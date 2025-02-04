04 Şubat KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 04.02.2025 - 09:30

Güncelleme: 04.02.2025 - 09:30

KOCAELİ ilinde 04 Şubat Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADIYE, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, NÜZHETİYE, PANAYIR, SERVETİYE KARŞI mahallelerinde ABİŞ SK., ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, ARTVINLI, ARTVİNLİ SK., BEKIROGULLARI, BEKİROĞULLARI SK., FERHADIYE MERKEZ MEVKII, FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI) SK., HAVUZLUBAHÇE, KARAAGAÇ MEVKII, KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KESTANELIK MEVKII, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER, KİRAZLIBAHÇE CD., NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERAĞA SK., PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVL, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ KÜME EVLER, YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADIYE, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, NÜZHETIYE, PANAYIR, SERVETİYE KARŞI, YENIKÖY MERKEZ mahallelerinde ATILLA, ATİLLA SK, DÜZLÜK CD, DÜZLÜK MEVKII, DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), FERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADİYE YOLU(ÇAVUŞOĞULLARI) SK., HAVUZLUBAHÇE CD., KADIRGA YOLU SK, KIRAZLIBAHÇE, NECATI GENÇOGLU, NECATİ GENÇOĞLU CD., NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, SEHIT BAYRAM MEVKII, YESIL VADI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNEBEYLİ, KAZANDERE, SERVETİYE CAMİ mahallelerinde ASAGI ALARTI MEVKII, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER, AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII KÜME EVLER, DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ESKIYAYLA TEKNEPINAR, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KATAHPA MEVKII, KATAHPA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZPINAR MEVKII, KIRAZPINAR MEVKII KÜME EVLER, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETIYE CAMI DERE MEVKII, SERVETIYE CAMI MERKEZ MEVKII, SERVETİYE CAMİ DERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI ALARTI MEVKII, YUKARI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 04 Şubat Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAVUZLUBAHÇE mahallelerinde HAVUZLUBAHÇE CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 04 Şubat Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PANAYIR mahallelerinde PANAYIR MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 04 Şubat Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SEYMEN mahallelerinde ADNAN KORAL SK., BAGCI, BAĞCI SK., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CD., BASKÖY, D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., DİLMEN SK., EFENDILER, EFENDİLER SK., ERİM SK., ESKI BAGDAT, ESKİ BAĞDAT CD., HATMI ÇIÇEGI, HATMİ ÇİÇEĞİ SK., KOCAMAN, LIMAN, LİMAN CD., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MESAN SK., NEDİM AVCI SK., OSMAN KAHYA SK., PREVEZE CD., SALİH OSMANLI SK., TERTİP SK., TUNABOYU CD., YENİ YALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARATEPE mahallelerinde AMİRAL SK., KARATEPE ATATÜRK CD., KARATEPE İZMİT CD., ÖZDEMİRLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, NUSRETIYE, NUSRETİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde AHMET LÜTFÜ ARAT BULVAR, AKBABA SK., AKKAYA, ALT SK., ANADOLU SK., ANITLAR SK., ASIL SK., ASIR SK., ATAN, ATAN SK., ATIF ERÇIKAN CD., ATLAS SK., AYAZMA SK., AYBASTI SK., AYDINKENT SİTE YOLU SK, BAĞLARYOLU SK., BAHÇELER, BAHÇELER SK., BALLI SK., BASRA SK., BAŞAKLI SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BERGAMA SK., CESUR SK., ÇAKIL SK., DAĞHAN SK., DEMİRLİ SK., DESTAN, DESTAN SK., DOGUKAN, DOGUS, DOĞUKAN CD., DOĞUŞ CD., EBEGÜMECİ SK., EKVATOR, EKVATOR SK., ERIKLI, FLORYA SK., GELISIM, GÜLSÜN SK., GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., GÜNEYSU, GÜNEYSU SK., HAS SK., İLKE SK., İNCİR. SK., KAMU, KAMU CD., KARTEPE 2000 VİLLALARI SİTE YO, KIRGIZLAR SK., KIRMIZI GONCA SK., KIZIL SK., KOOPERATİF CD., KUŞKONMAZ SK., KUYTU SK., KUYUCAK, KUYUCAK SK., MAZİ SK., MELEK SUYU CD., MİRAY SK., MİROĞLU CD., MİSLER SK., MORGÜL SK., MUAZZAM SK., MUHTESEM, MUHTEŞEM SK., NEŞE SK., NEVRUZ SK., ÖMER YALÇIN CD., ÖZGÜ SK., ROKA, SAHINTEPE, SAHRA SK., SAKA SK., SELALE, SEMT SK., SERIN, SERİN SK., SIRAT SK., SİMSAR SK., SOYCAN SK., SÖĞÜTLÜ SK., SÜSEN SK., ŞİFA SK., TAFLAN SK., ULUDAĞ SK., UMUTLU SK., ÜÇGEN SK., ÜRKMEZ SK., YASEMİN SK., YEŞİLTEPE SİTESİ YOLU SK, ZERDECAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZIRAN, 7 HAZİRAN CD., ADACIK SK., AHENK SK., AKAĞAÇ SK., AKARLAR SK., ALA SK., ALİ EFENDİ SK., ALTILAR SK., ALTINKALEM SK., ARALIK SK., ARKA SK., AŞİNA SK., ATIF ERÇIKAN, AYAZKÖY SK., BADEMCİ SK., BAKIR SK., BAKKAL SK., BARUT, BARUT SK., BEGONYA, BEGONYA SK., BERRAK SK., BESTEKAR SK., BÖĞÜRTLEN SK., BUKET SK., CESUR, DEĞİRMEN VADİSİ SK., DEMET SK., DERBENT FATİH CD., DERNEK, DERNEK SK., DİLBER SK., DORUK SK., DOST, ELMALI SK., ELVEDA SK., ERCİYES SK., FISTIK SK., FUNDALIK SK., GAZI M. KEMAL ATATÜRK, GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GELİŞİM SK., GEVREK SK., GÜLTEKİN SK., GÜMÜŞ SK., GÜNEBAKAN SK., GÜNGÖREN SK., HAKİKAT SK., HALK, HALK SK., HATIRA SK., HAZİNE SK., HEYBE, HEYBE SK., HUŞ SK., ILGAZ SK., ILICA SK., İRİS SK., KADEM, KADEM SK., KAFDAĞI SK., KARASU SK., KARDESLER, KARDEŞLER SK., KARLI SK., KARPUZLUK, KARPUZLUK SK., KERVANSARAY CD., KINIK SK., KIRMALAR SK., KISIKLI SK., KUZGUNDERE CD., LEVENT SK., MASHAR, MASHAR SK., MECİT SK., MESCİT SK., NUSRETİYE İZMİT CD., ORKİDE SK., ÖĞRETMENLER SK., ÖZER SK., ÖZKOÇ SK., ROKA SK., RUMELI, RUMELİ SK., SAKIZ SK., SARI SK., SARMASIKLAR, SARMAŞIKLAR SK., SARMAŞIKLI SK., SEDEFLİ SK., SEFERAĞA SK., SEMT, SICIM, SIRINAGA, SIRINSULHIYE IZMIT, SIRINYOL, SİCİM SK., SÖNMEZLER SK., ŞEBBOY SK., ŞİMŞİR SK., ŞİRİNAĞA CD., TEĞMEN SK., TURCAN, TURCAN SK., TUZLA, TUZLA SK., UZAK, UZAK SK., UZUN YOL, UZUN YOL SK., YAPRAK SK, YEŞİLALAN SK., YEŞİLVADİ SK., ZEGAN YOLU, ZİŞAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 04 Şubat Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ÇEPNI, ÇEPNİ, GONCA, PAZARÇAYIRI, SERINLIK, SERİNLİK, SEVKATIYE, SULTANIYE, SULTANİYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., ALAYLI SK., ALI AGA, ALİ AĞA CD., ARSLANBEY KARTEPE, ARSLANBEY KARTEPE CD., ASAGA MEVKII, AŞAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞLIK SK., BAYRAM, BEYKOZ, BEYKOZ CD., ÇAMLIKDÜZÜ SK., DEĞER SK, ERYIGITLER MEVKII, ERYİĞİTLER MEVKİİ KÜME EVLER, FINDIKSUYU, FINDIKSUYU SK, FINDIKSUYU SK., HAN SIRTI YOLU SK, HANLAR MEVKII, HANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, IFRAZIYE, İFRAZİYE, İFRAZİYE KÜME EVLER, İFRAZİYE. SK, KARAOLUK MEVKII, KARAPINAR MEVKII, KARTEPE, KESTANEDÜZÜ MEVKII, KESTANEDÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KILISE MEVKII, KİLİSE MEVKİİ KÜME EVLER, MERKEZ/12, PAMUKOVA YOLU CD, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARSUYU, PINARSUYU SK, SARIÇÖKEK MEVKII, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, SERINLIK ORTA MEVKII, SERİNLİK ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANIYE MERKEZ MEVKII, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TABAY, TELESİYEJ YOLU SK, ÜST MEVKII, YAYGINCA MEVKII, YAYGINCA MEVKİİ KÜME EVLER, YESILDERE, YEŞİLDERE, YEŞİLDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 04 Şubat Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde CAMI MEVKII, CAMİ MEVKİİ KÜME EVLER, CEVIZLIK MEVKII, CEVİZLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KETENCİLER AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, TIRANKO MEVKII, TIRANKO MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI MEVKII KÜME EVLER, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 04 Şubat Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKIFERHADIYE, HAMIDIYE, HAMİDİYE, ICADIYE, IRSADIYE, İCADİYE, İRŞADİYE, MAMURIYE, NÜZHETIYE, SIYRETIYE, SİYRETİYE, ÜMMIYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA, ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ÇAVUŞ SK., ERENLER, ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARUN REMZİ SK., ICADIYE ASAGI MEVKII, ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ, KARAKAŞ CD., KURTLAR VADISI MEVKII, KURTLAR VADİSİ MEVKİİ KÜME EVLER, MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 04 Şubat Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, TOPÇULAR mahallelerinde 3143. SK., 3150. SK., BEDESTENLİ SK., BİLSEN SK., DOĞAN SK., GAZİ CD., MUZAFFER SK., RIFAT ILGAZ, RIFAT ILGAZ CD., SARI, YALI YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 04 Şubat Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, CUMHURİYET, YUKARI mahallelerinde 3138. SK., AK, AK SK., ATMACA SK., BAYER SK., CONKBAYIRI, CONKBAYIRI CD., KARINCA SK., KÖROĞLU CD., MOHAÇ, NECİP FAZIL CD., ÖRCÜN YOLU, SEKİ SK., SU DEPOSU, TURNA SK., YALI YOLU, YUKARI DEĞİRMENDERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 04 Şubat Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK mahallelerinde 3038. SK., 3039. SK., 3045. SK., 3046. SK., 3047. SK., 3150., EREN SK., HARMANTARLA CD., KIRLANGIÇ SK., KÖROGLU, MERCAN SK., MOHAÇ CD., NECIP FAZIL, ÖMER ÇAVUS SK., SOLAKOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 04 Şubat Salı 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, ÇİFTLİK, DONANMA, DÜZAĞAÇ, IPEK YOLU, İPEK YOLU, ÖRCÜN, PIYALEPASA, PİYALEPAŞA, SARAYLI, SEHITLER, SIRINKÖY, ŞEHİTLER, ŞİRİNKÖY, TOPÇULAR, YENI, YENİ, YUNUS EMRE mahallelerinde 1 MART, 1 MART CD., 159., 160. SK., 161., 161. SK., 162., 162. SK., 169. SK., 17 AĞUSTOS BULVAR, 170. SK., 170-A SK., 171., 171. SK., 172. SK., 178., 178. SK., 179., 179. SK., 180. SK., 181. SK., 182., 186., 186. SK., 190. SK., 190/A SK., 190/B, 190/B SK., 191. SK., 193. SK., 194., 194/A SK., 196., 196. SK., 197., 197. SK., 198. SK., 199., 199. SK., 201., 201. SK., 202., 202. SK., 203. SK., 204. SK., 205. SK., 206. SK., 207. SK., 208. SK., 213. SK., 221., 221. SK., 222. SK., 223. SK., 224., 224. SK., 226. SK., 228. SK., 229., 229. SK., 230. SK., 233. SK., 235. SK., 241. SK., 244. SK., 246. SK., 247. SK., 249. SK., 250. SK., 255. SK., 256. SK., 257., 257. SK., 258. SK., 260. SK., 262., 262. SK., 265., 265. SK., 271. SK., 272. SK., 273. SK., 291. SK., 293. SK., 295. SK., 297. SK., 299. SK., 300. SK., 301., 301. SK., 302. SK., 303., 303. SK., 306. SK., 307., 307. SK., 308. SK., 311., 311. SK., 312., 312. SK., 3123. SK., 3124. SK., 3125. SK., 313. SK., 3131. SK., 3135 SK., 314. SK., 3147., 3147. SK., 315., 315. SK., 3152. SK., 316., 316. SK., 317., 318. SK., 318/1. SK., 319., 319. SK., 320. SK., 3206., 321. SK., 3210., 3211., 3215., 322. SK., 3221., 3224., 3229., 323., 323. SK., 324., 324. SK., 325. SK., 326., 326. SK., 327., 327. SK., 328. SK., 329., 329. SK., 3301, 3302., 3308., 3309., 331., 331. SK., 3312., 332., 332. SK., 3323., 3324., 3326., 3328., 333., 333. SK., 3331., 334. SK., 336., 336. SK., 337., 337. SK., 338., 338. SK., 340. SK., 341. SK., 351. SK., 352. SK., 354. SK., 355. SK., 356. SK., 357., 357. SK., 358., 359. SK., 360., 362. SK., 363. SK., 365. SK., 366., 366. SK., 367. SK., 368. SK., 369., 370. SK., 371. SK., 372. SK., 373. SK., 374., 374. SK., 375. SK., 376. SK., 377., 377. SK., 378. SK., 379. SK., 380. SK., 381. SK., 382. SK., 383. SK., 384., 384. SK., 385. SK., 386. SK., 387., 387. SK., 388., 388. SK., 389. SK., 390., 390. SK., 392. SK., 393. SK., 395., 395. SK., 396. SK., 397. SK., 398. SK., 399. SK., 400. SK., 401., 401. SK., 402. SK., 403. SK., 404. SK., 405. SK., 406., 406. SK., 407., 407. SK., 408. SK., 409. SK., 410. SK., 411., 411. SK., 412. SK., 413. SK., 415. SK., 416., 416. SK., 417., 417. SK., 418. SK., 419. SK., 420. SK., 421. SK., 423. SK., 424. SK., 425. SK., 426. SK., 4264. SK., 4266. SK., 427., 428. SK., 4284. SK, 4284. SK., 429. SK., 430. SK., 432., 433. SK., 435., 435. SK., 436., 436. SK., 437. SK., 438. SK., 439. SK., 440., 440. SK., 441. SK., 442. SK., 443. SK., 444. SK., 446. SK., 447. SK., 448., 449., 449. SK., 450., 450. SK., 452. SK., 453. SK., 453/1. SK., 454. SK., 455. SK., 456. SK., 457., 457. SK., 465. SK., 466., 466. SK., 468., 468. SK., 471., 471. SK., 472. SK., 473. SK., 475. SK., 476. SK., 477. SK., 478. SK., 478/1., 478/1. SK., 478/2., 478/2. SK., 480., 480. SK., 481. SK., 482., 482. SK., 483. SK., 484. SK., 485., 485. SK., 486. SK., 487. SK., 488. SK., 489., 489. SK., 496. SK., 497. SK., 498. SK., 499. SK., 500., 502/1. SK., 502/2. SK., 503., 504., 504. SK., 504/1. SK., 504/2. SK., 505. SK., 506., 506. SK., 508. SK, 511. SK., 511/1., 511/2. SK., 512., 512/1., 512/1. SK., 512/2., 512/2. SK., 512/3. SK., 512/4. SK., 513. SK., 530., 530. SK., 531/1. SK., 531/2. SK., 532. SK., 532/2., 532/2. SK., 533. SK., 534/1. SK., 534/2. SK., 536. SK., 537. SK., 540. SK., 541. SK., 542. SK., 544/1., 544/1. SK., 546. SK., 547. SK., 548. SK., 549., 549. SK., 551. SK., 553., 553. SK., 555. SK., 558., 558. SK., 561. SK., 562. SK., 563. SK., 565. SK., 569. SK., 572. SK., 573., 573. SK., 574. SK., 576., 576. SK., 577. SK., 577/1., 577/1. SK., 578. SK., 580. SK., 582., 582. SK., 584., 585. SK., 586. SK., 587. SK., 588., 588. SK., 589. SK., 590. SK., 594., 594. SK., 596., 598. SK., 601. SK., 603. SK., 603/1., 603/1. SK., 603/3. SK., 603/4. SK., 604., 604. SK., 604/1. SK., 605/1., 605/1. SK., 605/2., 605/2. SK., 605/3. SK., 607., 607. SK., 608., 608. SK., 609. SK., 610. SK., 611. SK., 612. SK., 613. SK., 614., 614. SK., 615. SK., 616., 616. SK., 617., 617. SK., 620. SK., 623., 624. SK., 626. SK., 627. SK., 628. SK., 629. SK., 630., 630. SK., 631. SK., 632. SK., 633. SK., 634. SK., 638. SK., 639. SK., 642. SK., 643., 643. SK., 644. SK., 645. SK., 646. SK., 646/1. SK., 646/2. SK., 646/3., 646/3. SK., 647. SK., 647/1. SK., 648/1. SK., 656. SK., 656/1. SK., 663. SK., 850., 850. SK, 850. SK., 862. SK., ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD, ADNAN KAHVECİ CD., ALDIRMAZ SK., ALI FUAT PASA, ALI FUAT PASA CD., ALI IHSAN PASA, ALİ FUAT PAŞA CD., ALİ İHSAN PAŞA CD., ANAFARTALAR CD., ATAKAN, ATAKAN SK., ATATÜRK, B.CAHİT MORKAYA SK., BABA SULTAN, BAĞLAR CD, BARBAROS HAYRETTIN, BARBAROS HAYRETTİN CD., CELAL BAYAR, CELAL BAYAR CD., ÇALDIRAN, ÇALDIRAN CD., ÇİFTLİK SK., DICLE, DICLE CD., DİCLE CD., DOGA, DOĞA SK., DURUSU, DURUSU SK., FEVZİ YILDIZ SK., FIKRI ÖZBAY, FİKRİ ÖZBAY CD., FURKAN, GAZİ OSMAN PAŞA CD., GELINCIK PINARI, GELİNCİK PINARI CD., GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN CD., GÜNEL SK., GÜREL, HALIDE EDIP ADIVAR, HALİDE EDİP ADIVAR CD., HİCRAN SK., ILHAN TUBA, IPEK YOLU, IZNIK, İLHAN TUBA CD., İPEK YOLU BULVAR, KARA FATMA, KARADENIZ, KARADENİZ CD., KARAFATMA CD., KARAKAYA, KARAKAYA SK., KIZILIRMAK CD., KOCATEPE, KOCATEPE CD., LOZAN, MALAZGIRT, MALAZGİRT CD., MERIÇ, MERİÇ CD., MEVLANA CD., ÖRCÜN MERKEZ MEVKII, ÖRCÜN MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÖRCÜN MERKEZ MEVKİİ, ÖRCÜN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVL, ÖRCÜN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖRCÜN YOLU CD., PIYALEPASA, PİYALEPAŞA CD., SAADET SK., SABİHA GÖKÇEN CD., SAKARYA CD., SARAYLI, SARAYLI CD, SARAYLI MERKEZ MEVKII, SARAYLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SARAYLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARI CD., SEHIT ALAATTIN YUNAK, SEHITLER, SELİMİYE YOLU, SIVRITEPE, SİVRİ TEPE YOLU SK, SİVRİTEPE CD, SULTANBABA CD., SÜLEYMAN ATES, SÜLEYMAN ATEŞ CD., ŞEHİT ALAATTİN YUNAK SK., ŞEHİTLER CD., TEKEŞ SK., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD., TÜRBE YOLU SK., YAĞMUR SK., YASAR DOGU, YAŞAR DOĞU CD., YEŞİLIRMAK CD., YOSUN SK., YUNUS EMRE, YÜCE, YÜCE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLİ, KEFKEN mahallelerinde ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET SK., KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN HÜRRIYET, KIZILCIK SK., POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHAN mahallelerinde GARAJ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NASUHLAR mahallelerinde BUDALA MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NASUHLAR MERKEZ MEVKII, NASUHLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YENI VADI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBECI, CEBECİ, KEFKEN mahallelerinde 13. SK., 19. SK., 21. SK., 24. SK., 30. SK., 33. SK., 5. SK., 7. SK., ALPKAYA, ALPKAYA SK., AMASYA SK., ANIL SK., AŞAĞINEVRİN, AŞIR SK., ATATÜRK CD., ATLAMA YANI SK., AYTÜRÜ SK., BARBAROS SK., BESTE SK., BİRLİK SK., CANAN SK., CANSU. SK., CEBECI, CEBECI DEFNE, CEBECI FIDAN, CEBECI OZAN, CEBECI YAMAÇ, CEBECI YONCA, CEBECİ BULVARI CD., CEBECİ CD, ÇAGDAS, ÇAĞDAŞ SK., ÇAKIR SK., ÇALIK, ÇAMKONAK, ÇARDAK SK., ÇELİK SK., ÇELİK. SK., DEFNE SK., DEMOKRASI, DEMOKRASİ CD., DÜZLER CD., ENGIN, ENGİN SK., ERGÜL SK., ERİKLİ SK., FİDAN SK., FURKAN SK., GİRİŞ SK., GÖKDAĞ SK., GÖKTEPE SK., GÖLYANI SK., GÜLLEP SK., GÜLMÜS, GÜLMÜŞ SK., GÜNAY SK., GÜRGEN SK., ILAYDA SK., İNCE SK., KARAKULLUKÇU, KARAYEL SK., KARSILAR, KARŞILAR SK., KAYA SK., KEFKEN BESTE, KEFKEN CANAN, KEFKEN CANSU, KEFKEN ÇELIK, KEFKEN KAPTAN, KEFKEN OZAN, KEFKEN POYRAZ, KEFKEN SENOL, KILIÇ SK., KIROĞLU, KIROĞLU SK., KIZILAY SK., KOVANLIK SK., KÜTÜKÇÜ, KÜTÜKÇÜ SK., MİNE, MİNE SK., NEHİR, NEHİR SK., OZAN SK., ÖMÜR SK., ÖZDEMİR SK., PEMBE KAYALIK, PEMBE KAYALIK SK., PLAJ YOLU, PLAJ YOLU CD., POLATOGLU, POLATOĞLU SK., POYRAZ, POYRAZ SK., REŞAT REİS SK., SAĞLAM, SARP SK., SEHIT OGUZ KIR, SEN, SEYİT SK., SIRINEVLER, SÜKRAN, ŞAKİR ŞENOL SK., ŞEKER SK., ŞEN, ŞENOL SK., UFUK SK., UYGUR, ÜNAL SK., YAKAMOZ SK., YATAKAGZI, YİĞİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, KEFKEN mahallelerinde AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, KIZILCIK, POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKII KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 04 Şubat Salı 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR mahallelerinde ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, KARACAALI MEVKII, KARACAALİ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANLI mahallelerinde DURANLI MEVKİİ KÜME EVLER, DURBEYLER MEVKII, DURBEYLER MEVKİİ KÜME EVLER, OSMANLI MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 04 Şubat Salı 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DIKENLI mahallelerinde DIKENLI MERKEZ MEVKII, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 04 Şubat Salı 11:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALİHOCALAR mahallelerinde ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLİ MEVKİİ, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANIYE, ORHANİYE mahallelerinde KULOGLU MEVKII, KULOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ORHANIYE MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE CUMHURİYET mahallelerinde 5102., 5102. SK., 5103. SK., 5104. SK., 5106. SK., 5107. SK., 5108. SK., 5109. SK., 5110. SK., 5112. SK., 5113., 5113. SK., 5114. SK., 5115. SK., 5116. SK., 5145., 5145. SK., KUSÇUBASI ESREF SENCER, KUŞÇUBAŞI EŞREF SENCER CD., MECİDİYE KÖYÜ YOLU SK, PİR AHMET YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIRKÖY, YESILOVA mahallelerinde ÇAYIRKÖY MERKEZ MEVKII, ÇAYIRKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 04 Şubat Salı 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 526., 526. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 04 Şubat Salı 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, FATIH SULTAN mahallelerinde TASKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1416. SK., 1418. SK., 1420. SK., 1420/1., 1420/1. SK., 1420/2., 1420/2. SK., 1421/1. SK., 1422., 1422. SK., 1422/1. SK., 1423. SK., 1423/1. SK., 1424., 1424. SK., 1425/1., 1425/1. SK., 1426. SK., 1427., 1427/3., 1429. SK., 1430. SK., 1430/1., 1430/1. SK., 1456. SK., D-100 KARAYOLU CD., ESATBEY CD., PLEVNE, PLEVNE CD., SEHIT ABDULLAH HOROZ, SEHIT MÜCAHIT OKUR, ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN mahallelerinde ADALI HALİL SK., AHMET AYIK SK., FATİH CD., ITIBAR, ITIBAR SK., PERTEV PASA, PERTEV PAŞA SK., ŞAİR BAKİ SK., VAKİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.