05 Ekim SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 05.10.2024 - 09:41

Güncelleme: 05.10.2024 - 09:41

SAKARYA ilinde 05 Ekim Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM, YANIK mahallelerinde BAG 2, BAG 2 SK., BAĞ SK., ÇETİN (İZMİT) SK., ÇILEK 2, DEFNE KONAKLARI İÇİ YOLU, DOĞA EVLERİ İÇİ YOLU, GAZİ, GEDİKOĞLU SK., HAFIZ MUSTAFA (Y.SELİM) SK., HAYTALAR SK., HÜRRİYET (İZMİT) SK., HÜRRİYET SK., IZMIT 1, KANARYA 1, LEKOSA, MUSALAR SK., NATO YOLU, ORAL (YÜZÜCÜLER) SK., PINAR 2, PINAR SK., ŞEHİT MUSTAFA UZUN SK., YAVUZ SELİM CD., YÜZÜCÜLER, YÜZÜCÜLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLDIBI, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE mahallelerinde ASLANOĞLU CD., ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU SK., DEGIRMEN 3, DEĞİRMEN SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., ISTANBUL DERE, ISTANBUL DERE 2, İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK., MURADIYE, MURADIYE/1, MURADİYE SK., MUSADERE, NERGİZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR HASANPASA, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA mahallelerinde AKTAR, ALTAN SK., ARCADİA EVLERİ İÇİ YOLU, ATAKÖY SİTESİ İÇİ YOLU, BEREKET, EK DETAY SAPANCA KONAKLARI İÇİ, İSTANBUL DERE TATİL KÖYÜ İÇİ Y, KADİR EFENDİ CD., METEHAN KONAKLARI İÇİ YOLU, SAHIL, SALKIM, SALKIM SK., SANDAL SK., SERA KENT SİTESİ İÇİ YOLU, TOPUZ, YAMAN, YAMAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZLUK, TASLIK, TAŞLIK mahallelerinde 1 NOLU CD., 2 NOLU, 2 NOLU CD., 2. CD., KOZLUK, KÖPRÜ SK., NEHIR, NEHİR, NEHİR CD., TASLIK, TÜVTÜRK - SAKARYA ŞUBESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR mahallelerinde 41/1. SK., 7002 SK., 7003 SK., 7004 SK., 7006 SK., 7008 SK., 7009 SK., 7010 SK., 7012 SK., 7013 SK., 7018 SK., 7019 SK., 7020 SK., 7021, 7021 SK., 7024 SK., 7027 SK., 7031 SK., 7033 SK., 7037 SK., 7041, 7041 SK., 7043 SK., 7044 SK., 7046 SK., 7050 SK., 7052 SK., 7053 SK., 7054, 7055 SK., 7056 SK., 7074 SK., 7075 SK., 7078 SK., 7090 SK., 7092 SK., 7096 SK., 7098, 7098 SK., 7102, 7102 SK., BAŞER EVLER İÇİ YOLU, PAPATYA SK., SEDİR KONAKLARI İÇİ YOLU, ŞEHİT İLHAN ARAS CD., TÜRBE, TÜRBE CD., YAVUZ SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YILDIZTEPE, YILDIZTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, AHMEDIYE, KARAÇAM mahallelerinde 1522, 1522/1, 1531, 1547, 1548, ADLIYE-, ESKİŞEHİR YOLU SK., KESTANELİK, KESTANELİK SK., ORTA -, OVAYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, KIRAZCA, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1005, 1005 SK., 1007 SK., 1009, 1009 SK., 1011, 1011 SK., 1027, 1027 SK., 1027., 1029, 1031, 1032, 1500. SK., 1501., 1502., 1503., 1503. SK., 1505. SK., 1516., 1516. SK., 216. SK., 218, ESKISEHIR, ESKİŞEHİR CD., YUKARI KIRAZCA CD., YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI SAKARYA mahallelerinde 1 SK., AÇIK, ATATÜRK BLV., ATSO TIR PARKI, BASAK, BAŞAK SK., BURAK, DALGIÇ, DALGIÇ SK., GÖÇ, GÖKÇE, HÜRREM, PUMA, PUMA SK., SEHIT ONBASI ZEKERIYA GÖZYUMAN, ŞEHİT ONBAŞI ZEKERİYA GÖZYUMAN, ŞEHİT ONBAŞI ZEKERİYA GÖZYUMAN CD., YUMAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, AKKUM, DARIÇAYIRI, KARAPINAR, TUZLA mahallelerinde ADAPAZARI KARASU YOLU, AKKUM KÖYÜ İÇ YOLU, ASAGI_19, DAĞ, İsimsiz94, KARAPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, KURUDERE, MERKEZ SK., MERKEZ/9, MERKEZ/9 SK., TÜRKKÖYÜ, YUKARI 10 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZİZİYE mahallelerinde AKPINAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 124 SK., 125 SK., 126 SK., 128 SK., 129 SK., 131 SK., BATI KARADENIZ, BATI KARADENİZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 14/1, 300 SK., 318, 321/1-, 324 SK., 325 SK., 325/1, 325/1 SK., 326, 326 SK., 326/1, 326/3, 327, 327 SK., 328 SK., 330, 330 SK., 330/1, 332, 333/1 SK., 370 SK., 374, 384 SK., 545, 548 SK., 550, 554, 554 SK., 555, 557, 557 SK., 558, 559, 561, 562 SK., 563. SOK, 564, 565, 565 SK., 566, 569/1, 570, 571, 571 SK., 574, 584, 585, 586, 587, 588, 590 SOK., 596, 599 SK., FATIH, FATİH CD., GAZI, GAZI CD., HASTANE CD., SEHIT ATIF ÖDÜL, SEHIT FERHAT SÖZER, SEHIT FERHAT SÖZER CD., ŞEHİT ATIF ÖDÜL CD., ŞEHİT FERHAT SÖZER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, AKKUM, BÜYÜKYANIK, CAMITEPE, DENIZKÖY, DENİZKÖY, GÖLKÖPRÜ, HAMITABAT, HÜRRIYET, HÜRRİYET, IHSANIYE, İHSANİYE, KANCALAR, KARAMÜEZZINLER, KARAMÜEZZİNLER, KONACIK, MANAVPINARI, RESULLER, TASLIGEÇIT, TAŞLIGEÇİT, ÜÇOLUK, YENI mahallelerinde 168 SK., 30. SK., 5020, 5024, ABANOZ, ABANOZ SK., ACARLAR, AKTAN, AKTAN SK., ALICILAR, ALICILAR SK., ALT, ALT SK., ASAGI_20, AYDINLILAR, AYDINLILAR SK., BARBAROS1, BOYUNDURUKÇU, BOYUNDURUKÇU SK., CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAKIR AAHMET SK., ÇILEKLI, ÇİLEKLİ, ÇİLEKLİ SK., DENIZ YOLU, DENİZ YOLU, DENİZ YOLU SK., DENİZKÖY İÇ YOLU, DENİZKÖYÜ KÖY YOLU, GÖLKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, İHSANİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KAHYALAR, KARASU KAYNARCA YOLU, KASALTI, KAŞALTI SK., KISLA, KIŞLA SK., KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK, KULAK SK., KUM, MAÇKALILAR, MEHMET AGA SK., MERKEZ, MERKEZ/10, MERKEZ/12, MERKEZ/2, MERKEZ/4, MERKEZ/4 SK., MERKEZ/5, MERKEZ/6, MERKEZ/7, MERKEZ17, ÖRNEK, ÖRNEK SK., POYRAZLAR, POYRAZLAR SK., PTT SK., RECEP KAPTAN SK., RESUL PASA, SAİTİN ŞÜKRÜ SK., SAKARBOYU, SISMAN, ŞİŞMAN SK., TÖMEK, TÖMEK SK., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., UZUNDÜZ, UZUNDÜZ SK., ÜST, ÜST SK., YENI_9, YENİ, YENİ SK., YESILTEPE, YESILYURT, YEŞİLTEPE SK., YEŞİLYURT, YEŞİLYURT SK., ZINGILKIŞLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, BELDİBİ mahallelerinde 4008, BELDİBİ, DEGIRMENDERE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, BELDİBİ mahallelerinde 1091 SK., CIVEK, TAŞBURUN SK., TEPE, TEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURMUSLAR, DURMUŞLAR mahallelerinde MERKEZ_2 SK., PAZARKÖY SK., SAMANPAZARI, SAMANPAZARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, DURMUSLAR, GÖKÇELER mahallelerinde ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU SK., DEMİROĞLU, DUTLAR, GÖKÇELER, GÖKÇELER SK., MERKEZ_2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL, MECIDIYE, MECİDİYE mahallelerinde AYDINLAR, BAHAR_1, BARUT, GÜZEL SK., HASAN ÇAVUS, HASAN ÇAVUŞ CD., KARSLI, KARSLI SK., KÜÇÜCEK CD., MECİDİYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, BELDİBİ, BOZTEPE, RESADIYE, TASYATAK mahallelerinde BELDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, REŞADİYE, TAŞYATAK KÖYÜ İÇ YOLU, TAŞYATAK KÖYÜ YOLU, TEPE_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, YONGALIK mahallelerinde BOZTEPE SK., CİVEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDİYE, BIÇKIDERE, KÜÇÜCEK CUMHURIYET, KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL, MECIDIYE, MECİDİYE mahallelerinde 12004, 12005, ADAPAZARI AKYAZI YOLU, AHMEDİYE, BAHÇE, BEYAZIT, BEYAZIT CD., BIÇKIDERE SK., CIRIT, DEPO, ESENTEPE SK., GÜZEL, HASAN ÇAVUŞ, KALKAVAN, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, MECIDIYE/1, MECİDİYE SK., MESCIT, MESCİT SK., ÖZDEMIR, ÖZDEMİR, SARALAR, SARALAR CD., TERCAN, TERCAN SK., UGUR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK, MERKEZYENİKÖY, REŞADİYE, ŞEREFİYE mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, AKYAZI / TOPÇUSIRTI, AŞAĞI SK., MERCAN, SEREFIYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK, MERKEZYENİKÖY, RESADIYE, ŞEREFİYE, YONGALIK mahallelerinde AKYAZI, RESADIYE, REŞADİYE SK., ŞEREFİYE SK., TOPÇU SIRTI CD., YONGALIK, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, MERKEZYENIKÖY, ŞEREFİYE, YONGALIK mahallelerinde AŞAĞI, MERKEZ_1, ŞEREFİYE, YONGALIK SK., YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZYENIKÖY, MERKEZYENİKÖY, ŞEREFİYE mahallelerinde ASAGI, GÜZLEK-MERKEZ YENİKÖY YOLU, SEREFIYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINCI, ÖRENCIK, ÖRENCİK mahallelerinde ADAPAZARI BİLECİK YOLU, ESKİŞEHİR YOLU, HACILAR, KASLAR, ÖRENCIK, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAMISLI, KAMIŞLI, KIZILKAYA mahallelerinde DISLILER, DİŞLİLER SK., KAMIŞLI KÖYÜ İÇ YOLU, KAZAKLAR, KAZAKLAR SK., KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, ORTAKÖY SK., UZUNTARLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYAT, KOZAN mahallelerinde KAVAKLAR SK., KOZAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAĞYONCALI mahallelerinde ALÇAK AÇMA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER, İSTİKLAL mahallelerinde 721., 721. SK., AKIN SK., GÜRCAN SK., LIMONLU, MUHSIN YAZICIOGLU BULVAR, MUHSİN YAZICIOĞLU BULVAR, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CD., UĞUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAYIR, BEYLICE, BEYLİCE, BIÇKIATIK, BIÇKIATİK, DEDEDÜZÜ, ESENTEPE, ESKIBIÇKI, ESKİBIÇKI, GÜLDIBI, GÜLDİBİ, HACIMBEY, HICRIYE, HİCRİYE, HÜSEYINSEYH, HÜSEYİNŞEYH, KABAKOZ, MURADIYE, MURADİYE, N KENDISI, YUKARIHÜSEYINSEYH, YUKARIHÜSEYİNŞEYH mahallelerinde 10211, 10920, 12001, 12003, 14604, 158, 721 SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ADAPAZARI DÜZCE YOLU/2, AKÇAYIR KÖYÜ İÇ YOLU, AKÇAYIR KÖYÜ YOLU, ASAGI BAYIR, ASAGI BAYIR/1, AŞAĞI BAYIR SK., BEYLİCE KÖYÜ İÇ YOLU, BIÇKIATİK KÖYÜ İÇ YOLU, BILINMEYENESENTEPE, CAMI, CAMİ, CAMİ SK., ÇAMALTI, ÇAMALTI SK., ÇİĞDEM YAYLASI SK., ÇÖPLÜK YOLU, DEDEDÜZÜ, DEDEDÜZÜ KÜME EVLER, ESENTEPE KÖYÜ YOLU, ESKİBIÇKI KÖYÜ İÇ YOLU, GÜLDIBI, GÜLDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, GÜLDİBİ MERKEZ, HABRAK, HABRAK SK., HABRAK/1, HABRAK/3, HACIMBEY KÖYÜ İÇ YOLU, HASAN AĞA SK., HASANAGA/2, HİCRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, HİCRİYE ORTA, HİCRİYE YUKARI SK., HÜSEYINSEYH, HÜSEYİNŞEYH KÖYÜ İÇ YOLU, ISTIKLAL, KARATOPRAK, KARATOPRAK SK., MEMISOGLU, MEMİŞOĞLU SK., MERKEZ SK., MERKEZ 100, MERKEZ_10, MERKEZ_13, MERKEZ_138, MERKEZ_150, MERKEZ_152, MERKEZ_158, MERKEZ_190, MERKEZ_252, MERKEZ_254, MERKEZ_296, MERKEZ_31, MERKEZ_31 SK., MERKEZ_311, MERKEZ_32, MERKEZ_34, MERKEZ_44, MERKEZ_59, MERKEZ_8, MURADİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ORTA SK., ORTA_1, ORTA_10, ORTA_14, ORTA_4, ORTA_7, SAHIN AGA, SANDIKLI DERE, SANDIKLI DERE SK., SEVKETIYE, SEVKETIYE/1, SEVKETIYE/2, ŞAHİN AĞA SK., ŞEVKETİYE, ŞEVKETİYE SK., TAHRAL, TAHRAL SK., TEPSEK, TESISLER, TESİSLER, ÜST_2, YENİ SK., YUKARI_1, YUKARI_6 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 511 NOLU, 511 NOLU SK., 512 NOLU SK., 513 NOLU SK., 514 NOLU SK., 524 NOLU SK., 525 NOLU, KARABAYIR SK., MALTEPE CD., ÖNDEREVLERİ SK., PARK İÇİ YOLU, TANER SK., YARGIÇ SK., YEŞİLKENT SİTESİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR, DAGDIBI, DAĞDİBİ mahallelerinde 249 NOLU SK., BAGLAR CD., BAĞLAR KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ YOLU, MEZARLIK, SEHIT MEHMET DURMUS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMYOLU, DAGDIBI, DAĞDİBİ, KARAKAMIŞ, TEKELER, YAĞCILAR mahallelerinde 1002 NOLU SK., 1399 NOLU SK., 201 NOLU, 203 NOLU, 205 NOLU, 207 NOLU SK., 208 NOLU SK., 2140. SK., 264 NOLU, 266 NOLU SK., 267 NOLU SK., 274 NOLU, 275 NOLU, 277 NOLU, 278 NOLU, 306 NOLU SK., 3070 NOLU SK., 313 NOLU SK., 314 NOLU SK., 315 NOLU, 315 NOLU SK., 45 NOLU, 45 NOLU CD., 965 NOLU, 965 NOLU SK., 968 NOLU SK., 970 NOLU, 971 NOLU SK., 972 NOLU SK., 974 NOLU, 977 NOLU, 977 NOLU SK., 985 NOLU SK., ADAPAZARI KAYNARCA, ATIK SK., BAHRİYELİ SK., DAĞDİBİ YOLU, ENKA YOLU, ENKA YOLU CD., HIZAR, KARASU, KARASU ÇIKMAZI SK., KAVACIK, KERESTECILER, KERESTECİLER CD., MARANGOZCULAR CD., NESELI, ŞEHİT İBRAHİM GÜNEŞ CD., TOMRUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMYOLU, DAGDIBI, DAĞDİBİ, KARAKAMIS, TEKELER mahallelerinde 1. ARA SK., 1119 NOLU SK., 1120 NOLU, 1121 NOLU SK., 2.ARA, 201 NOLU SK., 202 NOLU, 202 NOLU SK., 203 NOLU SK., 204 NOLU SK., 205 NOLU SK., 206 NOLU, 206 NOLU SK., 207 NOLU, 209 NOLU SK., 210 NOLU, 211 NOLU SK., 258 NOLU, 261 NOLU SK., 262 NOLU, 262 NOLU SK., 263 NOLU, 263 NOLU SK., 265 NOLU SK., 274 NOLU SK., 275 NOLU SK., 276 NOLU SK., 277 NOLU SK., 288 NOLU, 291 NOLU, 301 NOLU SK., 303 NOLU SK., 316 NOLU SK., 317 NOLU SK., 45. CD., 960 NOLU, 960 NOLU SK., 966 NOLU SK., 967 NOLU, 967 NOLU SK., 967 NOLU SK., 970 NOLU SK., 980 NOLU SK., 988 NOLU SK., ADAPAZARI KAYNARCA CD., ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, ÇAM YOLU SK., ÇEVRE YOLU CD., ÇİFTLİK CD., EMİRDAĞ MEZARLIĞI, GIZEM, GİZEM CD., GÜÇLÜ, GÜÇLÜ SK., HIZAR SK., KALEM, KALEM SK., KARAGÖZ SK., KARASU CD., KAYNARCA CD., MARANGOZCULAR, MEYVE SK., MÜJDE SK., NEŞELİ SK., SEFEROGLU, SEFEROGLU SK., SEFEROĞLU SK., SEHIT IBRAHIM GÜNES, SEHIT IBRAHIM GÜNES/1, YAYLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, GÜNESLER MERKEZ, GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER MERKEZ, GÜNEŞLER YENİ, SEMERCİLER, TEPEKUM, TUZLA, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1227 NOLU SK., 1237 NOLU SK., 1238 NOLU, 1239 NOLU SK., 1240 NOLU SK., 1241 NOLU SK., 1249 NOLU, 1250 NOLU, 1251 NOLU, 1253 NOLU SK., 1257 NOLU SK., 1279 NOLU, 1279 NOLU SK., 1303 NOLU SK., 1304 NOLU SK., 1306 NOLU, 1308 NOLU, 1310 NOLU, 1311 NOLU SK., 1353 NOLU, 1355 NOLU SK., 1359 NOLU SK., 1360 NOLU, 1367 NOLU SK., 1368 NOLU SK., 1369 NOLU SK., 1372 NOLU, 1372 NOLU SK., 1373 NOLU, 1374 NOLU SK., 1375 NOLU, 1375 NOLU SK., 1379 NOLU SK., 1380 NOLU, 1381 NOLU SK., 1382 NOLU, 1384 NOLU SK., 1385 NOLU SK., 1390 NOLU SK., 1395 NOLU SK., 1396 NOLU SK., 1399 NOLU, 1401 NOLU, 1404 NOLU SK., 1405 NOLU SK., 1406 NOLU, 1417 NOLU SK., 1419 NOLU, 1420 NOLU SK., 1427 NOLU SK., 5004 NOLU SK., 5006 NOLU, 5006 NOLU SK., 5010 NOLU SK., 5019 NOLU SK., 5038 NOLU SK., 5040 NOLU SK., 5048 NOLU SK., 5054 NOLU SK., 5058 NOLU SK., 5063 NOLU SK., 5069 NOLU SK., 5074 NOLU SK., 5075 NOLU SK., 5076 NOLU SK., 5078 NOLU SK., 5202 NOLU SK., 5205 NOLU, 5205 NOLU SK., 5210 NOLU SK., 5213 NOLU, 5215 NOLU SK., ADAŞLAR SK., BAKIR, BANKALAR CD., BINNUR, BİNNUR SK., ÇOBAN, ÇOBAN SK., ÇÖREK SK., DENIZ, DERYA, DERYA SK., DESTAN, DEVOGLU CD., DÜZGÜN SK., ERKAYA, ERKAYA CD., GAZELLER, GAZELLER CD., GAZİ SK., GÖL, GÖNÜL SK., GÜL SK., GÜLER SK., GÜRZ SK., GÜZELLER, ILGAZ SK., İTFAİYE CD., KADİR SK., KARTALLAR SK., KEMER, KERİM SK., KEVSER SK., KOŞAR SK., KOVAN SK., KÖYİÇİ CD., KUM SK., KÜÇÜK HAFIZ SK., MESUDIYE, MESUDİYE SK., MİLLET SK., MİMOZA SK., NİSAN 17. SK., OLGUN, OTLAK SK., POSTAHANE SK., PUL SK., SEÇKIN, SET ARKASI SK., ŞANTİYE SK., TAŞLI SK., TEK SK., ÜNSAL SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER MERKEZ, GÜNEŞLER YENİ, ŞEKER, TEPEKUM, TUZLA, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1235 NOLU, 1238 NOLU SK., 1243 NOLU SK., 1244 NOLU SK., 1245 NOLU SK., 1246 NOLU, 1246 NOLU SK., 1247 NOLU SK., 1248 NOLU SK., 1255 NOLU SK., 1277 NOLU, 1278 NOLU, 1280 NOLU, 1280 NOLU SK., 1301 NOLU SK., 1305 NOLU, 1305 NOLU SK., 1306 NOLU SK., 1314 NOLU SK., 1324 NOLU SK., 1353 NOLU SK., 1358 NOLU SK., 1359 NOLU, 1361 NOLU, 1361 NOLU SK., 1366 NOLU SK., 1367 NOLU, 1370 NOLU SK., 1371 NOLU SK., 1373 NOLU SK., 1376 NOLU SK., 1377 NOLU SK., 1378 NOLU SK., 1380 NOLU SK., 1381 NOLU, 1383 NOLU SK., 1386 NOLU SK., 1392 NOLU SK., 1393 NOLU SK., 1394 NOLU, 1394 NOLU SK., 1397 NOLU SK., 1398 NOLU SK., 1404 NOLU, 1406 NOLU SK., 1418 NOLU SK., 1419 NOLU SK., 1420 NOLU, 1421 NOLU, 1421 NOLU SK., 1425 NOLU, 1425 NOLU SK., 1426 NOLU SK., 5007 NOLU SK., 5020 NOLU, 5020 NOLU SK., 5023 NOLU SK., 5052 NOLU, 5053 NOLU, 5057 NOLU SK., 5057. SK., 5059 NOLU, 5059 NOLU SK., 5060 NOLU SK., 5062 NOLU SK., 5068 NOLU SK., 5071 NOLU, 5071 NOLU SK., 5073 NOLU SK., 5201 NOLU SK., 5203 NOLU SK., 5207 NOLU, 5240 NOLU SK., 5242 NOLU SK., 5243 NOLU SK., 5244 NOLU, ADASLAR, ANKARA, ARAR SK., ATAR, ATMACA, ATMACA SK., BAKIR SK., BESLER, BESLER SK., BULAN SK., ÇAĞDAŞ SK., ÇÖREK, DENİZ SK., DESTAN SK., DEVOĞLU CD., DÜZGÜN, ENDAMLI SK., ERBAŞ SK., GONCA_1, GÖL SK., GÜLER, GÜLLE, GÜRZ, GÜZELLER SK., HAL, HAL CD., HAL IÇI, HAL İÇİ SK., HAL. CD., HAYAT SK., KARASU YOLU, KARASU YOLU CD., KERIM, KIBRIS, KIBRIS SK., KUMKÖY SK., NUR SK., ORUÇ, ORUÇ SK., ÖZCAN SK., SAADET SK., SANAYI, SANTIYE, SEÇKİN SK., SET ARKASI, SÖĞÜT SK., SÜLÜN, SÜLÜN SK., ŞEHİT İSMAİL ŞEREMET SK., T.AHMET EFENDİ SK., TOPAÇ, TOPAÇ SK., YAREN SK., YILDIRIM-1 SK., YILDIRIM-2 SK., YILDIRIM-3 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TUZLA mahallelerinde 1304 NOLU, DEVOGLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHILAR, BACIKÖY, EGRIÇAY, EĞRİÇAY, HAYRETTIN, HAYRETTİN, ISABALI, İSABALI, MEKECE, PINARLI, SEYHVARMAZ, ŞEYHVARMAZ mahallelerinde ADAPAZARI BILECIK YOLU, ADAPAZARI İZNİK YOLU, ADAPAZARIBILECIK YOLU, AHILER/2, AHİLER KÖYÜ YOLU, BACIKÖY, BACIKÖY SK., BACIKÖY YOLU, BACIKÖY/1, BACIKÖY/19, BACIKÖY/4, BACIKÖY/6, BACIKÖY/9, BAKACAK, EGRIÇAY, EGRIÇAY SK., EĞRİÇAY SK., HAYRETTIN, HAYRETTIN/10, HAYRETTİN KÖYÜ İÇ YOLU, HAYRETTİN KÖYÜ YOLU, HAYRETTİN SK., ISABALI, ISABALI-, ISABALI/2, ISABALI/5, İSABALI SK., MEKECE, MEKECE SK., MEKECE/12, MEKECE/13, MEKECE/21, MEKECE/3, MEKECE/5, PINARLI, PINARLI KÖYÜ YOLU, PINARLI SK., PINARLI/4, PINARLI/7, PINARLI/8, SEYHVARMAZ, SEYHVARMAZ/1, SEYHVARMAZ/28, SEYHVARMAZ/4, SEYHVARMAZ/8, ŞEYHVARMAZ KÖYÜ İÇ YOLU, ŞEYHVARMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHILAR, AKÇAKAYA, KEMALIYE mahallelerinde AHILER, AHİLER KÖY YOLU, AHİLER SK., AKÇAKAYA, AKÇAKAYA SK., AKÇAKAYA/10, KEMALIYE, KEMALİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 05 Ekim Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇÇILAR, AĞAÇÇILAR, BAKACAK, ESKIYAYLA, ESKİYAYLA, KADIKÖY mahallelerinde 1, AGAÇÇILAR, AGAÇÇILAR/2, AĞAÇÇILAR SK., BAKACAK SK., BAKACAK/5, BAKACAK/6, ESKIYAYLA, ESKIYAYLA/1, ESKIYAYLA/2, ESKIYAYLA/5, ESKIYAYLA8, ESKİYAYLA KÖYÜ YOLU, ESKİYAYLA SK., KADIKÖY, KADIKÖY SK., ORMAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.