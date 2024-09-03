03 Eylül MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.09.2024 - 10:20

Güncelleme: 03.09.2024 - 10:20

MANİSA ilinde 03 Eylül Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-03 2024-09-03 09:00:25.881-2024-09-03 12:00:34.028 saatleri arasında Büyük Güney; İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz1, BÜYÜK GÜNEY, Küçükgüney Köyü İç Yolu, Büyükgüney Köyü Yolu, , İsimsiz60, Büyük Güney Mh. Bağarası Mvk., İsimsiz63, İsimsiz59, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz51 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-03 2024-09-03 09:00:25.881-2024-09-03 12:00:34.028 saatleri arasında Deniş; İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, DENİŞ, , Deniş Köyü İç Yolu, Deniş İç Yolu, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz19, İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-03 2024-09-03 09:00:25.881-2024-09-03 12:00:34.028 saatleri arasında Evciler; , Evciler Köyü İç Yolu, Evciler Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-03 2024-09-03 09:00:25.881-2024-09-03 12:00:34.028 saatleri arasında Küçük Güney; , Küçükgüney Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-03 2024-09-03 09:00:25.881-2024-09-03 12:00:34.028 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-03 2024-09-03 09:00:25.881-2024-09-03 12:00:34.028 saatleri arasında Tekeli Işıklar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-03 2024-09-03 09:00:26.12-2024-09-03 15:00:40.899 saatleri arasında Kaleköy; Kaleköy Caddesi, İsimsiz1, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz7, kaleöy, kaleöy, Kaleköy Caddesi, KALEKÖY, KALEKÖY, kale, kale, kaleköy, kaleköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-03 2024-09-03 09:00:26.12-2024-09-03 15:00:40.899 saatleri arasında Sarma; KALEKÖY SARMA, KALEKÖY SARMA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-03 2024-09-03 10:00:00.749-2024-09-03 13:00:00.638 saatleri arasında Efendi; , İsimsiz26, İsimsiz148, İsimsiz149, İsimsiz150, İsimsiz151, İsimsiz169, İsimsiz170, İsimsiz172, ŞEHİT SERDAR DENİZER, ŞEHİT SERDAR DENİZER, ŞEHİT SERDAR DENİZER , 270., 271., 267/1. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-03 2024-09-03 11:00:08.692-2024-09-03 15:00:35.664 saatleri arasında 4 Eylül; MEVLANA, 296, 303, IŞIK, 305., İsimsiz68, İsimsiz66, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz42, İsimsiz35, İsimsiz20, ŞHT.MEHMET TOPÇUOĞLU, ŞHT.DURMUŞ GÜÇLÜ, ZÜMRÜT, Y.SULTAN SELİM, OSMAN GAZİ, MENEKŞE, MENTEŞE KUYU, MEHMET KELEŞOĞLU, LEYLAK, BARBAROS, AKASYA, AHİ EVRAN, 303. Sk., 302., 299., 298., 297., 296., 294., ŞHT.MEHMET ALİ KARADUMAN, 286., 284., 283., , YABAAYAK, SÜMBÜL elektrik kesintisi yaşanacaktır.