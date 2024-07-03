03 Temmuz MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 03.07.2024 - 09:35

Güncelleme: 03.07.2024 - 09:35

MANİSA ilinde 03 Temmuz Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Küpeler; İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, İç Yol, Patika, Küpeler Köyü İç Yolu, Küpeler Köyü Yolu, , Kargınışıklar Köyü Yolu, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz16, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Küçükkıran; İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, Küçükkıran İç Köyü, Küçükkıran Köyü İç Yolu, Küçükkıran Köyü Yolu, Kücükkıran İç Köy, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Kışlak; İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz5, İsimsiz2, İsimsiz1, İç Yol, Kışlak Köyü İç Yolu, Kışlak Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Kayaköy; İsimsiz2, İsimsiz1, İsimsiz14, Kayaköy Köyü İç Yolu, Kayaköy Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Kargınışıklar; İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz4, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, Kargınışıklar Köyü İç Yolu, Kargınışıklar Köyü Yolu, Kargnışlar İç Yolu, Kardanışıklar İc Köyü, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında İrişler; İsimsiz13, İsimsiz43, İsimsiz41, İsimsiz38, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, İrişler Köyü İç Yolu, İrişler Köyü Yolu, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında İmceler; İsimsiz7, İmceler Köyü İç Yolu, İmceler Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Gürçeşme; İsimsiz6, İsimsiz5, iç yol, Gürçeşme Köyü İç Yolu, Gürçeşme Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Elek; İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz2, İç Yol, Elek Köyü İç Yolu, Elek Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Danişmentler; yol devamı, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, Danişmentler Köyü İç Yolu, Danişmentler Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Çamköy; ÇAMKÖY, İsimsiz2, İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz5, Çamköy Köyü İç Yolu, Çamköy Köyü Yolu, Patoka, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Büyükkıran; İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz2, Patika, Parika, Büyükkıran Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Boyacık; BOYACIK, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz15, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, boyacık köyü iç yolu, Boyacık Köyü İç Yolu, Boyacık Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Azizbey; İsimsiz3, İsimsiz1, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz2, azizbey köyü iç yolu, Patika, Azizbey Köyü İç Yolu, Azizbey Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Yiğitler; isimzi 47, akyar yolu , İsimsiz65, İsimsiz31, İsimsiz21, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz66, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz48, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz16, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz35, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz28, İsimsiz25, İsimsiz20, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz9, İsimsiz1, akyar yolu, YİĞİTLER, Patika, Küçükoba Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Yeşiloba; SERKE DERESİ BAĞ EVLERİ, İsimsiz95, İsimsiz93, İsimsiz91, İsimsiz89, İsimsiz87, İsimsiz83, İsimsiz81, İsimsiz78, İsimsiz76, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz50, İsimsiz48, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz38, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Yenice; İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz55, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz5, İsimsiz49, İsimsiz47, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz4, İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz3, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz2, İsimsiz19, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, Pehlivan Sk., Kıspet Sk., Kiremitçiler Sk., Güreş Harman Sk., Büyük Taş Sk., Alparslan Cd., İsimsiz1, Çoban Kadir Sk., YAYLA, Türkmen Sk., Patika, Kıran Sk., Hükümet Cd., Hacı Ragıp 1. Sk., BALIKESİR, Akıncılar Cd., AKDERE, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Ulacık; İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz1, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz26, İsimsiz22, Ulacık Köyü İç Yolu, Ulacık Köyü Yolu, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Söğütçük; köy iç yolu, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz36, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, Söğütçük Köyü İç Yolu, Söğütçük Köyü Yolu, Arazi İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Sevişler; sevişler köy içi yolu , İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz27, İsimsiz15, İsimsiz14, Sevinçler Köyü İç Yolu, Sevinçler Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Rahmanlar; İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, Rahmanlar Köyü Yolu, Rahmanlar Köyü İç Yolu, Patika elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Örücüler; isimsiz, İmrenler köy içi yolu, İsimsiz37, İsimsiz25, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz7, İsimsiz6, İmrenler Köyü İç Yolu, Örücüler Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Ören; İsimsiz22, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İç Yol, Ören Köyü İç Yolu, Ören Köyü Yolu, Ören Köyü, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Mahmutlar; İsimsiz92, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz79, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz50, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz37, İsimsiz Demirci 83, İsimsiz Demirci 82, İsimsiz Demirci 80, İsimsiz Demirci 79, DOĞAN, İsimsiz Demirci 77, İsimsiz Demirci 75, İsimsiz Demirci 72, İsimsiz Demirci 70, İsimsiz Demirci 69, İsimsiz Demirci 68, İsimsiz Demirci 67, İsimsiz Demirci 37, İsimsiz Demirci 36, İsimsiz Demirci 35, İsimsiz Demirci 33, İsimsiz Demirci 32, İsimsiz Demirci 28, İsimsiz Demirci 26, Çağlayan, Yeni, Yayla, Sındırgı, Patika, Mahmutlar Yolu, Mahmutlar Köyü İç Yolu, Güney, , Sandırgı Cad. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Küçükoba; Patika, Küçükoba Köyü İç Yolu, Küçükoba Köyü Yolu, Arazi İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Kerpiçlik; iç yol, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz3, Patika, Kerpiçlik Köyü İç Yolu, Kerpiçlik Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında İmrenler; İsimsiz77, İsimsiz59, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz75, İsimsiz54, İsimsiz49, İsimsiz42, İsimsiz39, İsimsiz30, İsimsiz46, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz3, İsimsiz2, akyar yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Iklıkçı; İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz11, Patika, Iklıkçı Köyü İç Yolu, Iklıkçı Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Hoşçalar; İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, HOŞÇALAR, Hoşçalar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Eskihisar; İsimsiz18, İsimsiz13, İsimsiz12, Eskihisar Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Esenyurt; ESENYURT, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz23, İsimsiz7, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, İç Yol, Esenyurt Köyü İç Yolu, Esenyurt Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Çandır; İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz6, çandır köyü iç yolu, Çandır Köyü İç Yolu, Çandır Köyü Yolu, Çandır Köyü, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Çanakçı; İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz2, Çanakçı Köyü İç Yolu, Çanakçı Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Bardakçı; iç yol, İsimsiz34, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz27, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz28, Bardakçı Köyü İç Yolu, Bardakçı Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Akdere; İsimsiz3, İsimsiz1, Akdere Köyü İç Yolu, Akdere Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Pazar; İzmirli Sk., İsimsiz8, Söylemiş Sk., Söylemiş, SAKARYA, Orta Sokak, Merdiven, Hasır Pazarı Sk., Haltaşpınar Sk., Açikpazar Çarşı Sk., KAYMAKAM İBRAHİM ETHEM AKINCI, İsimsiz10, İsimsiz2, İsimsiz1, İsimsiz7, Patika, Mektep Cd., HASTANE, DEĞİRMEN, 2. Kültür Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Hacıtürbek; İsimsiz9, Merdiven, HÜRRİYET, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz8, İsimsiz2, Çapraz Sk., Zane Sk., Menderes Cd., Dülgeroğlu Sk., Ballıpınar Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Çamlıca; İsimsiz21, İsimsiz15, İsimsiz9, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, İsimsiz12, Şirin Sk., Çamlık Sk., Çamlıca Mh. Atölye Sk., Çamlıca 1. Sk., Yorulmaz Sk., YENİ ÇAMLIK, MENDERES, Kozaağaç Cami Sk., Kocaağaç Cami 1. Sk., Gelinyolu Sokak, Gelinyolu Sk., Düvenönü Santral Sok., Bahçelievler Sokak, Akçalıpınar Sk., 4. Sk., 2.BAHÇELİEVLER, 1. Bahçelievler Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Cumhuriyet; İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, ŞEHİTLER, ÇEVRE YOLU, MENDERES, Menderes Blv. 2. Sk., Menderes Blv. 1. Sk., GÜLTEPE, DOĞAN 1., DOĞAN, ATÖLYE, Atatürk İlkokulu Cd., 2.LİSE, 1.LİSE, 1. Köşebaşı Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Camii Atik; Atıf Akın Cd., İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, İki Oluklu Sk., Çapraz Sk., Menderes Cd., FERAH, Eski Cami 1. Sk., Birlik Cd., Ballıpınar Sk., AÇIKPAZAR YERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Yağmur; SANTRAL, HÜRRİYET, İsimsiz11, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, MENDERES, FERAH, Dutlaraltı Sk., Dayıoğlu 1. Sk., Atatürk İlkokulu Cd., Akçalıpınar Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Beyazıt; kandilli, beyazıt okul sokak, iç yol, arazi yolu, isimzi 1, ÇEVRE YOLU, Çamlık Sk., Yeşilsaha Sk., Pike Sk., GÜLTEPE, DOĞAN, Beyazıt 1. Sk., 4. Sk., 3. Sk., 2. Sk., 1. Bahçelievler Sk., ŞHT.İHSAN TÜFEKÇİ, İsimsiz13, İsimsiz1, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz23, İsimsiz4, arazi yolu, selendi cd, Şenol Sk., ÜLKER, BEYAZIT YILDIZ, Yıldız Sk., SELENDİ, RIFAT MUTLU HOCA, Park Sk., Nezih Demirkent Cd., MENDERES 4., MENDERES, Hilal Sk., DOĞAN 3., Doğan Cd. 2. Sk., DOĞAN 1., Bizim Sk., Beyazıt 1.Yurt Sokak, Akarsu Cami Sk., 2. Hisar Sk., 1. Yurt Sk., 1. Hisar Sokak, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Sinan; Çoban Kadir Sk., Yukarı Çiftçiler Sk., Kalaycıpınar Sk., Hacı Ragıp 1. Sk., Haci Garip Sokagı, BALIKESİR, Aşağı Çiftçiler Sk., Alparslan Cd., 2. Hacı Ragıp Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Kasımfakı; İMAM HATİP O., YAYLA, Türkmen Sk., Rüzgar Sk., Patika, Okul Cd., Kıran Sk., Kiremitçiler Sk., Kavaklı Cami Sk., Hükümet Cd., Hacı Mustafa Keleş Cd., Akıncılar Cd., AKDERE, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Fatih; İsimsiz2, İsimsiz1, İMAM HATİP O.ARA, İMAM HATİP O., YUNUS EMRE, Saha Sk., Rüzgar Sk., Orta Sk., Mimar Beşir Düvenli Sk., KARAKOL, Gül Sk., Cengiztopel İöo Sk., Cengiz Topel Sk., Cami Sk., Akıncılar Cd., AKDERE, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Hacıbaba; Menderes Cd., Kütüphane Sk., Dübekönü Sk., Dübek Sokak, Birlik Cd., Ara Yol, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, MENDERES, Tahtacıpınar Sk., Patika, Hisar Sk., Hamam Sk., Bayır Sokak, Atıf Akın Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında İçhisar; İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, Yukarı Hisar Sokak, Yeni Cami Sk., Sıtma Dere Sk., SITMAPINAR, Merdiven Çomaklı Sk., Kocapınar Sokak, Kocapınar Sk., AYVALIK, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, Yukarı Hisar Sk., Menderes Cd., Dübekönü Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Doktor Mehmet Akarsu; yol, İÇ YOL, isimsiz 62, isimsiz 54, isimsiz, İsimsiz62, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz45, İsimsiz40, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz1, İsimsiz14, selendi cd, balca, İSTİKLAL, İsmail Özdağlar 8. Sk., İsmail Özdağlar 7. Sk., İsmail Özdağlar 6. Sk., İsmail Özdağlar 5. Sk., ZİYA GÖKALP, Yıldız Sk., Yunus Emre Cd., Yağcı Bedir Sk., Ulubatlı Hasan Sk., SÖYLEMİŞ, Seyit Ali Sk., Semerkant Sk., SELENDİ, PROF.BURHAN TOPRAK, Plevne Cd., Piri Reis Sk., Nurullah Doğruel Blv., MİMAR SİNAN, Kuvayi Milliye Cd., Kirman Sk., KANİJE, Hilal Sk., Halıkent Cd., HACI BABAİ VELİ, Gazi Osman Paşa Cd., FETİH, ESTERGON, EMİR SULTAN, EKREM ŞERİF EGELİ, Demirci Akıncılar Cd., Cinnah Sk., Buhar Sk., Bayrak Sk., Barbaros Cd., Ahi Evran 8. Sk., Ahi Evran 6. Sk., Ahi Evran 5. Sk., 75. Yıl Cd., 1. Emir Sultan Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Mithatpaşa; iç yol, çakalalan iç yolu, iç koyu, isimsiz 37, serke deresi , İç Yol, Mektep Cd., HASTANE, 2. Kültür Sk., 1. Kültür Sk., isimsiz121, SERKE DERESİ BAĞ EVLERİ, KAYM.İBRAHİM ETHEM AKINCI, İsimsiz69, İsimsiz135, İsimsiz124, İsimsiz121, İsimsiz120, İsimsiz119, İsimsiz118, İsimsiz117, İsimsiz115, İsimsiz114, İsimsiz111, İsimsiz110, İsimsiz109, İsimsiz108, İsimsiz104, İsimsiz103, İsimsiz102, İsimsiz101, İsimsiz100, İsimsiz99, İsimsiz98, İsimsiz97, İsimsiz96, İsimsiz94, İsimsiz92, İsimsiz90, İsimsiz87, İsimsiz86, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz60, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz49, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz40, İsimsiz37, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz20, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz1, Şerbetçi Sk., Şehit Ahmet Korkmaz Sk., STADYUM, Salihli Simav Yolu, Patika, Nurullah Doğruel Blv., Köprülü Sk., Bağlar Sk., 2.KURTULUŞ, 1. Kurtuluş Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Secaattin; Tahtacıpınar Sk., Patika, Okul Cd., Kıran Sk., Kiremitçiler Sk., Hisar Sk., Hacı Mustafa Keleş Cd., Atıf Akın Cd., Alaca Cami Sk., İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz1, ÜNİVERSİTE, ÇAĞLAYAN, Çağlayan Sk., YUNUS EMRE, Yeni Cami Ayvalık Sk., Park Sk., Hamam Sk., Dere Sk., Ayvalık Sok, Akıncılar Cd., Akpınar Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Akıncılar; İsimsiz27, İsimsiz7, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, Şerif Ali Kahraman Sokağı, İç Yol, ÜNİVERSİTE, ÇARŞI, YUNUS EMRE, Yeşil Saha Sk., Sosyal Konut 2. Sk., Sosyal Konut 2 Sokak, Sosyal Konut 1. Sk., Salihli-Simav Yolu, PAPAZOLUK, Kızılay Yeni Sokak, KIZILAY, Kızılay Evleri Sokak, GÜRLER, GAZİLER, Evler Sk., Dere Sk., Cengiz Topel Sk., Akıncılar Sokak, Akıncılar 5.Sokak, Akıncılar 5. Sk., Akıncılar 4. Sk., Akıncılar 3. Sk., Akıncılar 1. Sk., Akpınar Cd., AHMET ÇARK, 8. Sk., 72 Evler 2. Sk., 72 Evler 1. Sk., 7. Sk., 6. Sk., 2. Kümeevler Sk., 1.Yurt Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Sofular; SAKARYA, Şehit Kadirbey Sk., Şakir Efendi 2.Sokak, Şakir Efendi 2. Sk., Şakir Efendi 1. Sk., İPLİKPINAR, ÇOCUK BAHÇESİ, Yukarı Çiftçiler Sk., Nur Cami Sk., Kalaycıpınar Sk., Kalaycı Pınar Sokak, Hükümet Cd., SOFULAR DOĞAN, Demirlipınar Sokak, Demirlipınar Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Hacıhasan; İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz1, Yağcılar, Terziler Sk., Tahtacıpınar Sk., Patika, ORHUNLAR, Kıran Sk., Kuyumcular Sk., Kerim Aga Sokagı, Hükümet Cd., Hasır Pazarı Sk., Hacı Mustafa Keleş Cd., Cumhuriyet Meydanı Cd., Atıf Akın Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Hacıhamza; çevre yolu devamı, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz4, parsamöaz iç yol, tarla yolu, iç yol, ÜNİVERSİTE, ÇEVRE YOLU, Yarbasan Selendi Mevki, Tepetarla Yeni Sk., TEPETARLA, Salihli-Simav Yolu, Patika, Kahramanlar Yeni Sokak, KAHRAMANLAR, Hamam Sk., AYVALIK, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Şehreküstü; İsimsiz26, İsimsiz20, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz19, İsimsiz32, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz31, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz2, İsimsiz1, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, ÇEVRE YOLU, YENİ, SITMAPINAR, Patika, Osmanlı Sk., Menderes Cd., MENDERES, Kırüstü Cd., Köşe Başı Sokak Yolu, Kayabaşı Sokak, Gaziler Sk., Emetli Bayırı Sk., Demirhan Sk., Barbaros Sokak, Barbaros Sk., ATÖLYE, Atatürk İlkokulu Bahçeli Evler Sokak, 2.Köşe Başı Sokak Yolu, 2. Köşebaşı Sk., 1. Köşebaşı Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Bahçeler; isimz 17, İsimsiz2, İSİMSİZ 79, İsimsiz94, İsimsiz92, İsimsiz88, İsimsiz81, İsimsiz78, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz15, İPLİKPINAR, tarla yolu, sındırgı yolu, serkederesi, serke deresi, Patika, Oyukiçi, iç yol, iç, isimsiz 75, HÜSEYİNAĞA CAMİİ, Haltaşpınar Sk., KAYMAKAM İBRAHİM ETHEM AKINCI, KAYM.İBRAHİM ETHEM AKINCI, ERSİN, FABRİKA, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, Tepecik Sokak, Sındırgı Cd., Oto Garaj Sk., Kemal Sk., HASTANE, Fabrika Sk., Ersin Sk., DEĞİRMEN, Demirciler Sk., Bahçeler Sk., 2. Tamirhane Sk., 2. Boyahane Sk., 1. Tamirhane Sk., 1. Boyahane Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Yiğenler; İsimsiz5, Yeğenler Köyü İç Yolu, Yeğenler Köyü Yolu, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Yavaşlar; İsimsiz8, İsimsiz29, Yavaşlar Köyü İç Yolu, Yavaşlar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Yarbasan; İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, iç yol, yarbasan iç yolu, yarbasan, Yarbasan Yolu, Yarbasan Köyü İç Yolu, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Teperik; İsimsiz1, Teperik İç Köyü, Teperik Köyü İç Yolu, Teperik Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Minnetler; İsimsiz13, İsimsiz46, İsimsiz13, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz12, İsimsiz9, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz1, Patika, Minnetler Köyü İç Yolu, Minnetler Köyü Yolu, Minetlerköyü İç Yol, Minetler İç Yolu, Minetler İç Yol, Minetler İç Köyü, Minetler İc Köyü, Minetler İc Köy, Minetler Köyü İç Yoş, Minetler Köyü İç Yol, Minetler Köyü Yolu, Miinetler İc Köyü, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:01.772-2024-07-03 16:00:15.508 saatleri arasında Kuzeyir; İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz23, İsimsiz1, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, köy iç yolu, Kuzayır Köyü İç Yolu, Kuzayır Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:08.886-2024-07-03 17:00:15.124 saatleri arasında Bardakçı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:08.886-2024-07-03 17:00:15.124 saatleri arasında Kulalar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:08.886-2024-07-03 17:00:15.124 saatleri arasında Ulacık; , İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:48.392-2024-07-03 17:00:55.952 saatleri arasında Bayramşah; İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-03 2024-07-03 10:00:27.302-2024-07-03 14:00:49.446 saatleri arasında Karaoğlanlı; İsimsiz15, , İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, BALCI SOK, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, Karaoğlanlı Köyü İç Yolu, 1081, Karaoğlanlı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:27.302-2024-07-03 14:00:49.446 saatleri arasında Sarıpınar; İsimsiz13, 1081 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-03 2024-07-03 10:00:33.789-2024-07-03 16:00:40.755 saatleri arasında Yeniharmandalı; Gediz Cd., Doğu Cd. 2. Çk., Doğu Cd., Cumhuriyet Cd., Güzel Sk., Kuruçay Çk., Şirin Sk., HACIHALİLER YOLU SOKAK, hacıhaliller yolu, İsimsiz46, İsimsiz40, İsimsiz38, çifte damlar, İsimsiz27, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, , Gediz Sk., 1.ÇIKMAZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 10:00:33.789-2024-07-03 16:00:40.755 saatleri arasında Çavuşoğlu; İsimsiz42, İsimsiz15, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-03 2024-07-03 16:00:08.886-2024-07-03 17:00:15.124 saatleri arasında Ulgar; Ulgar Köyü İç Yolu, , Ulgar Köyü Yolu, Ulgar Köyü İç Yol, MERKEZ, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, Ulgar Köyü İç Yolu, ULGAR KÖSELER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:08.886-2024-07-03 17:00:15.124 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:08.886-2024-07-03 17:00:15.124 saatleri arasında Evciler; , BARBAROS, Ertuğrul Gazi Sok., Orhan Gazi C.D, Patika, Zafer Dogu Caddesi, Çağlar Cad., Evciler, Evciler, SALKIM, Evciler, ORHAN GAZİ, Çağlar, BAYIR, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, ÇAĞLAR, Evciler, Evciler, YAŞAR DOĞU, Evciler, Evciler, Evciler, YİRMİÜÇ NİSAN, Evciler, Evciler, BARBAROS, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, Evciler, GAZİ, YILDIRIM BEYAZIT, Evciler, TURUNÇ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:08.886-2024-07-03 17:00:15.124 saatleri arasında Akpınar; , Demirci Gördes Yolu, Patika, Patıka, arazi yolu, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, KIZILDAM BADEMLİ, Akpınar, Akpınar, Kıran, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, OĞULDURUK 5 EYLÜL, Akpınar, Akpınar, Akpınar, İsimsiz84, KUŞLUK AKPINAR, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, yok, kızıldam bademli mevki , DAMALTI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:08.886-2024-07-03 17:00:15.124 saatleri arasında Beğel; , Beğel elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:08.886-2024-07-03 17:00:15.124 saatleri arasında Beğenler; , Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler İç Yol, Patika, MERKEZ, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, BARDAKÇI BEĞENENLER, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, Beğenler, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, BEĞENLER, BEĞENLER, BEĞENLER, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler, Beğenler, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, ARAZİ, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, BEĞENLER, ARAZİ, BEĞENLER, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler, Beğenler Köyü İç Yolu, Beğenler Köyü İç Yolu, yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:08.886-2024-07-03 17:00:15.124 saatleri arasında Benlieli; , Benlieli Köyü Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Patika, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, ARMUT BENLİELİ, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, Benlieli, BENLİELİ, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli, Benlieli, ŞEYHYAYLA BENLİELİ, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli Köyü İç Yolu, Benlieli elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:08.886-2024-07-03 17:00:15.124 saatleri arasında Çatalarmut; , Çatalarmut, Çatalarmut Köyü Yolu, Çatalarmut, Çatalarmut, Çatalarmut, Çatalarmut elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:08.886-2024-07-03 17:00:15.124 saatleri arasında Dargıl; , Dargıl Köyü Yolu, Dargıl, Dargıl, Dargıl, Dargıl, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL, DARGIL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:08.886-2024-07-03 17:00:15.124 saatleri arasında Deliçoban; , Deli Çoban Köyü İç Yol, Deliçoban Köyü İç Yolu, Demirci Gördes Yolu, Patika, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban Köyü İç Yolu, Deliçoban, Deliçoban, BENLİELİ DELİÇOBAN, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban, Deliçoban elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:08.886-2024-07-03 17:00:15.124 saatleri arasında Doğanpınar; , Doganpınar Köyü İçi Yolu, Doğanpınar Köyü Yolu, Doğanpınar Köyü İç Yolu, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, Doğanpınar Köyü İç Yolu, Doğanpınar Köyü İç Yolu, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR, DOĞANPINAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:08.886-2024-07-03 17:00:15.124 saatleri arasında Efendili; , Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, İsimsiz26, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili, Efendili, ESENYURT, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, EFENDİLİ, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili Köyü Yolu, ESENYURT SK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:08.886-2024-07-03 17:00:15.124 saatleri arasında Gülpınar; , Gülpınar Köyü Yolu, Gülpınar Köyü İç Yolu, Patika, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, MERKEZ, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, Gülpınar, ALANYURT, Gülpınar, Gülpınar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:08.886-2024-07-03 17:00:15.124 saatleri arasında Güneşli; , OTUZ AĞUSTOS, AKASYALAR, AKPINAR, ARDA, ARI, ATATÜRK, AY, AYGÜLLER, BÜLBÜL, CUMHURİYET, Demirci Gördes Yolu, FATİH, GAZİ SELAMİ PAZAR, HACI MUSTAFA PAŞA, HOCA AHMET YASEVİ, KANARYA, KARAOSMANOĞLU, KAYALI, KİLİM, KIRLANGIÇ, MARTI, MESİR, MEZARLIKBAŞI, MİMAR SİNAN, PAPATYA, Patika, PEKMEZ, PLEVNE, SÜMBÜL, YAVUZ SULTANSELİM, ÇAĞLAYAN, ÇİMEN, ÇİTLENBİK, İSTİKLAL, ŞHT.SELAMİ SEZER, ŞİRİN, GAZİ SELAMİ PAZAR, Güneşli, Güneşli, DOĞANPINAR, Güneşli, Güneşli, İsimsiz30, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, GÜNEŞLİ DOĞANPINAR, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, Güneşli, GÜL, TÜTÜN, KUMRU, ARI BURUN, CEMRE, KELEBEK, IHLAMUR, YUNUS EMRE, ÇIKMAZ, YONCA, KARACA, SERÇE, İNCİ, ÖZDEMİRLER, MEHMET AKİF ERSOY, ANAFARTALAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:08.886-2024-07-03 17:00:15.124 saatleri arasında Kıran; , Kıran, ALANYAKA, Kıran, KIRAN, KIRAN, KIRAN, KIRAN, KIRAN, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN KABAKOZ, KIRAN, KIRAN, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, İsimsiz93, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, ALANYAKA, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN, Kıran, Kıran, SOFTALAR ÖRENCİK, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN KABAKOZ, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN KABAKOZ, İsimsiz184 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:08.886-2024-07-03 17:00:15.124 saatleri arasında Kızıldam; , Akpınar Köyü İç Yol, Kızıldam Köyü Yolu, Kızıldam Köyü İç Yol, Kızıldam Köyü İç Yolu, Patika, arazi yolu, Kızıldam, GÜLPINAR KIZILDAM, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü İç Yolu, Kızıldam Köyü Yolu, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:08.886-2024-07-03 17:00:15.124 saatleri arasında Kobaklar; , Kobaklar Köyü Yolu, Patika, Kobaklar, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR, KOBAKLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:08.886-2024-07-03 17:00:15.124 saatleri arasında Köseler; , Köseler Köyü Yolu, Köseler Köyü İç Yolu, arazi yolu, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER DAMDOR, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER DAMDOR, İsimsiz105, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER, KÖSELER, Köseler, Köseler, Köseler, Köseler, KÖSELER, Köseler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:08.886-2024-07-03 17:00:15.124 saatleri arasında Kuşluk; , Demirci Gördes Yolu, Kuşluk, Kuşluk Köyü İç Yolu, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, OVACIK KUŞLUK, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:08.886-2024-07-03 17:00:15.124 saatleri arasında Beşeylül; , Patıka, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, Beşeylül, İsimsiz24, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:08.886-2024-07-03 17:00:15.124 saatleri arasında Uzunçam; , Uzunçam elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:08.886-2024-07-03 17:00:15.124 saatleri arasında Oğulduruk; , Oğulduruk Köyü İç Yol, Oğulduruk Köyü İç Yolu, merkez, OĞULDURUK HASKÖY, Oğulduruk, Oğulduruk, HAS KÖY, Oğulduruk, OĞULDURUK SALUR, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, İsimsiz27, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, Oğulduruk, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, Oğulduruk, EFENDİLİ, Oğulduruk, Oğulduruk, OĞULDURUK, OĞULDURUK, Oğulduruk, tarla yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:08.886-2024-07-03 17:00:15.124 saatleri arasında Salur; , Demirci Gördes Yolu, Salur İç Yol, Salur, Salur, Salur, Salur, SALUR GÜRPINAR, Salur, Salur, OĞULDURUK SALUR, Salur elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:08.886-2024-07-03 17:00:15.124 saatleri arasında Şeyhyayla; , Demirci Gördes Yolu, Şehyayla Köyü İç Yol, Şehyyayla Köyü İç Yol, Şeyhyala Köyü İç Yol, Şeyhyayla Köyü Yolu, Şeyhyayla Köyü İç Yol, Şeyhyayla Köyü İç Yolu, Şeyhyayla İç Köyü, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, DOĞANYURT, Şeyhyayla, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, ŞEYHYAYLA, DARGIL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:19.263-2024-07-03 17:00:04.835 saatleri arasında Bayat; Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, , ALAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:19.263-2024-07-03 17:00:04.835 saatleri arasında Yeşilyurt; Yeşilyurt, Yeşilyurt, İsimsiz34, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt, Yeşilyurt Köyü İç Yolu, Yeşilyurt, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:19.263-2024-07-03 17:00:04.835 saatleri arasında Tüpüler; KEPEZ, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:19.263-2024-07-03 17:00:04.835 saatleri arasında Pınarbaşı; Pınarbaşı, İsimsiz28, Pınarbaşı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:19.263-2024-07-03 17:00:04.835 saatleri arasında Hüseyni Baba; köy içi, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, BÖLÜK PAŞA, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Patıka, ALAN, kalabak, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KÖREKE, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, İsimsiz213, KÖREKE, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KÖREKE, KÖREKE, Hüseyni Baba, KALABAK, KÖREKE, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, DİVAN CABARLAR, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, NAKIPAĞA BAYAT ALANI, Patika, Gördes Köprübaşı Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:19.263-2024-07-03 17:00:04.835 saatleri arasında Beşeylül; Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:19.263-2024-07-03 17:00:04.835 saatleri arasında Kürekçi; OSMANLAR, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, BEKİR EFE, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Karakeçiili Köyü İç Yol, Gördes Köprübaşı Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:19.263-2024-07-03 17:00:04.835 saatleri arasında Kıymık; MERKEZ, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, KIYMIK, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, Kıymık, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:19.263-2024-07-03 17:00:04.835 saatleri arasında Kılcanlar; Kürekçi, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kürekçi, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, ATATÜRK KILCANLAR, Kılcanlar, Kılcanlar, ATATÜRK KILCANLAR, Kılcanlar, Kılcanlar, DEDELER, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:19.263-2024-07-03 17:00:04.835 saatleri arasında Karakeçili; atalan yolu, MERKEZ, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Karakeçili, Patika, Karakeçili, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:48.392-2024-07-03 17:00:55.952 saatleri arasında Beşeylül; Beşeylül, , Patıka, Beşeylül, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, Beşeylül, BAYRAKTAR, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:48.392-2024-07-03 17:00:55.952 saatleri arasında Akpınar; Akpınar Köyü İç Yolu, KUŞLUK AKPINAR, Ptika, Patika, Akpınar Köyü İç Yol, Akpınar Köyü Yolu, , DAMALTI, Akpınar Köyü İç Yolu, Akpınar, Akpınar, Akpınar, İsimsiz208, Akpınar, Akpınar Köyü İç Yolu, Akpınar, AKPINAR KAŞIKÇI, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:48.392-2024-07-03 17:00:55.952 saatleri arasında Dikilitaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:48.392-2024-07-03 17:00:55.952 saatleri arasında Kaşıkçı; Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, İsimsiz2, çomaklı yolu, Patka, Patika, Köyü İç Yolu, Kuyucakkarapınar Köyü Yolu, Kaşıkçı Köyü İç Yolu, KAŞIKÇI, Kaşıkcı Köyü İç Yol, , Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kuyucakkarapınar, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, İsimsiz9, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, İsimsiz7, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:48.392-2024-07-03 17:00:55.952 saatleri arasında Kızıldam; Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:48.392-2024-07-03 17:00:55.952 saatleri arasında Kuyucakkarapınar; , Kuyucakkarapınar Köyü Yolu, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, KUYUCAKKARAPINAR, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:48.392-2024-07-03 17:00:55.952 saatleri arasında Hüseyni Baba; , Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, Hüseyni Baba elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-03 2024-07-03 16:00:48.392-2024-07-03 17:00:55.952 saatleri arasında Pınarbaşı; , Patika, Pınarbaşı Köyü Yolu, Pınarbaşı Köyü İç Yolu, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı elektrik kesintisi yaşanacaktır.