04 Ekim SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 04.10.2024 - 09:41

Güncelleme: 04.10.2024 - 09:41

SAKARYA ilinde 04 Ekim Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE mahallelerinde BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., ORMAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZLUK, TASLIK, TAŞLIK mahallelerinde 1 NOLU CD., 2 NOLU, 2 NOLU CD., 2. CD., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, KOZLUK, KÖPRÜ SK., NEHIR, NEHİR, NEHİR CD., TASLIK, TÜVTÜRK - SAKARYA ŞUBESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR mahallelerinde 41/1. SK., 7002 SK., 7003 SK., 7004 SK., 7006 SK., 7008 SK., 7009 SK., 7010 SK., 7013 SK., 7018 SK., 7019 SK., 7020 SK., 7021, 7021 SK., 7024 SK., 7027 SK., 7031 SK., 7033 SK., 7037 SK., 7041, 7041 SK., 7043 SK., 7044 SK., 7046 SK., 7050 SK., 7052 SK., 7053 SK., 7054, 7055 SK., 7056 SK., 7074 SK., 7075 SK., 7078 SK., 7090 SK., 7092 SK., 7096 SK., 7098, 7098 SK., 7102, 7102 SK., BAŞER EVLER İÇİ YOLU, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, SEDİR KONAKLARI İÇİ YOLU, ŞEHİT İLHAN ARAS CD., TÜRBE, TÜRBE CD., YAVUZ SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YILDIZTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 04 Ekim Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASI FUADIYE, ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞIYENİKÖY, EMIRLER mahallelerinde 36 NOLU, ÇAYBASI, EMIRLER, KOZLUK CD., MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MARESAL FEVZI ÇAKMAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, AHMEDIYE, KARAÇAM mahallelerinde 1522, 1522/1, 1531, 1547, 1548, ESKİŞEHİR YOLU SK., KESTANELİK, KESTANELİK SK., ORTA -, OVAYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1510. SK., 1512., 1512. SK., 1513./1, 1514. SK., 1517. SK., 1518., 1518. SK., ADLİYE, ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ADLİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI KIRAZCA, AŞAĞI KİRAZCA, HANLIKÖY, KIRAZCA, KİRAZCA mahallelerinde 109., 109. SK., 110, 114. SK., 119., 119. SK., 135. SK., 137. SK., 139., 141. SK., 145. SK., 147. SK., EGE KİMYA SANAYİ, EGEMENLIK, EGEMENLİK, ESKISEHIR/6, ESKİ CD, ESKİŞEHİR CD., FIDANLIK, HANLIKÖY/1, KIŞLA CD., OKUL, OKUL CD., SAGLIK CD., SAĞLIK CD., SAKİNLER SK., SELİMİYE CD., ŞHT. BARIŞ KAPLAN CD., TOYOTASA HASTANESİ, TOYOTASA HASTANESİ ACİL GİRİŞ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AHMEDIYE, AHMEDİYE, KIRAZCA, KİRAZCA, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1002, 1002 SK., 1003, 1004, 1004 SK., 1004/1, 1012, 1029, 1030, 1032, 1401 NOLU SK., 1402 NOLU SK., 1403 NOLU, 1403 NOLU SK., 1404 NOLU, 1404 NOLU SK., 1405 NOLU, 1406 NOLU, 1406 NOLU SK., 1406. SK., 1407. SK., 1408 NOLU, 1409. SOK, 1504. SK., 1505., 1505. SK., 1506. SK., 1507. SK., 1508. SK., 1509., 1509. SK., 1510., 1511. SK., 1513., 1523., 1523. SK., 1525, 1525 SK., 1525. SK., 1528. SK., 1529. SK., 1530. SK., 201 SK., 206, 206 SK., 207 SK., 208 SK., 212, 212 SK., 215, 215 SK., 216, 216. SK., 219, 222 SK., 222. SK., 239, AHMEDIYE MERKEZ, AHMEDIYE MERKEZ/1, AHMEDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, AHMEDİYE MERKEZ SK., ÇİÇEKÇİ SK., DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DEMIRYOLU CD., DEMİRYOLU CD., ESKISEHIR CD., ESKISEHIR/8, İLİM SK., İsimsiz145, KİRAZCA MEZARLIĞI İÇİ YOLU, ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., TÜRKMEN SK., YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIKÖY mahallelerinde 601 SK., 602 SK., 603, 603 SK., HACILAR, HACILAR CD., TÜRBE CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI SAKARYA mahallelerinde 1 SK., AÇIK, ATATÜRK BLV., ATSO TIR PARKI, BASAK, BAŞAK SK., BURAK, DALGIÇ, DALGIÇ SK., GÖÇ, GÖKÇE, HÜRREM, PETEK, PUMA, PUMA SK., SEHIT ONBASI ZEKERIYA GÖZYUMAN, ŞEHİT ONBAŞI ZEKERİYA GÖZYUMAN, ŞEHİT ONBAŞI ZEKERİYA GÖZYUMAN CD., YUMAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDIYE, KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL, MECIDIYE, MECİDİYE mahallelerinde 12004, 12005, AHMEDİYE, AYDINLAR, DEPO, HASAN ÇAVUS, HASAN ÇAVUŞ CD., KANARYA SK., KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, LALE SK., MECİDİYE, ÖZDEMIR, SARALAR, SARALAR CD., TERCAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, BELDİBİ mahallelerinde BOZTEPE SK., CİVEK SK., TEPE, TEPE_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, BELDİBİ mahallelerinde 4008, BELDİBİ, DEGIRMENDERE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURMUSLAR mahallelerinde MERKEZ_2 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIROĞLU, GÖKÇELER mahallelerinde ÇAKIROĞLU SK., DEMİROĞLU, DUTLAR, GÖKÇELER, GÖKÇELER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL, MECIDIYE, MECİDİYE mahallelerinde ADAPAZARI AKYAZI YOLU, GÜZEL SK., KARSLI, KARSLI SK., MECIDIYE/1, MECİDİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 04 Ekim Cuma 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER mahallelerinde 4034 SK., 7012 SK., 8002, 8002 SK., 8008, 8008 SK., 8019 SK., 8020 SK., 8021 SK., 8023 SK., 8025 SK., 8026 SK., 8027 SK., 8028, 8028 SK., 8029 SK., 8030 SK., 8031 SK., 8032 SK., 8034 SK., 8035, 8035 SK., 8037 SK., 8041 SK., 8043 SK., 8050, 8050 SK., 8126 SK., BATAKKÖY CD., NECATİ TEMEL CD., NİSAN 17. SK., SEHIT FURKAN ÇELIK, YAHYALI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BIÇKIDERE, KÜÇÜCEK CUMHURIYET, KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL mahallelerinde BAHAR_1, BAHÇE, BARUT, BEYAZIT, BEYAZIT CD., BIÇKIDERE SK., CAMI, CIRIT, GÜZEL, HASAN ÇAVUŞ, KALKAVAN, KÜÇÜCEK CD., MESCIT, MESCİT SK., ÖZDEMİR, TERCAN, UGUR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 04 Ekim Cuma 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIYAKUP mahallelerinde PAŞALAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

TARAKLI ilçesinde 04 Ekim Cuma 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIMURAT, ULUCAMII, YENIDOGAN mahallelerinde GÖLPAZARI TARAKLI YOLU, GÖYNÜK TARAKLI YOLU, IGDELIK, İĞDELİK CD., TARAKLI AVDAN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

TARAKLI ilçesinde 04 Ekim Cuma 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DISDEDELER, TUZLA, UĞURLU mahallelerinde DEDELER YAYLASI, DISDEDELER YAYLASI, TUZLA KÖYÜ İÇ YOLU, UĞURLU KÖYÜ İÇ YOLU, YAYLAYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK mahallelerinde 1016, 1018, 1018 KÜME EVLER, 1020, 1020 KÜME EVLER, 1021-, 1021 KÜME EVLER, 1024, 1025 KÜME EVLER, 1026, 1026 KÜME EVLER, ESKİ ADAPAZARI CD., KARANLIKDERE MERKEZ SK., NAMAZGAH, NAMAZGAH CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 318, 318 SK., 320 SK., 321/1-, 323 SK., 324, 324 SK., 324/1 SK., 325 SK., 330/1, 330/1 SK., 333/1 SK., 358 SK., 370 SK., 548 SK., 551, 554 SK., 555, 557, 557 SK., 558 SK., 559, AKPINAR CD., FATIH, FATİH CD., HASTANE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 14. CD., 15., 15/1, 328/1 SK., 329, 329 SK., 330 SK., 374, 380 SK., 542, 543, 543 SK., 555 SK., 556, 558, 560, 561, 561 SK., 562 SK., 563, 563. SOK, 564, 569, 569/1, 570, 573, 580, ANKARA, ANKARA CD., AZİZİYE MAHALLESİ TOKİ KONUTLA, ERGUVAN, ERGUVAN CD., SEHIT ATIF ÖDÜL, ŞEHİT ATIF ÖDÜL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 124 SK., 125 SK., 126 SK., 128 SK., 129 SK., 131 SK., BATI KARADENIZ, BATI KARADENİZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 04 Ekim Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, ÇAYKÖY, DOGANCIL, DOĞANCIL mahallelerinde 2251., 2252., 2253., ÇAYKÖY İÇ YOLU, DAVUTLAR, DOGANCIL, DOĞANCIL KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANCIL SK., İsimsiz77 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, ALIPLAR, ÇINE, ESENKÖY, HIRKA, IHSANIYE, İHSANİYE, SUÇATI mahallelerinde 1506., 1508., 1511., 1514., 3203., 3205., 3351., 3352., 3353., 3354., 3355., 3357., 4451., 4452., 4454., 4455., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AHİBABA KÖYÜ İÇ YOLU, AHİBABA YOLU, AKSEKI, AKSEKİ SK., ÇINE, ESENKÖY, ESENKÖY SK., HACIMUHARREMLER SK., HIRKA, HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU, HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., IHSANIYE, IHSANIYE SK., İHSANİYE SK., KAYAALTI, KAYAALTI SK., MERKEZ-, MUZAFFERIYE, MUZAFFERİYE, SUÇATI, SUÇATI KÖYÜ İÇ YOLU, SUÇATI SK., ÜÇERENLER, YENI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYAT mahallelerinde BAYAT, BAYAT SK., GEYVE OSMANELİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZAN mahallelerinde KOZAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYAT mahallelerinde 1904., KAVAKLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, HIZAR, YAYLA mahallelerinde 306 SK., 337 SK., 379., 381., 382., 397., 399., 505 SK., 505., 512. SK., 541., 635., 680., 683., AKÇAKOCA KARASU YOLU, ALANDERE MAHALLESİ MERHUM ALİ, ASLIHAN, ASLIHAN SK., BARBAROS SK., BAYRAKTAR, ÇINAR, ÇINAR SK., ÇINAR. SK., DEDEKORKUT, DEDEKORKUT SK., DEFNE, DEFNE SK., DEMIR, DEMİR, DEMİR SK., DENIZDAGI, DENIZDAGI CD., DENIZDAGI/1, DENİZDAĞI, DENİZDAĞI CD., DENİZDAĞI/1, DENİZDAĞI/2, DUTLU SK., EMİR SULTAN SK., ERENLER SK., ESEN SK., EVLIYA EVREN, EVLİYA EVREN, EYÜP SULTAN SK., FATİH SK., FINDIKLIK EVLERİ(6), FINDIKLIKLIK EVLERI(1), FINDIKLIKLIK EVLERİ(1), GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN CD., habibe hatun, HACI MEHMET ŞIK PARKI İÇİ YOLU, HUNLUBEY SK., HUZUR SK., KENAN TURAL, KENAN TURAL CD., KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, KÖPRÜBAŞI SK., KUDÜS, KUDÜS SK., MARANGOZ, MARANGOZ SK., MEHMETCIK, MIMAR SINAN, MIMAR SINAN SK., MIMAR SINAN/2, MİMAR SİNAN, MİMAR SİNAN SK., MİMAR SİNAN/1, MİMAR SİNAN/2, NENE HATUN, NENE HATUN SK., NİNE HATUN SK., ORHANBEY, ORHANBEY CD., PARK İÇİ YOLU, SAHILYOLU, SAHIN BEY, SAHİL YOLU CD., SAHİLYOLU, SAHİLYOLU CD., SAKARYA, SAKARYA CD., SELÇUKBEY, SELÇUKBEY SK., ŞAHİN BEY SK., ŞEHİT TUNCAY ALTAY SK., ŞHT.TUNCAY ALTAY CD., TARAKÇI, TARAKÇI SK., VATAN CD., ZAFER MEYDAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 04 Ekim Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAYIR, BEYLICE, BEYLİCE, BIÇKIATIK, BIÇKIATİK, DEDEDÜZÜ, ESENTEPE, ESKIBIÇKI, ESKİBIÇKI, GÜLDIBI, GÜLDİBİ, HACIMBEY, HICRIYE, HİCRİYE, HÜSEYINSEYH, HÜSEYİNŞEYH, MURADIYE, MURADİYE, N KENDISI, YUKARIHÜSEYINSEYH, YUKARIHÜSEYİNŞEYH mahallelerinde 10211, 10920, 12001, 12003, 14604, 158, 721 SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU/2, AKÇAYIR KÖYÜ İÇ YOLU, AKÇAYIR KÖYÜ YOLU, ASAGI, ASAGI BAYIR, ASAGI BAYIR/1, AŞAĞI BAYIR SK., BEYLİCE KÖYÜ İÇ YOLU, BIÇKIATİK KÖYÜ İÇ YOLU, BILINMEYENESENTEPE, CAMİ, ÇAMALTI, ÇAMALTI SK., ÇİĞDEM YAYLASI SK., ÇÖPLÜK YOLU, DEDEDÜZÜ, DEDEDÜZÜ KÜME EVLER, ESENTEPE KÖYÜ YOLU, ESKİBIÇKI KÖYÜ İÇ YOLU, GÜLDIBI, GÜLDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, GÜLDİBİ MERKEZ, HABRAK, HABRAK SK., HABRAK/1, HABRAK/3, HACIMBEY KÖYÜ İÇ YOLU, HASAN AĞA SK., HASANAGA/2, HİCRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, HİCRİYE ORTA, HİCRİYE YUKARI SK., HÜSEYINSEYH, HÜSEYİNŞEYH KÖYÜ İÇ YOLU, KARATOPRAK, KARATOPRAK SK., KÖY SOKAĞI, MEMISOGLU, MEMİŞOĞLU SK., MERKEZ SK., MERKEZ 100, MERKEZ SK., MERKEZ_10, MERKEZ_13, MERKEZ_138, MERKEZ_150, MERKEZ_152, MERKEZ_158, MERKEZ_190, MERKEZ_252, MERKEZ_254, MERKEZ_296, MERKEZ_31, MERKEZ_31 SK., MERKEZ_311, MERKEZ_32, MERKEZ_34, MERKEZ_44, MERKEZ_59, MERKEZ_8, MURADİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ORTA SK., ORTA_1, ORTA_10, ORTA_14, ORTA_4, ORTA_7, SAHIN AGA, SANDIKLI DERE, SANDIKLI DERE SK., SEVKETIYE, SEVKETIYE/1, SEVKETIYE/2, ŞAHİN AĞA SK., ŞEVKETİYE, ŞEVKETİYE SK., TAHRAL, TAHRAL SK., TEPSEK, TESISLER, TESİSLER, ÜST_2, YENİ SK., YUKARI_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 511 NOLU, 511 NOLU SK., 512 NOLU SK., 513 NOLU SK., 514 NOLU SK., 524 NOLU SK., 525 NOLU, KARABAYIR SK., MALTEPE CD., ORHANGAZİ CD., ÖNDEREVLERİ SK., TANER SK., YARGIÇ SK., YEŞİLKENT SİTESİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 04 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR, DAGDIBI mahallelerinde BAGLAR, BAGLAR CD., BAĞLAR KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ YOLU, MEZARLIK, SEHIT MEHMET DURMUS, YAYLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 04 Ekim Cuma 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMYOLU, DAGDIBI, DAĞDİBİ, KARAKAMIS, KARAKAMIŞ, TEKELER, YAĞCILAR mahallelerinde 1. ARA SK., 1399 NOLU SK., 2.ARA, 201 NOLU SK., 202 NOLU, 203 NOLU SK., 205 NOLU, 207 NOLU, 207 NOLU SK., 249 NOLU SK., 261 NOLU SK., 262 NOLU SK., 263 NOLU, 263 NOLU SK., 264 NOLU, 267 NOLU SK., 275 NOLU, 275 NOLU SK., 278 NOLU, 288 NOLU, 291 NOLU, 303 NOLU SK., 306 NOLU SK., 3070 NOLU SK., 315 NOLU, 317 NOLU SK., 45 NOLU CD., 45. CD., 960 NOLU, 960 NOLU SK., 967 NOLU, 968 NOLU SK., 970 NOLU SK., 972 NOLU SK., 977 NOLU SK., 980 NOLU SK., 985 NOLU SK., 988 NOLU SK., ADAPAZARI KAYNARCA CD., ÇAM YOLU SK., ÇEVRE YOLU CD., ÇİFTLİK CD., DAĞDİBİ YOLU, EMİRDAĞ MEZARLIĞI, ENKA YOLU, ENKA YOLU CD., GIZEM, GİZEM CD., GÜÇLÜ, GÜÇLÜ SK., HIZAR, HIZAR SK., KARASU, KAYNARCA CD., MARANGOZCULAR, MEYVE SK., NESELI, SEFEROGLU, SEFEROĞLU SK., SEHIT IBRAHIM GÜNES/1, SELVI, ŞEHİT İBRAHİM GÜNEŞ CD., TUNCA SK., YAYLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 04 Ekim Cuma 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMYOLU, DAGDIBI, DAĞDİBİ, KARAKAMIS, TEKELER mahallelerinde 1002 NOLU SK., 1119 NOLU SK., 1120 NOLU, 1121 NOLU SK., 201 NOLU, 202 NOLU SK., 203 NOLU, 204 NOLU SK., 205 NOLU SK., 206 NOLU, 206 NOLU SK., 208 NOLU SK., 209 NOLU SK., 210 NOLU, 211 NOLU SK., 2140. SK., 258 NOLU, 262 NOLU, 265 NOLU SK., 266 NOLU SK., 274 NOLU, 274 NOLU SK., 276 NOLU SK., 277 NOLU, 277 NOLU SK., 301 NOLU SK., 313 NOLU SK., 314 NOLU SK., 315 NOLU SK., 316 NOLU SK., 45 NOLU, 965 NOLU, 965 NOLU SK., 966 NOLU SK., 967 NOLU SK., 967 NOLU SK., 970 NOLU, 971 NOLU SK., 974 NOLU, 977 NOLU, ADAPAZARI KAYNARCA, ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, ATIK SK., BAHRİYELİ SK., KALEM, KALEM SK., KARAGÖZ SK., KARASU CD., KARASU ÇIKMAZI SK., KAVACIK, KERESTECILER, KERESTECİLER CD., MARANGOZCULAR CD., MÜJDE SK., NEŞELİ SK., SEFEROGLU SK., SEHIT IBRAHIM GÜNES, SELVİ SK., TOMRUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.