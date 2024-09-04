04 Eylül DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 04.09.2024 - 09:42

Güncelleme: 04.09.2024 - 09:42

DÜZCE ilinde 04 Eylül Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEREFIYE, ŞEREFİYE mahallelerinde 319. SK., 332., AHMET TEMİZ SK., ATATÜRK, ATATÜRK BULVAR, CUMHURİYET SK., ÇAYIR SK., ÇIMEN, ÇİMEN SK., RASİM BETİR PAŞA BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR, ŞEREFİYE mahallelerinde 721., 775. SK., BELGEN SK., CANDAR SK., EĞRİ SK., EKİN SK., GAZEL SK., KAMİL KUYUMCU SK., KATİP SK., KIBRIS SK., MANSUR BAYRAM CD., NAMIK KEMAL SK., RASIM BETIR PASA, VARDAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCILER, ÇAVUSLAR, ÇAVUŞLAR mahallelerinde 1768., 1768. SK., 3402. SK., 3403., 3403. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKYAZI, ÇAYIRBASI, KASIM, KEMER, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, TOKMAKTARLA, YUNUSLAR mahallelerinde 3218., AKYAZI KÖYÜ YOLU, ÇAYIRBASI, GÜLDERE, GÜLDERE KÖYÜ YOLU, KASIM, KEMER, KEMERKASIM KÖYÜ İÇ YOLU, KEMERKASIM KÖYÜ YOLU, TOKMAKTARLA, Uavtede Yok, YUNUSLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DINLER, DİNLER, KÖYÜN KENDİSİ, YAYLA mahallelerinde KÖY SOKAĞI, CAPOGLU, YAYLA, YAYLA KÖYÜ İÇ YOLU, YAYLA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAPOGLU, DINLER mahallelerinde DINLER, KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde KONURALP 261., KONURALP ŞANTİYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde KONURALP 208., KONURALP 208. SK., KONURALP 650., KONURALP MUHACİRLER SK., KONURALP SANTIYE, KONURALP TEPECİK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLAR, ÇAVUŞLAR, KAZUKOĞLU, TOKUŞLAR mahallelerinde 1752. CD., 3304., 3412., 3412. SK., 3413. SK., 3414. SK., 3415., 3415. SK., ESKİ BAĞDAT YOLU, MERKEZ KAZUKOĞLU SK., YIĞLICA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 1001. SK., 878. SK., 880. SK., 881. SK., 883. SK., 884. SK., 885., 885. SK., 886., 886. SK., 887. SK., 888. SK., 893., 893. SK., 913. SK., 951., ARSLAN SK., ÇETIN, ÇETİN SK., ÇİFTLİK SK., D 100 KARAYOLU, D 100 KARAYOLU CD., KORKMAZ SK., MUTLU SK., ÖZTÜRK SK., PAZARYERİ İŞYERLERİ KÜME EVLER, ŞEHİT METİN UYANIK, ŞEREFİYE SK., TURAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZİZİYE, UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 850., 865., 865. SK., 877. SK., ALPARSLAN TÜRKES, ALPARSLAN TÜRKEŞ, MEYDANLAR SK., NEZİH TÜTÜNCÜOĞLU BULVAR, UFUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 15:00-15:45 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT mahallelerinde KONURALP 432., NECMİ HOŞVER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANLAR, HECINLER, HECİNLER, N KENDISI mahallelerinde DÜZCE YIĞLICA YOLU, HASANLAR, HASANLAR KÖYÜ YOLU, HECINLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, OSMANCA, YAZLIK, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 101, 101 CD., 102 CD., 114 SK., 117, 300, 300 CD., 302 SK., DÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZKÖY KÖYÜ YOLU, OSMANCA, OSMANCA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZ, MERKEZ, YAKA, YAZLIK, YEŞİLKÖY mahallelerinde 112, 114, 304 SK., 305 SK., 306 SK., BOĞAZİÇİ KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, DÜZCE/AKÇAKOCA YOLU, ESER SK., KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILTEPE mahallelerinde ESAT SK., HARUN SAHIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 15:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULUCAMI, ULUCAMİ, YESIL, YESILTEPE, YEŞİL, YEŞİLTEPE mahallelerinde AKAR, AKSOY, AKSOY SK., BAGDAT, HIZARDERE, IPSIZ, ORTA, ORTA CD., R. ALİ EKER SK., SU DEPOSU SK., ULCAY, ULCAY SK., YEŞİLMAHALLE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 15:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEREFİYE mahallelerinde PIRPIR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde YENİVAKIF KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde 601., 619., 629, CAMI, CAMİ CD., CELAL SK., ÇIKMAZ SK., ÇILIMLI KUZEY, DÜZCE, DÜZCE CD., İSHAKLAR KÖY YOLU, NECİP SK., OKUL CD., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIRNIK mahallelerinde arsaklar iç yolu, ÇIRNIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 04 Eylül Çarşamba 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YONGALIK mahallelerinde YONGALIK, YONGALIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.