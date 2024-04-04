04 Nisan BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 04.04.2024 - 11:21

Güncelleme: 04.04.2024 - 11:21

BOLU ilinde 04 Nisan Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 04 Nisan Perşembe 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIVRIL, ÇİVRİL, KÜRKÇÜLER mahallelerinde 1302 SK., 1305 SK., 1306 SK., 1307, 1307 SK., 1308 SK., 1309 SK., 1310 SK., BOLU BATI GİRİŞİ-K22, YUKARI ÇİVRİL 2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Nisan Perşembe 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACAAĞAÇ mahallelerinde 3632 SoK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, YENİKÖY, YUKARISOKU mahallelerinde 849 SK., ÇUKURÖREN KÖY YOLU - HAMZABEY, HAMZABEY KÖY YOLU - YENİKÖY KÖ, YENIKÖY-3., YENİKÖY KÖY YOLU - HAMZABEY KÖ, YENİKÖY-1. SK., YENİKÖY-4. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU DÖRTDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DÖRTDİVAN ilçesinde 04 Nisan Perşembe 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZARMUT, ÇETİKÖREN MANDIRALARI, FIRINLIK, IŞIKLAR, MERKEZ, TEKKEDERE, YENİPELİTCİK mahallelerinde BOZARMUT KÖY YOLU, BOZARMUT KÖYÜ YOLU, ISIKLAR KÖY YOLU, IŞIKLAR KÖYÜ, IŞIKLAR KÖYÜ YOLU, TEKKEDERE KÖY YOLU, TEKKEDERE KÖYÜ YOLU, TEKKEDERE YENİ YERLEŞİM, YENIPELITÇIK KÖY YOLU, YENİPELİKÇİK KÖYÜ FIRINLIK MAH, YENİPELİTCİK KÖYÜ YOLU, YENİPELİTÇİK KÖYÜ MERKEZ MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 04 Nisan Perşembe 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOKLAR mahallelerinde ANKARA BOLU YOLU, SÜLLERTOKLAR KÖYÜ İÇ YOLU, TOKLAR MAHALLESI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.