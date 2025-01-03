03 Ocak MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.01.2025 - 10:04

Güncelleme: 03.01.2025 - 10:04

MANİSA ilinde 03 Ocak Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA GÖLMARMARA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-03 2025-01-03 09:00:25.272-2025-01-03 15:00:00.728 saatleri arasında Değnekler; İsimsiz1, , Deynekler Köyü Yolu, Deynekler Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz5, değnekler, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, değnekler, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, değnekler, değnekler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-03 2025-01-03 09:00:25.272-2025-01-03 15:00:00.728 saatleri arasında Kumkuyucak; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-03 2025-01-03 09:00:29.115-2025-01-03 12:00:36.358 saatleri arasında 50. Yıl; Şehit Hasan KUZU, 6101, 6111, 6114. Sk., 6116. Sk., 6118. Sk., 6120. Sk., 6122. Sk., 6124. Sk., 6125. Sk., 6126. Sk., 6128, 6200. Sk., 6206. Sk., 6207. Sk., 6208. Sk., 6209. Sk., 6210. Sk., 6211. Sk., 6212. Sk., 6213, 6214, 6215. Sk., 6218, 6222. Sk., 6224. Sk., 6228, , 6200, 6201. Sk., 6202. Sk., 6203. Sk., 6204. Sk., 6205. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-03 2025-01-03 09:00:29.115-2025-01-03 12:00:36.358 saatleri arasında Atatürk; , ZİRAAT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-03 2025-01-03 09:00:29.115-2025-01-03 12:00:36.358 saatleri arasında Güzelyurt; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-03 2025-01-03 09:00:29.115-2025-01-03 12:00:36.358 saatleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak; , şehitt, İsimsiz6, Doğan Küme Evleri, İsimsiz10, İsimsiz13, DOĞAN , 6256, efe kümeevler, efe sokak, KUÇULAR KÜMEEVLER, şehitkümeevler, Şehit Hasan KUZU, akçay küme evleri, 6283 Sk., ŞEHİT, AKÇAY, AKÇAy, EFE, KUŞÇULAR , şehit, 6101, 6249, 5961. Sk., 6217. Sk., 6221, 6223, 6225. Sk., 6227. Sk., 6228, 6229. Sk., 6230. Sk., 6231, 6232. Sk., 6233, 6234. Sk., 6235, 6236, 6237, 6238. Sk., 6239, 6240, 6241. Sk., 6242, 6243. Sk., 6245. Sk., 6246. Sk., 6247, 6248. Sk., 6249. Sk., 6251, 6263. Sk., 6254, 6255. Sk., 6257. Sk., 6258. Sk., 6259, 6261, 6262. Sk., 6263. Sk., 6264. Sk., 6265. Sk., 6266. Sk., 6267. Sk., 6268. Sk., 6269, 6270. Sk., 6271. Sk., 6272. Sk., 6273. Sk., 6274. Sk., 6275. Sk., 6276. Sk., 6277. Sk., 6278. Sk., 6279. Sk., 6280. Sk., 6281. Sk., 6282. Sk., 6283. Sk., 6284. Sk., 6285. Sk., 6287. Sk., Efe Küme Evleri Sk., Evliya Küme Evleri Sk., şehit sk, doğan Küme Evleri Sk., 6230, EVLİYA KÜMEEVLER, efe kümeveler, şehit elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-03 2025-01-03 10:00:16.027-2025-01-03 16:00:23.077 saatleri arasında Müslih; İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Muslih Köyü İç Yolu, MÜSLİH, muslih, İsimsiz4, , İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-03 2025-01-03 10:00:16.027-2025-01-03 16:00:23.077 saatleri arasında Örencik; örencik sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-03 2025-01-03 09:00:32.632-2025-01-03 15:00:39.495 saatleri arasında Seyit Ahmet; 779. Sk., 778. Sk., 777., 758, 756. Sk., 752. Sk., 751. Sk., 192., 783, İsimsiz74, İsimsiz44, 758, İsimsiz22, İsimsiz20, , 745. Sk., İsimsiz21, 755., 782. Sk., 781. Sk., 780. Sk., 778 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-03 2025-01-03 09:00:32.632-2025-01-03 15:00:39.495 saatleri arasında Reşat Bey; 613. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-03 2025-01-03 09:00:35.295-2025-01-03 15:00:46.278 saatleri arasında Çavuşoğlu; , İsimsiz42, İsimsiz6, İsimsiz15 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-03 2025-01-03 09:00:35.295-2025-01-03 15:00:46.278 saatleri arasında Yeniharmandalı; İsimsiz27, Şirin Sk., Kuruçay Çk., Cumhuriyet Cd., HACIHALİLER YOLU SOKAK, hacıhaliller yolu, İsimsiz46, İsimsiz40, İsimsiz38, çifte damlar, , İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, Güzel Sk., Gediz Sk., Gediz Cd., 1.ÇIKMAZ, Doğu Cd. 2. Çk., Doğu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-03 2025-01-03 10:00:12.356-2025-01-03 16:00:19.711 saatleri arasında Sancaklıuzunçınar; , sancaklıuzuncınar, sancaklıuzuncınar, İsimsiz4, sancaklı uzunçınar iç yolu, Sancaklıuzunçınar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-03 2025-01-03 09:00:40.177-2025-01-03 15:00:52.953 saatleri arasında Yılmaz; UYGUR, demir sok, İsimsiz, ŞHT.HÜSEYİN ARI, Şehit Hüseyin Arı Cd., Çetim Sk., Çamlıca Sk., Yavuz Sk., Kurutma Kanalı Üstü Sk., Hürriyet Cd., Göktürk Sk., Göktürk Sk, Gediz Sk., Ergenekon Sk., Dağlı Sk., Bozkurt Sk, 5 Nolu Sk., 4 Nolu Sk., 3 Nolu Sk., 2 Nolu Sk., 1 Nolu Sk., İsimsiz215, İsimsiz213, İsimsiz209, İsimsiz162, İsimsiz161, İsimsiz159, Demir sok, İsimsiz154, İsimsiz153, İsimsiz152, İsimsiz149, İsimsiz97, İsimsiz77, 20 nolu sok, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.