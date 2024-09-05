05 Eylül İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 05.09.2024 - 11:25

Güncelleme: 05.09.2024 - 11:25

İZMİR ilinde 05 Eylül Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-05 2024-09-05 09:00:00.223-2024-09-05 12:00:00.197 saatleri arasında Atatürk; 8930/4. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-05 2024-09-05 09:00:00.779-2024-09-05 15:00:00.341 saatleri arasında Millet; Hızır Reis, 2503. Sk., 2510. Sk., 2529. Sk., 2531. Sk., 2532. Sk., 2533. Sk., 2534. Sk., 2538. Sk., 2539. Sk., 2540. Sk., 2541. Sk., 2542. Sk., 2543. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-05 2024-09-05 09:00:00.779-2024-09-05 15:00:00.341 saatleri arasında Murat; Hızır Reis Cd., 2525. Sk., 2522. Sk., 2521. Sk., 2520. Sk., 2519. Sk., 2523. Sk., , 2494. Sk., 2503. Sk., 2504. Sk., 2505. Sk., 2506. Sk., 2507. Sk., 2508. Sk., 2509. Sk., 2510. Sk., 2511. Sk., 2512. Sk., 2513. Sk., 2514. Sk., 2515. Sk., 2515/1. Sk., 2516. Sk., 2517. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-05 2024-09-05 10:00:27.823-2024-09-05 13:00:33.188 saatleri arasında Ferahlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-05 2024-09-05 09:00:00.779-2024-09-05 15:00:00.341 saatleri arasında Çamkule; 4704. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-05 2024-09-05 18:00:38.757-2024-09-05 21:00:48.296 saatleri arasında Kemalpaşa; 7419/11. Sk., 7420. Sk., 7419/9. Sk., 7419/12. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-05 2024-09-05 09:00:25.001-2024-09-05 15:00:32.717 saatleri arasında Kahramandere; 752. Sk., 764. Sk., 760. Sk., 758. Sk., 679. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-05 2024-09-05 09:00:41.24-2024-09-05 11:30:50.824 saatleri arasında Siteler; Mithatpaşa Cd., 382. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-05 2024-09-05 11:30:19.34-2024-09-05 14:00:32.178 saatleri arasında Siteler; 394. Sk., 225. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-05 2024-09-05 09:00:39.103-2024-09-05 15:00:49.778 saatleri arasında Bademler; 15003, , 15005/1 Sk., 15004. Sk., 15003/1 Sk., BADEMLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-05 2024-09-05 10:00:00.098-2024-09-05 16:00:00.216 saatleri arasında Barbaros; 7004, 7001. Sk., 7037, 7019. Sk., 7019, 7009, 7000, 7010, 7005, 7020, 7015, İsimsiz24, İsimsiz22, İsimsiz15, , 7003, 7007. Sk., 7008. Sk., 7011. Sk., 7013 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-05 2024-09-05 09:00:54.998-2024-09-05 14:00:00.149 saatleri arasında Ardıç; 5431. Sk., 5422/1. Sk., 5423. Sk., 5430. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-05 2024-09-05 10:00:00.715-2024-09-05 16:00:00.227 saatleri arasında Karaburç; İsimsiz137, İsimsiz229, , KARABOĞAZ, KARABOĞAZ, İsimsiz136, İsimsiz138, KARABOĞAZ, PALAMUT ARASI, İsimsiz199, İsimsiz203, İsimsiz206, İsimsiz211, İsimsiz218, KARABOĞAZ, KARABOĞAZ, İsimsiz234, KARABOĞAZ, KARABOĞAZ, İsimsiz231, KARABOĞAZ, İsimsiz226 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-05 2024-09-05 10:00:10.28-2024-09-05 16:00:18.737 saatleri arasında Çakmaklı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-05 2024-09-05 10:00:24.205-2024-09-05 14:00:33.944 saatleri arasında Güzelhisar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-05 2024-09-05 10:00:27.823-2024-09-05 13:00:33.188 saatleri arasında Ufuk; 910/3. Sk., 915. Sk., 917. Sk., 917/1. Sk., 2763. Sk., 917/3. Sk., 917/2. Sk., 905. Sk., 910. Sk., 910/1. Sk., 910/2. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-05 2024-09-05 10:00:27.823-2024-09-05 13:00:33.188 saatleri arasında Şirinkapı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-05 2024-09-05 12:00:11.227-2024-09-05 12:15:16.442 saatleri arasında Korutürk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-05 2024-09-05 13:00:00.264-2024-09-05 16:00:00.856 saatleri arasında İmbatlı; , 6076/1. Sk., 6076/1. Sk., 6076/2. Sk., 6076/2. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.