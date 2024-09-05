05 Eylül MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 05.09.2024 - 11:25

Güncelleme: 05.09.2024 - 11:25

MANİSA ilinde 05 Eylül Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-05 2024-09-05 09:00:00.328-2024-09-05 15:00:00.571 saatleri arasında Seyit Ahmet; 716, 311, 304. Sk., 303. Sk., 302. Sk., 301. Sk., 300. Sk., 298. Sk., İsimsiz163, İsimsiz102, İsimsiz101, 717, İsimsiz99, İsimsiz98, 301, 716 Sk., 699. Sk., 673. Sk., 314. Sk., 312. Sk., 311. Sk., 309. Sk., 308. Sk., İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, 298, İsimsiz95, İsimsiz96 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-05 2024-09-05 09:00:00.829-2024-09-05 15:00:00.931 saatleri arasında Kethüda; 43. Sk., 42. Sk., 41. Sk., 39. Sk., 183. Sk., İsimsiz6, 38. Sk., 22/1. Sk., 193. Sk., 44. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-05 2024-09-05 10:00:00.664-2024-09-05 16:00:00.347 saatleri arasında Hürriyet; 422. Sk., 419. Sk., 418. Sk., 416. Sk., 415. Sk., 409. Sk., 405., 402. Sk., 401. Sk., 400. Sk., 418 sk, 211. Sk., İsimsiz87 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-05 2024-09-05 09:00:33.218-2024-09-05 15:00:40.479 saatleri arasında Yeniköy; , Manisa Akhisar Yolu, Manisa Akhisar Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-05 2024-09-05 09:00:34.059-2024-09-05 13:00:50.654 saatleri arasında Dombaylı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-05 2024-09-05 09:00:41.365-2024-09-05 15:00:53.632 saatleri arasında Gökeyüp; İsimsiz35, , GÖKEYÜP KÖY İÇ YOLU, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz51, İsimsiz40, İsimsiz36 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-05 2024-09-05 09:00:37.118-2024-09-05 15:00:45.823 saatleri arasında Evrenos; Manisa Cd., İsimsiz44, İsimsiz44, Manisa Cd., , İsimsiz29, İsimsiz46, İsimsiz27, İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz29, İsimsiz25, , İsimsiz46, f.çakmak cad, f.çakmak cad elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-05 2024-09-05 09:00:41.01-2024-09-05 15:00:00.349 saatleri arasında Laleli; 5202. Sk., Nusret Köklü Cd., Dr. Cemil Şener Cd., 5230. Sk., 5213. Sk., 5209. Sk., 5208. Sk., 5206. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-05 2024-09-05 09:00:50.77-2024-09-05 15:00:00.964 saatleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak; karacaahmet küme evleri, İsimsiz33, EVRONOS SOKAK, karacaahmet kümeevler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-05 2024-09-05 09:00:50.77-2024-09-05 15:00:00.964 saatleri arasında Evrenos; EVRANOS, İsimsiz39, İsimsiz15, evrenos_1, EVRENOS, EVRONOS SOKAK, İsimsiz14, İsimsiz13, evrenos, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-05 2024-09-05 09:00:54.644-2024-09-05 15:00:02.434 saatleri arasında Hüseyni Baba; Hüseyni Baba, , Gördes Köprübaşı Yolu, Patika, NAKIPAĞA BAYAT ALANI, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, DİVAN CABARLAR, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, DİVAN CABARLAR, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, KALABAK, Hüseyni Baba, KÖREKE, KÖREKE, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KÖREKE, İsimsiz213, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KÖREKE, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, kalabak, ALAN, Patıka, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, BÖLÜK PAŞA, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, köy içi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-05 2024-09-05 09:00:54.644-2024-09-05 15:00:02.434 saatleri arasında Bayat; , Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ALAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-05 2024-09-05 09:00:54.644-2024-09-05 15:00:02.434 saatleri arasında Kılcanlar; , DEDELER, Kılcanlar, Kılcanlar, ATATÜRK KILCANLAR, Kılcanlar, ATATÜRK KILCANLAR, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kürekçi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-05 2024-09-05 09:00:54.644-2024-09-05 15:00:02.434 saatleri arasında Kürekçi; , Gördes Köprübaşı Yolu, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, ATATÜRK KILCANLAR, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, Kürekçi, OSMANLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-05 2024-09-05 09:00:54.644-2024-09-05 15:00:02.434 saatleri arasında Beşeylül; , Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Patika elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-05 2024-09-05 09:00:54.644-2024-09-05 15:00:02.434 saatleri arasında Pınarbaşı; Pınarbaşı, Pınarbaşı, İsimsiz28, Pınarbaşı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-05 2024-09-05 09:00:54.644-2024-09-05 15:00:02.434 saatleri arasında Tüpüler; , Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, KEPEZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-05 2024-09-05 10:00:47.056-2024-09-05 15:00:55.927 saatleri arasında Nihat Danışman; Saçlı Osman Bey Sk., Lavanta Sk., Öğr. Salim Örge Sk., Çalış Sk., OKTAY, M.KuraL . Sk, DEĞİRMEN, Dere Bey. Sk, Anıl.Sk, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-05 2024-09-05 10:00:52.129-2024-09-05 15:00:03.188 saatleri arasında Namazgah; ZAFER, Seden Sk., SAVAŞ, PEKİN, NAZIM USULOĞLU, MELİS, LAL, Ladin Sk., KURAL, Gür Sk., Girgin Sk., Eyüplü Teğmen Ali Bey Sk., DR.SADIK AHMET, CEYLAN, BURHAN DOĞAN, SEVCAN, Betül Sk., Afacan Sk., , SEHER, Yazar Sk., ZÜBEYDE HANIM, Piyade Er Veli Yalazı Sk., Beyaz Sk., İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz1, GAZİ OSMAN PAŞA, ŞİRİN, ŞAKAYIK, ŞAHİN, İRFAN, İnci Sk., İlke Sk., Öğr. Kudret İstemi Sk., Çiçek Sk., Çimen Sk., ÇAĞATAY, Çark Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-05 2024-09-05 10:00:52.129-2024-09-05 15:00:03.188 saatleri arasında Hamidiye; BALDIRLAR, ÖĞ.FİKRİ ŞENGÜN, GAZİ OSMAN PAŞA, ÖZDEMİRLER, Özdemirler Cd, ÖZBEK, ÇOBANOĞLU, Zeliha Sk., Yakut Sk., YAHYA USLU, TEĞMEN EDİP, SEHER, SAVAŞ, KURAL, DR.SADIK AHMET, BERRAK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-05 2024-09-05 10:00:52.129-2024-09-05 15:00:03.188 saatleri arasında Atatürk; GAZİ OSMAN PAŞA, İZGİN, Zümrüt Sk., RIFAT KARACA CD. , KÜLTÜR, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-05 2024-09-05 10:00:52.129-2024-09-05 15:00:03.188 saatleri arasında İnönü; Seyit Akman Sk., GAZİ OSMAN PAŞA, ŞERİF AYTAÇ, TEĞMEN OSMAN, Seyit Akman Sk., MEHMETÇİK, Sevinç Sk., Furkan Sk., Ferit Bey Sk., DAMLA, Büklüm Sk., Berkay Sk., Azra Sk., Akça Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-05 2024-09-05 10:00:52.129-2024-09-05 15:00:03.188 saatleri arasında Nihat Danışman; İsimsiz18, GAZİ OSMAN PAŞA, Yay Sk., Silman Sk., NAZIM USULOĞLU, AZİM elektrik kesintisi yaşanacaktır.