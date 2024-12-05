05 Aralık DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 05.12.2024 - 10:07

Güncelleme: 05.12.2024 - 10:07

DÜZCE ilinde 05 Aralık Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİVAKIF mahallelerinde YENİVAKIF KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALACAMESCİT, MERKEZ mahallelerinde ALACAMESCIT MERKEZ, ALACAMESCİT KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIKADİRLER, KUMPINAR, N KENDISI mahallelerinde EREĞLİ CD., SULTANIYE, YAYAKBAŞI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLICE, BEYLİCE mahallelerinde 10919, ADAPAZARI DÜZCE YOLU, BASRİ SK., BEYLİCE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMALTI, HALİLBEY KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde SULTANİYE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde GÜMÜŞOVA VİYADÜĞÜ, YILDIZTEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT mahallelerinde DÜZCE AKÇAKOCA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR mahallelerinde 2577. CD., 2665., DÜZCE BELEDİYESİ TOPTANCI HALİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BÜYÜK AÇMA, DERE, FABRIKA, KARDELEN, N KENDISI, TATIL, YENI mahallelerinde 1 SK., 10., 11., 13., 17., 2 SK., 5 SK., 5600., 7 SK., 7., 7550., 7555., BAHÇELIEVLER, BEYKÖY KÖYÜ YOLU, BÜYÜKAÇMA KÖYÜ İÇ YOLU, BÜYÜKAÇMA KÖYÜ YOLU, DERDİN KÖYÜ YOLU, DERE, FABRIKA, KARDELEN, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KÖY, KÖY SK., KÖY SOKAĞI, TATIL KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMAMDAGI mahallelerinde HAMAMDAGI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMAMDAĞI, UĞUR mahallelerinde KÖY SOKAĞI, UĞUR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Aralık Perşembe 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇE, N KENDISI, YENI mahallelerinde 3 SK., 5600 SK., 6., 7000., 7512., 7530., 7580./1, 7700., 7701., 8036., GÖKÇE KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKMANLAR mahallelerinde 6320. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 05 Aralık Perşembe 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, HACI YUSUFLAR, YUKARI mahallelerinde AKAY, BAKİ ÇELEBİ SK., CAMİİ 1 SK., CENEVİZ SK., ÇERÇİLER SK., DEMET SK., DOLUNAY, EMİNOĞLU SK., ERTUNA SK., GÜMÜS, HACI AGALAR, HACI AĞALAR SK., HACI OSMANLAR SK., HÜRRIYET, ILLA, ISTANBUL, İLLA CD., İMRAHOR SK., İSTANBUL CD., KABADAYI SK., KAPAÇLAR SK., KÖY AĞALAR SK., MEHMET ALİ TURHAN CD., MESCİT SK., ORTANCA SK., PINAR YANI SK., SADIK REIS, SADIK REİS SK., SADIKOĞLU SK., SEDEF SK., ŞAFAK SK., TEKKE SK., TERZİ EMİNLER SK., YAKALI SK., YANMAZ SK., YARENLER SK., YEŞİLKENT SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 05 Aralık Perşembe 08:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, ORHANGAZİ, OSMANİYE, YENI, YENİ mahallelerinde AKÇAKOCABEY, AKÇAKOCABEY BULVAR, ARDIÇ SK., ASENA SK., BAHADIR YALÇIN CD., ÇIKMAZ 2, ERENLER SK., GELINCIK, GELİNCİK SK., KAYA, KETMENLI, KETMENLİ CD., MİRAY SK., OKTAY SK., PINAR SK., VEYSEL SK., YAY SK., ZÜMRÜT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 05 Aralık Perşembe 11:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ mahallelerinde KIRAÇ SK., SOĞUK PINAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.