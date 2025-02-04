04 Şubat İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 04.02.2025 - 09:30

Güncelleme: 04.02.2025 - 09:30

İZMİR ilinde 04 Şubat Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-04 2025-02-04 09:00:00.449-2025-02-04 15:00:00.094 saatleri arasında Cumhuriyet; , Anadolu Cd., 6718. Sk., 6710, 6705. Sk., 6701. Sk., ÖĞRETMEN TUĞBA ÖZBEK, 6692/4. Sk., 6692/3. Sk., 6692/1. Sk., 6692. Sk., 6690/1. Sk., 6689. Sk., 6688. Sk., 6682. Sk., 6681/1. Sk., 6681. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-04 2025-02-04 09:00:00.449-2025-02-04 15:00:00.094 saatleri arasında İnönü; 6660. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-04 2025-02-04 09:00:00.646-2025-02-04 17:00:00.381 saatleri arasında Fırınlı; İsimsiz38, İsimsiz39 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-04 2025-02-04 09:00:00.841-2025-02-04 17:00:00.767 saatleri arasında Büyükkemerdere; İsimsiz19, , İsimsiz5, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz18, buyukkemerdere, büyükkemerdere ara yol, Büyükkemerdere Yolu, Büyükkemerdere Köyü İç Yolu, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz22, İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-04 2025-02-04 09:00:00.841-2025-02-04 17:00:00.767 saatleri arasında Boynuyoğun; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-04 2025-02-04 09:00:00.841-2025-02-04 17:00:00.767 saatleri arasında Yamandere; Yamandere Yolu, Yamandere Köyü İç Yolu, NİYAZİ BOZKURT, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz1, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-04 2025-02-04 09:00:00.841-2025-02-04 17:00:00.767 saatleri arasında Küçükkemerdere; KÜÇÜKKEMERDERE DERE, küçükkemerdere atatürk, Küçükkemerdere Köyü İç Yolu, Küçükkemerdere Köyü, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-04 2025-02-04 09:00:00.841-2025-02-04 17:00:00.767 saatleri arasında Dibekçi; yamandere dıbekcı yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-04 2025-02-04 09:00:00.841-2025-02-04 17:00:00.767 saatleri arasında Dallık; sogulcaksu kume evleri, Dallık Yolu, Dallık Köyü İç Yolu, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz24, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-04 2025-02-04 09:00:00.841-2025-02-04 17:00:00.767 saatleri arasında Çeriközü; İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-04 2025-02-04 09:00:00.97-2025-02-04 12:00:00.877 saatleri arasında Yağcılar; 9021, , İsimsiz52, 9008, İsimsiz79, İsimsiz162, İsimsiz166, ALTINKÖY 11, ALTINKÖY, ÇEŞMEYANI, 9000. Sk., 9001 Sk., 9002. Sk., 9005, 9006. Sk., 9007. Sk., 9012. Sk., 9013. Sk., 9014. Sk., 9016. Sk., 9016/1. Sk., 9017. Sk., 9018. Sk., 9019. Sk., 9020. Sk., 9022. Sk., YAĞCILAR KÖYÜ, 9026, 9029, 9001, 9023 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-04 2025-02-04 09:00:00.97-2025-02-04 12:00:00.877 saatleri arasında İçmeler; İsimsiz244, İsimsiz231, İsimsiz245, , 1146/5, UMUT 1, 1093/3, 1093/2, 1093, 1091/1, 1171, İsimsiz183, İsimsiz229, 1146, 1152, 1114, 1032, 1049, 1001, 1007, 1009, 1146/2, UMUT 5, UMUT 2, UMUT 3, 1021, 1011. Sk., 1013. Sk., 1017. Sk., 1019. Sk., 1023, 1029/1. Sk., 1048. Sk., 1050. Sk., 1052. Sk., 1093/1, 1146/1, 1146/3, Nuri Özbek Cd., Yağcılar Cd., İtokent İç Yol, 1146/4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-04 2025-02-04 09:00:00.97-2025-02-04 12:00:00.877 saatleri arasında Özbek; İsimsiz278, 6115 Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-04 2025-02-04 09:00:00.97-2025-02-04 12:00:00.877 saatleri arasında Torasan; Pınardere, , 616, 615/1 Sk., PINARDERE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-04 2025-02-04 09:00:00.97-2025-02-04 12:00:00.877 saatleri arasında Demircili; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz14, İsimsiz20, İsimsiz181, İsimsiz21, İsimsiz209, İsimsiz210, 10003, Demircili Ada Mevkii Küme, DEMİRCİLİ, 10002, 10008, İsimsiz92, 10004, İsimsiz171, İsimsiz172 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-04 2025-02-04 09:00:00.97-2025-02-04 12:00:00.877 saatleri arasında Altıntaş; , DÜNDARLI KÜME EVLERİ, İsimsiz41, Caylak Sk, İc Yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-04 2025-02-04 09:00:00.97-2025-02-04 12:00:00.877 saatleri arasında Gülbahçe; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-04 2025-02-04 09:00:00.97-2025-02-04 12:00:00.877 saatleri arasında Zeytinler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-04 2025-02-04 09:00:05.16-2025-02-04 12:00:19.122 saatleri arasında Fevzi Çakmak; İsimsiz59, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-04 2025-02-04 13:00:11.347-2025-02-04 15:00:50.355 saatleri arasında Hacıveli; 40/4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-04 2025-02-04 13:00:11.347-2025-02-04 15:00:50.355 saatleri arasında Koca Mehmetler; 440. Sk., isimsiz sokak, 40/5, 40/5 Küme Evler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-04 2025-02-04 09:00:07.521-2025-02-04 14:00:19.908 saatleri arasında Beyazevler; 559 sk., 560. Sk., 561 sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-04 2025-02-04 09:30:00.928-2025-02-04 16:00:00.573 saatleri arasında Taşlıyatak; İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz56, DERVİŞLER, İsimsiz46, DERVİŞLER, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, DERVİŞLER, İsimsiz31, , DERVİŞLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-04 2025-02-04 09:30:00.928-2025-02-04 16:00:00.573 saatleri arasında Tumbullar; İsimsiz57, İsimsiz58 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-04 2025-02-04 09:30:08.396-2025-02-04 16:00:17.797 saatleri arasında Alaçatı; , 12002. Sk., 12027. Sk., 12027. Sk., 12028. Sk., 12029. Sk., 12029/1. Sk., 12035. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-04 2025-02-04 10:00:00.412-2025-02-04 13:00:16.962 saatleri arasında Bölcek; İsimsiz95, ACET, MEŞE, LEVENT, ÇARŞI, DESTAN, AKDENİZ, DEMİREL, SELÇUK ÇIKMAZI, eylem, Çivi Kuyu, İstiklal Cd., CEVİZ, Çivi Kuyu Cd., ÇETİNKAYA, Yeni Sk., Yarıcı Sk., Yapılar Sk., Turabey Sk., Tuncanlar Cd., Serçe Sk., Savaş Sk., Sakarya Cd., Saka Sk., RAHMİ KÖKEN, OĞUZ, Ortaokul Cd., Ortakuyu Sk., Okul Cd., Namık Kemal Cd., Mithatpaşa Cd., Mithat Öz Cd., Köy İçi Yol, Kırcalar Sk., Küçük Sk., Kumru Sk., Kumlu Cd., Koca İmam Cd., Karıncalı Cd., Karaman Sk., Karadeniz Sk., Kara İncir Sk., Kanarya Sk., Kahramanlar Cd., Hatipler Sk., Gözde, Gül Sk., Göçbeyli Yolu, Garaj Cd., Filiz Sk., DİNÇLER, Cömertler Sk, Cami Sk., ŞAFAK, Belediye Cd., Barbaros Cd., EDİP, Atatürk Cd., Arifler Sk., Aralık Sk., Altın Sk., İsimsiz78, İsimsiz76, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz59, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz52, İsimsiz44, İsimsiz138, İsimsiz133, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz23, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz92, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-04 2025-02-04 10:00:00.412-2025-02-04 13:00:16.962 saatleri arasında Paşaköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-04 2025-02-04 10:00:00.412-2025-02-04 13:00:16.962 saatleri arasında Doğancı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-04 2025-02-04 10:00:00.412-2025-02-04 13:00:16.962 saatleri arasında Aziziye; Şehit Cengiz Topel Cd., İnönü Cd., İsimsiz48, İsimsiz45, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz35, AYASPAŞA, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz21, AZİZİYE, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-04 2025-02-04 10:00:00.412-2025-02-04 13:00:16.962 saatleri arasında Zağnoz; Zağnos Köyü İç Yolu, Zağnos, İsimsiz20, İsimsiz16, İsimsiz62, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz52, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-04 2025-02-04 10:00:00.412-2025-02-04 13:00:16.962 saatleri arasında Yeniler; Yeniler Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-04 2025-02-04 10:00:00.412-2025-02-04 13:00:16.962 saatleri arasında Yalnızdam; Yalnızdam Köyü İç Yolu, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-04 2025-02-04 10:00:00.412-2025-02-04 13:00:16.962 saatleri arasında Sarıcalar; Sarıcalar Köyü İç Yolu, Sarıcalar, Köy İçi Yol, İsimsiz21, SARICALAR, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-04 2025-02-04 10:00:00.412-2025-02-04 13:00:16.962 saatleri arasında Muratlar; Muratlar Köyü İç Yolu, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-04 2025-02-04 10:00:00.412-2025-02-04 13:00:16.962 saatleri arasında Kozluca; KOZLUCA MERKEZ, Kozluca Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-04 2025-02-04 10:00:00.412-2025-02-04 13:00:16.962 saatleri arasında Göçbeyli Kaplan; Kaplanköy Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-04 2025-02-04 10:00:00.412-2025-02-04 13:00:16.962 saatleri arasında Kadıköy; Kadıköy Köyü İç Yolu, Göçbeyli Yolu, İsimsiz70, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz31, İsimsiz15, İsimsiz10, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-04 2025-02-04 10:00:00.412-2025-02-04 13:00:16.962 saatleri arasında Ilgıncaber; Ilgındere Köyü İç Yolu, Ilgıncaber, İsimsiz1, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-04 2025-02-04 10:00:00.412-2025-02-04 13:00:16.962 saatleri arasında Durmuşlar; Durmuşlar Köyü İç Yolu, Durmuşlar, İsimsiz56, İsimsiz54, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz35, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz29, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-04 2025-02-04 10:00:00.412-2025-02-04 13:00:16.962 saatleri arasında Çamoba; Çamoba Köyü İç Yolu, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-04 2025-02-04 10:00:00.412-2025-02-04 13:00:16.962 saatleri arasında Aşağıılgındere; Aşağıılgındere Köyü İç Yolu, Aşağıılgındere, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-04 2025-02-04 10:00:00.412-2025-02-04 13:00:16.962 saatleri arasında Alibeyli; Göçbeyli Yolu, Alibeyli Köyü İç Yolu, Alibeyli, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz68, İsimsiz45, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz29, İsimsiz22, İsimsiz12, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-04 2025-02-04 10:00:00.412-2025-02-04 13:00:16.962 saatleri arasında Alhatlı; Alhatlı Merkez, Alhatlı Köyü İç Yolu, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-04 2025-02-04 10:00:00.412-2025-02-04 13:00:16.962 saatleri arasında Göçbeyli; İmam Ali Sk., Çiçek Sk., Çalışkan Sk., Çakırlar Sk., Çakıl Sk., Yılmaz Sk., Yunus Emre Sk., Yeni Sk., Tarla Yolu, Tahir Sk., Serçe Sk., Selvi Sk., Sağlık Sk., Rahmi Bey Sk., Pamuk Sk., Okul Sk., Nar Sk., Mezarlık Cd., Mescid Cd., Menekşe Sk., Köy İçi Yol, Kurtuluş Sk., Kumlukaya Sk., Kozluca Cd., Kocapınar Sk., Kemaller Sk., Kazım Dirik Cd., Kartal Sk., Karacan Sk., Hüseyin Demir Cd., Hüseyin Acar Cd., Gül Sk., Göçbeyli Yolu, Gani Sk., Doğan Sk., Dallık Cd., Cumhuriyet Cd., Cami Çk. Sk., Cambazlar Sk., Bölcek Cd., Biçer Sk., Bigalı Sk., Bergama Cd., Badem Sk., Aşçılar Sk., Aydınlar Sk., Atılım Sk., Aslanlar Sk., Akasya Sk., DOSTLUK, 1. Sanayi Sitesi, İsimsiz142, İsimsiz141, İsimsiz137, İsimsiz135, İsimsiz124, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz122, İsimsiz120, İsimsiz116, İsimsiz115, İsimsiz111, İsimsiz110, İsimsiz98, İsimsiz97, İsimsiz96, İsimsiz89, İsimsiz88, İsimsiz86, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz79, İsimsiz9, İsimsiz63, İsimsiz61, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz50, İsimsiz16, İsimsiz47, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz6, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-04 2025-02-04 10:00:00.412-2025-02-04 13:00:16.962 saatleri arasında Ayaskent; Şehit Sami Gülen Cd., Şehit Hamit Demirdöven Sk., Şehit Cengiz Topel Cd., İnönü Cd., Üzeyir İnce Sk., Yeni Cd. 7. Sk., Yeni Cd. 5. Sk., Yeni Cd., Ulu Önder, Okul Cd. 4. Sk., Okul Cd., Menderes Sk., Kurtuluş Cd., Hürriyet Cd., Hacı Arap Sk., Göçbeyli Yolu, Gazi İsmail Sönmez Sk., Gazi Mehmet Şahin Sk., Gazi Halil İbrahim Tulu Sk., Eşref Bitlis Cd., Eğitmen Sk., Düğün Salonu Sk., Doğancı Köyü İç Yolu, Dere Cd. 3. Sk., Cumhuriyet Cd., Cami 3. Sk., Bergama Cd., Bağlar Cd. 1. Sk., Aziziye Köyü, Ayaskent Köyü, Araplar Sk., 5. Sk., 4. Sk., 3. Sk., 2. Sk., İsimsiz41, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz46, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz44, İsimsiz27, İsimsiz33, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, AYASKENT ATATÜRK, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-04 2025-02-04 10:00:00.429-2025-02-04 13:00:00.371 saatleri arasında Bağyurdu Yeni; , İsimsiz23, Çayır Kümeevleri, Ova, Sarı Ceviz Mevkii Yolu, Tokat Burnu Sokak, Çayır Sokak, İzmir Ankara Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-04 2025-02-04 10:00:00.901-2025-02-04 16:00:00.549 saatleri arasında Çandarlı; İsimsiz237, Konunç 5 Sk., Asnur 9 Sk., Çandarlı Tatil Köyü, , İsimsiz194, İsimsiz198 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-04 2025-02-04 10:00:00.98-2025-02-04 15:00:00.204 saatleri arasında Ertuğrul; İlker Doğan Cd., SADIK İLERİ, 3024. Sk., 3019. Sk., 3018. Sk., 3017. Sk., 3015. Sk., 3002. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-04 2025-02-04 10:00:19.771-2025-02-04 14:00:32.868 saatleri arasında Gürpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-04 2025-02-04 11:00:41.075-2025-02-04 12:00:49.002 saatleri arasında Mordoğan; 544, 539, 538, 531, 558, 538, 542. Sk., 543, 539, 540, 557, 546, 558, 558, 531, 539, 538, 537, 539, 557, 545, 556, 554, 553, 569, 564, 555, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-04 2025-02-04 12:30:14.427-2025-02-04 13:30:26.182 saatleri arasında İnecik; İsimsiz11, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, Kayapınar Küme Evler, KAYNARPINAR KÜME EVLER, Karaburun Yolu, İsimsiz2, İsimsiz7, İsimsiz3, İsimsiz9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-04 2025-02-04 12:30:14.427-2025-02-04 13:30:26.182 saatleri arasında Kösedere; , İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Karaburun Yolu, Kayapınar Küme Evler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-04 2025-02-04 14:00:41.087-2025-02-04 16:00:47.494 saatleri arasında Bozköy; 1120, 1119, , İsimsiz31, İsimsiz147, Taşkın Deniz Sk., 1112, 1106, 1111 elektrik kesintisi yaşanacaktır.