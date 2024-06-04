04 Haziran BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 04.06.2024 - 10:13

Güncelleme: 04.06.2024 - 10:13

BOLU ilinde 04 Haziran Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 04 Haziran Salı 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SOFTALAR mahallelerinde ÇAY KÖY SOFTALAR MAH, SOFTALAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 04 Haziran Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DODURGA, SARICALAR mahallelerinde 1124 SK., 1130 SK., 1130., 1134 SK., 1137 SK., 1138 SK., 12 CD., DİBEKBAŞI CD., HİMAYEOĞULLARI, SARICALAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Haziran Salı 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1410 SK., 1412 SK., AKTİF SK., BARAN, CENGAVER SK., ÇETİN SK., GÖZLEM SK., KARŞIKONAK SK., SENEVLER KÜME, ŞENEVLER KÜME KÜME EVLER, ŞENEVLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Haziran Salı 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde ALAGÖZ, ALAGÖZ SK., DETAY, DETAY SK., DODURGA CD., GAZİ MEHMET TÜRE SK., GÜMÜŞ SK., HEKİM SK., M.ZEKAİ KONRAPA BULVAR, SERAP SK., SİGORTA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Haziran Salı 10:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMALIK mahallelerinde ELMALIK MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Haziran Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAGLIK, SAĞLIK mahallelerinde 1411 SK., BAŞAK SK., ÇAVDAR SK., ÇİMENTO SK., DİVAN SK., EDA SK., GARİP SK., GÖKCE AĞAÇ SK., GÖKÇEAĞAÇ SK., HARMAN SK., KEKLIK, KEKLİK SK., MİRAY SK., POYRAZ, POYRAZ SK., ŞAŞMAZ SK., TINAZ, TINAZ SK., ÜNAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 04 Haziran Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI(OVA), ÇAVUŞDERESİ, MERKEZ, TAŞKESTİ, TOSUNLAR, YUKARI mahallelerinde ABANTYOLU CAMİ SK., ASAGI OVA MAHALLE YOLU, ATATÜRK CD., BOLU BİLECİK YOLU, CUMHURIYET 1, ÇEVRELİ KÖYÜ YOLU, KARAÇOMAK MH. MEVKİİ TAŞKESTİ, TOSUNLAR KÖYÜ YOLU, TOSUNLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 04 Haziran Salı 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARATAŞ, MERKEZ mahallelerinde KARATAS MERKEZ KÖY YOLU, KARATAŞ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 04 Haziran Salı 10:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İĞNECİLER, MERKEZ mahallelerinde GÖKÖREN KÖYÜ YOLU, IGNECILER KÖY YOLU, İĞNECİLER KÖYÜ MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.