04 Şubat SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 04.02.2025 - 09:30

Güncelleme: 04.02.2025 - 09:30

SAKARYA ilinde 04 Şubat Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BAYIR, BAYIR SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/1, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUÇESME, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde ÇİĞDEM SK., ERSİN CD., HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, MEHTER CD., MEZARLIK İÇİ YOLU, NEVZAT, OKUL 1, PUSULA SK., ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, YAMAÇ, YILMAZER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIÇI, ÇAYİÇİ, GAZIPASA, GAZİPAŞA mahallelerinde ÇAYBASI, ÇAYBASI CD., ÇINAR SK., IZMIT, İZMİT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİPAŞA mahallelerinde BADEM SK., ÇAYBAŞI CD., GAZİPAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHMUDIYE, MAHMUDİYE mahallelerinde BÜLBÜL 1, BÜLBÜL SK., GÜL 1, ŞELALE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHMUDİYE mahallelerinde HASAN PAŞA, ŞEHİT CEVDET KOÇ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHMUDIYE, MAHMUDİYE mahallelerinde AND SİTESİ İÇİ YOLU, ARAPOGLU 1, ARAPOĞLU SK., ÇAMLIK KÖY SİTESİ İÇİ YOLU, ÇIÇEKLI, ÇİÇEKLİ SK., DEMİRCİOĞLU SİTESİ İÇİ YOLU, ENGIN 1, GONCA SK., HASAN PASA 1, HASAN PAŞA CD., MAHMUDİYE KONAKLARI İÇİ YOLU, MENEKSE 3 SK., NEŞE, ÖZGÜR YOKUŞU CD., PROFESÖRLER SİTESİ İÇİ YOLU, PROFESÖRLER SK., PROFOSÖRLER, PROFOSÖRLER SK., SOGUKSU 1, SOĞUKSU SK., YESIL 2, YEŞİL SK., YILDIZ 2, YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANPAŞA, KIRKPINAR HASANPASA, KIRKPINAR HASANPAŞA, KIRKPINAR SOGUKSU, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA mahallelerinde AÇELYA 1, AÇELYA SK., AKIN SİTESİ İÇİ YOLU, AKTAR, ALAGÖZ 2 SİTESİ İÇİ YOLU, ALİ AĞA EVLERİ İÇİ YOLU, ALTAN SK., ARCADİA EVLERİ İÇİ YOLU, ARDINÇ, ARDINÇ SK., ATİLLA SK., BAGDAT, BAGDAT CD., BAĞDAT, BAĞDAT CD., BALABAN, BARBAROS CD., BEREKET, ÇIMEN 1, ÇİMEN, ÇİMEN SK., DEMİRYOLU CD., DOĞA KÖY EVLERİ İÇİ YOLU, ECEM SİTESİ İÇİ YOLU, EK DETAY SAPANCA KONAKLARI İÇİ, ESEN, FATIH, FATIH/1, FEVZI ÇAKMAK 2, GÖLGE, GÖLGE SK., GÜNES 1, GÜVEN 1, IPEKYOLU, IRMAK, IRMAK SK., İPEKYOLU CD., İSTANBUL DERE TATİL KÖYÜ İÇİ Y, İSTASYON CD., KADIR EFENDI, KADİR EFENDİ CD., KAMER, KAMER SK., KARANFIL 2, KARDELEN SK., KEDİKAYA EVLERİ İÇİ YOLU, KIRKPINAR EVLERİ İÇİ YOLU, KIRKPINAR MEZARLIĞI İÇİ YOLU, KORUKÖY EVLERİ İÇİ YOLU, LALE 2, MEHMET REMZI, MEHMET REMZİ SK., MELIH KIBAR SAHIL YOLU, MELİH KİBAR SAHİL YOLU CD., MESELI, MEŞELİ, MEŞELİ SK., METEHAN KONAKLARI İÇİ YOLU, MİMOZA SK., NERGİZ SK., OKUMUŞ SK., ORTANCA 2, PALMIYE 1, PALMİYE SİTESİ İÇİ YOLU, PINAR, PINAR 1, PINAR SK., RÜYAM TATİL SİTESİ İÇİ YOLU, RÜZGAR 1 SK., RÜZGAR SK., SALKIM, SALKIM SK., SANDAL SK., SARIÇAM SK., SEHIT CEVDET KOÇ, SENA SİTESİ İÇİ YOLU, SERA KENT SİTESİ İÇİ YOLU, TOPUZ SK., VILLA, YAMAN, YAMAN CD., YESILMEYDAN, YEŞİL MEYDAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZIPASA, GAZİPAŞA, GÜLDIBI, GÜLDİBİ, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE mahallelerinde ALKENT 1 SİTESİ İÇİ YOLU, ASLAN SK., ASLANOGLU, ASLANOGLU CD., ASLANOĞLU CD., ÇAVUŞOĞLU SK., DEGIRMEN 3, DEREBOYU CD., EMIL, EMİL SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., GİRNE SK., GÜL, GÜL CD., GÜLISTAN, GÜLİSTAN CD., GÜNDOĞDU CD., ISTANBUL DERE, ISTANBUL DERE 2, ISTANBUL DERE 2/1, İSTANBUL DERE CD., İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK., KAPTAN SK., KUGU, KUĞU SK., MEYAN SK., MURADIYE, MURADIYE/1, MURADİYE SK., MUSADERE, ORMAN YOLU, SARAY, SARAY CD., SELVI, SELVİ SK., SINAN, YAPRAK, YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMICEDIT, CAMİCEDİT, ÇAYIÇI, ÇAYİÇİ, GAZIPASA mahallelerinde ARABACILAR, ARABACILAR SK., ÇIÇEKÇILER, ÇİÇEKÇİLER CD., GÜMRÜK SK., K.S.PAŞA CD., KADI CD., KAHYA, KAHYA SK., KAYACAN, KEMALETTIN SAMI PASA, KEMALETTIN SAMI PASA CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KESİK SK., KOLCU SK., KUYUBAŞI SK., TEMREN, TEMREN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİ, HIRKA, IHSANIYE, ORHANIYE, ORHANİYE, YÖRÜKLER mahallelerinde 1151., 1152., 1153. SK., 1304., 1305., 3201., 3208., 3352., 930., 932., 948., 955., 957., AÇMALAR SK., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AKŞEMSETTİN SK., ALPASLAN SK., ANAFARTALAR SK., ANAOKULU, ANAOKULU SK., ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ, ANKARA CAD.2.ÇIKMAZ SK., ANKARA CD., ANKARA CD. 1. ÇK., ANKARA CD. 3. ÇK., ANKARA CD.3.ÇIKMAZ, ANKARA CD.3.ÇIKMAZ SK., AZIZ GÜNEY, AZİZ GÜNEY SK., BAGLAR, BAĞCAZ SK., BAĞLAR SK., BEKİR EFENDİ SK., CİHAN SK., CUMHUR SK., ÇAGLAYAN, ÇAĞLAR SK., ÇAĞRI BEY SK., ÇALDIRAN SK., DEDE SK., DEĞİRMEN CD., DEĞİRMEN ÇIKMAZ SK., DENIZLI, DENİZLİ SK., ESEN SK., GELİNCİK SK., GEYVE MEZARLIĞI İÇİ YOLU, GÜNEY SK., HAFIZ HASAN, HAFIZ HASAN SK., HAKAN SK., HALIT PASA- SK., HALİT PAŞA SK., HEDIYE SK., HEDİYE SK., HIRKA, İNCİKSUYU SK., İSMAİL AKÇA SK., KANUNİ SK., KARAHAN SK., KAVAKLAR SK., KAVAKLAR- SK., KENAN EVREN SK., KIRIM SK., KOSOVA SK., KUTSİ BEY SK., LEYLAK, LEYLAK SK., MANAS SK., MANOLYA SK., MEHTAP SK., MESKEN, MESKEN SK., MUSTAFA KEMAL SK., MUTLU, NILÜFER, NİĞBOLU SK., NİLÜFER SK., PLEVNE SK., PREVEZE, PREVEZE SK., PROF.DR.İLHAMİ ÇELİK SK., SABRI TARHAN SK., SABRİ TARHAN SK., SEHIT RASIT AYDIN, SİNAN BEY SK., STAT SK., TARLA ÇIKMAZI, TARLA ÇIKMAZI SK., TASKENT, TAŞKENT SK., TUĞRUL BEY SK., TURAN SK., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., UMURBEY CD., YAMAN SK., YENI, YÖRÜK, YÖRÜK SK., YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, ALIPLAR, ÇINE, GAZI, GAZİ, HIRKA, IHSANIYE, İHSANİYE, ORHANIYE, ORHANİYE, SARIGAZI, SARIGAZİ, SUÇATI mahallelerinde 1058., 1401., 1405. SK., 1508., 1511., 1514., 1516., 3202., 3203., 3205., 3209., 3212., 3353., 3354., 3355., 3357., 4301., 4303., 4304., 4305., 4308., 4309., 4312., 4316., 4455., AHİBABA KÖYÜ İÇ YOLU, AHİBABA YOLU, AKSEKI, AKSEKİ SK., CEVİZLİ SK., ÇEVRE, ÇEVRE SK., ÇINE, GAMZE SK., HACIMUHARREMLER SK., HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU, HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., IHSANIYE SK., IMAM GAZALI SK., İHSANİYE SK., İMAM GAZALİ SK., İsimsiz115, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ CD., KAVAKLAR, KAVAKLAR-, KAVAKLAR_1, KAYAALTI, KAYAALTI SK., MERKEZ-, MUZAFFERIYE, MUZAFFERİYE, OKUL CAD.1.ÇIKAR, OKUL CD., SARIGAZI, SARIGAZİ SK., SILA, SILA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİNE, ESENKÖY, SUÇATI mahallelerinde 3351., 4451., 4452., 4454., ÇİNE, ESENKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 123, 126, 126 SK., 127 SK., 128 SK., 129 SK., 134, BATI KARADENİZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, KARANLIKDERE, KIZILCAALİ, KIZILCIK, KURUDERE, KUZULUK, SERBETPINAR, ŞERBETPINAR, YENIDOGAN, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 1001, ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., AHMETLER, BIÇKIDERE, BIÇKIDERE KÜME EVLER, COŞKUN SK., CUMHURIYET1, ÇAGLAR, ÇIRALI, ÇIRALI SK., DEMIR, DEMİR SK., DERE, EFLATUN SK., ERIKLIK, FATIH-, GONCA, GÜL SK., GÜNES, GÜNEŞ (KIRAN) SK., HARMAN, HUZUR-, ISTIKLAL-, ISTIKLAL (ORTA), KANSU, KARAGÖZ, KARANLIKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, KARANLIKDERE MERKEZ SK., KARASU, KARASU (KIRAN), KARASU (KIRAN) CD., KARASU (ORTA), KARASU (ORTA) CD., KEMENÇE, KEMENÇE SK., KESTANEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, KIZILCIK CD., KIZILCIK KÖYÜ İÇ YOLU, KURUDERE, KURUDERE CD., LALE SK., MADEN, MADEN SK., MANASTIR, MEHMET AKIF, MEHMET AKİF SK., MENEKŞE SK., MERKEZ/15, MERKEZ/16, MERKEZ/8, MERKEZ/8 SK., ORTA, ORTA SK., ORTA_23, ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., SOGUKSU, SOĞUKSU, SOĞUKSU CD., STAD, STAD_2, TASLIK, TEPE SK., TEPEBAŞI, ULUS, YENI_10, Yeşilköy, YEŞİLKÖY İÇ YOLU, YIDIZ, YUKARI, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI mahallelerinde İPSİZ RECEP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, INCILLI, İNCİLLİ, KABAKOZ, KUZULUK, YALI mahallelerinde 1001/1, 1003, 1003 SK., 1004 SK., 1005 SK., 1006 SK., 1007, 1007 SK., 1007/1, 1008, 1008 SK., 1009 SK., 1010 SK., 1011 SK., 1012, 1012 SK., 1013 SK., 1014 SK., 1015, 1015., 102 SK., 102/1 SK., 1027, 1028 KÜME EVLER, 1028- KÜME EVLER, 1037 SK., 105, 105 SK., 106/1 SK., 107, 107 SK., 108, 108 SK., 109 SK., 110/1, 110/1 SK., 111, 111 SK., 112 SK., 115, 115 SK., 116 SK., 117 SK., 118, 118 SK., 118/1 SK., 119, 119 SK., 120 SK., 121, 121 SK., 121/1., 122 SK., 124 SK., 125, 125 SK., 131 SK., 137, 142 SK., 142/1 SK., 142/2 SK., 142/3 SK., 143 SK., 145, 145 SK., 145/1, 145/1 SK., 146 SK., 148 SK., 148/1 SK., 150, 150 SK., 150/1 SK., 151 SK., 152 SK., 153 SK., 155/1 SK., 166, 166 SK., 167, 167 SK., 167/1 SK., 168, 168 SK., 169, 169 SK., 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS CD., 170 SK., 171 SK., 172 SK., 172/2 SK., 173, 173 SK., 174, 174 SK., 175 SK., 176 SK., 177, 177 SK., 178 SK., 179, 179 SK., 180, 180 SK., 181, 181 SK., 182 SK., 183, 183 SK., 184, 184 SK., 184/1 SK., 185, 185 SK., 186, 186 SK., 187 SK., 188, 188 SK., 189 SK., 190 SK., 191 SK., 192, 192 SK., 193, 193 SK., 193/1 SK., 194, 194 SK., 195 SK., 196, 196 SK., 196/1 SK., 197 SK., 198, 198 SK., 200, 202 SK., 212, 212 SK., 213 SK., 214 SK., 218 SK., 219 SK., 219/2 SK., 219/3 SK., 220, 220 SK., 221 SK., 222, 223 SK., 224 SK., 225 SK., 226, 226 SK., 227, 227 SK., 228, 228 SK., 229 SK., 230, 231, 231 SK., 232 SK., 233, 233 SK., 234, 234 SK., 235, 236, 236 SK., 238, 238 SK., 238/1, 238/1 SK., 239 SK., 240 SK., 245 SK., 267, 269, 270, 271, 272, 278, 281 SK., 282, 282 SK., 283 SK., 284, 310, 314 SK., 335 SK., 34022, 361, 361 SK., 361/1, 369. SK., 374, 407, 408, 409, 600 SK., 600/1 SK., 601, 601 SK., 602 SK., 603, 603 SK., 603/2 SK., 603/3 SK., 604, 605 SK., 607, 607 SK., 607/1, 607/1 SK., 608 SK., 609 SK., 610, 610 SK., 611 SK., 612 SK., 613 SK., 614 SK., 615, 616 SK., 616/1 SK., 617 SK., 618 SK., 619 SK., 620 SK., 620/1 SK., 622 SK., 623 SK., 623/1 SK., 625, 625 SK., 626 SK., 627 SK., 627/1, 627/1 SK., 632, 632 SK., 633 SK., 634 SK., 636, 636 SK., 636/1 SK., 637 SK., 638, 638 SK., 800 SK., 807, 807 SK., 808 SK., 808/1, 818, 818 SK., 819, 819 SK., 820 SK., 823. SK., 824. SK., 825 SK., 825. SK., 826, 826 SK., 827 SK., 828 SK., 829 SK., 829/1 SK., 830 SK., 831 SK., 832, 832 SK., 833. SK., 835, 835 SK., 837 SK., 838 SK., 839, 841, 842, 842 SK., 843, 843 SK., 847, 847 SK., 851, 851 SK., AKASYA, AKASYA CD., AKPINAR CD., ANAFARTALAR, ANKARA, BAHAR, BAHAR CD., BARBAROS, BARIS, BARIŞ CD., BATI KARADENIZ, CEMALETTIN DERE, CEMALETTİN DERE CD., CUMHURIYET, DOGU KARADENIZ, DOGU KARADENIZ CD., DOĞU KARADENİZ, DOĞU KARADENİZ CD., DOLUNAY, ESKI ADAPAZARI, ESKI ADAPAZARI CD., ESKİ ADAPAZARI CD., FEVZI PASA, HALK PAZARI AİLE PARKI İÇİ YOL, HARMANLAR CD., HASTANE, HASTANE CD., ISTANBUL, ISTIKLAL CD., İSTANBUL CD., İSTİKLAL CD., KARACA, KARACA CD., KARAKOL, KARAKOL CD., KENT PARK İÇİ YOLU, KÜLTÜR, KÜLTÜR CD., LOZAN CD., MEVLANA, PAZAR CD., PETEK, PETEK CD., PLAJ, PLAJ CD., SAHIL, SAHIL CD., SAHİL, SAHİL CD., SANAYİ CD., STAD CD., ŞEVVAL SİTESİ İÇİ YOLU, TASPINAR, TAŞPINAR CD., TERMINAL, TERMİNAL CD., ULUBATLI, ULUBATLI CD., ÜNIVERSITE, ÜNİVERSİTE, ÜNİVERSİTE CD., VATAN, VATAN CD., YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI, YAYLA mahallelerinde 142, 243 SK., 243., 244, 244., 246., 248 SK., 248., 248. SK., BARBAROS HAYRETTİNPAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLA mahallelerinde 302 SK., 399., ASLIHAN, ASLIHAN SK., HUZUR SK., MARANGOZ, MARANGOZ SK., MEHMETCIK, SAHILYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, CAFERIYE, CAFERİYE, KADIKÖY, MELENAĞZI mahallelerinde 338 SK., 531. SK., 532., 545., 550., 551., 552., 555., 557., 557. SK., 559. SK., 560., 561., 563., 564., 565., 566., 567., 568., 569., 571. SK., 575., 577., 579., 579. SK., 580., 581., 583., 583. SK., 584. SK., 585., 587., 589., 590., 592., 592. SK., 593. SK., 595., 595. SK., 596. SK., 597. SK., 599 SK., 600. SK., 601., 602. SK., 603., 604 SK., 606., 612., 614, 615 SK., 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624 SK., 626, 627, 628, 628 SK., 629, 629 SK., 693./1, 699., 707, 707-, 708, 708 SK., AKÇAKOCA KARASU YOLU, ALANDERE MAHALLESİ MERHUM ALİ, BEKTAŞI SK., BEYOGLU_1, BEYOĞLU, BEYOĞLU SK., ESENTEPE, ESENTEPE SK., ESENTEPE_1, FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., KARASU ŞİLE YOLU, KENAN TURAL, KENAN TURAL CD., MERKEZ, MERKEZ SK., MERKEZ/36, MERKEZ/37, MERKEZ/4, MERKEZ/4_9, MERKEZ/60, MERKEZ/68, MERKEZ_3, MERKEZ_96, SAHIL YOLU/1, SAHIL YOLU/2, SAHIL YOLU/3, SAHILYOLU/1, SAHİL YOLU, SAHİL YOLU CD., TATLICAK, TATLICAK SK., TATLICAK/1, TOKI ORTAKÖY, TOKİ ORTAKÖY, YALI, YALI/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 04 Şubat Salı 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, HIZAR, YAYLA mahallelerinde 505 SK., 505., 512. SK., 541., 635., 639., ALİ FUAT CEBESOY, ÇELİK, ÇINAR, DEDEKORKUT, DEDEKORKUT SK., DEFNE, DENIZDAGI, DENIZDAGI/1, DENİZDAĞI, DENİZDAĞI CD., DENİZDAĞI/1, DENİZDAĞI/2, DUTLU SK., ERENLER SK., EVLIYA EVREN, EVLİYA EVREN, FINDIKLIK EVLERİ(3), FINDIKLIKLIK EVLERI(1), FINDIKLIKLIK EVLERİ(1), HACI MEHMET ŞIK PARKI İÇİ YOLU, HUNLUBEY SK., KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, KÖPRÜBAŞI SK., KÖROĞLU SK., KUDÜS, KUDÜS SK., MIMAR SINAN, MIMAR SINAN SK., MIMAR SINAN/2, MİMAR SİNAN, MİMAR SİNAN/1, MİMAR SİNAN/2, NENE HATUN, NENE HATUN SK., NİNE HATUN SK., ORHANBEY, ORHANBEY CD., SAHIN BEY, SAHİLYOLU, SELÇUKBEY, SELÇUKBEY SK., ŞAHİN BEY SK., ŞEHİT TUNCAY ALTAY SK., ŞHT.TUNCAY ALTAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 04 Şubat Salı 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLA mahallelerinde 306 SK., 337 SK., EMİR SULTAN SK., EVREN SK., EYÜP SULTAN SK., FATİH SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 04 Şubat Salı 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IÇDEDELER, İÇDEDELER mahallelerinde AYDINYERI, IÇDEDELER, İÇDEDELER KÖYÜ İÇ YOLU, İÇDEDELER SK., ÜÇERENLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜVEN, KONAK, MERKEZ mahallelerinde ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, BALCILAR SK., İSKENDER DERESİ, KANDIRA CD., SANAYİ, SANAYİ 2, SANAYİ ARA, SARICA, SARICA 2, SEYFETTIN SELIM, SEYFETTİN SELİM CD., YENIYOL KAYNARCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, ŞEKER mahallelerinde 17. CD., 4009., 4009. SK., 4010., 4010. SK., 4011., 4012. SK., 518. SK., 520. SK., 523., 528., AY SK., BAĞLAMA SK., BESTEGÜL SK., BURAK, BURAK SK., ÇİÇEK SK., ERAY SK., ESKİ KAZIMPAŞA CD., FUZULI, KAŞIKÇI KONAKLARI İÇİ YOLU, MERT SK., SEHIT MUSA KILIÇ, SEHIT YASIN YÜKSEL, ŞEHİT AYHAN AKTAŞ SK., ŞEHİT MUSA KILIÇ SK., ŞEHİT YASİN YÜKSEL SK., ŞULE SK., YAZLIK CD., YAZLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAKARYA mahallelerinde 737 NOLU SK., BUYRUK SK., DÖNÜŞ SK., HAMAM SK., İSMET İNÖNÜ CD., KARAKOL SK., ÜNAL OZAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNEŞLER MERKEZ, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1390 NOLU SK., 1392 NOLU SK., 1393 NOLU SK., 1394 NOLU SK., 1395 NOLU SK., 1396 NOLU SK., 1397 NOLU SK., 1398 NOLU SK., 1399 NOLU SK., 5019 NOLU, 5019 NOLU SK., 5020 NOLU, 5020 NOLU SK., ARAR SK., BURCU SK., DÜZGÜN SK., GAZELLER, GAZELLER CD., GONCA_1, GÜZELLER SK., KIBRIS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, ORTA, TIĞCILAR mahallelerinde 1.GEÇİT SK., 1213 NOLU, 1213 NOLU SK., ACUN SK., ATATÜRK BULVAR, AYNALIKAVAK ÇARŞISI SK., KAVAKLAR CD., PAZAR GEÇİDİ SK., SEBZECİLER ÇARŞISI SK., SOĞAN PAZARI CD., ŞEHİT ATIF ŞENEL SK., TEKİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 04 Şubat Salı 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEMERCİLER mahallelerinde 1. GEÇİT, 2.GEÇIT SK., ANKARA. CD., BAKIRCILAR ÇARŞISI SK., ÇARK CD., POSTAHANE SK., UZUN ÇARŞI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIYE, FEVZİYE mahallelerinde FEVZIYE, FEVZIYE-, FEVZIYE- SK., FEVZIYE/1, FEVZIYE/13, FEVZIYE/14, FEVZIYE/3, FEVZIYE/4, FEVZIYE/5, FEVZIYE/6, FEVZIYE/7, FEVZİYE SK., İsimsiz139 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 04 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENICE, YENİCE mahallelerinde 14. SK., BAYRAK SK., GÖREDENLER, GÖREDENLER KÜME EVLER, GÖREDENLER SK., GÖREDENLER/1, SELÇUK, SELÇUK SK., TURGUTLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.