKPINAR MERKEZ MEVKII, SAPAKPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YELKEN KONUTLARI MEVKİİ KÜME EVLER, YENI YERLESIMLER MEVKII, YENİ YERLEŞİMLER MEVKİİ, YENİ YERLEŞİMLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 03 Eylül Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMEŞE ATATÜRK, SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE mahallelerinde NİZAMOĞLU İSMAİL CD., SÜLEYMANIYE MERKEZ MEVKII, SÜLEYMANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 03 Eylül Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde BALKAYA SK., BEYZADE, BEYZADE SK., MEVLANA CD., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., ÖZBEK, ZIYA GÖKALP, ZİYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 03 Eylül Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ADALILAR SK., AKDEMIR, AKDEMİR, AKKOR SK., ALTINOK SK., ASLI SK., AYDINLIK SK., BAĞLAR SK., BAHRI, BARBAROS CD., BATI PINAR, BATI PINAR SK., BEHLÜL SK., BERKE, BERKE SK., BORAN SK., BOSTANCI, CEREN, CEZVECİ SK., ÇALI SK., DALGA SK., EKBER SK., ELZEM SK., ENVER, ENVER SK., ERDAL, ERTÜRK SK., FEYYAZ, FEYYAZ SK., FILINGIR, FISTIK SK., FİLİNGİR SK., GEDİZ SK., GENCAY SK., GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÖLDERE SK., GÜLÇIN, GÜLHAN SK., GÜLSE SK., HOŞGÖR SK., HURMA, HURMA SK., KARAASLAN CD., KARANİ SK., KEVSER SK., LODOS, LODOS SK., MARAL SK., NAFİLE SK., NUR SK., OKUYAN, ÖZER, ÖZER SK., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., PINARLI, PINARLI SK., PIRI REIS SK., PİRİ REİS SK., SAKIZ, SAKIZ SK., SALİM SK., SARAY SK., SELALE, SENOL, SUSAM SK., SÜKRAN, ŞELALE SK., ŞENOL SK., ŞÜKRAN SK., TUTKU SK., TUZLA CD., ULUCAN, ULUCAN SK., UZUN, UZUN SK., ÜZMEZ SK., YALIN SK., YEDIVEREN, YEDİVEREN SK., YELKENKAYA, YELKENKAYA CD., YEMEN SK., YEMISALAN, YEMİŞALAN, YEMİŞALAN SK., YENİ SK., YOSUN, YOSUN SK., ZENNUR SK., ZEYTINLIK, ZEYTİNLİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 03 Eylül Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ mahallelerinde SEZGI, SEZGİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 03 Eylül Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ERDAL SK., SERTAÇ, SERTAÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.